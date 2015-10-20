Kişiliğinizi dekorasyona yansıtmanın en şık yolu: Kendin yap projeleri

Evde kullanmadığınız ya da az kullandığınız malzemeleri dekorasyonunuzun bir parçası haline getirmek istemez misiniz ? Ya da yapı olarak biraz daha basit olan dekoratif araçları kendi başınıza düzenleyip, yepyeni bir görünüme sahip olmak ister misiniz ? Eğer iki soruya da cevabınız evet ise, yazımızı dikkatle okumanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü bu yazımızda sizler ile kendin yap projelerine dair pratik örnekler paylaşmaya çalışacağınız. Öncelikle yazımıza da başlamadan evvel, fikir vermesi açısından web sitemizdeki dekorasyonları inceleyerek pratik olan dekoratif araçlara şöyle bir göz atmanızda fayda var. Bu sayede, yazımızdan edindiğiniz teorik bilgileri bu örneklerden alacağınız pratiğe dönüştürme yolları ile de birleştirerek, evinizde kendi dekorasyonunuz için kendi aksesuarlarınızı üretebilirsiniz.

Dekorasyon konusunda, en önemli hususlardan biri de elde edilecek sonuçta ortaya çıkacak olan dekoratif görüntüye alışmaktır. Bu görüntüye alışmak ve içselleştirmek, bu dekoratif sürecin en önemli aşamalarından biridir. Ortaya çıkacak olan dekorasyonunun, tarafınızdan benimsenmesi, göründüğünden çok daha önemlidir. Çünkü ancak içselleştirdiğiniz ve benimsediğiniz bir dekorasyon zafere ulaşmış demektir. Bu soyut cümleleri daha anlaşılır bir hale getirmek için örnek verelim. Büyük bir zahmete katlanıp uzun ve yorucu günler neticesinde dekorasyonunu tamamladığınız oturma odanızı hayal edin. Her ne kadar sizin fikirleriniz doğrultusunda dekore edilmiş olsa da, bir profesyonelin elinden çıktığı için bazı noktalar hoşunuza gitmeyebilir. Bu da dekorasyonunuzun içinize sinmemesine ve de dekorasyonu benimsememenize neden olabilir. Buradan da dekorasyonda başarıya ulaşılamadığı sonucu çıkar. Çünkü dekore edilen mekan sizin evinizdir ve en önemli beğenilme ölçüsü de size ait olandır. İşte bu noktada devreye kendin yap projeleri girer. Çünkü sizin elinizden çıkmış ve sizin verdiğiniz emeği tadan bir dekoratif araç, dekorasyonunuzun bir parçası haline gelir ise, mevcut dekorasyonunuza daha kolay alışabilirsiniz. Ayrıca bu tarz basit ve pratik projeler, kendi dekoratif anlayışınızı yansıtmanız açısından da oldukça faydalı olduğu için, evinize davet ettiğiniz kimselere dekoratif anlayışınız ve zevkinize dair fikirler verebilir. Öte yandan, eski ve kullanılmayan eşyaların değerlendirilmesi konusunda da oldukça işe yarar bir yöntemdir. İşte dekoratif manadaki kendin yap projelerinin bu denli mühim olmasının sebepleri bunlardır. Şimdi ise sizler birtakım basit örnekler paylaşalım. Örneğin taze sebze alışverişi yapma imkanı olmayan ve genellikle konserve kullanan bir okurumuz iseniz, boş konserve kutularınızı pekala değerlendirebilirsiniz. Bu boş konserve kutularını boyayarak kalem kutusu olarak kullanabilirsiniz. Öte yandan, daha çok doğal yollara başvurma taraftarı iseniz, yine bu boş konserve kutularını saksı olarak da kullanabilirsiniz. Başka bir örnek paylaşalım. Eski tahta elekleri hepimiz hatırlarız. Yuvarlak bir şekle sahip olan bu elekler, ahşaptan yapılırdı. Eğer evinizde bu tarz eski bir elek var ise ve atmayı düşünüyorsanız kararınızı tekrar gözden geçirmelisiniz. Eleğin ortadaki kısmını çıkarıp kalan ahşap kısmı boyayın. Boyanın üzerine bir kat vernik sürerek boyanın sağlamlığını arttırabilirsiniz. Ayrıca parlak bir görüntü de ortaya çıkacaktır. Şimdi ise, bu eleğin simetrik iki noktasına ip bağlayın ve duvar asın. Duvarınızda her çeşit aksesuarınıza ev sahipliği yapabilecek hoş bir dekoratif araca sahip oldunuz. Eğer aksesuarlardan hoşlanmıyorsanız da büyük bir resim çerçevesini de bu eleğin ortasına yerleştirebilirsiniz. Eski cam şişelerinizi atmaya kıyamayan biriyseniz, uygun aparatı bularak bu cam şişelerini içlerine sıvı sabununuzu koymak amacı ile de kullanabilirsiniz.

Verdiğimiz tüm örneklerden de fark edebileceğiniz üzere, dekoratif anlamdaki kendin yap projelerinde ana konsept basitlik ve pratikliktir. İşte bu tarz projelere kendin yap adının verilmesi de bundan ileri gelir…