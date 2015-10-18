İzmir'in güzelliğini yansıtan bir dekorasyon

Ve son olarak da banyoya geliyoruz. Banyoda yeteri kadar geniş alana sahip olmayanlar için en mantıklı ve alandan tasarruf sağlayan dizilim köşelere yerleştirilen duşakabinleri de içerir elbette. Burada da alanı en verimli şekliyle kullanmak için duşakabin köşede yer alırken, şeffaf kapı ve duvarları da banyonun boğucu bir hale gelmesini önleyerek aydınlık ve ferah bir atmosfer yaratıyor. Lavabo altındaki banyo dolabında da gri tonları tercih edilmiş ancak bu gri boğuculuk ve kasvet değil, aksine modern bir huzur yayıyor çevresine.

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