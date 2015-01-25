Tasarımda Doğu esintileri

Banyolarda da Doğu'nun ağırlığını sıklıkla görmek mümkün oluyor. Kurna görünümlü lavabolar ve işlemeli banyo aynaları ciddi anlamda kendilerine yer buluyorlar. Aykuthall Interiors'un uzmanlarının yaptığı bu banyo tasarımı da Doğu'nun en gözde tasarım unsurlarını bünyesinde barındırıyor. Altın renkli lavabo son derece şık bir görüntü sunuyor. Ceylan bacağı şeklindeki siyah sehpa da şahane bir kontrast yaratıyor. İşlemeli banyo aynası ise hem lavabo takımıyla, hem de Doğu desenleri barındıran duvar kağıdıyla şahane bir uyum gösteriyor. Bu tasarımın bir saraya layık olduğuna şüphe yok.