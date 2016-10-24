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Küçük mutfaklarda harikalar yaratacak 14 fikir

Özlem K. Özlem K.
Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES Modern Balkon, Veranda & Teras
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Mutfağınız istediğiniz kadar geniş değilse ve sırf bu yüzden istediğiniz gibi bir tasarım yapamıyorsanız, bu yazımız tam size göre. Küçük mutfaklarınızı düzenlerken veya yenilerken kullanabileceğiniz tam 14 fikri sizin için bir araya getirdik. Gelin şimdi hepsi birbirinden güzel olan bu mutfaklara biraz daha yakından bakalım. 

Farklı denemeler yapmaktan korkmayın

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes Minimalist Mutfak Ahşap Gri
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

Küçük mekânlar dekorasyon için sınırlı bir imkân sunarlar. Bu sınırlı imkânlardan iyi sonuçlar üretebilmek için yaratıcı olmak, farklı denemeler yaparak doğru sonuçlara ulaşmak gerekir. Bu yüzden ilkesel olarak farklılıklara kapalı olmamak gerekir. Bir salonun köşesinde bulunan bu açık mutfakta tava ve cezve gibi araç gereci asmak için metal bir ızgara kullanılmış. Alışılmadık ama son derece yaratıcı ve şık bir fikir. 

Mutfak barı veya adası

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES Modern Balkon, Veranda & Teras
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

Sırf mutfağınız çok geniş değil diye mutfak adası ya da mutfak barından vazgeçmenize gerek yok. Doğru bir yerleşimle bunlardan biri mutfağınızı olduğundan bile büyük gösterebilir. 

Yer kaplamayan tabureler

homify Küçük Mutfak
homify

homify
homify
homify

Bu mutfakta ölü bir alanı değerlendirmek için basit bir masa tablasıyla fazladan bir tür masa ortaya çıkarılmış. Oturmak içinse küçük tabureler kullanılıyor. En güzeli ise bu tabureler kullanılmadıkları zaman masanın altına gizlenebiliyorlar. 

U biçimde yerleşim

kleine Küche, raumdeuter GbR raumdeuter GbR Modern Mutfak
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

Küçük bir mutfakta maksimum alanı kullanacak bir tasarım yapmak için en verimli formüllerden biri U biçiminde bir yerleşim planlamaktır. 

Her şeyin yeri belli

homify Mutfak
homify

homify
homify
homify

Her mutfakta çekmeceler ve dolaplar bulunur. Ama bu çekmece ve dolapların tasarımı ve yerleşimine ilişkin ince bir planlama yaparsanız, küçücük bir mutfağa inanılmayacak kadar çok şey sığdırabilir, üstelik aradığınız her şeyi bir saniye içinde bulabilirsiniz. 

Gün ışığı

Home Staging Doppelhaus in Westerland/Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH Klasik Mutfak
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Her odada olduğu gibi küçük mutfaklarda da mekânı büyük göstermenin ve ferahlatmanın en kolay yolu bol miktarda gün ışığıdır. Bu yüzden geniş pencereler ve açık renkler yardımıyla aydınlık bir mutfak yaratmaya çalışın. 

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Minimal bir tasarım

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn, Baltic Design Shop Baltic Design Shop İskandinav Mutfak Gri
Baltic Design Shop

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

Gereksiz süslerden, aksesuarlardan, abartılı araç gereçlerden kaçınmaya çalışın. Küçük bir mutfakta en güzel görünecek tarz minimalist bir tasarımdır. 

Gizlenebilen bir mutfak

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE Küçük Mutfak
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

Eğer mutfağınız bir salonun küçük bir bölümünü kaplayan bir açık mutfaksa ve bu salon da yeterince geniş değilse, buradaki gibi büyük boy kanatlı kapılarla gerektiği durumda mutfağınızı tamamen ortadan kaldırabilecek bir tasarım yapmayı düşünebilirsiniz. 

Beyazın gücü

Casa Vitelli, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura Akdeniz Mutfak
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

Beyazın gücünü küçümsemeyin. Açık renkler her zaman tercih edilmeli ama beyaz onlardan da bir adım öndedir. Bu tarz beyaz ve akıcı bir mutfak dolabı grubu ile mutfağınızın oldukça büyük olduğuna ilişkin pozitif bir yanılsama yaratabilirsiniz. 

Köy mutfağı

RECUPERO RUDERE CAMPESTRE, RI-NOVO RI-NOVO Rustik Mutfak
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

Siz de çocukluğunuzdan hatırladığınız o süt ve tereyağı kokan köy mutfaklarını unutamıyorsanız, küçük mutfağınızda buna benzer bir tasarım yapmayı deneyebilirsiniz. 

Desenler

BILBOHOMES, Hiruki studio Hiruki studio Endüstriyel Mutfak
Hiruki studio

Hiruki studio
Hiruki studio
Hiruki studio

İlk bakışta oldukça büyük görünen bu mekânın aslında çok küçük bölümü mutfak olarak tasarlanmış. Desenli bir kaplama ile hemen fark edilen mutfak bölümü, salonun geri kalanından kolayca ayırt edilebiliyor. 

Modern zarafet

Kitchen island, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía Modern Mutfak
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

Modern bir tasarım mutfağınızın büyüklüğünden bağımsız olarak neredeyse garantili bir şıklık sunabilir. 

Ahşap cazibesi

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa Minimalist Mutfak
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

Kullanıldığı her alanda olduğu gibi küçük mutfaklarda da harikalar yaratabilen ahşap, özellikle açık tonlardaki dokular kullanıldığında mutfağınızda oldukça bir görüntü yaratabilir. 

Rustik ve çekici

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat Rustik Mutfak
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

Rustik mobilyalardan ve tasarımlardan hoşlanıyorsanız, mutfağınızda da böyle bir tarz kullanabilirsiniz. Mutfağınızın küçüklüğü size engel olmasın, doğru bir yerleşimle pekâlâ güzel bir sonuç alabilirsiniz. 

Her şeyiyle baştan ele alınan 3 salonun müthiş değişimi
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