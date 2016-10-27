Bu 14 duvar dekorasyon fikriyle evini güzelleştir

Yatak odası dekorasyonunun stilini ve karakterini genelde yatak ve mobilyalar elinde tutar. Sıfırdan bir dekorasyon yapıyor olsanız da var olanı dekorasyonu yeniliyor olsanız da bütün iş yatak ve mobilyalardan geçer. Peki yatağınızı ve mobilyalarınızı değiştirmeden yatak odası dekorasyonunuzu farklı bir kimliğe bürümek mümkün mü? Elbette. Duvar dekorasyonunuzda yapacağınız değişiklikler odanızın havasını tümüyle değiştirebilir. Homify ekibi olarak biz de bu yazımızda sizlere duvar dekorasyonu hakkında fikir edinmenizi sağlayacak 14 muhteşem yatak odası tasarımı sunacağız. Yatak odası dekorasyonunuzda yapacağınız değişiklik için ilham kaynağına ihtiyacınız varsa bu örnekleri mutlaka görün. Ayrıca yatak odası dekorasyonunun inceliklerini bulabileceğiniz “Yatak odası döşenirken sık yapılan 5 hata” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Tuğla ile dekore edilen duvarların ya da tuğla görünümlü duvar panellerinin birçok farklı stilde önemli bir yeri var. Eğer siz de bu uygulama ile oluşturulan dekorasyonları seviyorsanız yatak odanız için düşünebilirsiniz. Tuğla görüntüsü endüstriyel, rustik, kırsal, modern ve akdeniz stillerine çok iyi uyum sağlıyor.
Duvar dekorasyonu denince aklınıza ilk gelen uygulama çeşitli çerçeve ve tablolarla duvarları süslemek olabilir. Ancak duvar dekorasyonu yapmanın onlarca farklı yolu olduğu gibi fotoğrafları kullanmanın da çeşitleri var. Örneğin bu dekorasyonda olduğu gibi siyah beyaz fotoğrafları çerçeve kullanmadan uygulayarak farklı ve sanatsal bir dekorasyon oluşturabilirsiniz.
Yatak odası dekorasyonunda renk seçimi çok önemlidir. Uyku mabediniz olan alanda ışığın ve renk dengesinin ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek yok sanırız. Peki uygun renkleri seçebilmek ve farklı renklerin kombinasyonları ile şık bir görüntü yakalayabilmek için ne yapmak lazım? Öncelikle renklerin özelliklerini ve ışıkla olan etkileşimlerini daha sonra da armonik ve kontrast renk dengelerini bilmeniz gerekiyor. Bu konuda bir uzman tavsiyesine ihtiyaç duyarsanız boyacılara danışabilirsiniz.
Duvar dekorasyonlarında en çok tercih edilen yöntemlerden biri de desenli duvar kağıtlarıdır. Yatak odası dekorasyonunuz için seçtiğiniz stil ve tema ne olursa olsun ona uygun bir duvar kağıdı bulma ve uygulama şansınız var. Üstelik sıkıldığınız zaman kolayca değiştirebilirsiniz de.
Duvar dekorasyonu yapacağınız oda yatak odası ise elbette büyük ve gösterişli aynalara ihtiyacınız olacak. Boy aynası olarak kullanabileceğiniz bu dev aynalarla duvar dekorasyonunuzu zenginleştirebilirsiniz.
Realistik resimler veya portre çizimleri modern ve minimal stillere büyük bir güzellik kazandırıyor. Dekorasyonlarınızda bu tarz tablolar kullanmayı seviyorsanız yatak odanız için de düşünebilirsiniz.
Duvarlarınızı boyatmak ya da duvar kağıdı gibi geniş alanı kaplayacak uygulamalar yaptırmak istemiyorsanız daha pratik bir çözüm olan duvar stickerlarınız tercih edebilirsiniz. Yüzlerce farklı renk ve desende bulabileceğiniz duvar stickerları ile dekorasyonlarınız kalıcı veya geçici olarak güzelleştirmek mümkün.
Duvarların alt kısmını farklı bir kaplama malzemesi ile kaplayarak şık bir bordür çalışması uygulayabilirsiniz. Kaplama için seçeceğiniz malzeme ahşap, taş ya da duvar kağıdı olabilir. Stilinize ve zevkinize uygun herhangi bir malzemeyi seçebilirsiniz. Bu odada pastel renklerin ahşap kaplama ile ne kadar güzel bir uyum oluşturduğunu görebilirsiniz.
Fabrika ürünü olmayan yağlı boya tablolar, her zaman odaları güzelleştirmenin iyi bir yolu olmuştur. Sanat ürünlerini kullanmayı seviyorsanız hazır resimler yerine el yapımı tabloları kullanarak odanıza değer katabilirsiniz.
Tıpkı tuğla duvarlar gibi taş duvarlar da birçok stilde sıkça kullanılıyor. Ahşap ile oldukça uyumlu bir kombinasyon oluşturan taş duvar uygulamalarını keyifle kullanabilirsiniz. İster gerçek taş malzeme ile kaplatın isterseniz taş görünümlü paneller uygulatın her şekilde de duvar dekorasyonunuza özgün ve şık bir hava kazandırmış olacaksınız.
Duvarlarda farklı boyama teknikleri giderek daha popüler oluyor. Odalara brütal bir özellik kazandıran bu tip boyama tekniklerini siz de deneyebilirsiniz. Beton görünümü sağlayan ya da farklı renk tonları barındıran bu teknikleri boyacınızdan sorarak öğrenebilirsiniz.
Duvar ışıklandırmaları da önemli bir dekorasyon unsurudur. Aplik, spot ve ledlerle sağlanan duvar ışıklandırmaları duvar dekorasyonunuza zenginlik katabilir. Bu dekorasyonda tasarımcı aynalar ve abajurlar yardımı ile duvarda ışık oyunları oluşturmuş.
Özellikle açık tonlarda dekore edilen yatak odalarında belirlediğiniz canlı bir rengi vurgu ögesi olarak duvarların bir kısmında ve bazı aksesuarlarda kullanabilirsiniz. Bu renk dengesi son derece şık, modern ve de uyumludur.
Duvarlarınızı dekore ederken bitkilendirmeyi de ihmal etmeyin. Dikey bahçe uygulaması olarak bu tip duvar bitkilendirmeleri hem odanıza canlılık ve güzellik kazandırır hem de ekolojik faydaları saymakla bitmez. Farklı uygulama kapları sayesinde dekorasyonunuza sıradışı bir güzellik de kazandırabilirsiniz.