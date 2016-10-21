Başımı sokacak bir yuva yeter diyenlere 10 küçük ev

Geniş pencere açıklıkları ile doğayı davet eden küçük bir yuva. Hangi stil ve tarza uygun tasarlanırsa tasarlansın bir evin inşasında çevresel faktörler göz önüne alınmalıdır. Doğa ile bütünleşen iç mekan tasarımı, nefis bir manzara eşliğinde gün batımını izleyerek bu evde şehrin kalabalık ve gürültüsünü unutabilirsiniz. Çevre dostu şahane bir kır evi.

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