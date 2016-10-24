Her şeyiyle baştan ele alınan 3 salonun müthiş değişimi

Bu gün homify farkı ile oturma odalarının öncesi ve sonrasını inceliyoruz. Muhteşem bir dönüşüm ile bir şaheser haline gelen bu evin oturma odası ve yaşam alanlarının nasıl dekore edildiğine yakından tanık oluyoruz. Yapılan dekorasyon sayesinde öncesi ve sonrası arasındaki fark insani yaşam standartlarının ne kadar üst düzey olabileceğini gözler önüne seriyor. Bu evin tüm alanlarında olduğu gibi oturma odalarında da renk seçimlerinden yerleşimlerine kadar tüm detayları titiz bir şekilde düşünülmüş ve dekorasyonu ile bir aile evi olarak muhteşem bir şekilde dekore edilmiş. Oturma odası dekorasyonu oldukça zor olan ve emek isteyen dekorasyonlar olduğu için kötü ve görselliği olmayan oturma odalarının ne kadar görsel ve şık oturma odaları haline geldiğine birlikte tanık oluyoruz.