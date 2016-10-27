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Bir balkonu nasıl büyüleyici hale getirebilirim?

nihal e. nihal e.
Decoración villa, Tatiana Doria, Diseño de interiores Tatiana Doria, Diseño de interiores Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
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Balkonunuz ister küçük ister kapalı olsun yine de büyüleyici görünebilir. Nasıl mı? Sorunun yanıtı yazımızda saklı.

​Balkonda bar

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Tropikal Balkon, Veranda & Teras
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

Eğer resimdeki gibi zemin katta yer alan yüksek duvarlı bir balkonunuz varsa manzaram yok diye üzülmeyin. Yaratıcı yollarla balkonunuzu cazip bir yere dönüştürebilirsiniz. Örneğin bir bar ekleyerek. Üstelik sıra dışı da olur.

​Rengarenk minderler

Sit Outs TUNI Interiors Pvt. Ltd. Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
TUNI Interiors Pvt. Ltd.

Sit Outs

TUNI Interiors Pvt. Ltd.
TUNI Interiors Pvt. Ltd.
TUNI Interiors Pvt. Ltd.

Tamamı mermer kaplama balkonu donuk görüntüsünden kurtarmak için biraz renk gerek. Oturma kısımları da tamamen mermer kaplı balkonu güzelleştirmek için rengarenk minderler imdada koşuyor. Şimdi çok daha cazip.

​Hasır şezlong

Decoración villa, Tatiana Doria, Diseño de interiores Tatiana Doria, Diseño de interiores Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Tatiana Doria, Diseño de interiores

Tatiana Doria, Diseño de interiores
Tatiana Doria, Diseño de interiores
Tatiana Doria, Diseño de interiores

Balkonunuz dar boyutlu ve standart çatı yerine güneş alan bir konumdaysa sandalye ve masa takımı yerine daha farklı şeyler düşünebilirsiniz. Örneğin resimde ahşap pergola bir çatı var. O halde balkon güneşlenme alanı olarak kullanılabilir. Hasır bir şezlong ideal seçim.

​Siyah beyaz şıklık

2 QM BALKON IM KAROVIERTEL, HAMBURG, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

Sırada küçücük bir balkonun cennet gibi süslendiği çalışmaya geçiyoruz. Özellikle günümüzde apartman balkonları hayli dar olduğundan bu örnek çoğu kişiye ilham verebilir. Siyah beyaz olarak dekore edilmiş balkon şahane görünüyor. Üçüncü bir renk olarak ise kırmızılar serpiştirilmiş.

​Aydınlatma faktörü

Plush Colours, ZERO9 ZERO9 Modern Balkon, Veranda & Teras
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

Eğer resimdeki gibi ince uzun bir balkonunuz varsa sandalye tıkıştırmanın pek bir anlamı yoktur. Bunun yerine yine örnekteki gibi bir köşeye bitkiler ve minik heykeller tercih edebilirsiniz. Balkonu daha cazip göstermek istiyorsanız eğer ışıklardan da yararlanabilirsiniz.

​Şehir manzarası ve müzik

Apartamento São Paulo, Vaiano e Rossetto Arquitetura e Interiores Vaiano e Rossetto Arquitetura e Interiores Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Vaiano e Rossetto Arquitetura e Interiores

Vaiano e Rossetto Arquitetura e Interiores
Vaiano e Rossetto Arquitetura e Interiores
Vaiano e Rossetto Arquitetura e Interiores

Küçük ve dar balkonlardan çok daha geniş bir örneğe geçelim. Öyle ki iki rahat koltukla devasa bir puf koltuk sığdırabiliyorsunuz. Enfes bir şehir manzaranız da varsa balkonda biraz gitar çalmaya ne dersiniz?

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Denize karşı

Porthleven, LEIVARS LEIVARS Eklektik Balkon, Veranda & Teras
LEIVARS

Porthleven

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

Balkonunuz resimdeki gibi deniz manzaralıysa zaten büyüleyici demektir. Yine de biraz mobilya ile daha davetkar hale getirmek mümkün. Şahane deniz manzarasını kapatmamak için cam korkuluk seçilmiş. Balkon küçük bir alana sahip olduğundan iki küçük sandalye ile bir yer minderi yeterli görülmüş.

​Romantik ambiyans

A Stunning Penthouse Terrace Project in London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens Modern Balkon, Veranda & Teras
Urban Roof Gardens

A Stunning Penthouse Terrace Project in London

Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens

Sırada yüksek bir binanın balkon manzarasını görüyoruz. Epey geniş bir alanı olduğundan yerlerde küçük çakıl taşları tercih edilmiş. Mobilya olarak ise klasik ferforje takım romantik bir hava katmış.

​Küçük cennet

Apartment, monica khanna designs monica khanna designs Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
monica khanna designs

Apartment

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

Yeşil bitkiler içinde rahat sandalyeler, egzotik heykeller ve kitap okuma keyfi. Bir balkon nasıl cennete dönüşür sorusunun yanıtı gibi bir örnek.

​Cıvıl cıvıl bir balkon

Einrichten mit Vintage - Mein eigenes Zuhause, Mighty Vintage Mighty Vintage Eklektik Balkon, Veranda & Teras
Mighty Vintage

Mighty Vintage
Mighty Vintage
Mighty Vintage

Parmaklıkları saksılarla dolu bu güzel balkonu şüphesiz rengarenk mobilya tercihi çok daha neşeli hale getirmiş. Tatlı renkleri ve çiçeklerle süslenmesi göreni mutlu etmeye yetiyor.

​Balkon içinde bir yaşam

APARTAMENTO M|C, Lote 21 Arquitetura e Interiores Lote 21 Arquitetura e Interiores Eklektik Balkon, Veranda & Teras
Lote 21 Arquitetura e Interiores

Lote 21 Arquitetura e Interiores
Lote 21 Arquitetura e Interiores
Lote 21 Arquitetura e Interiores

Biraz da kapalı balkonları inceleyelim. Parmaklık, beyaz teller ve camla kaplı balkon adeta kendi başına bir yuva haline gelmiş. Mutfağı, yemek masası, kanepesi ve hatta televizyonuyla stüdyo daireleri andırıyor.

​Düzenli bir balkon

Проект 3к.кв ЖК Галант, MoRo MoRo Klasik Balkon, Veranda & Teras
MoRo

MoRo
MoRo
MoRo

Bir önceki örnekte kapalı bir balkonun nasıl bir oda gibi kullanılacağını gördük. Şimdi ise hem kapalı hem küçük bir balkon örneği var. Ancak hala kullanışsız değil. Eğer bahçeniz de yoksa küçük balkonunuzda yeşil bitkiler yetiştirebilirsiniz.

​Balkonda yatak

Яркие мечты, RogovStudio RogovStudio İskandinav Balkon, Veranda & Teras
RogovStudio

RogovStudio
RogovStudio
RogovStudio

Kapalı ve küçük balkonlarda yapabileceğiniz başka şeyler de var. Eğer rahatınıza düşkünseniz balkon genişliğinde mini bir yatak ekleyebilirsiniz. Böylece balkonda vakit geçirmek çok daha konforlu olacak.

Bahar gibi

Etiler Teras, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım Modern Balkon, Veranda & Teras
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Etiler Teras

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Sırada yine kapalı ama geniş bir balkon örneği var. İlk örnekte olduğu gibi salon gibi süslenmiş burası da. Kırmızı tuğlalı duvarı, desenli zemini ve çiçekli mobilyalarıyla insanın içini açıyor. Koltukları camlara çevirerek dışarıyı seyredebiliyorsunuz da.

​İnsanı mutlu eden küçük şeyler

Melekler Evi, Erinal Mimarlık İnşaat Ltd. Şti Erinal Mimarlık İnşaat Ltd. Şti Kolonyal Balkon, Veranda & Teras
Erinal Mimarlık İnşaat Ltd. Şti

Melekler Evi

Erinal Mimarlık İnşaat Ltd. Şti
Erinal Mimarlık İnşaat Ltd. Şti
Erinal Mimarlık İnşaat Ltd. Şti

Son örneğimiz harika bir kısal manzarası olan açık balkon modeli. Manzara öyle güzel ki balkon için ekstra bir efor harcamak gerekmiyor. Yine de bir masa atıp manzaraya karşı romantik bir yemek yiyebilirsiniz.

Balkonlarla ilgili daha fazla yazı okumak isterseniz ’Küçük bir balkonu cennete dönüştürün’ başlığına göz atabilirsiniz.

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