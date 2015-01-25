Türkiye'den klasik mutfaklar

Mutfak ev hanımlarının çokça zaman geçirdiği ve yaratıcılıklarını konuşturduğu bir alan. Türlü türlü yemeklerden, birbirinden lezzetli hamur işlerine kadar pek çok farklı tad yaratmanın en etkili yollarından biri de ilham veren bir mutfağa sahip olmaktır diye düşünüyoruz. Pek çok farklı tarzda mutfak tasarlamak mümkün. Ama tasarım tarzı şüphesiz ev sahibesinin zevklerini yansıtır. Tabii mutfağınızı tasarlarken mekanın genişliği de önemli bir rol oynar. İsteseniz de küçük bir mutfak alanına bir saray mutfağı görüntüsü kazandıramazsınız. Ama saray genişliğinde bir eviniz, dolayısıyla oldukça geniş bir mutfağınız da varsa mutfak tasarımı için klasik tarzı düşünebilirsiniz.

Bu yazıda yerli tasarımcıların elinden çıkma birbirinden klas klasik mutfak örneklerine göz atacağız. Şimdiden söyleyelim seçtiğimiz örneklerin hepsi de saraylardan fırlamış gibi görünüyor ve ev sahibelerini kraliçe gibi hissettireceklerinden hiç kuşku yok. Hazırsanız, gösterişli mutfaklara doğru bir yolculuğa çıkalım.