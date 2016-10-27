현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Yatağınızı dünyadaki en rahat yer yapmanın 12 kolay yolu

Meral Eser Meral Eser
homify İskandinav Duvar & Zemin
Loading admin actions …

Yatak odası, günün yorgunluk ve stresini attığımız yegane bireysel alanlardır. Dolayısıyla konfor ve rahatlık esas alınır. Yatağımızı daha rahat ve konforlu hale getirmenin yolları var mıdır? Pratik ve akılcı çözümlerle daha rahat ve kullanışlı hale getirmek mümkün. Belki de dünyadaki en rahat yer yatak odası olabilir. Bunun için yapılabilecek bazı pratik fikirler derledik. Daha dingin ve konforlu bir yatak alanı için başlıklarımızı inceleyebilirsiniz.

1. Pastel renklerle gelen dinginlik

Private Interior Design Project - Vilamoura, Simple Taste Interiors Simple Taste Interiors Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Simple Taste Interiors

Private Interior Design Project – Vilamoura

Simple Taste Interiors
Simple Taste Interiors
Simple Taste Interiors

Kaliteli bir uyku için dingin ve göz yormayan bir atmosfer oldukça etkilidir. Eğer daha dingin bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız, yumuşak renkleri tercih edin. Hangi stil ve tarzı uyguluyorsanız uygulayın,  pastel renklerle daha dingin ve gözü okşayan bir atmosfer oluşturabilirsiniz.

2. Natürel esintiler

Lily Pond homify İskandinav Duvar & Zemin
homify

Lily Pond

homify
homify
homify

Doğadan motifleri yatak odası dekorasyonunda kullanarak daha ferah ve göze hitap eden bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Yeşil ve mavinin dinginliği dinlendirici bir etki, huzur veren bir atmosfer oluşturacaktır. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

3. Konforlu yastıklar

Skyfall Bedroom Architectural Interiors + Superyacht Photographer İskandinav Yatak Odası
Architectural Interiors + Superyacht Photographer

Skyfall Bedroom

Architectural Interiors + Superyacht Photographer
Architectural Interiors + Superyacht Photographer
Architectural Interiors + Superyacht Photographer

Sizin için ideal olan yastığı seçin. Özellikle sırt ve boyun ağrısı yapmayacak yükseklik ve yumuşaklığı sağlayacak ortopedik yastıklar ilginizi çekebilir. Konfor ve rahatlık için yastık formu ve malzemesi oldukça etkilidir.

4. Doğru tekstil ürünü

Family Home, Ruth Noble Interiors Ruth Noble Interiors İskandinav Yatak Odası
Ruth Noble Interiors

Family Home

Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors

Yastık ve nevresimlerde kullanılan tekstil ürünleri içerik bakımından sentetik ya da pamuk olduğuna dair bilgiler içerir. Doğal malzemelerin nefes aldırdığı tekstil ürünleri arasında konfor sunan pamuk ya da ipek gibi natürel dokuları tercih edebilirsiniz.

5. Halı unsuru

Sentosa Beach House, Design Intervention Design Intervention İskandinav Yatak Odası Gri
Design Intervention

Sentosa Beach House

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

Yatağınızda çay ya da kahve yudumlamak isteyebilir ve bunun için uygun ortam hazırlayabilirsiniz. Ayağınız yere bastığında soğuk zemin yerine, yumuşak ve sıcak tutan halı unsurunu göz önüne alabilirsiniz.

6. İhtiyaca göre ışıklandırma

Country House in Tomsk, EVGENY BELYAEV DESIGN EVGENY BELYAEV DESIGN İskandinav Yatak Odası
EVGENY BELYAEV DESIGN

Country House in Tomsk

EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN

Elbette aydınlatma sistemleri dingin bir atmosfer oluşturmada oldukça etkilidir. Doğru ve ölçülü ışıklandırma unsurları ile ihtiyaca göre dinlenme ya da kitap okuma için uygun ışık ayarlarını yapabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Sürekli yatak toplamak zorunda değilsiniz

Rime Pixers İskandinav Yatak Odası Rengarenk wall mural,wallpaper,frost,rime,winter
Pixers

Rime

Pixers
Pixers
Pixers

Bireysel alanlarda konfor ve rahatlık esas alınıyorsa, yatağın sürekli toplanması mecburiyet olmamalı. Kendini rahat hissedebilir ve her seferinde yatağınızı toplamak zorunda değilsiniz.

8. Renk uyumu ve ahenk

Contemporary Interior for an apartment, Sofia Inspiria Interiors İskandinav Yatak Odası scandinavian bedroom,walk-in closet,bedroom lounge,cozy bedroom,contemporary bedroom,neutral colors,taupe colors,modern bedroom,reading corner,integrated tv wall,container house
Inspiria Interiors

Contemporary Interior for an apartment, Sofia

Inspiria Interiors
Inspiria Interiors
Inspiria Interiors

Natürel renkler arasında krem, bej ve kahverengi tonları yer alır. Daha dingin ve huzur veren bir atmosfer için renklerin dilinden faydalanın. Natürel renkler yatak odasında dingin atmosfer oluşturmak için oldukça etkilidir.

9. Doğal ışık faktörü

Sentosa Beach House, Design Intervention Design Intervention İskandinav Yatak Odası Beyaz
Design Intervention

Sentosa Beach House

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

İhtiyaca göre doğal ışıktan muntazam faydalanacağınız bir yerleşim planı oluşturabilirsiniz. Ayrıca dönemsel izler taşıyan sayvanlı yatak modelleri ile perdeleri rahatlıkla kullanabilirsiniz.

10. Doğal malzemeler

Seven, Lith Lith Lundin Lith Lith Lundin İskandinav Yatak Odası
Lith Lith Lundin

Seven

Lith Lith Lundin
Lith Lith Lundin
Lith Lith Lundin

İster kullanılan nevresim ürünlerinde olsun, ister mobilyalarda, doğal malzemelerin fark yaratacağını söylemek gerekir. İmkanınız varsa kullanacağınız ürünleri pamuk ya da yün gibi doğal malzemelerden seçin. 

11. Kadife ve ipek yumuşaklığı

Templewood Avenue, NW3, XUL Architecture XUL Architecture İskandinav Yatak Odası
XUL Architecture

Templewood Avenue, NW3

XUL Architecture
XUL Architecture
XUL Architecture

Yatak odası dekorasyonunda konfordan ödün vermek istemiyorsanız ipek kumaşlar ya da kadife dokuları kullanabilirsiniz. Sentetik ürünlere kıyasla daha rahat ve konforlu bir yatak alanı oluşturabilirsiniz.

12. Pencere ve yatak ilişkisi

Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects Modern Yatak Odası
Des Ewing Residential Architects

Des Ewing Residential Architects

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

Yatak karyolasının konumu doğal ışığı muntazam almada oldukça etkilidir. Özellikle örnek görseldeki gibi nefis bir manzaraya bakıyorsa, yatak karyolası pencere konumunun karşısında yer almalıdır. Daha dingin ve konfor sunan yatak odası dekorları oluşturmak için ışık, malzeme, renk ve doku ilişkilerini de gözlemleyebilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Doğal görünümü aratmayan 8 yapay taş duvar dekoru’ yazımız da ilginizi çekebilir.

Dağınık evler için pratik çözümler
Bu yatak odası fikirlerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler