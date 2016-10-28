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Küçük alanlarda dekoratif çözümlerle 12 modern ev

Meral Eser Meral Eser
Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Eklektik Yatak Odası
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Küçük evler yerleşim planı yapmak açısından yetersiz görünse de, akılcı çözümlerle birçok ihtiyacı bünyesinde barındırabilir. Daha rahat kullanım olanakları sağlaması bakımından işlevsel detaylar ve estetik ön plana çıkarılabilir. Bu yazımızdan birbirinden güzel dekorasyon fikirleri ile küçük alanda işlevsel tasarım örnekleri sunacak bazı modeller derledik. Hem kullanışlı, hem de göze hitap eden dekoratif çözümlerle 12 modern ev dekorasyonunu örneklerle irdeleyelim.

1. Açık renkler ve canlı aksesuarlar

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest Modern Oturma Odası Taş Beyaz
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

Özellikle küçük alanlarda açık renk tonlarının sağlayacağı genişlik algısı ve ferahlık hissi oldukça etkilidir. Açık renk tonlarındaki zemin kullanımı daha renkli obje ve mobilyaların kullanımına yer açar. Mavi halı ile benzer dokudan yapılan yastıklar, renkli mobilya ve aksesuarlar öne çıkıyor. Ayrıca şık ışıklandırma unsurları ile sıcak bir atmosfer oluşuyor.

2. İhtiyaca göre depolama sistemleri

Cocina Thermofoil Espresso, Toren Cocinas Toren Cocinas Modern Mutfak
Toren Cocinas

Toren Cocinas
Toren Cocinas
Toren Cocinas

Mutfaklarda birçok mutfak aleti, eşya ve ıvır zıvır muhafaza edildiğinden depolama sistemleri ihtiyaca göre tasarlanmalıdır. Ölü alanlar depolama amaçlı ihtiyaca göre değerlendirilebilir. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.

3. Doğru ve ölçülü aydınlatma

homify Minimalist Mutfak
homify

homify
homify
homify

Şık ışıklandırma unsurları ile bir mutfağın atmosferi tamamen değişebilir. Çalışma alanları için beyaz ışık aktif kullanılırken, oturma ve dinlenme alanları için doğal ışığa en yakın sarı renk ışık kullanımı elverişlidir.

4. Yer kazandıran pratik fikirler

Marylebone, LEIVARS LEIVARS Modern Yatak Odası
LEIVARS

Marylebone

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

Giysi ve eşyalarınızı muhafaza etmek için gardırop ihtiyaca göre boydan boya, gömme dolap şeklinde olabilir. Ayna dolap kapağı ise iç mekana derinlik katacaktır. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.

5. Nişler ve dekoratif raflar

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Eklektik Yatak Odası
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

Duvar dekorları evimizin çehresini değiştirebilecek dekor fikirleri arasında yer alır. Özellikle küçük ve dar alanlarda hem işlevsellik katması bakımından, hem de estetik açıdan objeleri sunma olanağı tanıyan dekoratif raflar ve nişler oldukça kullanışlıdır.

6. Minimalist kavramlar

Студия 35 кв.м., Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой Minimalist Oturma Odası Bej
Студия дизайна Виктории Силаевой

Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой

Göze hitap eden bir manzara oluşturmak için renklerin ve formların ahenginden faydalanabilirsiniz. Minimalist yaklaşımla tasarlanan bu evde pastel renklerin ve ahşabın açık tonlarının ahengi hakim.

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7. Derinlik katan ayna unsuru

CASA EN HIPÓDROMO CONDESA, TW/A Architectural Group TW/A Architectural Group Modern Banyo
TW/A Architectural Group

TW/A Architectural Group
TW/A Architectural Group
TW/A Architectural Group

Ferah ve göze hitap eden bir banyo dekorasyonu oluşturmak için açık renk tonlarında fayans modelleri ve ayna kullanılmış. Ahşap dolap ve mermer zarafeti de natürel dokuların uyumu ile göze hitap ediyor.

8. Açık plan

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores Modern Oturma Odası
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

Alanları görevine göre ayırmak için her zaman bölücü, ağır ve hantal duvarlara gerek duymuyoruz. Daha ferah ve geniş bir görünüm kazandırmak amacıyla çok amaçlı açık plan tasarım oldukça akılcı çözümler içeriyor. Yemek alanı, oturma alanı ya da mutfak ilişki pratik çözümlerle sağlanıyor.

9. İşlevsel mobilyalar

Prados #2, MX Taller de Arquitectura & Diseño MX Taller de Arquitectura & Diseño Endüstriyel Yemek Odası Mozaik Ahşap rengi
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño

MX Taller de Arquitectura & Diseño
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño
MX Taller de Arquitectura & Diseño

Amaca göre kullanım kolaylıkları sunan işlevsel mobilya ürünleri ilginizi çekebilir. Özellikle portatif kullanım olanakları sunan ihtiyaç dahilinde kullanıldıktan sonra katlanan sandalyeler, duvara monte edilen masa tablaları gibi pratik fikirler ekstra alan kazandırabilir.

10. Doğal ışığın önemi

Laurel, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Modern Yemek Odası
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Doğal ışık alan geniş bir pencere hem aydınlatma açısından ferah bir atmosfer oluşturur, hem de temiz hava alınmasını sağlar. Görüş alanı geniş cam pencereler vasıtasıyla genişleyeceği için derinlik algısı artar.

11. Kullanım ihtiyacına göre ayarlanabilen raf sistemleri

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS Modern Koridor, Hol & Merdivenler
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

Küçük ve dar alanlarda işlevselliği arttırmak için döşeme zemini alanından kazanmak, duvar zeminini işlevsel açıdan değerlendirmek gerekebilir. Rafların ihtiyaca göre ayarlanabildiği örnek kitaplık aydınlatma aksesuarları ile uyum sağlıyor. Minimalist ve modern çözümlerin bir arada olduğu şık bir mekan.

12. Derin katan geniş ayna faktörü

CASA LOS ENCINOS, gOO Arquitectos gOO Arquitectos Minimalist Banyo Mozaik Gri
gOO Arquitectos

gOO Arquitectos
gOO Arquitectos
gOO Arquitectos

Dar ve uzun alanlarda derinlik katan unsurlar arıyorsanız dekoratif bir geniş ayna tüm ihtiyacı karşılayabilir. Açık renk tonlarındaki duvar dokusu ile daha da geniş bir görünüm sağlanırken, daha dinamik ve çarpıcı bir atmosfer için kontrast renkler ön plana çıkarılıyor.

Bu yazıyı beğendiyseniz, ayrıca ’Küçük evleri toplu tutmak için 6 özgün fikir’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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