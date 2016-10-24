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Evinizin giriş kısmını harika hale getirmek için 30 fikir

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Diseno de Interiores, D.I. Liliana López Zanatta D.I. Liliana López Zanatta Modern Bahçe
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Evinize davet ettiğiniz bir konuğun ilk göreceği şey elbette evin giriş kapısıdır. İlk izlenimin de ne kadar önemli olduğunu bildiğimize göre, daha ilk bakışta olumlu bir intiba uyandırmak için giriş kısımlarına ve varsa eğer teras bahçe düzenlemesine ekstra özen göstermek gerekiyor. Bu yazıda evinin girişini yeniden düzenlemek isteyen ya da baştan ev yapan okurlarımıza ilham vermesi için 30 farklı ev girişinden bir derleme hazırladık.

1. Taş ve ahşapla gelen zarafet

RESIDENCIA LOPEZ, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Modern Evler
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

2. Peyzaj mimarisiyle güzelleşen giriş

RESIDENCIA 02 - S. J. CAMPOS, Felipe Mascarenhas Paisagismo Felipe Mascarenhas Paisagismo Rustik Bahçe
Felipe Mascarenhas Paisagismo

Felipe Mascarenhas Paisagismo
Felipe Mascarenhas Paisagismo
Felipe Mascarenhas Paisagismo

3. Geniş basamaklarla yaratılan etki

RESIDENCIA EN MÉRIDA, JC-ROA, AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO Pasif ev
AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO
AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO
AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

4. Sanki deniz kenarına gider gibi hafif ve şık

Casa em Taquara/RS, Plena Madeiras Nobres Plena Madeiras Nobres Modern Garaj / Hangar
Plena Madeiras Nobres

Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres

5. Koyu renklerle gelen asalet

N14, aaestudio aaestudio Modern Evler
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

6. Soğuk görünümün ahşapla dengelenmesi

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

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7. Gizemli ama şık

Casa La Lagartija, alexandro velázquez alexandro velázquez Modern Evler
alexandro velázquez

alexandro velázquez
alexandro velázquez
alexandro velázquez

8. İki yanı bahçeli, adeta bir saray girişi

Casa Mo, FGO Arquitectura FGO Arquitectura Tropikal Koridor, Hol & Merdivenler Bambu Ahşap rengi
FGO Arquitectura

FGO Arquitectura
FGO Arquitectura
FGO Arquitectura

9. Geleneksel unsurlarla gelen zarafet ve sıcaklık

CASA EN HIPÓDROMO CONDESA, TW/A Architectural Group TW/A Architectural Group Modern Evler
TW/A Architectural Group

TW/A Architectural Group
TW/A Architectural Group
TW/A Architectural Group

10. Simetri duygusundan yararlanan bir giriş

Moradia no Cadaval, MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA Modern Pencere & Kapılar
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA

Moradia no Cadaval

MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA

11. Kesme taşlarla modern bir giriş

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

12. Kır ev için rustik bir giriş kısmı

Casas de Playa - El Patio -, LUCAS MC LEAN ARQUITECTO LUCAS MC LEAN ARQUITECTO Modern Evler
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

13. Şahane görünen bir pergola

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Modern Evler
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

14. Mütevazı ama davetkar

Casa con estructura de madera VDP, RIBA MASSANELL S.L. RIBA MASSANELL S.L. Akdeniz Evler Ahşap
RIBA MASSANELL S.L.

RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.

15. Modern ışıklandırmanın büyüsü

residencia Chapultepec, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Modern Evler Ahşap Beyaz
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

16. Işıklandırılmış merdivenlerle gelen ihtişam

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Modern Evler
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

17. Zarafetle yükselen bir giriş

Residencia Unifamiliar, Marcelo John Arquitetura e Interiores Marcelo John Arquitetura e Interiores Tropikal Bahçe
Marcelo John Arquitetura e Interiores

Marcelo John Arquitetura e Interiores
Marcelo John Arquitetura e Interiores
Marcelo John Arquitetura e Interiores

18. Neredese brütalist diyebileceğimiz bir yaklaşıma sıcaklık katan ahşap kapı

San José del Tajo, 2M Arquitectura 2M Arquitectura Modern Pencere & Kapılar
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

19. Hem güven veriyor, hem kendine özgü

Casa SL, Elias Braun Architecture Elias Braun Architecture Modern Evler
Elias Braun Architecture

Elias Braun Architecture
Elias Braun Architecture
Elias Braun Architecture

20. Maksimum zarafet

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest Modern Evler
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

21. Bir Ortaçağ kalesine girer gibi

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

22. Bitkilerle dengelenen modern tarz

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura Ön kapılar Demir/Çelik Beyaz
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

23. Uzun bir koridorun sonunda…

Casa O44, P11 ARQUITECTOS P11 ARQUITECTOS Modern Evler
P11 ARQUITECTOS

P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS

24. Sizi kendisine çağıran bir canlılık

CASA GABRIELA, TACO Taller de Arquitectura Contextual TACO Taller de Arquitectura Contextual Modern Evler
TACO Taller de Arquitectura Contextual

TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual

25. Klasik ve görkemli sevenlere

Casa Sierra Alta, fc3arquitectura fc3arquitectura Kolonyal Evler
fc3arquitectura

fc3arquitectura
fc3arquitectura
fc3arquitectura

26. Renklerin önemi

Casa La Escondida, fc3arquitectura fc3arquitectura Modern Pencere & Kapılar
fc3arquitectura

fc3arquitectura
fc3arquitectura
fc3arquitectura

27. Hem zarif, hem de iç açıcı

homify Ev İçiBitki & Aksesuarlar Mermer Gri
homify

homify
homify
homify

28. İhtişamlı bir cümle kapısı gibi

residencia Gallardo, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Kolonyal Pencere & Kapılar Masif Ahşap Kahverengi
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

29. İnsanın için açan peyzajıyla sıcacık bir giriş

Diseno de Interiores, D.I. Liliana López Zanatta D.I. Liliana López Zanatta Modern Bahçe
D.I. Liliana López Zanatta

D.I. Liliana López Zanatta
D.I. Liliana López Zanatta
D.I. Liliana López Zanatta

30. Kusursuz geometri, sıcak ışıklandırma

Fachada frontal Santos Arquitetura Minimalist Garaj / Hangar
Santos Arquitetura

Fachada frontal

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Fantastik tasarımlara sahip 8 farklı giriş kapısı fikri’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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