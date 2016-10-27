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Bu 14 duvar dekorasyon fikriyle evini güzelleştir

Homify Homify
La Carlota, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos Klasik Evler
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Yatak odası dekorasyonunun stilini ve karakterini genelde yatak ve mobilyalar elinde tutar. Sıfırdan bir dekorasyon yapıyor olsanız da var olanı dekorasyonu yeniliyor olsanız da bütün iş yatak ve mobilyalardan geçer. Peki yatağınızı ve mobilyalarınızı değiştirmeden yatak odası dekorasyonunuzu farklı bir kimliğe bürümek mümkün mü? Elbette. Duvar dekorasyonunuzda yapacağınız değişiklikler odanızın havasını tümüyle değiştirebilir. Homify ekibi olarak biz de bu yazımızda sizlere duvar dekorasyonu hakkında fikir edinmenizi sağlayacak 14 muhteşem yatak odası tasarımı sunacağız. Yatak odası dekorasyonunuzda yapacağınız değişiklik için ilham kaynağına ihtiyacınız varsa bu örnekleri mutlaka görün. Ayrıca yatak odası dekorasyonunun inceliklerini bulabileceğiniz “Yatak odası döşenirken sık yapılan 5 hata” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

1. Tuğla duvar

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры, GP-ARCH GP-ARCH Modern Yatak Odası
GP-ARCH

GP-ARCH
GP-ARCH
GP-ARCH

Tuğla ile dekore edilen duvarların ya da tuğla görünümlü duvar panellerinin birçok farklı stilde önemli bir yeri var. Eğer siz de bu uygulama ile oluşturulan dekorasyonları seviyorsanız yatak odanız için düşünebilirsiniz. Tuğla görüntüsü endüstriyel, rustik, kırsal, modern ve akdeniz stillerine çok iyi uyum sağlıyor. 

2. Fotoğraflar

ESPACIOS PEQUEÑOS , CASA CALDA CASA CALDA Endüstriyel Yatak Odası
CASA CALDA

CASA CALDA
CASA CALDA
CASA CALDA

Duvar dekorasyonu denince aklınıza ilk gelen uygulama çeşitli çerçeve ve tablolarla duvarları süslemek olabilir. Ancak duvar dekorasyonu yapmanın onlarca farklı yolu olduğu gibi fotoğrafları kullanmanın da çeşitleri var. Örneğin bu dekorasyonda olduğu gibi siyah beyaz fotoğrafları çerçeve kullanmadan uygulayarak farklı ve sanatsal bir dekorasyon oluşturabilirsiniz. 

3. Renk kombinasyonları

La Carlota, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos Klasik Evler
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos

Yatak odası dekorasyonunda renk seçimi çok önemlidir. Uyku mabediniz olan alanda ışığın ve renk dengesinin ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek yok sanırız. Peki uygun renkleri seçebilmek ve farklı renklerin kombinasyonları ile şık bir görüntü yakalayabilmek için ne yapmak lazım? Öncelikle renklerin özelliklerini ve ışıkla olan etkileşimlerini daha sonra da armonik ve kontrast renk dengelerini bilmeniz gerekiyor. Bu konuda bir uzman tavsiyesine ihtiyaç duyarsanız boyacılara danışabilirsiniz.  

4. Desenli duvar kağıtları

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Duvar dekorasyonlarında en çok tercih edilen yöntemlerden biri de desenli duvar kağıtlarıdır. Yatak odası dekorasyonunuz için seçtiğiniz stil ve tema ne olursa olsun ona uygun bir duvar kağıdı bulma ve uygulama şansınız var. Üstelik sıkıldığınız zaman kolayca değiştirebilirsiniz de.

5. Dev aynalar

Bedroom, Richmond Place, Bath Concept Interior Design & Decoration Ltd Eklektik Yatak Odası
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd

Bedroom, Richmond Place, Bath

Concept Interior Design & Decoration Ltd
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd
Concept Interior Design & Decoration Ltd

Duvar dekorasyonu yapacağınız oda yatak odası ise elbette büyük ve gösterişli aynalara ihtiyacınız olacak. Boy aynası olarak kullanabileceğiniz bu dev aynalarla duvar dekorasyonunuzu zenginleştirebilirsiniz. 

6. Tablolar

Spazio Park, Sónia Cruz - Arquitectura Sónia Cruz - Arquitectura Modern Yatak Odası
Sónia Cruz – Arquitectura

Sónia Cruz - Arquitectura
Sónia Cruz – Arquitectura
Sónia Cruz - Arquitectura

Realistik resimler veya portre çizimleri modern ve minimal stillere büyük bir güzellik kazandırıyor. Dekorasyonlarınızda bu tarz tablolar kullanmayı seviyorsanız yatak odanız için de düşünebilirsiniz.

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7. Duvar stickerları

Vinilos decorativos florales, Goodvinilos Goodvinilos Duvar & ZeminDuvar Süsleri
Goodvinilos

Goodvinilos
Goodvinilos
Goodvinilos

Duvarlarınızı boyatmak ya da duvar kağıdı gibi geniş alanı kaplayacak uygulamalar yaptırmak istemiyorsanız daha pratik bir çözüm olan duvar stickerlarınız tercih edebilirsiniz. Yüzlerce farklı renk ve desende bulabileceğiniz duvar stickerları ile dekorasyonlarınız kalıcı veya geçici olarak güzelleştirmek mümkün. 

8. Duvar bordürleri

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design İskandinav Yatak Odası
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Duvarların alt kısmını farklı bir kaplama malzemesi ile kaplayarak şık bir bordür çalışması uygulayabilirsiniz. Kaplama için seçeceğiniz malzeme ahşap, taş ya da duvar kağıdı olabilir. Stilinize ve zevkinize uygun herhangi bir malzemeyi seçebilirsiniz. Bu odada pastel renklerin ahşap kaplama ile ne kadar güzel bir uyum oluşturduğunu görebilirsiniz.  

9. Sanat ürünleri

Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Eklektik Yatak Odası
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Fabrika ürünü olmayan yağlı boya tablolar, her zaman odaları güzelleştirmenin iyi bir yolu olmuştur. Sanat ürünlerini kullanmayı seviyorsanız hazır resimler yerine el yapımı tabloları kullanarak odanıza değer katabilirsiniz.  

10. Taş duvarlar

PROMOCIÓN 4 LOFTS , Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Akdeniz Yatak Odası
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

Tıpkı tuğla duvarlar gibi taş duvarlar da birçok stilde sıkça kullanılıyor. Ahşap ile oldukça uyumlu bir kombinasyon oluşturan taş duvar uygulamalarını keyifle kullanabilirsiniz. İster gerçek taş malzeme ile kaplatın isterseniz taş görünümlü paneller uygulatın her şekilde de duvar dekorasyonunuza özgün ve şık bir hava kazandırmış olacaksınız. 

11. Brütal boyama teknikleri

Prados #2, MX Taller de Arquitectura & Diseño MX Taller de Arquitectura & Diseño Endüstriyel Yatak Odası Beton Gri
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño

MX Taller de Arquitectura & Diseño
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño
MX Taller de Arquitectura & Diseño

Duvarlarda farklı boyama teknikleri giderek daha popüler oluyor. Odalara brütal bir özellik kazandıran bu tip boyama tekniklerini siz de deneyebilirsiniz. Beton görünümü sağlayan ya da farklı renk tonları barındıran bu teknikleri boyacınızdan sorarak öğrenebilirsiniz. 

12. Işık oyunları

Schlafzimmer Wandgestaltung mit 3D Effekt und Betonlook, Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern Klasik Yatak Odası
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern

Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern

Duvar ışıklandırmaları da önemli bir dekorasyon unsurudur. Aplik, spot ve ledlerle sağlanan duvar ışıklandırmaları duvar dekorasyonunuza zenginlik katabilir. Bu dekorasyonda tasarımcı aynalar ve abajurlar yardımı ile duvarda ışık oyunları oluşturmuş. 

13. Vurgu renkleri

Vinilos decorativos florales, Goodvinilos Goodvinilos Duvar & ZeminDuvar Süsleri
Goodvinilos

Goodvinilos
Goodvinilos
Goodvinilos

Özellikle açık tonlarda dekore edilen yatak odalarında belirlediğiniz canlı bir rengi vurgu ögesi olarak duvarların bir kısmında ve bazı aksesuarlarda kullanabilirsiniz. Bu renk dengesi son derece şık, modern ve de uyumludur.

14. Dikey bahçe uygulamaları

Design végétal, Adventive Adventive İç Dekorasyon
Adventive

Adventive
Adventive
Adventive

Duvarlarınızı dekore ederken bitkilendirmeyi de ihmal etmeyin. Dikey bahçe uygulaması olarak bu tip duvar bitkilendirmeleri hem odanıza canlılık ve güzellik kazandırır hem de ekolojik faydaları saymakla bitmez. Farklı uygulama kapları sayesinde dekorasyonunuza sıradışı bir güzellik de kazandırabilirsiniz. 

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