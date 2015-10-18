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Ekonomik, naturel ve özgün bir dönüşüm hikayesi

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주택 리모델링, 해밀건축사사무소 해밀건축사사무소 Minimalist Balkon, Veranda & Teras
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homify sayfalarında sizlerle sık sık ziyaret ettiğimiz Önce & Sonra projelerinden bir diğerini incelemek için bugün çok uzaklara, Güney Kore'nin Güney Jeolla ilinde bulunan Suncheon şehrine gidiyoruz. Haemill Mimarlık tarafından yenilenen ve rüya gibi bir konuta dönüştürülen ev 1900'lerin başında inşa edilmiş. Eski bina ve evlerin çoğunlukla bakımsızlık ve eskilikten kaynaklanan kusurları olsa da aslında tarzları ve tarihsel dokularıyla örnek teşkil ederler. Bu örnekteki ev de bir aile yadigarıymış ve ev sakinleri yaşadıkları yeri değiştirmek istemiyorlarmış. Ancak tabii ki çok eski olan evin baştan aşağı kökten bir değişim ve yenileme sürecinden geçmesi artık zorunlu hale gelmiş. Uzman mimarlar tarafından adeta baştan yaratılan bu ev projesi, konfor ve şıklığı ön planda tutarken aynı zamanda ekonomik ve düşük bütçeli bir yenileme projesi olarak da öne çıkıyor.

Önce: Giriş

주택 리모델링, 해밀건축사사무소 해밀건축사사무소
해밀건축사사무소

해밀건축사사무소
해밀건축사사무소
해밀건축사사무소

Demir kapılı girişin kapısı görkemli ve heybetli bir duruşa sahip olsa da görünüm olarak oldukça demode. Girişin iç kısmındaysa yıpranmış zemin ve duvarlardan başka dikkat çeken hiçbir şey kalmamış maalesef. Ama neyse ki bu durum değişmek üzere.

Sonra: Giriş

주택 리모델링, 해밀건축사사무소 해밀건축사사무소 Minimalist Pencere & Kapılar
해밀건축사사무소

해밀건축사사무소
해밀건축사사무소
해밀건축사사무소

Yeni giriş kapısı ahşap ve demirin mükemmel bir tasarımla bir araya gelmesiyle dizayn edilen kapısıyla büyüleyen bir ihtişama sahip. Ayrıca duvarlar da pırıl pırıl, aydınlık ve yeni boyalarıyla bu ihtişama tertemiz bir katkıda bulunuyor.

Taşın hakim olduğu şık bir avlu

주택 리모델링, 해밀건축사사무소 해밀건축사사무소 Minimalist Balkon, Veranda & Teras
해밀건축사사무소

해밀건축사사무소
해밀건축사사무소
해밀건축사사무소

Girişten içeriye girdiğimizde karşımıza çıkan avlu ise eski ve demode zemini ve duvarları yenilenerek taşın kuvvetli etkisiyle dönüştürülmüş. Duvarlarda beton, tuğla ve taş bir arada kullanılırken, yerlerde farklı taşların hakimiyeti söz konusu.

Önce: Bahçe

주택 리모델링, 해밀건축사사무소 해밀건축사사무소 Minimalist Balkon, Veranda & Teras
해밀건축사사무소

해밀건축사사무소
해밀건축사사무소
해밀건축사사무소

Bir evin eskidiğini ve artık yenilenmesi gerektiğini en çok belli eden şey duvarlarıdır. Özellikle dış yaşam alanlarında duvarlar çok daha hızlı yıpranır ve zaman içinde çok daha nahoş bir görünüm kazanır çünkü hava koşullarının yıpratıcı etkisine iç mekanlara göre çok daha fazla açıktırlar. Evin ön cephesindeki avluda da özellikle duvarlarda bu yıpranmışlık ve demodelik oldukça dikkat çekici bir boyutta kendini gösteriyor.

Sonra: Bahçe

주택 리모델링, 해밀건축사사무소 해밀건축사사무소 Minimalist Balkon, Veranda & Teras
해밀건축사사무소

해밀건축사사무소
해밀건축사사무소
해밀건축사사무소

Yenilemeden sonra ortaya çıkan sonuç ise muazzam. Oysa aslında çok büyük ve köklü değişimler yapılmamış. Olabildiğince düşük bir bütçeyle, merdivenin duvarları tamir edilmiş ve boyanmış. Zemin sıfırlanmış ve yepyeni bir kaplamayla kaplanmış. Hem daha geniş ve ferah, hem de oldukça şık ve aydınlık bir bahçe elde edilmiş.

Oturma alanı

주택 리모델링, 해밀건축사사무소 해밀건축사사무소 Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
해밀건축사사무소

해밀건축사사무소
해밀건축사사무소
해밀건축사사무소

Merdivenin altındaki lavaboya dikkat etmişsinizdir. Yazın sıcak günlerde bahçenin tadını çıkarırken oldukça kullanışlı bir hale geliyor bu lavabo. Bahçeye güneşten koruyan bir güneşlik geriliyor ve basit ama şık masa sandalyelerle harika bir yaşam alanı yaratılıyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Önce: Mutfak

주택 리모델링, 해밀건축사사무소 해밀건축사사무소
해밀건축사사무소

해밀건축사사무소
해밀건축사사무소
해밀건축사사무소

Evlerin en hızlı eskiyen ve eskiliği en çok rahatsız eden alanlarından biri de hiç şüphesiz ki mutfaktır. Eski ve demode dolaplar, yıpranmış yer ve duvar döşemeleri ve diğer unsurlar eskidikçe temiz olmayan nahoş bir görüntü yaratırlar.

Sonra: Mutfak

주택 리모델링, 해밀건축사사무소 해밀건축사사무소 Minimalist Mutfak
해밀건축사사무소

해밀건축사사무소
해밀건축사사무소
해밀건축사사무소

Mutfak yenilenirken yerleşim planı da değiştirilmiş ve tezgah L şekline getirilerek uzatılmış. Böylece çok daha geniş ve fonksiyonel bir çalışma alanı elde edilmiş. Beyaz renk tercihi de elbette mutfakların ferahlığını sağlayan zarif ve vazgeçilmez bir tasarım trendi.

Önce: Banyo

주택 리모델링, 해밀건축사사무소 해밀건축사사무소
해밀건축사사무소

해밀건축사사무소
해밀건축사사무소
해밀건축사사무소

Eskimiş banyolarda estetikten daha önemli bir sorun vardır: Kirlilik. Banyolar ne kadar yoğun ve sık temizlenirse temizlensin uzun yıllar sonucunda derzlerde ve karolarda kökleşmiş kirler oluşur. Bu banyoda da bu kirlilik hissi alana yayılmış durumda.

Sonra: Banyo

주택 리모델링, 해밀건축사사무소 해밀건축사사무소 Minimalist Banyo
해밀건축사사무소

해밀건축사사무소
해밀건축사사무소
해밀건축사사무소

Yeni banyoda ise bizi tertemiz ve yepyeni karolar ve modern klozet ve lavabo ünitesiyle hem şık hem de ferah bir atmosfer bekliyor.

Ferah bir hol

주택 리모델링, 해밀건축사사무소 해밀건축사사무소 Minimalist Yemek Odası
해밀건축사사무소

해밀건축사사무소
해밀건축사사무소
해밀건축사사무소

Yeni salonda da eski ve demode zemin döşemeleri yenilenmiş ve duvarlar temizlenip boyanmış. Mutfakla salon koridoru arasındaki kapı kaldırılıp mutfağın daha ferah bir atmosfere sahip olması sağlanmış.

Başarılı bir minimalist dekorasyon

주택 리모델링, 해밀건축사사무소 해밀건축사사무소 Minimalist Oturma Odası
해밀건축사사무소

해밀건축사사무소
해밀건축사사무소
해밀건축사사무소

Dekorasyonda tercih edilen minimalist ve doğal malzemelerden yapılmış mobilyalarla oluşturulan dekorasyon da hem yenileme bütçesini düşüren ekonomik bir tercih, hem de şık ve dinlendirici görünümüyle tasarım dünyasında öne çıkan bir tarzın başarılı bir örneği.

Naturel ve geleneksel

주택 리모델링, 해밀건축사사무소 해밀건축사사무소 Minimalist Yatak Odası
해밀건축사사무소

해밀건축사사무소
해밀건축사사무소
해밀건축사사무소

Yatak odasında da yine ekonomik ve naturel tercihlerle rustik ve minimal bir doku oluşturulmuş. Doğal ahşap ve geleneksel yatak minderleri baş rolde.

Özgün bir dolap tasarımı

주택 리모델링, 해밀건축사사무소 해밀건축사사무소 Minimalist Yatak Odası
해밀건축사사무소

해밀건축사사무소
해밀건축사사무소
해밀건축사사무소

Endüstriyel ve fabrika yapımı bir gardırop yerine ahşap malzemeden yapılmış minimal ve az yer kaplayan dolap da odanın alanına ve mimarisine uygun olmakla birlikte kendine has ve özgün bir doğallığa sahip.

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