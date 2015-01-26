Türkiye’den sıradışı merdiven modelleri

Merdivenlerin sıkça kirlenen yüzeyler oldukları hepimizin malumu. Bu nedenle kolay temizlenebilir ve dayanıklı malzemelerden yapılmalarının önemi artıyor. Lantana Parke'nin yaptığı bu merdiven tasarımı da hem görsellik, hem de dayanıklılık açısından son derece etkili bir çözüm sunuyor. Eski tip evlerdeki gibi hoş bir kıvrımla üst kata uzanan merdivenin kıvrımı boyunca yerleştirilen siyah çerçeveler ise merdivenlere sanatsal bir hava katıyor.