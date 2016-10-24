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Mutfağınızı yenilerken kopya çekebileceğiniz birbirinden güzel 11 örnek

Homify TR Homify TR
Apartamento Itacorubi Gran Classic 1, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE Modern Mutfak
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Mutfağınızın yenilenme zamanı mı geldi? 20 yıldır aynı mutfak dolaplarını, aynı tezgâhı, aynı fayansları kullanmaktan sıkıldınız mı? Evinizin diğer bölümleriyle daha uyumlu hale gelmesi için mutfağınızda birkaç değişiklik mi yapmak istiyorsunuz? Sebebi her ne olursa olsun, mutfağınızda fark yaratmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu yazımızda mutfağınızı yenileme sürecinizde kopya çekebileceğiniz, tasarımlarından yararlanabileceğiniz ya da isterseniz birkaç tanesinin farklı yönlerini birleştirebileceğiniz birbirinden güzel 11 mutfaktan oluşan bir derleme hazırladık. Tarzları farklı fakat üst düzey estetik özellikleri ortak olan bu mutfaklarda kendi mutfağınız için en taze fikirleri ve ihtiyacınız olan ilhamı bulacaksınız. 

Camlı ahşap mutfak dolapları

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design Modern Mutfak
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Yüzde yüz gerçek ahşap kullanılarak imal edilmiş mutfak dolapları bugünlerde oldukça sık karşımıza çıkıyor. Uzunca bir süredir yerlerini mdf, sunta, laminant ve buna benzer işlenmiş ahşap ürünlerine bırakan doğal ahşap, hak ettiği yeri tekrar kazanmaya başladı. Bu mutfakta son derece şık ahşap mutfak dolapları kullanılmış. Bu dolapların en dikkat çekici bölümleri ise üst kısımdaki camlı dolaplar. Şeffaf dolaplar sayesinde içleri rahatlıkla görülebiliyor ve aradığınızı kolayca bulabiliyorsunuz.

Aynalar sayesinde mutfağınızı büyütün

Apartamento Itacorubi Gran Classic 1, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE Modern Mutfak
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

Aynalar mutfaklarda sık gördüğümüz bir aksesuar değil. Peki ama neden? Bu mutfağın tasarımcıları bu sorunun yanıtı üzerinde bir hayli durmuş olmalılar. Sonucunda ise mutfak dolaplarını aynayla kaplayarak görece küçük bir mutfağı neredeyse iki katı kadar büyük göstermeyi başarmışlar. Tek kelimeyle muhteşem.

Renk uyumu

Casa Parque, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Modern Mutfak
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Mutfağınızda yapabileceğiniz basit ama etkili değişikliklerden biri de uyumlu renklere sahip parçalar ortaya çıkarmak olabilir. Bu örnekte kırmızı bir mutfak masası, tezgâhın hemen arkasındaki son derece şık meyve desenli kırmızı kaplamayla eşleştirilmiş.

Metal yüzeyler

RESIDÊNCIA - BAIRRO JARDIM, SANTO ANDRÉ - SP, Arquitetura 8 - Ana Spagnuolo & Marcos Ribeiro Arquitetura 8 - Ana Spagnuolo & Marcos Ribeiro Modern Mutfak
Arquitetura 8 – Ana Spagnuolo &amp; Marcos Ribeiro

Arquitetura 8 - Ana Spagnuolo & Marcos Ribeiro
Arquitetura 8 – Ana Spagnuolo &amp; Marcos Ribeiro
Arquitetura 8 - Ana Spagnuolo & Marcos Ribeiro

Metal yüzeyler mutfağınıza endüstriyel bir şıklık katmanın pratik bir yoludur. Üstelik bunun için özel bir şey yapmanız da gerekmez. Ankastre setinizi alırken renk tercihinizi boyasız metalden yana kullanmanız yeterli.

Parlak renklerle kontrast yaratın

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfaklarda genellikle bej, krem rengi, beyaz gibi açık renkler kullanılır. Bu açık renklere az miktarda parlak renk eklerseniz şık bir kontrast elde edebilirsiniz.

Beyaz saflığına sıcak bir dokunuş ekleyin

Laranja mecânica, FABRI FABRI Minimalist Mutfak Turuncu
FABRI

FABRI
FABRI
FABRI

Pürüzsüz bir beyaz her ne kadar mutfakta kullanılması zor bir renk olsa da, bu örnekte olduğu gibi sıcak bir renkle yoğun bir şekilde buluşturulursa ortaya estetik açıdan harika bir görüntü çıkabilir.

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Siyah mermer

MM apartment, Studio ro+ca Studio ro+ca Endüstriyel Mutfak
Studio ro+ca

Studio ro+ca
Studio ro+ca
Studio ro+ca

Mermer de tıpkı ahşap gibi mutfaklara geri dönmeye başlayan malzemeler arasında yer alıyor. Siyah mermer ise hiç şüphesiz mermerin en gösterişli formu. Buna sarı veya turuncu gibi uyumlu renkleri de eklerseniz, mükemmel bir mutfak yaratabilirsiniz.

Pencerelerinizi geniş tutun

Casa de Campo - Quinta do Lago - Tarauata, Olaa Arquitetos Olaa Arquitetos Kırsal Mutfak
Olaa Arquitetos

Olaa Arquitetos
Olaa Arquitetos
Olaa Arquitetos

Mutfaklarda genellikle az sayıda ve küçük pencere kullanılır. Oysa çok sayıda ve olabildiğince geniş pencere ile bahçenizin manzarsını da mutfağınıza dahil edebilirsiniz.

Ahşap duvar kaplaması

Sítio em Itaúna - MG, Beth Nejm Beth Nejm Rustik Mutfak
Beth Nejm

Beth Nejm
Beth Nejm
Beth Nejm

Doğal taş kaplamalarını bir süredir hemen her odada sıkça görüyoruz. Peki ya ahşap kaplamaya ne dersiniz? Taş kaplamasına göre biraz daha maliyetli olabilir ama ortaya çıkan sonuç gerçekten mükemmel.

Birinci sınıf ahşap kalitesi

Down Barton, Devon, Trewin Design Architects Trewin Design Architects Modern Mutfak
Trewin Design Architects

Down Barton, Devon

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

Ahşabın her formu güzel olsa da, yüksek kaliteli ahşap kendini ilk bakışta belli ediyor. Eğer bütçeniz yeterliyse buradaki gibi nefis bir ahşabın kullanıldığı mutfak dolapları muhteşem bir mutfağın temel malzemesi olabilir.

Yekpare bir tezgâh

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS Rustik Mutfak
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

Bu oldukça ilginç mutfak modelinde, mutfak tezgâhı, mutfak barı ve mutfak adasının birleşiminden oluşan son derece geniş ve yekpare bir mermer kullanılmış. Ortaya çıkan manzara bir ev niteliğini aşıp lüks bir restoranı andırıyor dersek herhalde abartmış olmayız.

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