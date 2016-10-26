Küçük ama muhteşem 5 banyo

Günlük rutinler arasında temizlik ve bakım ihtiyacı temel gereksinimler arasındadır. Banyolar, hem temizlik ve bakım ihtiyacı, hem de dinlenme imkanı yakaladığımız kullanım alanlarıdır. Günün yorgunluk ve stresini atmak için banyo keyfi yapmanın yeri ayrıdır. Güne başlarken ya da sonlandırırken mutlak uğradığınız yerlerden biri olan banyonun nasıl bir atmosferi olduğu ise dekorasyonu ile ilgilidir. Banyolar evin diğer alanlarına nazaran daha küçük yer kaplar. Buna rağmen birçok eşya, alet ve ıvır zıvırı depolama ihtiyacı duyduğumuz bu alanları akılcı çözümlerle dekore etmek gerekir. Bu yazımızda küçük ama oldukça şık 5 banyo modelini bir araya getirdik, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Hem konfor açısından hem de kullanım kolaylığı sağlaması açısından doğal ışığın muntazam alınması önemlidir. Eğimli tavan bulunan küçük bir banyo olmasına rağmen oldukça ferah ve aydınlık bir atmosfer hakim. Açık renk tonlarında duvar ve tavan zemini derinlik katarken, geniş pencere göğü davet ediyor. Özellikle geniş pencereler ekstra görüş alanı oluşturacağından genişlik algısı yaratır. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Küçük banyolarda göz yormayan karmaşık bir düzen oluşturmamak için akılcı çözümler gerekir. Oldukça şık çözümleriyle küçük ama iç açan bir banyo ile karşı karşıyayız. Işıklandırma unsurları ile göze hitap eden bir atmosfer oluşturmak mümkün. Fonksiyonel amaçlı değerlendirilen nişler, renklerin cazibesini öne çıkararak ışıklandırılıyor. Banyo keyfine özen gösterenler için mumlar ve kitaplar unutulmamış. Genel olarak beyazın hakim olduğu banyoya renk katan tek duvar ve yer paspası renklerin uyum ahengini öne çıkarıyor. Küçük ama şık banyoda ihtiyaçlar muntazam karşılanıyor.
Özellikle küçük alanlarda göz yoran bir akış ya da karmaşa olmasını istemeyiz. Dingin ve huzur veren bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız natürel renkler ya da pastel renklere yönelebilirsiniz. Krem, bej ya da kahverengi tonları natürel renkler arasındadır. Doğadan motifler, renkler ya da dokular natürellik katabilir. Cam duşakabin kullanımı özellikle şeffaf materyaller aracılığıyla küçük alanlarda derinlik katan bir unsurdur. Öte yandan dekoratif aynalarla da daha geniş bir görünüm kazandırabilirsiniz. Dekoratif raflar için ekstra alan kaybetmeye gerek kalmadan, duvar nişlerini de çok amaçlı değerlendirmek mümkün.
Küçük ve dar alanları verimli kullanmak sanıldığı kadar zor olmayabilir. Öncelikle döşeme zemininden yer kazanmak için duvar dekorlarını işlevsel amaçlı değerlendirebilirsiniz. Görkemli çini kaplamalarla oldukça şık hale getirilen örnek banyomuzda sadece fonksiyonellik değil, estetik değerler de ön plana çıkıyor. Uzun ve dar bir alana sahip banyoda, girişte kullanım kolaylığı bakımından lavabo, ardından klozet ve en son duşakabine ulaşmak mümkün. Tek duvar dekoru ile göze hitap eden banyonun diğer duvarlarında nötr gri kullanımı tercih edilmiş.
Estetik açıdan küçük bir alanı dekore etmek ve göze hitap eden bir sonuç elde etmek sanıldığı kadar zor değil. Duvar dekoru ile dikkat çeken bu örneğimizde banyoya derinlik katan bir başka unsur ayna kullanımı tercih edilmiş. Olduğundan daha geniş ve göz alıcı gösteren bu tasarım şık ve modern aksesuarlarla tamamlanıyor.
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