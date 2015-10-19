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Sizin de yapabileceğiniz 5 sıradışı mobilya

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Salotto Buttero, IEP! Design IEP! Design Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
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Bir aksesuar ya da mobilya olsun fark etmez, eğer bir şeyi kendimiz sıfırdan var etmişsek, kendi emeğimiz varsa bundan hem bir gurur payı çıkarırız, hem de ortaya çıkan ürünü ayrıca severiz. Hem evini güzelleştirmek, hem de duyguyu yaşamak, hem de eski ve çöpe gidecek olan malzemeleri çevreci bir biçimde yeniden değerlendirmek isteyenler için bu yazıda sıradışı bazı ’kendin yap’ projelerine göz atacağız. 

Bu yazıda size tanıtacağımız projelerin en ilgi çekici tarafı ortaya çıkarılan ürünlerin daha önce başka br amaçla kullanılmış olan malzemeden yapılmış olmaları. Tüm dünyayı ele geçiren geri dönüşüm trendine meraklıysanız ve el becerilerinize güveniyorsanız, bu ürünler size mutlaka fikir ve ilham verecektir.

Farklı bir mobilya

Fufluns, arredi in barrique, IEP! Design IEP! Design Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
IEP! Design

IEP! Design
IEP! Design
IEP! Design

Geri dönüşüm mantığının ilk ve en güzel örneklerinden biri fotoğrafta gördüğünüz bu hoş puf koltuk. Aslında bu bildiğimiz anlamda bir koltuk bile değil. Toskana'nın şarap mahzenlerinde çürüyen eski ve kullanılmayan meşe fıçılardan elde edilen tahtaların bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir taban ve üstünde de rahat bir minder. Bir benzerini sizin de yapmamanız için hiçbir sebep yok.

Fıçının tekli koltuğa dönüşümü

Fufluns, arredi in barrique, IEP! Design IEP! Design Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
IEP! Design

IEP! Design
IEP! Design
IEP! Design

Gelin fıçıdan devam edelim. Burada yine kullanılmayan bir meşe fıçının çok daha yaratıcı biçimde dönüştürülürek son derece özgün ve sıradışı bir koltuğa dönüştürüldüğünü görüyoruz. Konsepti itibarıyla özellikle mutfaklarınız için ideal.

Rustik bir oturma grubu

Fufluns, arredi in barrique, IEP! Design IEP! Design Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
IEP! Design

IEP! Design
IEP! Design
IEP! Design

Mutfağınıza uygun olur derken kast ettiğimiz buydu. İtalyan kültürünün izlerini taşıyan bu şahane aranjmanda fıçılardan elde edilen koltuklarla şahane bir mutfak oturma grubunun ortaya çıktığını görüyoruz. Rustik mobilyaları sevenler için ideal.

Vintage güzelliği

Salotto Buttero, IEP! Design IEP! Design Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
IEP! Design

IEP! Design
IEP! Design
IEP! Design

Bu örnekte ise tasarım tarihinin en önemli parçalarından biri olan tekli koltuk biçiminin yeniden yorumlanışını görüyoruz. Özellikle  eskitilmiş ve vintage bir görüntü verilen deri koltuk, kontrast unsuru olarak dikkat çeken minderleriyle birlikte elinize güzel bir kitap alıp saatlerinizi geçirmek için ideal.

Çok özel bir şaraplık

Fufluns, accessori e complementi in barrique, IEP! Design IEP! Design Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
IEP! Design

IEP! Design
IEP! Design
IEP! Design

İşte yine orijinal bir fikir ve sizin de mutfağınızda aynen uygulayabileceğiniz basitlikte bir tasarım. Herhangi bir fıçı ya da eski bir tahta parçasını bu örnekte görüldüğü gibi yontup mutfağınızda uygun bir yere sabitlemeniz yeterli. Ev dekorasyonunda orijinal işler yapmak hiç de düşündüğünüz kadar zor değil. 

Bu yazıyı beğendiyseniz, ’Yeriniz mi dar, kendinize bir döner masa yapmaya ne dersiniz?’ başlıklı yazımıza da mutlaka göz atmalısınız.

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