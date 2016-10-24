Küçük mutfaklarda harikalar yaratacak 14 fikir

Küçük mekânlar dekorasyon için sınırlı bir imkân sunarlar. Bu sınırlı imkânlardan iyi sonuçlar üretebilmek için yaratıcı olmak, farklı denemeler yaparak doğru sonuçlara ulaşmak gerekir. Bu yüzden ilkesel olarak farklılıklara kapalı olmamak gerekir. Bir salonun köşesinde bulunan bu açık mutfakta tava ve cezve gibi araç gereci asmak için metal bir ızgara kullanılmış. Alışılmadık ama son derece yaratıcı ve şık bir fikir.