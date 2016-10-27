Bir balkonu nasıl büyüleyici hale getirebilirim?

Bir önceki örnekte kapalı bir balkonun nasıl bir oda gibi kullanılacağını gördük. Şimdi ise hem kapalı hem küçük bir balkon örneği var. Ancak hala kullanışsız değil. Eğer bahçeniz de yoksa küçük balkonunuzda yeşil bitkiler yetiştirebilirsiniz.