Küçük ama muhteşem 5 banyo

Estetik açıdan küçük bir alanı dekore etmek ve göze hitap eden bir sonuç elde etmek sanıldığı kadar zor değil. Duvar dekoru ile dikkat çeken bu örneğimizde banyoya derinlik katan bir başka unsur ayna kullanımı tercih edilmiş. Olduğundan daha geniş ve göz alıcı gösteren bu tasarım şık ve modern aksesuarlarla tamamlanıyor.

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