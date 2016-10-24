Her şeyiyle baştan ele alınan 3 salonun müthiş değişimi

Bu gün homify farkı ile oturma odalarının öncesi ve sonrasını inceliyoruz. Muhteşem bir dönüşüm ile bir şaheser haline gelen bu evin oturma odası ve yaşam alanlarının nasıl dekore edildiğine yakından tanık oluyoruz. Yapılan dekorasyon sayesinde öncesi ve sonrası arasındaki fark insani yaşam standartlarının ne kadar üst düzey olabileceğini gözler önüne seriyor. Bu evin tüm alanlarında olduğu gibi oturma odalarında da renk seçimlerinden yerleşimlerine kadar tüm detayları titiz bir şekilde düşünülmüş ve dekorasyonu ile bir aile evi olarak muhteşem bir şekilde dekore edilmiş. Oturma odası dekorasyonu oldukça zor olan ve emek isteyen dekorasyonlar olduğu için kötü ve görselliği olmayan oturma odalarının ne kadar görsel ve şık oturma odaları haline geldiğine birlikte tanık oluyoruz.
Bu resimde bir oturma odasının öncesi ve sonrasının farkına şahit oluyoruz. Öncesinde boş olan alan bir yaşam alanı olarak düşünülerek oturma odası şeklinde dekore edilmiş. Boş halinde işlevsiz bir şekilde duran yaşam alanı dekore edildikten sonra canlı ve insanı içine çeken bir güzelliğe sahip olmuş. Oturma gruplarının yanında tabloları ve aydınlatması ile tarif edilemez bir görselliğe sahip oturma odası haline getirilmiş.
Oturma odası veya salonlar mutfakla birlikte dekore edildiğinde açık mutfaklar çok şık bir şekilde oturma odasının bir parçası haline gelebilir. Bu resimde yer alan zevkli bir dekorasyona sahip olan oturma odası boş iken sıkıcı bir görüntüye sahip olsa da dekore edilmiş hali ile muhteşem bir görselliğe sahip olmuş. Aydınlatması da özel bir tasarım ile yemek masası üzerine yoğunlaşan bu oturma odası zarafetinden göz kamaştırıyor.
Bir evin harabe halinden şahesere dönüşümüne şahit olmak istiyorsanız resimde yer alan oturma odasının öncesini ve sonrasını incelemeniz yeterli olacaktır. Öncesinde bir harabe ve yıkılmış bir ev izlenimi veren bu evin sonrası ise oturma odasından havuz ve bahçe manzarasını izleyebileceğiniz, dekorasyonu ile size mutluluk veren bir oda olmuş. Aydınlatması ve bahçe aydınlatması ile ışıl ışıl bir ev haline gelmiş.
Bir oturma odasının dekorasyonu dikkatli bir şekilde yapılmaz ise resimdeki gibi kötü bir görsele sahip boğucu bir oturma odası haline gelir. Bu oturma odası da tam olarak bu tanıma uygun bir dekorasyona sahip. Kalabalık eşya grubu ve kötü renk tercihleri oturma odasının sıkıcı bir oturma odası olmasına neden olmuş.
Oturma odası baştan yaratılarak resimdeki gibi modern bir yaşam alanı haline getirilmiş. Renk seçimlerinde aydınlık bir iç ortam oluşturmak amacıyla açık tonlar tercih edilmiş, oturma grubu ve yemek masası tercihi ile oturma odasının modern bir oturma odası olması sağlanarak bir yaşam alanından öte bir alan olması sağlanmış. Ayrıca aydınlatmalarda modern armatürlerden seçilerek görsellik ve modernite bozulmamış.
Oturma odaları evde en çok zaman geçirilen alanlar olduğu için aydınlık olması çok önemlidir. Resimde yer alan oturma odasının öncesi ve sonrasında olduğu gibi kalabalık eşyalardan oluşan ve koyu renklerden meydana gelen dekorasyon oldukça açık tonlarda dekore edilerek aydınlık ve ferah bir iç ortama sahip olmuş. Pencere ve kapı açıklığı ışığın içeri daha fazla girmesini sağlayacak şekilde yapılmış ve beyaz tonlar ile ışıl ışıl bir oturma odası dönüşümü sağlanmış.