Küçük alanlarda dekoratif çözümlerle 12 modern ev

Dar ve uzun alanlarda derinlik katan unsurlar arıyorsanız dekoratif bir geniş ayna tüm ihtiyacı karşılayabilir. Açık renk tonlarındaki duvar dokusu ile daha da geniş bir görünüm sağlanırken, daha dinamik ve çarpıcı bir atmosfer için kontrast renkler ön plana çıkarılıyor.

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