Homify 360°: İbiza'da nefes kesen bir apartman dairesi

Homify 360 °'da rotamız İspanya'nın olağanüstü plajları, masmavi suları, iç ısıtan güneşi ve çılgın gece hayatıyla ünlü adası İbiza. Size çok özel bir binadaki ultra lüks bir daireyi göstermek istiyoruz. Kısa dönemli ya da uzun dönemli dairelerin bulunduğu ve ilk bakışta insanı büyüleyen Las Boas de Ibiza apartman kompleksi sıra dışı bir deneyim vaat ediyor. Ünlü mimar Jean Nouvel tarafından tasarlanan Las Boas de Ibiza tam bir renk ve biçim patlaması ve hemen bakışları üzerine çekmeyi başarıyor. Bina sıra dışı olduğu gibi, daireler de nevi şahsına münhasır. 179 dairenin hepsi de birbirinden farklı. Bugün inceleyeceğimiz daire 105 metrekare büyüklüğünde ve olağanüstü bir manzaraya sahip Aster Dairesi. Şaşırmaya ve keşfetmeye hazır olun. İyi eğlenceler.