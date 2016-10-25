Türkiye'den 6 sürprizli mutfak

Mutfak dekorasyonları genel olarak farklı özelliklere sahip dekorasyonlardır. Bu dekorasyonlar yapılırken evin bulunduğu yöresel ve bölgesel özelliklerin yanında mutfağın sahibi ve müdürü olan ev hanımlarının da tarzlarına göre dekorasyon şekillenir. Dünya üzerinde hayran kalacağınız mutfak dekorasyonlarının yanında Türkiye'den gözlerini alamayacağınız kadar şık estetik ve görsel olan mutfak örnekleri var. Bu gün homify aracılığı ile çeşitli firmaların yapmış olduğu zarif ve zevkli mutfak örneklerini inceleyerek kendi evinizin mutfağını insanların hayran kalacağı güzellikte dekore edebilirsiniz. Mutfak dekorasyonlarının şık bir şekilde hayata geçirilmesi zor olsa da bu mutfaklar sayesinde insanların beğenisini kazanacak, hayran kalacağı kadar güzel ve göz kamaştıran mutfaklara sahip olabilir, çeşitli dokunuşlar ile sürprizlere sahip mutfaklara sahip olabilirsiniz.
Mutfağınızın eşinize, sevgilinize huzur veren bir mutfak olmasını istiyorsanız resimde yer alan mutfak tavanı gibi özel bir aydınlatmaya sahip olan şık mutfakları örnek alabilirsiniz. Tavanı kalp şeklinde dekore edilmiş olan ve özel led aydınlatmalar ile muhteşem görselliği bulunan mutfağın bir eşini evinize yapabilirsiniz. Aydınlatma ile uyumlu renk tercihleri ve yerleşim planı mutfağınızın zarafetini artıracaktır.
Sürpriz içeren mutfak dekorasyonları için mutfak ekipmanlarını ve elektronik cihazların ahşaplar ile dekore edilerek gizlendiği mutfak dekorasyonunu evinize yapabilirsiniz. Resimde yer alan mutfak dekorasyonunda kırmızı tuğlalardan oluşan iç duvarlar ile açık tonlarda doğal ahşaplar kullanılarak zarafeti ve zevki doruk noktasında olan bir dekorasyona sahip olabilirsiniz.
Mutfak ölçüleri küçük olsa da aydınlatma yardımı ile şık ve insanı mest edecek kadar güzel olan mutfaklara sahip olabilirsiniz. resimde yer alan küçük mutfak örneğinde olduğu gibi şık bir şekilde dekore edilen mutfak aydınlatma ile muhteşem bir görüntüye sahip olmuş. Yemek masasına oturan kişilerin aydınlatma ile zarif hale getirilmiş olan mutfak dekorasyonu muhteşem bir manzara izleme fırsatı sunuyor.
Türkiye'den şık ve zarif mutfak örneklerinden biri de resimde yer alan ve muhteşem tasarımı ile insana huzur veren beyaz mutfak dekorasyonudur. Bu mutfak dekorasyonunda özel ve şık bir yerleşim planı hazırlanmış olup, yemek masası ve beyaz sandalyeler ile desteklenmiş ve içinden çıkmak istemeyeceğiniz muhteşem bir mutfağa imza atılmış. Tavan dekorasyonu da özel aydınlatmalar ile desteklenerek ışıl ışıl bir mutfak ortaya çıkarılmış.
Mutfak dekorasyonları sade ve tekil renklerde yapılsa da çok renkli ve rengarenk bir mutfak dekorasyonu ile eşinizi ve sevgilinizi mutlu edebilirsiniz. Bu örnekte yer alan küçük mutfak dekorasyonunda olduğu gibi beyaz mutfak dolapları, koyu kahverengi kapaklar, açık tonlarda iç duvarlar, farklı tonlarda mutfak fayansları mutfağı bir renk cümbüşü haline getirebilirsiniz.
Mutfak dekorasyonları sadece mobilyalardan oluşmaz. resimde yer alan mutfak dekorasyonunda olduğu gibi farklı unsurların barındırıldığı mutfaklara imza atılarak hem görsel hem dekoratif hem de insana huzur veren bir mutfak oluşturabilirsiniz. Duvara dayalı bir menü tahtası ve sarkıtma tasarımlı özel renklerden oluşan süs aksesuarı ile birlikte muhteşem bir mutfak dekorasyonuna imza atarak eşinizin mutluluktan havalara uçacağı bir mutfak oluşturabilirsiniz.