Bu 14 duvar dekorasyon fikriyle evini güzelleştir

Yatak odası dekorasyonunun stilini ve karakterini genelde yatak ve mobilyalar elinde tutar. Sıfırdan bir dekorasyon yapıyor olsanız da var olanı dekorasyonu yeniliyor olsanız da bütün iş yatak ve mobilyalardan geçer. Peki yatağınızı ve mobilyalarınızı değiştirmeden yatak odası dekorasyonunuzu farklı bir kimliğe bürümek mümkün mü? Elbette. Duvar dekorasyonunuzda yapacağınız değişiklikler odanızın havasını tümüyle değiştirebilir. Homify ekibi olarak biz de bu yazımızda sizlere duvar dekorasyonu hakkında fikir edinmenizi sağlayacak 14 muhteşem yatak odası tasarımı sunacağız. Yatak odası dekorasyonunuzda yapacağınız değişiklik için ilham kaynağına ihtiyacınız varsa bu örnekleri mutlaka görün. Ayrıca yatak odası dekorasyonunun inceliklerini bulabileceğiniz “Yatak odası döşenirken sık yapılan 5 hata” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.