Türkiye'den 7 özgün mutfak fikri

Mutfaklar genelde modüler tasarım ile planlandığından ve son yıllarda özel tasarım mutfaklar yerine modüler hazır mutfaklar tercih edildiğinden, ziyaret ettiğimiz her evde birbirine benzeyen mutfak dekorasyonlarına rastlayabiliyoruz. Benzer stiller, benzer renk dengeleri ve hemen her banyo/mutfak showroom'unda görebileceğiniz tasarımlardan sıkıldıysanız ve mutfağınız için daha özgün fikirlere ihtiyacınız varsa bu yazı tam size göre. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere Türkiye'den seçtiğimiz 7 özgün mutfak dekorasyonunu tanıtacağız. Alanında uzman mimar ve tasarımcılar tarafından yaratılan bu özgün dekorasyonlarda size ilham kaynağı olabilecek birçok detay bulabilirsiniz. Gelin bu muhteşem mutfaklara birlikte daha yakından bakalım. Türkiye'de bulunan özel tasarım mutfak dekorasyonlarına daha fazla örnek görmek isterseniz “Daha güzel bir mutfak için Türk evlerinden 6 şahane örnek” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Sıradan raf ve dolaplarla tasarlanan mutfak dekorasyonlarından sıkıldıysanız bu mutfağı daha yakından inceleyin. Kusursuz oluşturulan bir stil ve göz alıcı bir renk dengesinin yanı sıra oldukça farklı bir tasarıma sahip olan bu mutfak son derece başarılı bir örnek olarak gösterilebilir. Siyah ve beyaz renklerin ahşapla, taş ve lake gibi malzemelerin buzlu cam ile buluşturulduğu bu mutfak iyi bir tasarımda olması gereken bütün özellikleri taşıyor. Böyle bir tasarımdan ilham alarak siz de görenleri hayran bırakacak tasarımlar ortaya çıkarabilirsiniz. Mutfak tasarımınız konusunda bir uzmandan yardım almak isterseniz dekoratörlerimize danışmaktan çekinmeyin.
Özellikle apartman dairelerinde küçük ve havasız alanlara yerleştirilen mutfaklara rastlayabiliyoruz. Böyle bir mutfağı dekore etmek elbette mimari özellikleri kusursuz olan bir mutfağa göre çok daha zordur. Mutfak tasarımınızı üstlenen ekibin uzmanlığı da bu noktada ortaya çıkar. Dar ve gün ışığından yeterince faydalanamayan bir mutfağı böylesine fonksiyonel ve ferah bir tasarıma kavuşturmak ciddi bir uzmanlıktır.
Mutfağınızın şekli her türlü dekorasyona elverişli değilse daha başarılı bir dizayn için işi uzmanına bırakmakta yarar var. Mutfağınızın şekline göre olabilecek en doğru planlamayı ancak bir iç mimar ya da dekoratör yapabilir. Bu tasarımda da farklı bir mimariye sahip olan bir mutfağın en iyi şekilde değerlendirildiğini görebilirsiniz.
Mutfak tasarımınızda yeni ve özgün detaylar istiyorsanız bu tasarımda birden fazla ipucu yakalayabilirsiniz. Renklerinden tasarımına, dekorasyon çözümlerinden farklı kullanım alanlarına kadar onlarca güzel fikri barındıran bu mutfak dekorasyonu kendini diğer tasarımlardan kolayca ayırıyor. Ahşap malzemenin doygun bir çimen yeşili buluşturulduğu mutfakta modernlik ve doğallık bir arada bulunuyor.
Rustik tasarımların her zaman kendine özgün detayları olur. Stilin belirgin özelliklerinden biri de eski ve geleneksel eşyaların değerlendirilmesi olduğundan rustik mutfaklarda, modern tasarımlarda bulamayacağınız birçok farklı öge bulabilirsiniz. Ahşap ve taş malzemelerin kullanıldığı fonksiyonel, modern, natürel ve geleneksel dekorasyonlar ilginizi çekiyorsa bu stili daya yakından tanımalısınız.
Cıvıl cıvıl dekorasyonları ve canlı renkleri diğer bütün temalara tercih edenlerdenseniz bu dekorasyonu daha yakından incelemenizi tavsiye ederiz. Modern çizgilerinin yanı sıra işlevsel mobilyaları ve canlı tasarımı ile de dikkat çeken bu mutfak farklı dekorasyonlar arayanlar için muhteşem bir örnek olabilir. Tasarımda kullanılan her mobilya ve aksesuarı örnek olarak bir köşeye not edebilirsiniz.
Mutfağınızda ihtişamlı bir görüntü istiyorsanız klasik stilin farklı örneklerine mutlaka göz atmalısınız. İşlemeli kumaşlar, taşlı avizeler, mermer tezgah, oymalı dolaplar ve gösterişli aksesuarlar bu dekorasyonun ana ögeleri olarak sayılabilir. Nefes kesen bir güzelliğe sahip bu klasik dekorasyonun her detayında size ilham verecek bir özellik bulabilirsiniz.