Bir balkonu nasıl büyüleyici hale getirebilirim?

Balkonunuz ister küçük ister kapalı olsun yine de büyüleyici görünebilir. Nasıl mı? Sorunun yanıtı yazımızda saklı.
Eğer resimdeki gibi zemin katta yer alan yüksek duvarlı bir balkonunuz varsa manzaram yok diye üzülmeyin. Yaratıcı yollarla balkonunuzu cazip bir yere dönüştürebilirsiniz. Örneğin bir bar ekleyerek. Üstelik sıra dışı da olur.
Tamamı mermer kaplama balkonu donuk görüntüsünden kurtarmak için biraz renk gerek. Oturma kısımları da tamamen mermer kaplı balkonu güzelleştirmek için rengarenk minderler imdada koşuyor. Şimdi çok daha cazip.
Balkonunuz dar boyutlu ve standart çatı yerine güneş alan bir konumdaysa sandalye ve masa takımı yerine daha farklı şeyler düşünebilirsiniz. Örneğin resimde ahşap pergola bir çatı var. O halde balkon güneşlenme alanı olarak kullanılabilir. Hasır bir şezlong ideal seçim.
Sırada küçücük bir balkonun cennet gibi süslendiği çalışmaya geçiyoruz. Özellikle günümüzde apartman balkonları hayli dar olduğundan bu örnek çoğu kişiye ilham verebilir. Siyah beyaz olarak dekore edilmiş balkon şahane görünüyor. Üçüncü bir renk olarak ise kırmızılar serpiştirilmiş.
Eğer resimdeki gibi ince uzun bir balkonunuz varsa sandalye tıkıştırmanın pek bir anlamı yoktur. Bunun yerine yine örnekteki gibi bir köşeye bitkiler ve minik heykeller tercih edebilirsiniz. Balkonu daha cazip göstermek istiyorsanız eğer ışıklardan da yararlanabilirsiniz.
Küçük ve dar balkonlardan çok daha geniş bir örneğe geçelim. Öyle ki iki rahat koltukla devasa bir puf koltuk sığdırabiliyorsunuz. Enfes bir şehir manzaranız da varsa balkonda biraz gitar çalmaya ne dersiniz?
Balkonunuz resimdeki gibi deniz manzaralıysa zaten büyüleyici demektir. Yine de biraz mobilya ile daha davetkar hale getirmek mümkün. Şahane deniz manzarasını kapatmamak için cam korkuluk seçilmiş. Balkon küçük bir alana sahip olduğundan iki küçük sandalye ile bir yer minderi yeterli görülmüş.
Sırada yüksek bir binanın balkon manzarasını görüyoruz. Epey geniş bir alanı olduğundan yerlerde küçük çakıl taşları tercih edilmiş. Mobilya olarak ise klasik ferforje takım romantik bir hava katmış.
Yeşil bitkiler içinde rahat sandalyeler, egzotik heykeller ve kitap okuma keyfi. Bir balkon nasıl cennete dönüşür sorusunun yanıtı gibi bir örnek.
Parmaklıkları saksılarla dolu bu güzel balkonu şüphesiz rengarenk mobilya tercihi çok daha neşeli hale getirmiş. Tatlı renkleri ve çiçeklerle süslenmesi göreni mutlu etmeye yetiyor.
Biraz da kapalı balkonları inceleyelim. Parmaklık, beyaz teller ve camla kaplı balkon adeta kendi başına bir yuva haline gelmiş. Mutfağı, yemek masası, kanepesi ve hatta televizyonuyla stüdyo daireleri andırıyor.
Bir önceki örnekte kapalı bir balkonun nasıl bir oda gibi kullanılacağını gördük. Şimdi ise hem kapalı hem küçük bir balkon örneği var. Ancak hala kullanışsız değil. Eğer bahçeniz de yoksa küçük balkonunuzda yeşil bitkiler yetiştirebilirsiniz.
Kapalı ve küçük balkonlarda yapabileceğiniz başka şeyler de var. Eğer rahatınıza düşkünseniz balkon genişliğinde mini bir yatak ekleyebilirsiniz. Böylece balkonda vakit geçirmek çok daha konforlu olacak.
Sırada yine kapalı ama geniş bir balkon örneği var. İlk örnekte olduğu gibi salon gibi süslenmiş burası da. Kırmızı tuğlalı duvarı, desenli zemini ve çiçekli mobilyalarıyla insanın içini açıyor. Koltukları camlara çevirerek dışarıyı seyredebiliyorsunuz da.
Son örneğimiz harika bir kısal manzarası olan açık balkon modeli. Manzara öyle güzel ki balkon için ekstra bir efor harcamak gerekmiyor. Yine de bir masa atıp manzaraya karşı romantik bir yemek yiyebilirsiniz.
Balkonlarla ilgili daha fazla yazı okumak isterseniz ’Küçük bir balkonu cennete dönüştürün’ başlığına göz atabilirsiniz.