İzmir'in güzelliğini yansıtan bir dekorasyon

Türkiye'nin en sevilen ve en yaşanılası şehirlerinden biri olarak bilinen İzmir'in kendine has bir sürü özelliği var elbette; mesela boyoz, yahut gevrek, ya da çiğdem, Alsancak, Karşıyaka ya da Ege kıyılarındaki o vazgeçilmez denizi… İşte İzmir'de bulunan ve ACS Mimarlık çatısı altında bulunan ACS Home ekibi tarafından dizayn edilen bu ev de, tıpkı içinde bulunduğu şehir gibi kendine has ve özgün bir güzelliğe sahip.
Modern ve minimal çizgilere sahip olan oturma odasında sarı ve grinin muhteşem uyumuyla hem canlı hem de dinlendirici bir atmosfer yaratılmış. Konforlu koltuk takımının renk seçimi yaşam alanının genel karakterini belirleyen tasarım unsurlarından biri. Rahatlığın estetik ve samimiyetle bir araya geldiği bu dekorasyonun bir başka ilgi çekici ayrıntısı ise pek tabii ki tavanda yer alan endirekt aydınlatma öğeleri. Bu tür, doğrudan odaya vurmayan ve bir nişin ardından yaşam alanına yayılan aydınlatmalar sağlıklı oldukları kadar içinde bulundukları alanlara estetik bir görünüm de kazandırıyorlar.
Oturma odasındaki niş kullanımı tavan aydınlatmalarıyla sınırlı değil pek tabii ki. Duvarlarda bulunan ışıklandırmalı nişler de odanın genel dokusuna etki eden kuvvetli iç mimari unsurları oluşturuyorlar. Nişlerin içlerine yerleştirilmiş olan sanatsal biblolar da evin modern havasını daha da çarpıcı bir hale getiriyor.
Televizyon ünitesinde de yalın bir tasarım ve doğal bir görünüm tercih edilmiş. Ahşap dokusuyla dikkat çeken TV ünitesinde kalabalık yaratmak yerine yalın ve şık bir görünüm oluşturmaya özen gösterilmiş.
Televizyon ünitesinde gördüğümüz ahşap ve naturel doku yemek alanında da etkisini sürdürerek devam ediyor. Ahşap yemek masası ve sandalyelerdeki gri ve sarı ahengi bu açık yemek alanının oturma alanıyla kusursuz ve modern bir uyum içinde olmasına sebep oluyor.
Mutfakta ise geniş ve ferah bir dekorasyonla karşılaşıyoruz. Oldukça geniş bir alana sahip olan mutfak, kapı kısmında yalnızca geniş bir açıklık olmasıyla daha da ferah bir görünüme kavuşuyor. Mutfak tezgahları ise alışık olduğumuz gibi tek taraflı ya da L şeklinde dizayn edilmemiş. Birbirine bakan iki duvara iki ayrı tezgah uygulanmış. Bu da hem tezgahın kullanım alanını hem de mutfak dolaplarını ve depolama alanlarını çoğaltıyor tabii ki. Üst mutfak dolaplarında açık renk, altta ise koyu renk seçilmesi de odanın derinlik ve ferahlığını arttıran unsurlardan.
Mutfağın pencere kenarında yer alan yemek alanında ise bizi eşsiz bir şehir ve deniz manzarası bekliyor. Dinlendirici bir mavi-yeşil tonuna sahip olan sandalyeler ve uzun ince masa manzaranın tadı eşliğinde gündelik aile yemekleri için ideal ve sıcak bir ortam meydana getiriyor.
Ve son olarak da banyoya geliyoruz. Banyoda yeteri kadar geniş alana sahip olmayanlar için en mantıklı ve alandan tasarruf sağlayan dizilim köşelere yerleştirilen duşakabinleri de içerir elbette. Burada da alanı en verimli şekliyle kullanmak için duşakabin köşede yer alırken, şeffaf kapı ve duvarları da banyonun boğucu bir hale gelmesini önleyerek aydınlık ve ferah bir atmosfer yaratıyor. Lavabo altındaki banyo dolabında da gri tonları tercih edilmiş ancak bu gri boğuculuk ve kasvet değil, aksine modern bir huzur yayıyor çevresine.
Bu ev dekorasyonunu beğendiyseniz İzmir’de çağdaş bir dekorasyon örneği isimli yazımızda konuk olduğumuz evin tasarımı da ilginizi çekebilir.