Çocuk odası nasıl düzenlenir?

Çocuklar evin neşesi, anne babaların her şeyidirler. Çocuğu olan pek çok aile bilir ki onların istekleri emir gibidir ve gerçekleşmemesi neredeyse imkansızdır. Pek çok anne baba için onların mutluluğunu görmek en büyük sevinç olduğundan, onlar için yapmayacakları şey yoktur. Bebekken bir bebek karyolasının yettiği çocuklar biraz büyüyüp, özellikle okul çağına geldiklerinde kendilerine ait bir odaya ihtiyaç duyuyorlar. Toplu üretim yapan pek çok mobilya markasının çocuk odası takımları yaptığını biliyoruz. Ama bu seçenekler tercih edildiğinde çocuğunuzun odasını bir tanıdığınızın çocuğunun odasında da görme ihtimaliniz olabiliyor. Bu ihtimali en aza indirmek için tasarımcı işi çocuk odası takımlarına yönelebilirsiniz.
Daha önce yerli tasarımcıların elinden çıkma çocuk odalarını konu aldığımız bir yazı yayınlamıştık. Bu yazının büyük ilgi çekmesi üzerine yine yerli tasarımcıların imzasını taşıyan bir grup çocuk odasını daha tanıtmaya karar verdik. Bebeğiniz büyüyüp tam bir oda takımına ihtiyaç duyacak çağa geldiyse bu yazımızın ilginizi çekeceğini düşünüyoruz. Belki de beğendiğiniz modelin tasarımcısına sitemiz aracılığıyla ulaşıp sahip olmak isteyebilir, ya da kafanızdaki modeli anlatıp sizin için özel bir tasarım yapmalarını isteyebilirsiniz.
Merkezi Suadiye'de Bağdat Caddesi'nin üstünde bulunan M Design'a ait bu ilginç yatak hiç kuşku yok ki özellikle erkek çocukların büyük ilgisini çekecek. Farklı odalar için her türde mobilya tasarlayan M Design çocuk odalarına ayrı bir önem veriyor. Çocuk odalarını tasarlarken çocukların cinsiyetleri ve yaşlarının yanı sıra hobilerini de dikkate alan firma mekanın özelliklerini de hesaba katarak hem şık, hem de fonksiyonel çocuk odaları üretiyor. Bu uçak biçimindeki yatak da firmanın pek çok modelinden sadece biri. İki kardeşin aynı odayı paylaşması durumunda iki yatak olarak da işlev gören mobilyanın kanat bölümündeki yatağın dışında kabin kısmına da bir yatak koymak mümkün. Üstelik hava yolu şirketine çocuğunuzun ismini vermeniz de mümkün. Yatağın üstündeki yastıkların uçak kabininin renkleriyle uyum sağladığını da belirtmeden geçmeyelim.
Resimde gördüğünüz oda son derece başarılı tasarımlarıyla dikkat çeken tasarım firması Paker Mimarlık'ın tümünün tasarımını gerçekleştirdiği bir villanın çocuk odası. Bir kız çocuğa ait olduğu her halinden belli olan odada beyaz renk hakim. Oldukça sade bir yatağın yanı sıra küçük hanımların boyuna göre bir masa takımının dikkat çektiği odada küçük bir de kitaplık bulunuyor. Çocuk odası için evin en aydınlık odasının seçildiğine dikkat çekmek istiyoruz. Perde de beyaz renk tercih edilmiş ve çocuğun sabah olunca güneş ışığıyla uyanması sağlanmış. Odanın en dikkat çeken parçasının çok şık görünümlü pembe ve kırmızı sandalyelerle birlikte pembe plastik masa olduğunu düşünüyoruz.
Üzerinde çalıştığı her projenin mekan sahibi ile yürütülen yaratıcı bir süreç olduğuna inanan Arzu Karakadılar'ın şirketi AK Interior Design'a ait bu yatak odası takımı son derece şık görünüyor. Kızınızın bu odayı görür görmez bayılacağını düşünüyoruz. Bizce bu oda genç kızlığa kadar kullanılabilecek bir oda özelliği gösteriyor. Son derece şık yatağın hafif bir girinti içine oturtulmuş ve güzelliğiyle büyüleyen yatak başlığının üstündeki çiçek desenli kabartma dekorasyon da odaya karakter kazandırmış. Odanın en ilgi çeken yanlarından biri de şeffaf malzeme kullanımı. Dayanıklı şeffaf plastikten yapılmış masa, sandalye ve dekoratif cam kürenin sıra dışı olduğunu söylemek gerek.
Beyaz ve siyahın yanı sıra bu senenin moda rengi marsala'ya yakın bir tonla renklendirilen odada gerçek bir renk uyumu yakalandığını görmemek imkansız. Yatak başlığı, yastıklar, sandalyenin oturak kısmı ve perdede kullanılan fuşya rengin odaya sıcaklık kattığına inanıyoruz.
Genç ve başarılı mimar Esra Kazmirci'nin tasarladığı evlerden birinde bulunan bu çocuk odasında en dikkat çekici özellik odanın bir duvarını kaplayacak kadar büyük kara tahta olmuş. Çocuklar resim yapmayı çok severler. Nereyi boyayıp nereyi boyamamaları gerektiğini idrak edemedikleri yaşlarda güzelim duvarlar çocuğunuzun imgelemine tuval olabilir. İşte bu kara tahtayla bu tehlikenin önüne geçilebileceğini düşünüyoruz. Ayrıca odadaki masanın da küçük hanımların ve küçük beylerin boylarına göre tasarlandığını ve çok şık göründüklerini belirtmeden geçmeyelim.
Pek çok seçkin dünya markasını ithal ederek duvar kağıdı ve zemin döşemeleri konusunda müşterilerine çok çeşitli seçnekler sunmayı ilke edinen Hannahome Dekorasyon'unda çocuk odaları için de duvar kağıtları bulunuyor. Resimde gördüğünüz duvar kağıdı da bunlardan biri. Duvar kağıdı seçimiyle tüllerin uyumu dikkatimizden kaçmadı.