Tasarımda Doğu esintileri

Doğu'ya ait motif ve desenler daima tasarımcıların ilgisini çekmiştir. Ancak minimalist çizgiye sahip evlerde bu tip mobilyaları pek göremiyoruz. Daha çok klasik tarzın benimsemiş, görkemli tasarım unsurlarını kullanmayı seven uzmanlar otantik bir hava yaratmak adına Doğu'nun mistik desenlerine yer veriyorlar. Bugün de karşınıza ülkemizdeki tasarımcıların çalışmalarında kullandıkları Doğu esintili tasarım figürlerini tanıtacağız. Doğu'nun cezbedici havasına kapılmak istiyorsanız bu çalışmamızda bize katılın.
Doğu'nun tasarım dünyasına etkilerinden en önemlisi görkemli saraylarında kullanılan detayların modern tasarım dünyasına işlemesiyle görülüyor. Geniş, kolçaklı koltuklar, süslemeli duvarlar, oymalı şamdanlar ve eski tip halılar bu etkinin en çok göründüğü yerler oluyor. Hakan Helvacıoğlu'nun elinden çıkan bu salon tasarımında da bunların tamamını görüyoruz. Uzun ve geniş koltuğun hemen önünde oymalı bacaklarıyla dikkat çeken büyük bir sehpa yer alıyor. Sağ tarafta, salonu evin diğer bölümlerinden ayıran panelde ise çok şık işlemeler kullanılmış. Tasarımı tamamlayan açık renkli, el dokuması halı da odanın yıldızı oluyor.
Banyolarda da Doğu'nun ağırlığını sıklıkla görmek mümkün oluyor. Kurna görünümlü lavabolar ve işlemeli banyo aynaları ciddi anlamda kendilerine yer buluyorlar. Aykuthall Interiors'un uzmanlarının yaptığı bu banyo tasarımı da Doğu'nun en gözde tasarım unsurlarını bünyesinde barındırıyor. Altın renkli lavabo son derece şık bir görüntü sunuyor. Ceylan bacağı şeklindeki siyah sehpa da şahane bir kontrast yaratıyor. İşlemeli banyo aynası ise hem lavabo takımıyla, hem de Doğu desenleri barındıran duvar kağıdıyla şahane bir uyum gösteriyor. Bu tasarımın bir saraya layık olduğuna şüphe yok.
Bu tasarımda Anadolu'nun kilim desenlerinin ev tekstili ürünlerinde kendine yer bulduğunu görüyoruz. Rıfat Özbek'in tasarladığı bu yastıklar, lale motifleri ve Anadolu kilimi desenleriyle dikkat çekiyorlar. Düz renkli, sade kanepelerin yer aldığı oturma odalarında bu tip yastıklar kullanarak samimi ve sıcak bir tasarım elde etmeniz mümkün. Tek başına odanın havasını değiştirebilecek etkiye sahip bu yastıklar, hem klasik, hem de modern evlerde kendilerine yer bulabilirler.
Hat sanatının Doğu'dan çıkmış en etkileyici tasarım hadiselerinden biri olduğuna şüphe yoktur. Arap harflerinin kıvrımlarıyla son derece çarpıcı bir görsellik elde edilen bu sanatın etkilerine tasarım dünyasında rastlamak mümkün. H2C'nin yaptığı bu oturma odası tasarımında hat sanatına ait bir panonun odanın tüm havasını değiştirdiğini görüyoruz. Kadife kaplı kırmızı desenlere sahip koltuk, yanındaki sehpada duran cam aksesuarlarla büyük bir uyum gösteriyor. Bu unsurları ön plana çıkarmak ise pastel renklere sahip fonlara kalıyor. Duvarın en üstündeki pano ise tasarımı kusursuz biçimde tamamlıyor.
MHD Design Group tarafından yapılan bu salon tasarımı, baştan ayağa bir saray köşesi gibi görünüyor. Tahtları andıran koltukların oluşturduğu oturma grupları, işleme ve oymalarıyla dikkat çekiyorlar. Duvarlardaki Doğu desenleri ve hat sanatını anıştıran işlemeler de tasarımın öne çıkan unsurları arasındalar. Tavandan sarkan görkemli avize de odayı baştan ayağa tatlı bir ışıkla sarıyor ve saray havasını pekiştiriyor.