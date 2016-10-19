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Salonundan sıkılanların kopya çekebileceği 17 fotoğraf

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Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Modern Oturma Odası
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Salonlar evlerin merkezidir. Yorucu bir günün sonunda burada vakit geçirir, ailecek burada toplanır, misafirlerimizi de burada ağırlarız. Dolayısıyla mutlı ve huzurlu bir yaşam sürmek için salonunuzun iç açıcı, ferah, bakınca insanın içini sıkmayan bir dekorasyona sahip olması büyük önem taşır. Özetle salon dekorasyonu ve genel olarak ev düzenleme sadece estetik bir mesele değil, doğrudan insanın ruh sağlığına etki eden önemli bir konudur. Bu doğrultuda yeni bir salon düzmek ya da mevcut salonundan sıkılıp değiştirmek isteyenler için 17 farklı salon fikrinden bir derleme hazırladık.

1. Gerçek ya da dekor olarak kullanacağınız çıpak tuğlayla hoş bir etki yaratın

Salas de Estar e Jantar, Ideatto Móveis e Decorações Ideatto Móveis e Decorações Modern Oturma Odası
Ideatto Móveis e Decorações

Ideatto Móveis e Decorações
Ideatto Móveis e Decorações
Ideatto Móveis e Decorações

2. Rustik öğelerle mekanı daha sıcak hale getirin

Salas de Estar e Jantar, Ideatto Móveis e Decorações Ideatto Móveis e Decorações Modern Oturma Odası
Ideatto Móveis e Decorações

Ideatto Móveis e Decorações
Ideatto Móveis e Decorações
Ideatto Móveis e Decorações

3. Nötr renklere sahip bir salonu kırmızı gibi parlak bir renk ilavesiyle canlandırın

Salas de Estar e Jantar, Ideatto Móveis e Decorações Ideatto Móveis e Decorações Modern Yemek Odası
Ideatto Móveis e Decorações

Ideatto Móveis e Decorações
Ideatto Móveis e Decorações
Ideatto Móveis e Decorações

4. Renk uyumuna mutlaka dikkat edin

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Modern Oturma Odası
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

5. Modern bir salonda mobilyalarınızı da buna göre seçin

Casa B+E, ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA Eklektik Oturma Odası
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

6. Beyaz ağırlıklı salonlarda duvarları boş bırakmamaya çalışın

Casa FD, SAA_SHIEH ARQUITETOS ASSOCIADOS SAA_SHIEH ARQUITETOS ASSOCIADOS Modern Oturma Odası
SAA_SHIEH ARQUITETOS ASSOCIADOS

SAA_SHIEH ARQUITETOS ASSOCIADOS
SAA_SHIEH ARQUITETOS ASSOCIADOS
SAA_SHIEH ARQUITETOS ASSOCIADOS

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7. Toprak tonlarıyla evinize huzur getirin

Clássico ao Luxo, Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores Klasik Oturma Odası
Mariane e Marilda Baptista – Arquitetura &amp; Interiores

Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores
Mariane e Marilda Baptista – Arquitetura &amp; Interiores
Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores

8. Televizyon izlemeyi seviyorsanız salonunuza bir sinema salonu havası katın

Apartamento Vila Rica Santos, Lucia Navajas -Arquitetura & Interiores Lucia Navajas -Arquitetura & Interiores Modern Oturma Odası
Lucia Navajas -Arquitetura &amp; Interiores

Lucia Navajas -Arquitetura & Interiores
Lucia Navajas -Arquitetura &amp; Interiores
Lucia Navajas -Arquitetura & Interiores

9. Gün ışığını mutlaka maksimuma çıkarmaya çalışın

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Modern Oturma Odası
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

10. Küçük renk detaylarıyla mekâna dinamizm katın

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

11. Bir merkez belirlemek için geniş sehpa kullanın

Residência TF, ÓBVIO: escritório de arquitetura ÓBVIO: escritório de arquitetura Modern Oturma Odası
ÓBVIO: escritório de arquitetura

ÓBVIO: escritório de arquitetura
ÓBVIO: escritório de arquitetura
ÓBVIO: escritório de arquitetura

12. Sıradışı bir hava istiyorsanız sıradışı malzemelerden korkmayın

Esteira de Bambu Trançada em Forro., BAMBU CARBONO ZERO BAMBU CARBONO ZERO Rustik Oturma Odası Bambu Ahşap rengi
BAMBU CARBONO ZERO

BAMBU CARBONO ZERO
BAMBU CARBONO ZERO
BAMBU CARBONO ZERO

13. Salonu işlevine göre böldüyseniz mekanlar arasında akışkanlık olmasına dikkat edin

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

14. Farklı doku ve malzemeleri kombinlemeye çalışın

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

15. Mekânı derli toplu göstermek için halı ya da kilim kullanın

Residência Campina do Siqueira, VL Arquitetura e Interiores VL Arquitetura e Interiores Modern Oturma Odası
VL Arquitetura e Interiores

VL Arquitetura e Interiores
VL Arquitetura e Interiores
VL Arquitetura e Interiores

16. Şömineniz yoksa bile görünümünü satın almanız mümkün

LOFT PRAIA, Tweedie+Pasquali Tweedie+Pasquali Tropikal Oturma Odası
Tweedie+Pasquali

Tweedie+Pasquali
Tweedie+Pasquali
Tweedie+Pasquali

17. Samimi bir ortam için desenlerden kaçınmayın

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Küçük salonlar için Türkiye'den 8 fikir’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz. 

Modern ve zarif! Evinizde taş kullanmak için 8 fikir
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