Türkiye'den 7 özgün mutfak fikri

Mutfaklar genelde modüler tasarım ile planlandığından ve son yıllarda özel tasarım mutfaklar yerine modüler hazır mutfaklar tercih edildiğinden, ziyaret ettiğimiz her evde birbirine benzeyen mutfak dekorasyonlarına rastlayabiliyoruz. Benzer stiller, benzer renk dengeleri ve hemen her banyo/mutfak showroom'unda görebileceğiniz tasarımlardan sıkıldıysanız ve mutfağınız için daha özgün fikirlere ihtiyacınız varsa bu yazı tam size göre. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere Türkiye'den seçtiğimiz 7 özgün mutfak dekorasyonunu tanıtacağız. Alanında uzman mimar ve tasarımcılar tarafından yaratılan bu özgün dekorasyonlarda size ilham kaynağı olabilecek birçok detay bulabilirsiniz. Gelin bu muhteşem mutfaklara birlikte daha yakından bakalım. Türkiye'de bulunan özel tasarım mutfak dekorasyonlarına daha fazla örnek görmek isterseniz “Daha güzel bir mutfak için Türk evlerinden 6 şahane örnek” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.