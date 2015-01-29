Çocuk odası nasıl düzenlenir?

Çocuklar evin neşesi, anne babaların her şeyidirler. Çocuğu olan pek çok aile bilir ki onların istekleri emir gibidir ve gerçekleşmemesi neredeyse imkansızdır. Pek çok anne baba için onların mutluluğunu görmek en büyük sevinç olduğundan, onlar için yapmayacakları şey yoktur. Bebekken bir bebek karyolasının yettiği çocuklar biraz büyüyüp, özellikle okul çağına geldiklerinde kendilerine ait bir odaya ihtiyaç duyuyorlar. Toplu üretim yapan pek çok mobilya markasının çocuk odası takımları yaptığını biliyoruz. Ama bu seçenekler tercih edildiğinde çocuğunuzun odasını bir tanıdığınızın çocuğunun odasında da görme ihtimaliniz olabiliyor. Bu ihtimali en aza indirmek için tasarımcı işi çocuk odası takımlarına yönelebilirsiniz.

Daha önce yerli tasarımcıların elinden çıkma çocuk odalarını konu aldığımız bir yazı yayınlamıştık. Bu yazının büyük ilgi çekmesi üzerine yine yerli tasarımcıların imzasını taşıyan bir grup çocuk odasını daha tanıtmaya karar verdik. Bebeğiniz büyüyüp tam bir oda takımına ihtiyaç duyacak çağa geldiyse bu yazımızın ilginizi çekeceğini düşünüyoruz. Belki de beğendiğiniz modelin tasarımcısına sitemiz aracılığıyla ulaşıp sahip olmak isteyebilir, ya da kafanızdaki modeli anlatıp sizin için özel bir tasarım yapmalarını isteyebilirsiniz.