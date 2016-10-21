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Başımı sokacak bir yuva yeter diyenlere 10 küçük ev

Meral Eser Meral Eser
The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd Modern Evler
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Küçük alanları işlevsel açıdan değerlendirmek ve pratik yaklaşımlarla dekore etmek sanıldığı kadar zor değil. Metrekare açısından çok geniş olmayan evlerde konforlu yaşam şartlarını sürdüremeyeceğini düşünenler yanılıyor olabilir. Küçük ama huzur veren evleri bir araya getirdiğimiz yazımızda son derece estetik ve fonksiyonel tasarlanan küçük ev örneklerini derledik. Şehrin kalabalığından uzak, dingin ve huzur veren atmosferi ile bir yuva sahibi olmayı birçok insan ister. Akılcı çözümlerle tasarlanmış küçük ev projelerini incelemek üzere alt başlıklarımızı gözden geçirebilirsiniz.

Doğal taş ve ahşabın uyumu

Casa Modular Rústica en Salamanca, MODULAR HOME MODULAR HOME Rustik Evler
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

Doğa ile iç içe bir arazide natürel dokuların kullanımı uyum ve ahenk sağlar. Doğal taş, ahşap, kiremit gibi doğal malzemeler göze hitap eden bir uyum oluşturur. Rustik stil ev tasarımları ilginizi çekiyorsa özellikle ahşap ve doğal taş dokuların kullanımına sıklıkla rastlayabilirsiniz. Küçük ama huzur veren evler ihtiyacınız olan atmosferi sunabilir.

Kırmızı tuğla duvar zarafeti

Rústica e Colonial, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA Kolonyal Balkon, Veranda & Teras
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

Küçük ama şirin ev sadece iç dekorasyonu ile değil, göze hitap eden cephesi ile de dikkat çekiyor. Çift kanatlı katlanır geniş kapılar sıcak yaz aylarında açılarak doğayı davet eden bir yaklaşım söz konusu. Kırmızı tuğla duvar natürel dokusu ile ahşap ve doğal çevre ile uyum sağlıyor. Ayrıca taşıyıcı nitelikte kullanılabildiği yapı sistemleri olduğu gibi, sadece kırmızı tuğla kaplama ile huzur veren atmosfer oluşturulabilir.

Çelik putrellerle rüya gibi ev

The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd Modern Evler
Boutique Modern Ltd

The Edge

Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd

Hem küçük hem de dayanımı kuvvetli bir ev için çelik putrellerle yapılan bu ev rüya gibi bir atmosfere sahip. Konteyner evler özellikle küçük alanda büyük çözümler sunuyor. Modern ve doğal ışığı muntazam alan tasarımı ile nefis bir manzaraya sahip.

Ahşabın sıcaklığı

homify Modern Garaj / Hangar
homify

homify
homify
homify

Küçük ama bahçeli ve şık bir ev birçok insanın ihtiyacını karşılayabilecek donanımda tasarlanabilir. Daha şık ve özenli bir görünüm için evin cephesinde kullanılan kaplama türleri evin çehresini oluşturur. Göze hitap eden ahşap cephe kaplaması ise sıcak bir atmosfer oluşturmada oldukça etkili.

Modern bir yaklaşım

Fibercement paneller, SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ. SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ. Minimalist Evler Orta Yoğunlukta Lifli Levha Gri
SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ.

Fibercement paneller

SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ.
SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ.
SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ.

Doğa ile iç içe rüya gibi bir ev tasarlarken son teknolojilerle, tam donanımlı modern bir ev tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Nötr gri taşıyıcı strüktür ile ahşabın sıcak dokusu denge unsuru sağlıyor. Her mevsim dayanımı kuvvetli ve şık bir ev.

Küçük ama şirin bir yuva

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Kırsal Evler
Kuloğlu Orman Ürünleri

Şömineli Ahşap Ev

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak küçük ama şirin bir yuva. Şehrin kalabalığından uzak, bahçe ve teras keyfi sunan bu ev, ahşap cephesi ile göze hitap ediyor. Küçük ama şirin ve sıcak bir yuva. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Şık ve estetik bir konteyner ev

El Refugio Inteligente, NOEM NOEM Modern Evler
NOEM

NOEM
NOEM
NOEM

Modern stil öğelerle tasarlanan konteyner ev oldukça çarpıcı ve özenli bir çalışma. Ayıca havuz keyfi sunan arazisinde nefis bir doğa manzarası hakim. Sıcak yaz aylarında terasa konuklarınızı davet edebilir, havuzun keyfini çıkarabilirsiniz.

Masif ahşap cephesi ile modüler ev

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura Prefabrik ev
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

Kolaylıkla taşınabilen ve istenilen manzaraya eşlik edecek oldukça kullanışlı bir modüler ev modeli. Bulunduğu geniş arazi ile estetik anlamda uyum sağlayan bu ev küçük ama fonksiyonel çözümler içeriyor. Masif ahşap kaplanan modüler ev planında küçük alanlarda yer kazandıracak sürgülü cam kapı modelleri tercih edilmiş.

Zarafeti öne çıkaran cephe ışıklandırması

B3 Evi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Modern Evler
DAFNI MİMARLIK

B3 Evi

DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK

Evin cephesi kullanılan malzemelerden yapım tekniğine kadar evin çehresini oluşturur. Natürel dokuları öne çıkaracak şık ışıklandırma unsurları ise önemli bir cazibe unsuru.

Country stil şıklık

AR Design Studio- The Boat House, AR Design Studio AR Design Studio Modern Evler
AR Design Studio

AR Design Studio- The Boat House

AR Design Studio
AR Design Studio
AR Design Studio

Geniş pencere açıklıkları ile doğayı davet eden küçük bir yuva. Hangi stil ve tarza uygun tasarlanırsa tasarlansın bir evin inşasında çevresel faktörler göz önüne alınmalıdır. Doğa ile bütünleşen iç mekan tasarımı, nefis bir manzara eşliğinde gün batımını izleyerek bu evde şehrin kalabalık ve gürültüsünü unutabilirsiniz. Çevre dostu şahane bir kır evi.

Ayrıca, ’Hızlı ev sahibi olmanın yolu: 6 küçük ve şahane prefabrik ev’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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