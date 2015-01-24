Türkiye'den modern ofis tasarımları

Dicle Hokenek Architecture'ın elinden çıkan bu ofis tasarımı, doğal ışık kullanımının yoğunluğuyla dikkat çekiyor. Genelde pencereleri dar ve basık olan ofislere sıradışı bir yaklaşımla katılan bu hava, çalışanların ve müşterilerin içini açacak bir atmosfer yaratıyor. Bir hukuk bürosu için yapılan tasarımda, geniş panelli taştan yer döşemesi dikkat çekiyor. Modern tasarıma sahip ofis mobilyaları da renkleri ve hatlarıyla harmonik bir hava yaratıyorlar. Camdan yapılan ayırıcı panel de minimalist tasarım çizgisinin altını bir kez daha çiziyor.