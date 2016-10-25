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Türkiye'den 6 sürprizli mutfak

umit atdağ umit atdağ
İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Mutfak
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Mutfak dekorasyonları genel olarak farklı özelliklere sahip dekorasyonlardır. Bu dekorasyonlar yapılırken evin bulunduğu yöresel ve bölgesel özelliklerin yanında mutfağın sahibi ve müdürü olan ev hanımlarının da tarzlarına göre dekorasyon şekillenir. Dünya üzerinde hayran kalacağınız mutfak dekorasyonlarının yanında Türkiye'den  gözlerini alamayacağınız kadar şık estetik ve görsel olan mutfak örnekleri var. Bu gün homify aracılığı ile çeşitli firmaların yapmış olduğu zarif ve zevkli  mutfak örneklerini inceleyerek kendi evinizin mutfağını insanların hayran kalacağı güzellikte dekore edebilirsiniz. Mutfak dekorasyonlarının şık bir şekilde hayata geçirilmesi zor olsa da bu mutfaklar sayesinde insanların beğenisini kazanacak, hayran kalacağı kadar güzel ve göz kamaştıran mutfaklara sahip olabilir, çeşitli dokunuşlar ile sürprizlere sahip mutfaklara sahip olabilirsiniz.

Aydınlatılmış zarif mutfaklar

Mutfak Dekorasyon Göksu Dekorasyon MutfakDolap & Raflar
Göksu Dekorasyon

Mutfak Dekorasyon

Göksu Dekorasyon
Göksu Dekorasyon
Göksu Dekorasyon

Mutfağınızın eşinize, sevgilinize huzur veren bir mutfak olmasını istiyorsanız resimde yer alan mutfak tavanı gibi özel bir aydınlatmaya sahip olan  şık mutfakları örnek alabilirsiniz. Tavanı kalp şeklinde dekore edilmiş olan ve özel led aydınlatmalar ile muhteşem görselliği bulunan mutfağın bir eşini evinize yapabilirsiniz.  Aydınlatma ile uyumlu renk tercihleri ve yerleşim planı mutfağınızın zarafetini artıracaktır.

Ahşapların doğallığı

Didem & Serkan Ozbakan, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Didem & Serkan Ozbakan

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Sürpriz içeren mutfak dekorasyonları için mutfak ekipmanlarını ve elektronik cihazların ahşaplar ile dekore edilerek gizlendiği mutfak dekorasyonunu evinize yapabilirsiniz. Resimde yer alan mutfak dekorasyonunda kırmızı tuğlalardan oluşan iç duvarlar ile açık tonlarda doğal ahşaplar kullanılarak zarafeti ve zevki doruk noktasında olan bir dekorasyona sahip olabilirsiniz.

Küçük ve şık mutfaklar

Kargen Sitesi Villa, Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti. Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti. Modern Mutfak
Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.

Kargen Sitesi Villa

Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.
Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.
Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.

Mutfak ölçüleri küçük olsa da aydınlatma yardımı ile şık ve insanı mest edecek kadar güzel olan mutfaklara sahip olabilirsiniz. resimde yer alan küçük mutfak örneğinde olduğu gibi şık bir şekilde dekore edilen mutfak aydınlatma ile  muhteşem bir görüntüye sahip olmuş. Yemek masasına oturan kişilerin aydınlatma ile zarif hale getirilmiş olan mutfak dekorasyonu muhteşem bir manzara izleme fırsatı sunuyor.

Beyaz mutfaklar

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Türkiye'den  şık ve zarif mutfak örneklerinden biri de resimde yer alan ve muhteşem tasarımı ile insana huzur veren beyaz mutfak dekorasyonudur. Bu mutfak dekorasyonunda özel ve şık bir yerleşim planı hazırlanmış olup, yemek masası ve beyaz sandalyeler  ile desteklenmiş ve içinden çıkmak istemeyeceğiniz muhteşem bir mutfağa imza atılmış. Tavan dekorasyonu da özel aydınlatmalar ile desteklenerek  ışıl ışıl bir mutfak ortaya çıkarılmış.

Renkli mutfaklar

Çekmeköy Evi, AR-ES MİMARLIK TİCARET LTD STİ AR-ES MİMARLIK TİCARET LTD STİ Modern Mutfak
AR-ES MİMARLIK TİCARET LTD STİ

Çekmeköy Evi

AR-ES MİMARLIK TİCARET LTD STİ
AR-ES MİMARLIK TİCARET LTD STİ
AR-ES MİMARLIK TİCARET LTD STİ

Mutfak dekorasyonları sade ve tekil renklerde yapılsa da çok renkli ve rengarenk bir mutfak dekorasyonu ile eşinizi ve sevgilinizi mutlu edebilirsiniz. Bu örnekte yer alan küçük mutfak dekorasyonunda olduğu gibi beyaz mutfak dolapları, koyu kahverengi kapaklar, açık tonlarda iç duvarlar, farklı tonlarda mutfak fayansları mutfağı bir renk cümbüşü haline getirebilirsiniz.

Farklı tasarımlar

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Mutfak
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Mutfak dekorasyonları sadece mobilyalardan oluşmaz. resimde yer alan mutfak dekorasyonunda olduğu gibi farklı unsurların barındırıldığı mutfaklara imza atılarak hem görsel hem dekoratif hem de insana huzur veren bir mutfak oluşturabilirsiniz. Duvara dayalı bir menü tahtası ve sarkıtma tasarımlı özel renklerden oluşan süs aksesuarı ile birlikte muhteşem bir mutfak dekorasyonuna imza atarak eşinizin mutluluktan havalara uçacağı bir mutfak oluşturabilirsiniz.

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