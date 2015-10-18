Ekonomik, naturel ve özgün bir dönüşüm hikayesi

homify sayfalarında sizlerle sık sık ziyaret ettiğimiz Önce & Sonra projelerinden bir diğerini incelemek için bugün çok uzaklara, Güney Kore'nin Güney Jeolla ilinde bulunan Suncheon şehrine gidiyoruz. Haemill Mimarlık tarafından yenilenen ve rüya gibi bir konuta dönüştürülen ev 1900'lerin başında inşa edilmiş. Eski bina ve evlerin çoğunlukla bakımsızlık ve eskilikten kaynaklanan kusurları olsa da aslında tarzları ve tarihsel dokularıyla örnek teşkil ederler. Bu örnekteki ev de bir aile yadigarıymış ve ev sakinleri yaşadıkları yeri değiştirmek istemiyorlarmış. Ancak tabii ki çok eski olan evin baştan aşağı kökten bir değişim ve yenileme sürecinden geçmesi artık zorunlu hale gelmiş. Uzman mimarlar tarafından adeta baştan yaratılan bu ev projesi, konfor ve şıklığı ön planda tutarken aynı zamanda ekonomik ve düşük bütçeli bir yenileme projesi olarak da öne çıkıyor.