Türkiye'den klasik mutfaklar

Mutfak ev hanımlarının çokça zaman geçirdiği ve yaratıcılıklarını konuşturduğu bir alan. Türlü türlü yemeklerden, birbirinden lezzetli hamur işlerine kadar pek çok farklı tad yaratmanın en etkili yollarından biri de ilham veren bir mutfağa sahip olmaktır diye düşünüyoruz. Pek çok farklı tarzda mutfak tasarlamak mümkün. Ama tasarım tarzı şüphesiz ev sahibesinin zevklerini yansıtır. Tabii mutfağınızı tasarlarken mekanın genişliği de önemli bir rol oynar. İsteseniz de küçük bir mutfak alanına bir saray mutfağı görüntüsü kazandıramazsınız. Ama saray genişliğinde bir eviniz, dolayısıyla oldukça geniş bir mutfağınız da varsa mutfak tasarımı için klasik tarzı düşünebilirsiniz.
Bu yazıda yerli tasarımcıların elinden çıkma birbirinden klas klasik mutfak örneklerine göz atacağız. Şimdiden söyleyelim seçtiğimiz örneklerin hepsi de saraylardan fırlamış gibi görünüyor ve ev sahibelerini kraliçe gibi hissettireceklerinden hiç kuşku yok. Hazırsanız, gösterişli mutfaklara doğru bir yolculuğa çıkalım.
Leyla Doğrular Simpson'un sahibi olduğu Aykuthall Architectural Interiors'un yaratıcı ekibinin elinden çıkan bu mutfak kelimenin tam anlamıyla insanı büyülüyor. Yüksek tavanlı bir evde bulunan mutfak son derece zarif ahşap dekorasyonu ve çok estetik avizeleriyle dikkat çekiyor. Klasik tarza sahip mutfak bu özelliğinin yanı sıra mutfağa hakim olan mutfak adasıyla modern bir kimlik de kazanmış. Üst kattan aşağı inen merdiven doğrudan mutfağa bağlanıyor. Beyazın hakim olduğu ahşap doğramalardaki zarif işçiliği takdir etmemek mümkün değil. Duvarlar için ise yine mutfağın genel havasına uygun olarak lila gibi pastel bir ton tercih edilmiş. Mutfakta bulunan iki sandalyenin de tıpkı avizeler gibi antika oldukları her hallerinden belli. Mutfaktan direkt olarak diğer odalara geçişi sağlayan kemerli kapı ise mutfağın klasik tarzını destekler nitelikte.
Hakan Helvacıoğlu'nun imzasını taşıyan bu mutfak oldukça şık tasarımıyla göz dolduruyor. Bir önceki mutfak modelimizden farklı olarak bolca ışık alan mutfak son derece ferah görünüyor. Ahşabın ustalıkla işlendiği bir mutfak adasının başrolde olduğu mutfakta antika avizeler de klasik görüntüyü tamamlıyor. Zemin ve mutfak adasının yüzeyi için mermer tercih edilmiş. Mutfağın en dikkat çekici aksesuarı ise oldukça estetik bir görüntüye sahip olan cam su damacanası. Beyazın hakim olduğu mutfakta kontrast geri plandaki yüksek siyah büfelerle sağlanmış.
Bu mutfağı tanımlamak için şatafattan daha iyi bir sözcük bulunamazdı herhalde. Temel uzmanlık alanları mobilya olsa da mekan tasarımının her alanında hizmet veren Asortie Mobilya Dekorasyon'un yaratıcı ellerinden çıkmış bu mutfağa karakterini kazandıran kuşkusuz beyaz ahşap doğramaların üstündeki varaklı işlemeler olmuş. Aynı şekilde tavanda da kulanılan varaklı çizgiler mutfağa İngiliz saraylarından çıkmış havası kazandırmış. Mutfağın ortasında duran ada sadece yemek masası işlevi görürken yemek duvar boyunca uzanan tezgahta hazırlanıp pişiriliyor. Ahşap zemin döşemelerinin mutfağın genel renk paletine uyum sağladığını söylemeden geçmeyelim. Yine altın yaldızla kaplanmış metal aksamıyla salınan avize de mutfağın atmosferini tamamlar nitelikte.
Karı koca birlikte çalışan Emre ve İrem Senemoğlu çiftine ait Senemoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan bu mutfakta Victoria tarzı esintilerini görmek mümkün. Özellikle tezgahın altındaki ve üstündeki dolapların tarzı bizde bu izlenimi uyandırdı. Yer döşemesi için seçilen malzeme doku ve desen itibariyle İngiliz kır evleri havası estiriyor. Ortadaki adanın yüzeyi yüksek sandlayelerin renginde ahşaptan yapılmış. Tasarımcılar pek çok yönüyle klasik unsurlar içeren mutfağı başarılı bir şekilde modern dokunuşlarla harmanlamayı başarmışlar. Ankastre fırın, bulaşık makinesi ve davlumbazın inoks dokusu ve zarif aydınlatma aksesuarları mutfağa modern bir hava da kazandırmış.