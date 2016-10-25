Mutfağınız için 9 pratik fikir

Fonksiyonellik ve pratiklik elbette evlerimizdeki her odada ihtiyaç duyduğumuz tasarım özelliklerinin başında gelir. Ama mutfak dekorasyonları dizayn edilirken en ön planda tutulan özelliktir fonksiyonellik çünkü mutfaklar keyifli yaşam alanları olmalarının yanı sıra aktif olarak kullandığımız ve yemek pişirme, bulaşık gibi gündelik işlerin de sürekli olarak yapıldığı bir yaşam alanıdır ve mutfak dekorasyonunuzda pratik fikirlerin olması demek mutfaktaki hayatınızın kolaylaşması anlamına gelir. Bu yazımızda da sizler için hayatınızı kolaylaştırırken aynı zamanda mutfağınızın estetik görünümüne de benzersiz bir katkıda bulunacak olan pratik mutfak dekorasyonu fikirlerini derledik.
Sürgülü dolapların genellikle yatak odalarında kullanıldığı doğru. Ama ne kadar pratik, yer kazandıran ve şık tasarımlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Öyleyse mutfaklarda neden bu fonksiyonel şıklıktan faydalanmayalım ki? Sürgülü dolap kapağı sistemleri sayesinde mutfağınızın bir duvarını yerden tavana kadar mutfak raflarıyla donatabilir ve böylece ekstra depolama alanı oluşturabilirsiniz. Üstelik sürgülü kapaklar sayesinde küçük mutfaklarda ve dar alanlarda da uygulanabilir.
Yeni nesil modern mutfakların en trend renk kombinasyonlarından biri sarı-siyah mutfaklar. Sarı ve siyahın cazibesinin çağdaş bir estetik ortaya koyduğu bu mutfakta ise özellikle yüksek raflara ulaşmakta güçlük çekenler için harika bir dekorasyon fikri uygulanmış: Kütüphanelerde kullanılan portatif merdivenler, mutfak dolaplarına göre yeniden tasarlanmış.
Geleneksel ve modern tarzın harmanlandığı bu mutfakta ise taş duvarlar ve rustik mobilyalar ile benzersiz bir kontrast yaratan çelik pişirme alanı oluşturulmuş. Ahşap, metal ve taşın zarif bir şekilde birbirleriyle uyumlandığı mutfakta pişirme alanında yer alan duvar nişi raflar, son derece pratik ve şık görünümleriyle öne çıkıyorlar.
Yeni nesil beyaz eşya ve mobilyalar mutfaklarda her zaman işinizi kolaylaştıran unsurlardandır. Bu rustik ve vintage dokulu mutfakta ise harika bir dört bölmeli yeni nesil fırın kullanılmış.
Son zamanlarda mutfak dekorasyonlarında sık sık kullanılmaya başlayan harika fikirlerden biri de kara tahtalar! Oldukça ucuza temin edebileceğiniz kara tahta boyaları ile mutfağınızda kara tahta oluşturmak çok kolay.
Küçük bir mutfağınız varsa ve hazır mutfak modelleri tercih etmek istiyorsanız L şeklindeki mutfak modellerini seçerek alandan tasarruf ederken aynı zamanda fonksiyonel ve şık bir mutfak dizaynı ortaya çıkarabilirsiniz.
Mutfaklarda küçük oturma ve yemek alanları oluşturmak her zaman estetik açıdan da sosyal açıdan da avantajlıdır. Mutfak tezgahına monte edilen pratik tezgah tipi masalar sayesinde fazla yer kaplamadan oturma ve yemek alanı oluşturmak mümkün.
Küçük ve dar mutfaklarda oluşturulabilecek olan şık oturma alanlarına harika bir örnek de bu mutfakta karşımıza çıkıyor. Kalorifer peteğinin üzerinden mutfağın boş alanına doğru uzanan ve yalnızca tek ayaklı olan açılıp kapanabilen masa ünitesi küçük mutfağı olanlara ilham verecek şık bir fikir olarak öne çıkıyor.
Tencere tava askıları da modern mutfakların en pratik ve şık trendlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ekstra depolama alanı olarak fazla dolaba duyduğunuz ihtiyacı çağdaş ve rustik bir dokuyla gideren bu askılar büyük küçük tüm mutfaklar için ilham verici bir fikir pek tabii ki.