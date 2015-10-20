Kişiliğinizi dekorasyona yansıtmanın en şık yolu: Kendin yap projeleri

Evde kullanmadığınız ya da az kullandığınız malzemeleri dekorasyonunuzun bir parçası haline getirmek istemez misiniz ? Ya da yapı olarak biraz daha basit olan dekoratif araçları kendi başınıza düzenleyip, yepyeni bir görünüme sahip olmak ister misiniz ? Eğer iki soruya da cevabınız evet ise, yazımızı dikkatle okumanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü bu yazımızda sizler ile kendin yap projelerine dair pratik örnekler paylaşmaya çalışacağınız. Öncelikle yazımıza da başlamadan evvel, fikir vermesi açısından web sitemizdeki dekorasyonları inceleyerek pratik olan dekoratif araçlara şöyle bir göz atmanızda fayda var. Bu sayede, yazımızdan edindiğiniz teorik bilgileri bu örneklerden alacağınız pratiğe dönüştürme yolları ile de birleştirerek, evinizde kendi dekorasyonunuz için kendi aksesuarlarınızı üretebilirsiniz.
Dekorasyon konusunda, en önemli hususlardan biri de elde edilecek sonuçta ortaya çıkacak olan dekoratif görüntüye alışmaktır. Bu görüntüye alışmak ve içselleştirmek, bu dekoratif sürecin en önemli aşamalarından biridir. Ortaya çıkacak olan dekorasyonunun, tarafınızdan benimsenmesi, göründüğünden çok daha önemlidir. Çünkü ancak içselleştirdiğiniz ve benimsediğiniz bir dekorasyon zafere ulaşmış demektir. Bu soyut cümleleri daha anlaşılır bir hale getirmek için örnek verelim. Büyük bir zahmete katlanıp uzun ve yorucu günler neticesinde dekorasyonunu tamamladığınız oturma odanızı hayal edin. Her ne kadar sizin fikirleriniz doğrultusunda dekore edilmiş olsa da, bir profesyonelin elinden çıktığı için bazı noktalar hoşunuza gitmeyebilir. Bu da dekorasyonunuzun içinize sinmemesine ve de dekorasyonu benimsememenize neden olabilir. Buradan da dekorasyonda başarıya ulaşılamadığı sonucu çıkar. Çünkü dekore edilen mekan sizin evinizdir ve en önemli beğenilme ölçüsü de size ait olandır. İşte bu noktada devreye kendin yap projeleri girer. Çünkü sizin elinizden çıkmış ve sizin verdiğiniz emeği tadan bir dekoratif araç, dekorasyonunuzun bir parçası haline gelir ise, mevcut dekorasyonunuza daha kolay alışabilirsiniz. Ayrıca bu tarz basit ve pratik projeler, kendi dekoratif anlayışınızı yansıtmanız açısından da oldukça faydalı olduğu için, evinize davet ettiğiniz kimselere dekoratif anlayışınız ve zevkinize dair fikirler verebilir. Öte yandan, eski ve kullanılmayan eşyaların değerlendirilmesi konusunda da oldukça işe yarar bir yöntemdir. İşte dekoratif manadaki kendin yap projelerinin bu denli mühim olmasının sebepleri bunlardır. Şimdi ise sizler birtakım basit örnekler paylaşalım. Örneğin taze sebze alışverişi yapma imkanı olmayan ve genellikle konserve kullanan bir okurumuz iseniz, boş konserve kutularınızı pekala değerlendirebilirsiniz. Bu boş konserve kutularını boyayarak kalem kutusu olarak kullanabilirsiniz. Öte yandan, daha çok doğal yollara başvurma taraftarı iseniz, yine bu boş konserve kutularını saksı olarak da kullanabilirsiniz. Başka bir örnek paylaşalım. Eski tahta elekleri hepimiz hatırlarız. Yuvarlak bir şekle sahip olan bu elekler, ahşaptan yapılırdı. Eğer evinizde bu tarz eski bir elek var ise ve atmayı düşünüyorsanız kararınızı tekrar gözden geçirmelisiniz. Eleğin ortadaki kısmını çıkarıp kalan ahşap kısmı boyayın. Boyanın üzerine bir kat vernik sürerek boyanın sağlamlığını arttırabilirsiniz. Ayrıca parlak bir görüntü de ortaya çıkacaktır. Şimdi ise, bu eleğin simetrik iki noktasına ip bağlayın ve duvar asın. Duvarınızda her çeşit aksesuarınıza ev sahipliği yapabilecek hoş bir dekoratif araca sahip oldunuz. Eğer aksesuarlardan hoşlanmıyorsanız da büyük bir resim çerçevesini de bu eleğin ortasına yerleştirebilirsiniz. Eski cam şişelerinizi atmaya kıyamayan biriyseniz, uygun aparatı bularak bu cam şişelerini içlerine sıvı sabununuzu koymak amacı ile de kullanabilirsiniz.
Verdiğimiz tüm örneklerden de fark edebileceğiniz üzere, dekoratif anlamdaki kendin yap projelerinde ana konsept basitlik ve pratikliktir. İşte bu tarz projelere kendin yap adının verilmesi de bundan ileri gelir…
Oturma odanızda ya da salonunuzda kolayca uygulayabileceğiniz dekoratif kendin yap projelerinden biri duvardaki çerçevelere uygun bir şekil vermektir. Duvarınızın oldukça geniş olması ve her türlü fikri deneme imkanı sunması da bu yolun pratik olmasının sebeplerindendir. Buradaki önemli nokta, çerçeveleri düz bir çizgi halinde değil, dağınık bir halde yerleştirmektir. Bu görüntüyü bu denli hoş kılan da bu dağınık düzendir.
Eğer bir bahçeye sahipseniz ve bahçenize kendi emeğiniz ile şekil vermek istiyorsanız, bu örneğimizi bahçenizde uygulayabilirsiniz. Özellikle çok fazla bitkinin yer aldığı bahçelerde, sulama büyük bir sıkıntıdır. Çünkü çok fazla zamana ihtiyaç duyar. İşte böyle durumlarda siz de bu örnekteki gibi, doğal kamışları birleştirerek, doğal bir sulama sistemini kendiniz yapabilirsiniz. İşlevselliğinin yanı sıra, oldukça göz alıcı bir görüntüye sahip.
Modern tarzın hakim olduğu mekanlarda karşımıza sık sık çıkan dekoratif araçlardan biri de, neon aydınlatmalardır. Yapısı gereği bir profesyonele ihtiyaç duysanız da, özellikle sahip oldukları şekillerin ve yazıların kolayca şekillenebilir olması, neon lambaları da kendin yap sınıfımıza sokmakta. Bu örnekteki gibi, parlak renklere sahip olan bir neon lamba, salonunuzun ihtiyaç duyduğu canlılığı giderebilir.
Kendin yap projelerinin sık sık uygulandığı bir başka alan da bahçelerdir. Bahçelerin dekoratif sınırlarının bu denli esnek olması ve her fikre kucak açması, bahçelerin kendin yap projelerinde bu kadar etkin bir rol oynayan mekanlardan biri olmasının ana sebeplerindendir. Aras Tatilçiftliği'ne ait olan bu örnekte ise, dekoratif bir ahşap araba görebilirsiniz. Siz de bahçenizde kolayca bu tarz bir bahçe dekoruna yer verebilirsiniz.
Eğer oturma odanızda yer vereceğiniz duvar saatinin birazcık da olsa şık olsun ve şıklıkta sizin de payınız olsun istiyorsanız bu örneğimiz tam da size göre. Örnekteki gibi duvar saatini süsleme konusunda, ahşap çubuklar kullanabilirsiniz. Bu ahşap çubukları keyfinize göre boyadıktan sonra, vernik sürerek boyanın dayanıklığını arttırabilirsiniz. Özellikle doğal dizaynlardan hoşlanan okurlarımız için güzel bir alternatif.
Kimi zaman da iç mekanda kullanacağınız aksesuarlarınızı kendiniz şekillendirmek isteyebilirsiniz. Bu tarz durumlarda özellikle ahşaptan faydalanmak akıllıca olacaktır. Çünkü ahşap, şekillendirmek ve birleştirmek açısından oldukça işlevsel bir materyaldir. Bu örnekte ise, ahşap çubukların düzgün biçimde birleştirilmesi sonucu elde edilen, yıldız şeklindeki duvar süslemeleri görebilirsiniz.
Bahçe dekorasyonlarındaki önemli unsurlardan biri de hiç şüphesiz bahçe saksılarıdır. Özellikle doğal bitkilerin bu denli önemli olduğu bir mekanda, saksılar oldukça kullanışlı dekoratif araçlardır. Sihirli Peyzaj imzalı bu örnekte ise, bir el arabasının dekoratif amaçla kullanıldığını görüyoruz. Oldukça pratik bir yöntem olan bu yolu, siz de kendi bahçeniz için kolayca uygulayabilirsiniz.
Kendin yap projelerinin kullanım alanlarından biri de orta sehpalardır. Özellikle sürreal şekillerin çoğalması, orta sehpa dizaynına farklı bir boyut getirdi. Bu örnekte ise daha çok doğal bir dizayn üzerinde durulmuş. Bir tomruktan kesilmiş olan kütüğün verniklenmesi sonucu elde edilen bu orta sehpa, salonunuz için oldukça doğal bir hava sağlayabilir. Bu tarz bir orta sehpayı kendiniz de oluşturabilirsiniz.
Bahçe düzenlemelerinde önemli konulardan biri de peyzajdır. Kelime anlamı olarak doğal unsurların beşeri etki doğrultusundan şekillenmesi anlamına gelen peyzaj, özellikle doğal alanların kullanım açısından şekillenmesinde oldukça önemlidir. Abelia Peyzaj imzalı bu peyzaj düzenlemesi örneğinde ise, çakıl taşlarının hakimiyeti dikkat çekiyor. Bununla beraber, doğal dokulu taşların ortama oldukça doğal bir hava kattığı ise tartışılmaz.
Bebek odaları, kendin yap projelerinin çok sık kullanıldığı mekanlar arasında bulunmasa da, gerektiği durumlarda kullanıldığı zaman oldukça hoş görüntüler ortaya çıkabilir. Bu örnekteki gibi, basit bir çadır özellikle minik bebeğinizin hayal dünyasının gelişmesi açısından oldukça yardımcı olabilir. Üstelik oldukça şık bir görünüme sahip olduğunu söylemek de hata olmaz.