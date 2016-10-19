Salonundan sıkılanların kopya çekebileceği 17 fotoğraf

Salonlar evlerin merkezidir. Yorucu bir günün sonunda burada vakit geçirir, ailecek burada toplanır, misafirlerimizi de burada ağırlarız. Dolayısıyla mutlı ve huzurlu bir yaşam sürmek için salonunuzun iç açıcı, ferah, bakınca insanın içini sıkmayan bir dekorasyona sahip olması büyük önem taşır. Özetle salon dekorasyonu ve genel olarak ev düzenleme sadece estetik bir mesele değil, doğrudan insanın ruh sağlığına etki eden önemli bir konudur. Bu doğrultuda yeni bir salon düzmek ya da mevcut salonundan sıkılıp değiştirmek isteyenler için 17 farklı salon fikrinden bir derleme hazırladık.