Türkiye’den sıradışı merdiven modelleri

İç mekan tasarımlarında en dikkat çeken unsurlardan biri de merdivenlerdir. Yalnızca iki katı birbirine bağlamakla kalmayan merdivenler, etraflarındaki boşluğun etkili biçimde tasarlanmasıyla evin görünüme eşsiz bir katkı sağlayabilirler. Biz de homify ekibi olarak bugün karşınıza ülkemizdeki tasarımcıların elinden çıkan, sıradışı merdivenleri getirmek istedik. Son trendlere uygun merdiven modellerini daha yakından tanımak için bu çalışmadan daha iyi bir fırsat olamaz!
Şık bir salonun hemen yanında uzanan bu merdiven tasarımında mümkün olduğunca alanın ekonomik kullanılması amaçlanılmış. 5 Dakika Deneyim Tasarımı ekibinin elinden çıkan bu merdivenler, siyah metal bir profilin üstüne yerleştirilen ahşap basamaklarla şekillenmişler. Metal korkulukların üstündeki ahşap trabzanlar da tasarımın dikkat çekici bir unsurunu oluşturuyorlar. Merdivenin altındaki alan, depolama için kullanılabilecek şekilde ayarlanmış. Merdivenin yanındaki duvara yerleştirilen modern sanat eserleri de iki kat arasındaki geçişi eğlenceli hale getirmiş.
Dicle Hokenek Architecture'ın tasarımcıları tarafından yapılan bu merdiven, keskin hatlarıyla minimalist tasarım çizgisine sahip evin içinde uyumla boy gösteriyor. Sade ahşap görüntüsüne sahip basamak ve trabzanlar, beyaz korkuluklarla odanın geri kalanıyla uyumlu hale getiriliyor. Modern tasarıma sahip evin, sanat galerisi görüntülü salonundan açılan bu merdiven keskin hatlarına rağmen insanın içini ısıtmayı başarıyor.
Led Zeppelin'in meşhur şarkısı Stairway To Heaven'ı (Cennete giden merdiven) anımsatan bu merdiven tasarımı, aydınlık ve ferah yapısıyla insanda tapınaktaymış hissi uyandırıyor. Merdivenler üzerine uzmanlaşmış Konu Merdiven'in elinden çıkan bu tasarımda, korkuluklardaki geometrik desenler ve beyaz basamakların bu korkuluklara bağlanma biçimi dikkat çekiyor. Üst kattaki korkuluklarla da sağlanan bütünlük, merdivenin evin havasına yaptığı etkiyi pekiştiriyor.
Merdivenlerin sıkça kirlenen yüzeyler oldukları hepimizin malumu. Bu nedenle kolay temizlenebilir ve dayanıklı malzemelerden yapılmalarının önemi artıyor. Lantana Parke'nin yaptığı bu merdiven tasarımı da hem görsellik, hem de dayanıklılık açısından son derece etkili bir çözüm sunuyor. Eski tip evlerdeki gibi hoş bir kıvrımla üst kata uzanan merdivenin kıvrımı boyunca yerleştirilen siyah çerçeveler ise merdivenlere sanatsal bir hava katıyor.
Son fotoğrafımızda tek renge sahip, sade tasarımıyla dikkat çeken bir merdiven görüyoruz. Mermer kaplı basamaklarıyla dayanıklı bir çözüm sunan bu merdiven, As Tasarım'ın kataloguna ait. Metalik görünümlü korkulukları tatlı bir kıvrımla uzanan bu merdiven, iki kat arasında tam da odaların ortasından geçen bir bağlantı sağlıyor.
Siz bu merdivenlerden hangisini evinizde görmek isterdiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz…