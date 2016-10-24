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Her şeyiyle baştan ele alınan 3 salonun müthiş değişimi

umit atdağ umit atdağ
Casa 121, studioarte studioarte
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Bu gün homify farkı ile oturma odalarının öncesi ve sonrasını inceliyoruz. Muhteşem bir dönüşüm ile bir şaheser haline gelen bu evin oturma odası ve  yaşam alanlarının  nasıl dekore edildiğine yakından tanık oluyoruz. Yapılan dekorasyon sayesinde öncesi ve sonrası arasındaki fark insani yaşam standartlarının ne kadar üst düzey olabileceğini gözler önüne seriyor. Bu evin tüm alanlarında olduğu gibi oturma odalarında da renk seçimlerinden yerleşimlerine kadar tüm detayları titiz bir şekilde düşünülmüş ve dekorasyonu ile bir aile evi olarak muhteşem bir şekilde dekore edilmiş. Oturma odası dekorasyonu oldukça zor olan  ve emek isteyen dekorasyonlar olduğu için kötü ve görselliği olmayan oturma odalarının ne kadar görsel ve şık oturma odaları haline geldiğine birlikte tanık oluyoruz.

Öncesi ve sonrası: şık oturma odaları

Reforma Residência, CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS Modern Oturma Odası
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

Bu resimde bir oturma odasının öncesi ve sonrasının farkına şahit oluyoruz. Öncesinde boş olan alan bir yaşam alanı olarak düşünülerek oturma odası şeklinde dekore edilmiş. Boş halinde işlevsiz bir şekilde duran yaşam alanı dekore edildikten sonra canlı ve insanı içine çeken bir güzelliğe sahip olmuş. Oturma gruplarının yanında tabloları ve aydınlatması ile tarif edilemez bir görselliğe sahip oturma odası haline getirilmiş.

Açık mutfak ve oturma odası

Reforma Residência, CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS Modern Yemek Odası
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

Oturma odası veya salonlar  mutfakla birlikte dekore edildiğinde açık mutfaklar çok şık bir şekilde oturma odasının bir parçası haline gelebilir. Bu resimde yer alan zevkli bir dekorasyona sahip olan oturma odası boş iken sıkıcı bir görüntüye sahip olsa da dekore edilmiş hali ile muhteşem bir görselliğe sahip olmuş. Aydınlatması da özel bir tasarım ile yemek masası üzerine yoğunlaşan bu  oturma odası zarafetinden göz kamaştırıyor.

Harabeden şahesere

CASA 505 , Esquiliano Arqs Esquiliano Arqs
Esquiliano Arqs

Esquiliano Arqs
Esquiliano Arqs
Esquiliano Arqs

Bir evin harabe halinden şahesere dönüşümüne şahit olmak istiyorsanız resimde yer alan oturma odasının öncesini ve sonrasını incelemeniz yeterli olacaktır. Öncesinde bir harabe ve yıkılmış bir ev izlenimi veren bu evin sonrası ise oturma odasından havuz ve bahçe manzarasını izleyebileceğiniz, dekorasyonu ile size mutluluk veren bir oda olmuş. Aydınlatması ve bahçe aydınlatması ile ışıl ışıl bir ev haline gelmiş.

Öncesi: yanlış dekorasyon

Casa 121, studioarte studioarte
studioarte

studioarte
studioarte
studioarte

Bir oturma odasının dekorasyonu dikkatli bir şekilde yapılmaz ise resimdeki gibi kötü bir görsele sahip boğucu bir oturma odası haline gelir. Bu oturma odası da tam olarak bu tanıma uygun bir dekorasyona  sahip. Kalabalık eşya grubu ve kötü renk tercihleri oturma odasının sıkıcı bir oturma odası olmasına neden olmuş.

Sonrası: modern bir yaşam alanı

Casa 121, studioarte studioarte
studioarte

studioarte
studioarte
studioarte

Oturma odası baştan yaratılarak resimdeki gibi modern bir yaşam alanı haline getirilmiş. Renk seçimlerinde aydınlık bir iç ortam oluşturmak amacıyla açık tonlar tercih edilmiş,  oturma grubu ve  yemek masası tercihi ile oturma odasının modern bir oturma odası olması sağlanarak bir yaşam alanından öte bir alan olması sağlanmış. Ayrıca aydınlatmalarda modern armatürlerden seçilerek görsellik ve modernite bozulmamış.

Öncesi ve sonrası: karanlıktan aydınlığa

gaviotas, osb arquitectos osb arquitectos
osb arquitectos

osb arquitectos
osb arquitectos
osb arquitectos

Oturma odaları evde en çok zaman geçirilen alanlar olduğu için  aydınlık olması çok önemlidir. Resimde yer alan oturma odasının öncesi ve sonrasında olduğu gibi  kalabalık eşyalardan oluşan ve koyu renklerden meydana gelen dekorasyon oldukça açık tonlarda dekore edilerek aydınlık ve ferah bir iç ortama sahip olmuş. Pencere ve kapı açıklığı ışığın içeri daha fazla girmesini sağlayacak şekilde yapılmış ve beyaz tonlar ile ışıl ışıl bir oturma odası dönüşümü sağlanmış.

Bahçelerle birleşen küçük mutfaklar
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