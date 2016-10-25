Küçük banyolar için 8 güzel fikir

Evin salon, yatak odası gibi odalarında dekorasyonun şıklığı çoğunlukla seçilen mobilya ve aksesuarlara bağlıyken mutfak ve banyo dekorasyonlarında görüntüyü etkileyen en önemli faktör iç mekan tasarımı oluyor. Örnek vermek gerekirse; yatak odanızı güzelleştirmek için mobilya ve aksesuarlarınızı yenileriyle değiştirmeniz yeterli olabilir ama banyonuzu daha modern ve güzel bir görüntüye kavuşturmak istiyorsanız zemin, duvar, küvet, klozet gibi unsurları tadilattan geçirmeniz gerekecek. Bu nedenle mutfak ve banyo dekorasyonunun yenilenmesi daha teferruatlı olabiliyor. Peki banyo dekorasyonunu daha güzel ve kullanışlı bir hale getirirken nelere dikkat etmek gerekir? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere, banyo dekorasyonunuz için ilham kaynağı olabilecek örnek tasarımlar sunacağız. Birbirinden güzel bu banyolara bayılacaksınız. Daha fazla örnek görmek için “Banyonuzu elden geçirmeden önce görmeniz gereken 15 küçük banyo” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.