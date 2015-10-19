Sizin de yapabileceğiniz 5 sıradışı mobilya

Bir aksesuar ya da mobilya olsun fark etmez, eğer bir şeyi kendimiz sıfırdan var etmişsek, kendi emeğimiz varsa bundan hem bir gurur payı çıkarırız, hem de ortaya çıkan ürünü ayrıca severiz. Hem evini güzelleştirmek, hem de duyguyu yaşamak, hem de eski ve çöpe gidecek olan malzemeleri çevreci bir biçimde yeniden değerlendirmek isteyenler için bu yazıda sıradışı bazı ’kendin yap’ projelerine göz atacağız.

Bu yazıda size tanıtacağımız projelerin en ilgi çekici tarafı ortaya çıkarılan ürünlerin daha önce başka br amaçla kullanılmış olan malzemeden yapılmış olmaları. Tüm dünyayı ele geçiren geri dönüşüm trendine meraklıysanız ve el becerilerinize güveniyorsanız, bu ürünler size mutlaka fikir ve ilham verecektir.