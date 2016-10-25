Çevre dostu pasif evler hakkında merak ettikleriniz

Bundan yirmi ya da otuz yıl öncesinde, ekoloji kavramı dünyada çok az kişi tarafından bilinen, belki de yalnızca akademik çevrelerin ilgilendiği bir konuydu. Bugünse, doğal kaynakların büyük bir hızla tükendiği, havanın ve suların kirlendiği, ozon tabakasındaki deliğin büyüdüğü yirmi birinci yüzyıl dünyasında ekoloji giderek daha fazla insanın gündemine giriyor. Bireyler, kurumlar ve maalesef şimdilik az sayıda olan devletler, doğayla daha uyumlu, daha sürdürülebilir, daha yerel bir hayatın nasıl olması gerektiğine dair çalışmalar yürütüyorlar. Şimdilik manzara çok iç açıcı olmamakla birlikte, bu konuya bir yönelim olması ve bu yönelimin de gün geçtikçe güçlenmesi iyi bir işaret olarak kabul edilebilir. Çevreyle dost ve daha az kaynak tüketen bir hayatın olmazsa olmazlarından biri de elbette sürdürülebilir mimari. Bu yazımızın konusu, sürdürülebilir mimarinin oldukça güncel başlıklarından biriyle ilgili: Pasif evler.
Pasif evler öncelikli olarak faydacı bir tasarımın ürünü olsalar da, estetikten tamamen uzak olduklarını söylemek doğru olmaz. Her modern ev gibi bu evlerde de belli düzeyde bir estetik anlayışı hakim. Örneğin burada basit ama oldukça şık ve işlevsel bir banyo görüyoruz. Aslında banyo ve mutfak gibi su tüketiminin yoğun olduğu alanlar da ekolojik evler için önem arz ediyor. Zira suyun tasarruflu kullanımı ve atık suyun geri dönüştürülmesi de en az enerji verimliliği kadar önemli konular.
Pasif evler, isimlerini benimsedikleri pasif enerji modelinden alıyorlar. Olabildiğince az kaynak tüketmeye ve güneş enerjisi gibi doğal kaynaklardan maksimum düzeyde yararlanmaya odaklanan bu evler, özellikle iklimlendirme yani ısıtma ve soğutma ihtiyacı için büyük ölçüde doğal kaynaklarla yetinmek üzere tasarlanıyorlar. Bu yüzden evin mimarisine ilişkin bütün planlama gün ışığıyla ısınma ve içerideki ısıyı koruma amacıyla yapılıyor.
İzolasyon ve ısı yalıtımı konuları son yıllarda ülkemizde de üzerinde sıkça durulan ve çeşitli araştırmalara konu olan başlıklar. Enerji ihtiyacını minimumda tutmak ve daha az kaynakla daha fazla ihtiyacı karşılamak için olmazsa olmaz bir unsur olan ısı yalıtımı, pasif evlerin de bir anlamda varoluş sebebi sayılabilir.
Pasif evlerin ana meselesi ısı yalıtımı olsa da, tek dertlerinin bu olduğunu söylemek son derece yanlış olur. Zira bu ekolojik evlerin tek dertleri yakıt masraflarını azaltarak ekonomik bir model önermek değil, aynı zamanda karbon ayak izini giderek küçültmek ve doğaya zarar vermeden var olmayı hedefliyorlar. Bu yüzden evlerin tasarımında mümkün olan en yüksek oranda doğal ve geri dönüştürülmüş malzemelere yer veriliyor. Çevre dostu bir ev yapmak için yola çıkıp üretim süreçlerinde tonlarca atığın ortaya çıktığı materyallerin kullanılması zaten mantık dışı bir durum olurdu.
Pasif evlerin ısınma ihtiyaçlarını büyük ölçüde gün ışığıyla sağladıklarını belirtmiştik. Peki ama bunu nasıl yapıyorlar? Aslında oldukça basit. Isınma ihtiyacı yoğun olan odaları güney cepheye yerleştirmek ve kuzey cepheyi mümkün olduğunca kapalı tutmak ilk yapılacak iş.