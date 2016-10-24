Evinizin giriş kısmını harika hale getirmek için 30 fikir

Evinize davet ettiğiniz bir konuğun ilk göreceği şey elbette evin giriş kapısıdır. İlk izlenimin de ne kadar önemli olduğunu bildiğimize göre, daha ilk bakışta olumlu bir intiba uyandırmak için giriş kısımlarına ve varsa eğer teras bahçe düzenlemesine ekstra özen göstermek gerekiyor. Bu yazıda evinin girişini yeniden düzenlemek isteyen ya da baştan ev yapan okurlarımıza ilham vermesi için 30 farklı ev girişinden bir derleme hazırladık.