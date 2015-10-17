Eski bir evin mucizevi dönüşümü

Evlerimizi dizayn ederken güzel görünümlü şık yaşam alanları yaratmak isteriz ancak görünüş kadar önemli olan bir diğer unsur da pek tabii ki konfor ve rahatlıktır. Bu yüzden de yaşam alanlarımız kendine has ve karakteristik bir görünüme ve aynı zamanda da gündelik hayatımızı kolaylaştıracak rahatlığa ve konfora sahip olmalıdırlar. Konforlu bir ev dekorasyonu yaratmak için de elbette pratik ve fonksiyonel tasarımlara ihtiyaç duyarız. İspanyol iç mimarlar Aris & Paco Camus da bu açılardan oldukça öne çıkan ve dikkat çeken tasarım ve dekorasyonlara imza atıyorlar. Bugün bu yazımızda da sizlerle onların güzellik ve fonksiyonelliği bir araya getirdikleri bir projeyi inceleyeceğiz. Projede uzmanlar eski bir evin iç mekanlarını baştan aşağı değiştirmiş ve yenilemişler. Ancak yenilemeler iç yaşam alanlarıyla sınırlı kalmamış ve bahçe ve evin dış cephesinde de uygulanmış. Daha fazla uzatmadan turumuza başlayalım.
Yenilemeden önce evin dış cephesi böyle görünüyormuş. Bir stili ve zevki olduğu aşikar ama elbette eski bir bina olduğu için kirli ve yıpranmış görünüyor.
Gerekli müdahalelerden sonra evin dış cephesi tarihi dokusunu ve tarzını kaybetmeden yepyeni bir görünüme kavuşuyor. Önceki resimde gördüğümüz gri ve kasvetli atmosferden eser kalmamış. Dış cephe kaplamasıyla pırıl pırıl bir hale gelen bina, ahşap pencere ve kapısı ve klasik balkon ve pencere demirleriyle de karakterini koruyor.
Evin içine girdiğimizde dış cepheden çok daha ürkütücü bir manzarayla karşılaşıyoruz. Evin bir hayli eski olması ve bakımsız kalması tümden bir yenilemeyi gerektiriyor. Duvarlar yıpranmış ve dökülmüş, merdivenler ve zemin de oldukça kötü durumda. Evin tüm odalarında benzer bir atmosfer hakim. Tavanda ise yine tarz sahibi bir tavan dekorasyonuyla karşılaşıyoruz ama elbette bakıma ve yenilenmeye ihtiyacı var.
Az önce gördüğümüz giriş holü salona açılıyor. Salonun eski halinin girişten pek farkı yokmuş ama uzman iç mimarların sihirli dokunuşları sonucunda gösterişli, huzurlu ve kusursuz bir yaşam alanına dönüşmüş. Beyaz L koltuk zarafetiyle odanın konfor unsuru olarak öne çıkıyor. Yenilenen zemin döşemesi ise adeta göz kamaştırıcı bir dokuya sahip. Ortada yer alan halı ve barok tarzı yansıtan ayna da salonun dikkat çekici tasarım ayrıntılarını oluşturuyorlar.
Evin mutfağı aslında nispeten küçük bir alana sahip olsa da ergonomik yerleşim ve dekorasyonuyla göz dolduruyor. Mutfak tezgahı, alışık olduğumuz gibi kenara yerleştirilmek yerine mutfağın ortasına bir mutfak adası olarak uygulanmış. Duvar cephesi ise boydan boya mutfak dolaplarıyla kaplanmış. Böylece hem yerde tasarruf edilmiş hem de endüstriyel bir tarzla çok daha fonksiyonel bir kullanım alanı yaratılmış.
Az önce eski halini gördüğümüz merdivenlerden evin ikinci katına çıkıyoruz. Merdivenlerin kenarındaki tırabzanlar tanıdık geliyor değil mi? Evin dış cephesinde kullanılan demirlerle aynı tarzda olan bu korkuluklar binanın içiyle dışı arasında bir uyum yaratıyor. Merdivenlerin bittiği koridorun açıldığı küçük hol alanında da bir çalışma alanı oluşturulmuş.
Yatak odası evin ikinci katında yer alıyor. Tıpkı alt kattaki gibi zemin ahşap ve duvarlar ise koyu renk tercih edilmiş. Koyu renk duvarlarla huzur veren ve dinlendirici bir kontrast oluşturan bembeyaz yatak başı aynı zamanda odayı ayıran bir bölme işlevi görüyor.
Bu sıra dışı ebeveyn banyosunda lavabolar yatak başının dayalı olduğu duvarın hemen arkasına yerleştirilmiş. Lavabo ve aynaların bulunduğu bu yarı açık bölüm aynı zamanda giyinme ve makyaj alanı olarak da dizayn edilmiş. Tuvalet ise bir kapıyla ayrılmış.
Bu muhteşem evin iç mekanlarından sonra bahçenin muhteşem görünümüne de bakalım dedik; ama değişimin ne denli kökten ve etkili olduğunu anlayabilmemiz için önce eski halini görmemiz gerekiyor. Bahçe bile denilemeyecek bu avlu, kirli ve çirkin bir inşaat alanını andırıyormuş.
Yenilemeden sonra ise bahçe adeta bir cennete dönüşmüş. Evin en çarpıcı değişiminin bu alanda olduğunu görebiliyoruz. Harika bir bahçe düzenlemesinin yanı sıra yeteri kadar alanı olan avlunun ortasına bir de yüzme havuzu yerleştirilmiş. İşte hem güzelliğiyle göz dolduran hem de konforuyla iç ısıtan sıcak ve ihtişamlı bir ev!
Modern ve minimal çizgilere sahip olan oturma odasında sarı ve grinin muhteşem uyumuyla hem canlı hem de dinlendirici bir atmosfer yaratılmış. Konforlu koltuk takımının renk seçimi yaşam alanının genel karakterini belirleyen tasarım unsurlarından biri. Rahatlığın estetik ve samimiyetle bir araya geldiği bu dekorasyonun bir başka ilgi çekici ayrıntısı ise pek tabii ki tavanda yer alan endirekt aydınlatma öğeleri. Bu tür, doğrudan odaya vurmayan ve bir nişin ardından yaşam alanına yayılan aydınlatmalar sağlıklı oldukları kadar içinde bulundukları alanlara estetik bir görünüm de kazandırıyorlar.