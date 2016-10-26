Pratik yöntemlerle tasarlanan 3 mutfak dönüşümü

Çok büyük işlemler yapılmadan renk ve dokuların değişimi üzerine daha sıcak bir atmosfere geçiş sağlanıyor. Mutfak tezgahı daha koyu ve mutfak dolaplarının renkleri daha sıcak renklere geçiş yaparak değiştiriliyor. Mutfak duvarlarında açık renk tonlarının tercih edilmesi ile kontrast yakalanıyor ve derinlik sağlanıyor. Mutfak düzenine özenilen şık bir mutfak.

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