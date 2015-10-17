Eski bir evin mucizevi dönüşümü

Evlerimizi dizayn ederken güzel görünümlü şık yaşam alanları yaratmak isteriz ancak görünüş kadar önemli olan bir diğer unsur da pek tabii ki konfor ve rahatlıktır. Bu yüzden de yaşam alanlarımız kendine has ve karakteristik bir görünüme ve aynı zamanda da gündelik hayatımızı kolaylaştıracak rahatlığa ve konfora sahip olmalıdırlar. Konforlu bir ev dekorasyonu yaratmak için de elbette pratik ve fonksiyonel tasarımlara ihtiyaç duyarız. İspanyol iç mimarlar Aris & Paco Camus da bu açılardan oldukça öne çıkan ve dikkat çeken tasarım ve dekorasyonlara imza atıyorlar. Bugün bu yazımızda da sizlerle onların güzellik ve fonksiyonelliği bir araya getirdikleri bir projeyi inceleyeceğiz. Projede uzmanlar eski bir evin iç mekanlarını baştan aşağı değiştirmiş ve yenilemişler. Ancak yenilemeler iç yaşam alanlarıyla sınırlı kalmamış ve bahçe ve evin dış cephesinde de uygulanmış. Daha fazla uzatmadan turumuza başlayalım.