Pratik yöntemlerle tasarlanan 3 mutfak dönüşümü

Mutfaklarda kullanım kolaylıkları sunan pratik fikirler hayatımızı kolaylaştırır. Günlük rutinler arasında mutfakta geçirilen süre, kimi zaman daha fazla olabilir. Gerek konfor sunması bakımından, gerekse estetik açıdan mutfak dekorasyonu ihtiyaca ve kullanıcıya hitap etmelidir. Dönemsel değişiklikler ve gelişen iç mimari, mutfak dekorasyonunu yeniden gözden geçirmenize yardımcı olabilir. Özellikle artık modası geçen mutfak dolaplarından, mobilya ürünlerine kadar farklı alanlarda bazı değişiklikler yapmak gerekebilir. Pratik yöntemlerle hem günümüz modasına uygun, hem de ihtiyaç odaklı dönüşüm, sanıldığı kadar zor değil. Yeni bir mutfak yaptırmak yerine bazı değişiklikler yaparak daha yeni ve modern bir mutfak görünümü elde edebilirsiniz. Bu yazımızda öncesi ve sonrası ile pratik yöntemlerle değişen 3 mutfak modelini derledik, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Modası geçen mutfak dekorasyonu özellikleri taşıyan bur örnekte yoğun miktarda ahşap kullanımına rastlıyoruz. Artık modası geçen mutfak dolaplarınızı yenilemenize gerek yok. Bazı pratik yöntemlerle mutfağınızı değiştirebilir, günümüz modasına uygun bir hale getirebilirsiniz. Ayrıca arzu edilen stil ve tarzlara uygun değişiklikler için renk yelpazesi oluşturulabilir, farklı dokular bir araya getirilebilir. Uyum ve ahengin yakalanması için mutfakta büyük işler gerçekleştirmeden kolayca değişiklik yapmak mümkün. Farklı boyama sistemleri, cilalama ve kaplama türleri ile mutfak dolaplarının görünümü değişebilir.
Duvar renginden mutfak dolaplarına kadar büyük bir değişim söz konusu. Daha modern ve çağdaş bir görünüme kavuşan mutfakta sıcak renklerle nötr renkler bir araya getirilmiş. Hem ferah hem de sıcaklık katan detaylarla donanımlı bir mutfak. Mutfak mobilyalarında da uyum ve ahenk yakalayan renkler yakalanmış ve daha modern masa ve sandalye takımı tercih edilmiş. Dilerseniz siz de mutfak dolaplarını kaplayarak ve mutfak duvarlarını boyatarak büyük bir değişim sağlayabilirsiniz.
Yine eski moda bir mutfakla karşı karşıyayız. Özellikle koyu renklerin kullanımı kasvetli bir hava oluşturabilir. Eğer büyük bir mutfağa sahip değilseniz, koyu renklerin yaratacağı kasvetli ve karanlık atmosferden kaçınmanız gerekebilir. Genel olarak bakıldığında yine ahşabın ağırlıklı kullanımına rastlıyoruz. Uzun zaman öncede kalan mutfak modelinin değişimi hakkında fikir sahibi olmak için sonraki halini gözden geçirelim.
Eski görünümünden eser kalmayan mutfakta duvar kaplamaları ve dolaplarda yapılan değişikler öne çıkıyor. İlk başta yoğun ahşap oranı yenilenen mutfak dolapları boyanarak azaltılmış. Kontrast değerler ön plana çıkarılarak mutfak dolapları ile tezgah ve duvarda zıt renkler tercih ediliyor. Koyu renk mutfak tezgahı ve duvarlar beyaz mutfak dolaplarını öne çıkarıyor.
Ev sahipleri tarafından yenilenmek istenen mutfakta büyük masraflar etmeden daha sıcak bir atmosfere geçiş sağlanıyor. Açık ve soluk renklerin yoğunluklu kullanımının yanı sıra, daha canlı ve sıcak renklere ihtiyaç duyuluyor. Tüm bunların yanı sıra, mutfak düzeni sağlamak için de bir çalışma sağlanıyor. homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Çok büyük işlemler yapılmadan renk ve dokuların değişimi üzerine daha sıcak bir atmosfere geçiş sağlanıyor. Mutfak tezgahı daha koyu ve mutfak dolaplarının renkleri daha sıcak renklere geçiş yaparak değiştiriliyor. Mutfak duvarlarında açık renk tonlarının tercih edilmesi ile kontrast yakalanıyor ve derinlik sağlanıyor. Mutfak düzenine özenilen şık bir mutfak.
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