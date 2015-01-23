Homify 360°: İbiza'da nefes kesen bir apartman dairesi

Homify 360 °'da rotamız İspanya'nın olağanüstü plajları, masmavi suları, iç ısıtan güneşi ve çılgın gece hayatıyla ünlü adası İbiza. Size çok özel bir binadaki ultra lüks bir daireyi göstermek istiyoruz. Kısa dönemli ya da uzun dönemli dairelerin bulunduğu ve ilk bakışta insanı büyüleyen Las Boas de Ibiza apartman kompleksi sıra dışı bir deneyim vaat ediyor. Ünlü mimar Jean Nouvel tarafından tasarlanan Las Boas de Ibiza tam bir renk ve biçim patlaması ve hemen bakışları üzerine çekmeyi başarıyor. Bina sıra dışı olduğu gibi, daireler de nevi şahsına münhasır. 179 dairenin hepsi de birbirinden farklı. Bugün inceleyeceğimiz daire 105 metrekare büyüklüğünde ve olağanüstü bir manzaraya sahip Aster Dairesi. Şaşırmaya ve keşfetmeye hazır olun. İyi eğlenceler.
Resimde binanın dışarıdan görünüşünü görüyorsunuz. Las Boas de Ibiza birbiriyle organik bir yapıdaki denize doğru uzanan yuvarlak hatlı kıvrımlarıyla dikkat çekiyor. Binanın silüeti Ibiza'daki bir koydan ilham alınırak tasarlanmış. Bina bir gölün şeklinden esinlenilerek oluşturulmuş bir havuzla tamamlanmış. Binanın sıra dışı şeklinin ardından ikinci dikkat çeken özelliği ise rengarenk görüntüsü. Her katın başka bir renkte olduğu bina adeta bir gökkuşağını andırıyor. Binaya son dokunuş niteliğindeki peyzaj tasarımı ise ünlü peyzaj mimarı Patrick Blanc imzasını taşıyor. Yuvarlak hatlı dinamik dış cephenin bir avantajı da her daireden nefes kesen manzaraya hakim olmanız.
Binanın alışılmadık biçimi ve rengi bu açıdan daha açık bir şekilde görülüyor. Şu anda bulunduğumuz havuz bölgesi doğal bir plaj şeklinde tasarlanmış ve havuz da şeklini bir gölün şeklinden almış. Bitkilerin taştığı balkonların orta yerinde bir inci gibi duran havuzun kenarında sefa sürmek çok keyiflidir diye düşünüyoruz. Jean Nouvel'e göre, bu projenin en önemli unsuru su, çünkü tüm yapıya tazelik katan su aynı zamanda yaşayanların diledikleri zaman serinlemesine de yardımcı oluyor.
Şu an içinde bulunduğumuz daire tasarımcı işi mobilyalarla donatılmış. Uzmanımız Vondom'un imzasını taşıyan mobilyalar göz kamaştırıyor. İç mekan genel olarak beyaz renk tercih edilmiş. Sizin de dikkatinizi çekmiştir sanırım. Koltukların şekli de binanın yuvarlak hatlarını yansıtıyor. Evin dış cephesinde kullanılan birbirinden güzel parlak renklerin dairenin içinde de tekrarlanmaması beklenemezdi. Parlak kırmızı ve iç açıcı sarı tonlar daireye hoş bir hava kazandırmış ve hayat vermiş.
Kafamızı çevirdiğimizde, açık plana sahip apartmanın aydınlık ve havadar tasarımını görüyoruz. Sundurma, oturma odası, yemek alanı ve mutfak gayet uyumlu biçimde bir araya getirilmiş. Renklerdeki değişmezlik ve mobilya tarzının devamlılığı, fonksiyonelliği ve gösterişi sofistike biçimde bir araya getiren uyumlu bir yaşama konsepti yaratmış. Sizce de öyle değil mi? Beyazın önderlik ettiği eve küçük siyah dokunuşlar ve çok hafif renkli rötuşlarla canlılık kazandırılmış.
Açık planlı oturma odasının tersine yatak odası dar ve kapalı olarak tasarlanmış. Ancak bembeyaz atmosferiyle yine de sizi sükunete ve dinginliğe davet eden bir havası var. Bu odada güzel rüyalar görüp, sabah da dinlenerek uyanacağınıza inanıyoruz. :ok şık metal lambalar odanın ambiyansına uyum sağlarken, yatak örtülerinde seçilen renkler de odaya canlılık kazandırmış.
Banyoda da evin diğer bölümlerinde olduğu gibi baskın renk beyaz. Geometrik biçimleri ve temiz hatlarıyla son derece sade ve minimalist bir anlayışta görünen banyo, tüm dairede olduğu pratikliğin ve lüksün bir arada çok başarılı bir şekilde yansıması olarak görünüyor. Duvardaki geniş ayna sayesinde banyoya derinlik kazandırırken, küçük banyonun geniş ve havadar görünmesini sağlamış.