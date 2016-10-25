Küçük banyolar için 8 güzel fikir

Evin salon, yatak odası gibi odalarında dekorasyonun şıklığı çoğunlukla seçilen mobilya ve aksesuarlara bağlıyken mutfak ve banyo dekorasyonlarında görüntüyü etkileyen en önemli faktör iç mekan tasarımı oluyor. Örnek vermek gerekirse; yatak odanızı güzelleştirmek için mobilya ve aksesuarlarınızı yenileriyle değiştirmeniz yeterli olabilir ama banyonuzu daha modern ve güzel bir görüntüye kavuşturmak istiyorsanız zemin, duvar, küvet, klozet gibi unsurları tadilattan geçirmeniz gerekecek. Bu nedenle mutfak ve banyo dekorasyonunun yenilenmesi daha teferruatlı olabiliyor. Peki banyo dekorasyonunu daha güzel ve kullanışlı bir hale getirirken nelere dikkat etmek gerekir? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere, banyo dekorasyonunuz için ilham kaynağı olabilecek örnek tasarımlar sunacağız. Birbirinden güzel bu banyolara bayılacaksınız. Daha fazla örnek görmek için “Banyonuzu elden geçirmeden önce görmeniz gereken 15 küçük banyo” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Kullanışlı ve şık bir banyonun sırlarına ufak bir detayla başlayalım. Banyo aynasının yeri, büyüklüğü ve modeli kadar ışıklandırması da önemlidir. Özellikle penceresi bulunmayan, gün ışığından faydalanamayan banyolarda ayna lambalarına büyük görev düşüyor. Siz de daha kullanışlı bir banyo dekorasyonu için banyo aynalarınızı ışıklandırarak daha iyi aydınlatılmış bir banyoya sahip olabilirsiniz.
Küçük bir banyonuz varsa çok ye kaplayan dolaplı ve tezgahlı lavabolar pek size göre olmayabilir. Hem hantal bir yapısı olmayan hem de şık görünecek bir lavabo düşünüyorsanız bu vintage modelleri değerlendirebilirsiniz. Bu tip ayaklı lavaboların ayak kısımları genelde havluluk olarak kullanıldığından ayrıca bir havlu askısı kullanmanız da gerekmez. Filmlerdeki gibi bir banyo dekorasyonu için bu tip ögeleri değerlendirebilirsiniz.
Geniş duşakabinler kullanmayı tercih etmiyorsanız basit bir duş perdesiyle de dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz. Dışarı taşacak suyu engelleyecek herhangi bir banyo perdesi işinizi görebilir. Duş perdelerinin en güzel yanı ise dilediğiniz zaman farklı bir desenle değiştirebilecek olmanızdır. Ekonomik ve pratik bir çözüm.
Banyonuzun stili ve teması ne olursa olsun kullanılan aksamların modern ve yenilikçi modellere sahip olması her zaman banyolara zenginlik kazandırır. Eğer siz de banyo dekorasyonunuzda fazla yer kaplamayan ama farklı tasarımı ile dikkat çeken ekipmanlar kullanmak istiyorsanız bu fütüristik modelleri değerlendirebilirsiniz. Banyo ekipmanları hakkında daha detaylı bilgi almak için banyo aksamları uzmanlarına danışmanız mümkün.
Küçük bir alanı daha geniş göstermenin en ideal yolu aynalardır. Ortamda ışığı yansıtacak ne kadar çok yüzey olursa oda o kadar geniş ve ferah görünecektir ayrıca aynalar mekanlara derinlik de katar. Bu nedenle banyolarda geniş ve modern aynalar kullanmak dekorasyonu güzelleştirmenin etkili yollarından biridir.
Banyolarda depolama alanı bulundurmak her zaman mümkün olmayabiliyor. Özellikle yeterince geniş olmayan banyolarda depolama alanı olarak kullanılabilecek raflar bulundurmak iyi bir dekorasyon çözümüdür. Raf amaçlı kullanılan duvar nişleri ise çok daha iyi bir çözüm olabilir. Hem eşya hem de alan tasarrufu sağlayan duvar nişlerini dekorasyon veya tadilat sırasında yaptırabilirsiniz.
Lavabo tezgahı sade lavabolara göre çok daha şık bir görüntüye sahiptir. Eğer banyonuzda yeteri kadar alan varsa düz lavabo yerine tezgahlı lavabolar da yaptırabilirsiniz. Böylece hem daha kullanışlı hem de daha şık bir banyo dekorasyonuna sahip olabilirsiniz.
Tezgahlı lavabolar genelde altları dolap veya çekmece olacak şekilde tasarlanıyor. Banyo dekorasyonuna ek depolama alanı kazandıran bu yöntem hem şık yapısı hem de işlevselliği ile dikkat çekiyor. Siz de daha göz alıcı bir banyo dekorasyonu için bu modelleri değerlendirebilirsiniz.