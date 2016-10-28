Küçük alanlarda dekoratif çözümlerle 12 modern ev

Küçük evler yerleşim planı yapmak açısından yetersiz görünse de, akılcı çözümlerle birçok ihtiyacı bünyesinde barındırabilir. Daha rahat kullanım olanakları sağlaması bakımından işlevsel detaylar ve estetik ön plana çıkarılabilir. Bu yazımızdan birbirinden güzel dekorasyon fikirleri ile küçük alanda işlevsel tasarım örnekleri sunacak bazı modeller derledik. Hem kullanışlı, hem de göze hitap eden dekoratif çözümlerle 12 modern ev dekorasyonunu örneklerle irdeleyelim.
Özellikle küçük alanlarda açık renk tonlarının sağlayacağı genişlik algısı ve ferahlık hissi oldukça etkilidir. Açık renk tonlarındaki zemin kullanımı daha renkli obje ve mobilyaların kullanımına yer açar. Mavi halı ile benzer dokudan yapılan yastıklar, renkli mobilya ve aksesuarlar öne çıkıyor. Ayrıca şık ışıklandırma unsurları ile sıcak bir atmosfer oluşuyor.
Mutfaklarda birçok mutfak aleti, eşya ve ıvır zıvır muhafaza edildiğinden depolama sistemleri ihtiyaca göre tasarlanmalıdır. Ölü alanlar depolama amaçlı ihtiyaca göre değerlendirilebilir. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.
Şık ışıklandırma unsurları ile bir mutfağın atmosferi tamamen değişebilir. Çalışma alanları için beyaz ışık aktif kullanılırken, oturma ve dinlenme alanları için doğal ışığa en yakın sarı renk ışık kullanımı elverişlidir.
Giysi ve eşyalarınızı muhafaza etmek için gardırop ihtiyaca göre boydan boya, gömme dolap şeklinde olabilir. Ayna dolap kapağı ise iç mekana derinlik katacaktır. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.
Duvar dekorları evimizin çehresini değiştirebilecek dekor fikirleri arasında yer alır. Özellikle küçük ve dar alanlarda hem işlevsellik katması bakımından, hem de estetik açıdan objeleri sunma olanağı tanıyan dekoratif raflar ve nişler oldukça kullanışlıdır.
Göze hitap eden bir manzara oluşturmak için renklerin ve formların ahenginden faydalanabilirsiniz. Minimalist yaklaşımla tasarlanan bu evde pastel renklerin ve ahşabın açık tonlarının ahengi hakim.
Ferah ve göze hitap eden bir banyo dekorasyonu oluşturmak için açık renk tonlarında fayans modelleri ve ayna kullanılmış. Ahşap dolap ve mermer zarafeti de natürel dokuların uyumu ile göze hitap ediyor.
Alanları görevine göre ayırmak için her zaman bölücü, ağır ve hantal duvarlara gerek duymuyoruz. Daha ferah ve geniş bir görünüm kazandırmak amacıyla çok amaçlı açık plan tasarım oldukça akılcı çözümler içeriyor. Yemek alanı, oturma alanı ya da mutfak ilişki pratik çözümlerle sağlanıyor.
Amaca göre kullanım kolaylıkları sunan işlevsel mobilya ürünleri ilginizi çekebilir. Özellikle portatif kullanım olanakları sunan ihtiyaç dahilinde kullanıldıktan sonra katlanan sandalyeler, duvara monte edilen masa tablaları gibi pratik fikirler ekstra alan kazandırabilir.
Doğal ışık alan geniş bir pencere hem aydınlatma açısından ferah bir atmosfer oluşturur, hem de temiz hava alınmasını sağlar. Görüş alanı geniş cam pencereler vasıtasıyla genişleyeceği için derinlik algısı artar.
Küçük ve dar alanlarda işlevselliği arttırmak için döşeme zemini alanından kazanmak, duvar zeminini işlevsel açıdan değerlendirmek gerekebilir. Rafların ihtiyaca göre ayarlanabildiği örnek kitaplık aydınlatma aksesuarları ile uyum sağlıyor. Minimalist ve modern çözümlerin bir arada olduğu şık bir mekan.
Dar ve uzun alanlarda derinlik katan unsurlar arıyorsanız dekoratif bir geniş ayna tüm ihtiyacı karşılayabilir. Açık renk tonlarındaki duvar dokusu ile daha da geniş bir görünüm sağlanırken, daha dinamik ve çarpıcı bir atmosfer için kontrast renkler ön plana çıkarılıyor.
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