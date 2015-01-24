Türkiye'den modern ofis tasarımları

Ofis tasarımının konut tasarımından bir hayli farklı bir yaklaşımla yapıldığını kabul etmek gerekiyor. Profesyonellerin en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak ve iş yapış biçimlerini kolaylaştırmak ideal bir ofis tasarımının olmazsa olmazıdır. Bu noktada en uygun mobilyayı seçmek, iç açıcı desen ve renkleri kullanmak tasarımcıların yapmaları gereken en önemli şeydir. Biz de homify ekibi olarak ülkemizdeki farklı ofis tasarımlarına bir göz attık ve en çarpıcı olanlarından bir seçkiyle karşınıza çıktık. Bu modern tasarımlar arasından size ilham verecek olanı bulacağınıza eminiz.
Dicle Hokenek Architecture'ın elinden çıkan bu ofis tasarımı, doğal ışık kullanımının yoğunluğuyla dikkat çekiyor. Genelde pencereleri dar ve basık olan ofislere sıradışı bir yaklaşımla katılan bu hava, çalışanların ve müşterilerin içini açacak bir atmosfer yaratıyor. Bir hukuk bürosu için yapılan tasarımda, geniş panelli taştan yer döşemesi dikkat çekiyor. Modern tasarıma sahip ofis mobilyaları da renkleri ve hatlarıyla harmonik bir hava yaratıyorlar. Camdan yapılan ayırıcı panel de minimalist tasarım çizgisinin altını bir kez daha çiziyor.
Ofislerin ferah ve geniş olmasının öneminden yazının girişinde bahsetmiştik. Sanalarc'ın eski Osmanlı Bankası binasını restore ederek yarattığı bu çalışma odası, modern ile klasik tasarım çizgilerinin kesiştiği noktada yer alıyor. Kırık beyaz renge sahip, yüksek ve işlemeli duvarların arasına yerleştirilen modern ofis mobilyaları en uygun çalışma ortamını yaratıyor. Zaten bir çalışma ve araştırma alanı olarak kurgulanan bu mekânın, çalışanların verimini artıracağına kuşku yok.
Ofislerin doğadan uzak, metalik görünümlü, sıkıcı yerler olması klişesini pek çok tasarımda görüyoruz. Fakat D. A. Mimarlık'ın uzmanlarının İzmir'deki bir mühendislik ofisi için yaptıkları bu tasarım, doğayla bütünleşik yapısı sayesinde çalışanların motivasyonunu artırırken, müşterilere de ferah bir bekleme alanı sunuyor. Yüksek ve camla kaplı tavanından gelen doğal ışık sayesinde ferah bir görünüme kavuşan bu ofis, gerçek bir tasarım harikası.
Futuristik tasarım çizgisinin ofislerde kullanımına son yıllarda sıkça tanıklık ediyoruz. Genelde teknoloji firmalarının ofislerinde gördüğümüz bu tasarımlar, o ofiste çok önemli işler yapılıyormuş izlenimi uyandırıyor. Zoom TPU'nun bu tasarımı ise bir hastanenin rehabilitasyon merkezine ait. Beyaz rengin duvarlarda, yer döşemesinde ve mobilyalarda hakim olduğu bu tasarım, aradaki cam panellerde kullanılan mavi tonlarıyla hareketleniyor. Göz alıcı görünümünün yanı sıra dinlendirici bir etkiye de sahip olan bu ofis, bir rehabilitasyon merkezi için ideal.
Son fotoğrafımız Bursa'daki bir tekstil firmasının ofisinden geliyor. Niyazi Özçakar İç Mimarlık'a ait bu tasarımda füme renkli duvar kaplamasının koyu renkli mobilyalarla olan uyumu dikkat çekiyor. Ciddiyeti samimiyetle buluşturan bu ofis tasarımı, toplantı masasının etrafına yerleştirilen yeşil renkli sandalyeleriyle hareketli bir hâl alıyor.
Siz bu ofis tasarımlarından en çok hangisini beğendiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz…