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Mutfağınız için 9 pratik fikir

Özlem K. Özlem K.
Brilliant Bethnal Green, Propia Propia Endüstriyel Mutfak
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Fonksiyonellik ve pratiklik elbette evlerimizdeki her odada ihtiyaç duyduğumuz tasarım özelliklerinin başında gelir. Ama mutfak dekorasyonları dizayn edilirken en ön planda tutulan özelliktir fonksiyonellik çünkü mutfaklar keyifli yaşam alanları olmalarının yanı sıra aktif olarak kullandığımız ve yemek pişirme, bulaşık gibi gündelik işlerin de sürekli olarak yapıldığı bir yaşam alanıdır ve mutfak dekorasyonunuzda pratik fikirlerin olması demek mutfaktaki hayatınızın kolaylaşması anlamına gelir. Bu yazımızda da sizler için hayatınızı kolaylaştırırken aynı zamanda mutfağınızın estetik görünümüne de benzersiz bir katkıda bulunacak olan pratik mutfak dekorasyonu fikirlerini derledik.

Sürgülü mutfak dolapları

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH İskandinav Mutfak
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Sürgülü dolapların genellikle yatak odalarında kullanıldığı doğru. Ama ne kadar pratik, yer kazandıran ve şık tasarımlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Öyleyse mutfaklarda neden bu fonksiyonel şıklıktan faydalanmayalım ki? Sürgülü dolap kapağı sistemleri sayesinde mutfağınızın bir duvarını yerden tavana kadar mutfak raflarıyla donatabilir ve böylece ekstra depolama alanı oluşturabilirsiniz. Üstelik sürgülü kapaklar sayesinde küçük mutfaklarda ve dar alanlarda da uygulanabilir.

Merdivenli tezgah

Loft , Pulse Arquitetura Pulse Arquitetura Eklektik Mutfak
Pulse Arquitetura

Pulse Arquitetura
Pulse Arquitetura
Pulse Arquitetura

Yeni nesil modern mutfakların en trend renk kombinasyonlarından biri sarı-siyah mutfaklar. Sarı ve siyahın cazibesinin çağdaş bir estetik ortaya koyduğu bu mutfakta ise özellikle yüksek raflara ulaşmakta güçlük çekenler için harika bir dekorasyon fikri uygulanmış: Kütüphanelerde kullanılan portatif merdivenler, mutfak dolaplarına göre yeniden tasarlanmış.

Duvar nişi raflar

Manoir du Cleuyou, architektur-photos.de architektur-photos.de Klasik Mutfak
architektur-photos.de

architektur-photos.de
architektur-photos.de
architektur-photos.de

Geleneksel ve modern tarzın harmanlandığı bu mutfakta ise taş duvarlar ve rustik mobilyalar ile benzersiz bir kontrast yaratan çelik pişirme alanı oluşturulmuş. Ahşap, metal ve taşın zarif bir şekilde birbirleriyle uyumlandığı mutfakta pişirme alanında yer alan duvar nişi raflar, son derece pratik ve şık görünümleriyle öne çıkıyorlar.

Son teknoloji beyaz eşyalar

Brilliant Bethnal Green, Propia Propia Endüstriyel Mutfak
Propia

Brilliant Bethnal Green

Propia
Propia
Propia

Yeni nesil beyaz eşya ve mobilyalar mutfaklarda her zaman işinizi kolaylaştıran unsurlardandır. Bu rustik ve vintage dokulu mutfakta ise harika bir dört bölmeli yeni nesil fırın kullanılmış.

Kara tahta estetiği

Интерьер однокомнатной квартиры в скандинавском стиле, Анна Теклюк Анна Теклюк İskandinav Mutfak
Анна Теклюк

Анна Теклюк
Анна Теклюк
Анна Теклюк

Son zamanlarda mutfak dekorasyonlarında sık sık kullanılmaya başlayan harika fikirlerden biri de kara tahtalar! Oldukça ucuza temin edebileceğiniz kara tahta boyaları ile mutfağınızda kara tahta oluşturmak çok kolay.

L şeklinde yerleşim

Mieszkanie w łódzkiej kamienicy - 60m2, Pink Pug Design Interior Pink Pug Design Interior Eklektik Mutfak
Pink Pug Design Interior

Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior

Küçük bir mutfağınız varsa ve hazır mutfak modelleri tercih etmek istiyorsanız L şeklindeki mutfak modellerini seçerek alandan tasarruf ederken aynı zamanda fonksiyonel ve şık bir mutfak dizaynı ortaya çıkarabilirsiniz.

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Pratik yemek alanı

Квартира в Москве, 50 кв.м., Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО Eklektik Mutfak
Мастерская дизайна ЭГО

Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО

Mutfaklarda küçük oturma ve yemek alanları oluşturmak her zaman estetik açıdan da sosyal açıdan da avantajlıdır. Mutfak tezgahına monte edilen pratik tezgah tipi masalar sayesinde fazla yer kaplamadan oturma ve yemek alanı oluşturmak mümkün.

Tek ayaklı açılıp kapanabilen masa

Бирюза и кружева, Алёна Демшинова Алёна Демшинова Klasik Mutfak
Алёна Демшинова

Алёна Демшинова
Алёна Демшинова
Алёна Демшинова

Küçük ve dar mutfaklarda oluşturulabilecek olan şık oturma alanlarına harika bir örnek de bu mutfakta karşımıza çıkıyor. Kalorifer peteğinin üzerinden mutfağın boş alanına doğru uzanan  ve yalnızca tek ayaklı olan açılıp kapanabilen masa ünitesi küçük mutfağı olanlara ilham verecek şık bir fikir olarak öne çıkıyor.

Tencere tava askıları

Residências na Praia luxuosas , Cristina Amaral Arquitetura e Interiores Cristina Amaral Arquitetura e Interiores Rustik Mutfak
Cristina Amaral Arquitetura e Interiores

Cristina Amaral Arquitetura e Interiores
Cristina Amaral Arquitetura e Interiores
Cristina Amaral Arquitetura e Interiores

Tencere tava askıları da modern mutfakların en pratik ve şık trendlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ekstra depolama alanı olarak fazla dolaba duyduğunuz ihtiyacı çağdaş ve rustik bir dokuyla gideren bu askılar büyük küçük tüm mutfaklar için ilham verici bir fikir pek tabii ki.

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