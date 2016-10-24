Küçük mutfaklarda harikalar yaratacak 14 fikir

Mutfağınız istediğiniz kadar geniş değilse ve sırf bu yüzden istediğiniz gibi bir tasarım yapamıyorsanız, bu yazımız tam size göre. Küçük mutfaklarınızı düzenlerken veya yenilerken kullanabileceğiniz tam 14 fikri sizin için bir araya getirdik. Gelin şimdi hepsi birbirinden güzel olan bu mutfaklara biraz daha yakından bakalım.
Küçük mekânlar dekorasyon için sınırlı bir imkân sunarlar. Bu sınırlı imkânlardan iyi sonuçlar üretebilmek için yaratıcı olmak, farklı denemeler yaparak doğru sonuçlara ulaşmak gerekir. Bu yüzden ilkesel olarak farklılıklara kapalı olmamak gerekir. Bir salonun köşesinde bulunan bu açık mutfakta tava ve cezve gibi araç gereci asmak için metal bir ızgara kullanılmış. Alışılmadık ama son derece yaratıcı ve şık bir fikir.
Sırf mutfağınız çok geniş değil diye mutfak adası ya da mutfak barından vazgeçmenize gerek yok. Doğru bir yerleşimle bunlardan biri mutfağınızı olduğundan bile büyük gösterebilir.
Bu mutfakta ölü bir alanı değerlendirmek için basit bir masa tablasıyla fazladan bir tür masa ortaya çıkarılmış. Oturmak içinse küçük tabureler kullanılıyor. En güzeli ise bu tabureler kullanılmadıkları zaman masanın altına gizlenebiliyorlar.
Küçük bir mutfakta maksimum alanı kullanacak bir tasarım yapmak için en verimli formüllerden biri U biçiminde bir yerleşim planlamaktır.
Her mutfakta çekmeceler ve dolaplar bulunur. Ama bu çekmece ve dolapların tasarımı ve yerleşimine ilişkin ince bir planlama yaparsanız, küçücük bir mutfağa inanılmayacak kadar çok şey sığdırabilir, üstelik aradığınız her şeyi bir saniye içinde bulabilirsiniz.
Her odada olduğu gibi küçük mutfaklarda da mekânı büyük göstermenin ve ferahlatmanın en kolay yolu bol miktarda gün ışığıdır. Bu yüzden geniş pencereler ve açık renkler yardımıyla aydınlık bir mutfak yaratmaya çalışın.
Gereksiz süslerden, aksesuarlardan, abartılı araç gereçlerden kaçınmaya çalışın. Küçük bir mutfakta en güzel görünecek tarz minimalist bir tasarımdır.
Eğer mutfağınız bir salonun küçük bir bölümünü kaplayan bir açık mutfaksa ve bu salon da yeterince geniş değilse, buradaki gibi büyük boy kanatlı kapılarla gerektiği durumda mutfağınızı tamamen ortadan kaldırabilecek bir tasarım yapmayı düşünebilirsiniz.
Beyazın gücünü küçümsemeyin. Açık renkler her zaman tercih edilmeli ama beyaz onlardan da bir adım öndedir. Bu tarz beyaz ve akıcı bir mutfak dolabı grubu ile mutfağınızın oldukça büyük olduğuna ilişkin pozitif bir yanılsama yaratabilirsiniz.
Siz de çocukluğunuzdan hatırladığınız o süt ve tereyağı kokan köy mutfaklarını unutamıyorsanız, küçük mutfağınızda buna benzer bir tasarım yapmayı deneyebilirsiniz.
İlk bakışta oldukça büyük görünen bu mekânın aslında çok küçük bölümü mutfak olarak tasarlanmış. Desenli bir kaplama ile hemen fark edilen mutfak bölümü, salonun geri kalanından kolayca ayırt edilebiliyor.
Modern bir tasarım mutfağınızın büyüklüğünden bağımsız olarak neredeyse garantili bir şıklık sunabilir.
Kullanıldığı her alanda olduğu gibi küçük mutfaklarda da harikalar yaratabilen ahşap, özellikle açık tonlardaki dokular kullanıldığında mutfağınızda oldukça bir görüntü yaratabilir.
Rustik mobilyalardan ve tasarımlardan hoşlanıyorsanız, mutfağınızda da böyle bir tarz kullanabilirsiniz. Mutfağınızın küçüklüğü size engel olmasın, doğru bir yerleşimle pekâlâ güzel bir sonuç alabilirsiniz.