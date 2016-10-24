Mutfağınızı yenilerken kopya çekebileceğiniz birbirinden güzel 11 örnek

Mutfağınızın yenilenme zamanı mı geldi? 20 yıldır aynı mutfak dolaplarını, aynı tezgâhı, aynı fayansları kullanmaktan sıkıldınız mı? Evinizin diğer bölümleriyle daha uyumlu hale gelmesi için mutfağınızda birkaç değişiklik mi yapmak istiyorsunuz? Sebebi her ne olursa olsun, mutfağınızda fark yaratmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu yazımızda mutfağınızı yenileme sürecinizde kopya çekebileceğiniz, tasarımlarından yararlanabileceğiniz ya da isterseniz birkaç tanesinin farklı yönlerini birleştirebileceğiniz birbirinden güzel 11 mutfaktan oluşan bir derleme hazırladık. Tarzları farklı fakat üst düzey estetik özellikleri ortak olan bu mutfaklarda kendi mutfağınız için en taze fikirleri ve ihtiyacınız olan ilhamı bulacaksınız.
Yüzde yüz gerçek ahşap kullanılarak imal edilmiş mutfak dolapları bugünlerde oldukça sık karşımıza çıkıyor. Uzunca bir süredir yerlerini mdf, sunta, laminant ve buna benzer işlenmiş ahşap ürünlerine bırakan doğal ahşap, hak ettiği yeri tekrar kazanmaya başladı. Bu mutfakta son derece şık ahşap mutfak dolapları kullanılmış. Bu dolapların en dikkat çekici bölümleri ise üst kısımdaki camlı dolaplar. Şeffaf dolaplar sayesinde içleri rahatlıkla görülebiliyor ve aradığınızı kolayca bulabiliyorsunuz.
Aynalar mutfaklarda sık gördüğümüz bir aksesuar değil. Peki ama neden? Bu mutfağın tasarımcıları bu sorunun yanıtı üzerinde bir hayli durmuş olmalılar. Sonucunda ise mutfak dolaplarını aynayla kaplayarak görece küçük bir mutfağı neredeyse iki katı kadar büyük göstermeyi başarmışlar. Tek kelimeyle muhteşem.
Mutfağınızda yapabileceğiniz basit ama etkili değişikliklerden biri de uyumlu renklere sahip parçalar ortaya çıkarmak olabilir. Bu örnekte kırmızı bir mutfak masası, tezgâhın hemen arkasındaki son derece şık meyve desenli kırmızı kaplamayla eşleştirilmiş.
Metal yüzeyler mutfağınıza endüstriyel bir şıklık katmanın pratik bir yoludur. Üstelik bunun için özel bir şey yapmanız da gerekmez. Ankastre setinizi alırken renk tercihinizi boyasız metalden yana kullanmanız yeterli.
Mutfaklarda genellikle bej, krem rengi, beyaz gibi açık renkler kullanılır. Bu açık renklere az miktarda parlak renk eklerseniz şık bir kontrast elde edebilirsiniz.
Pürüzsüz bir beyaz her ne kadar mutfakta kullanılması zor bir renk olsa da, bu örnekte olduğu gibi sıcak bir renkle yoğun bir şekilde buluşturulursa ortaya estetik açıdan harika bir görüntü çıkabilir.
Mermer de tıpkı ahşap gibi mutfaklara geri dönmeye başlayan malzemeler arasında yer alıyor. Siyah mermer ise hiç şüphesiz mermerin en gösterişli formu. Buna sarı veya turuncu gibi uyumlu renkleri de eklerseniz, mükemmel bir mutfak yaratabilirsiniz.
Mutfaklarda genellikle az sayıda ve küçük pencere kullanılır. Oysa çok sayıda ve olabildiğince geniş pencere ile bahçenizin manzarsını da mutfağınıza dahil edebilirsiniz.
Doğal taş kaplamalarını bir süredir hemen her odada sıkça görüyoruz. Peki ya ahşap kaplamaya ne dersiniz? Taş kaplamasına göre biraz daha maliyetli olabilir ama ortaya çıkan sonuç gerçekten mükemmel.
Ahşabın her formu güzel olsa da, yüksek kaliteli ahşap kendini ilk bakışta belli ediyor. Eğer bütçeniz yeterliyse buradaki gibi nefis bir ahşabın kullanıldığı mutfak dolapları muhteşem bir mutfağın temel malzemesi olabilir.
Bu oldukça ilginç mutfak modelinde, mutfak tezgâhı, mutfak barı ve mutfak adasının birleşiminden oluşan son derece geniş ve yekpare bir mermer kullanılmış. Ortaya çıkan manzara bir ev niteliğini aşıp lüks bir restoranı andırıyor dersek herhalde abartmış olmayız.