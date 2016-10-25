Çevre dostu pasif evler hakkında merak ettikleriniz

Bundan yirmi ya da otuz yıl öncesinde, ekoloji kavramı dünyada çok az kişi tarafından bilinen, belki de yalnızca akademik çevrelerin ilgilendiği bir konuydu. Bugünse, doğal kaynakların büyük bir hızla tükendiği, havanın ve suların kirlendiği, ozon tabakasındaki deliğin büyüdüğü yirmi birinci yüzyıl dünyasında ekoloji giderek daha fazla insanın gündemine giriyor. Bireyler, kurumlar ve maalesef şimdilik az sayıda olan devletler, doğayla daha uyumlu, daha sürdürülebilir, daha yerel bir hayatın nasıl olması gerektiğine dair çalışmalar yürütüyorlar. Şimdilik manzara çok iç açıcı olmamakla birlikte, bu konuya bir yönelim olması ve bu yönelimin de gün geçtikçe güçlenmesi iyi bir işaret olarak kabul edilebilir. Çevreyle dost ve daha az kaynak tüketen bir hayatın olmazsa olmazlarından biri de elbette sürdürülebilir mimari. Bu yazımızın konusu, sürdürülebilir mimarinin oldukça güncel başlıklarından biriyle ilgili: Pasif evler.