Başımı sokacak bir yuva yeter diyenlere 10 küçük ev

Küçük alanları işlevsel açıdan değerlendirmek ve pratik yaklaşımlarla dekore etmek sanıldığı kadar zor değil. Metrekare açısından çok geniş olmayan evlerde konforlu yaşam şartlarını sürdüremeyeceğini düşünenler yanılıyor olabilir. Küçük ama huzur veren evleri bir araya getirdiğimiz yazımızda son derece estetik ve fonksiyonel tasarlanan küçük ev örneklerini derledik. Şehrin kalabalığından uzak, dingin ve huzur veren atmosferi ile bir yuva sahibi olmayı birçok insan ister. Akılcı çözümlerle tasarlanmış küçük ev projelerini incelemek üzere alt başlıklarımızı gözden geçirebilirsiniz.
Doğa ile iç içe bir arazide natürel dokuların kullanımı uyum ve ahenk sağlar. Doğal taş, ahşap, kiremit gibi doğal malzemeler göze hitap eden bir uyum oluşturur. Rustik stil ev tasarımları ilginizi çekiyorsa özellikle ahşap ve doğal taş dokuların kullanımına sıklıkla rastlayabilirsiniz. Küçük ama huzur veren evler ihtiyacınız olan atmosferi sunabilir.
Küçük ama şirin ev sadece iç dekorasyonu ile değil, göze hitap eden cephesi ile de dikkat çekiyor. Çift kanatlı katlanır geniş kapılar sıcak yaz aylarında açılarak doğayı davet eden bir yaklaşım söz konusu. Kırmızı tuğla duvar natürel dokusu ile ahşap ve doğal çevre ile uyum sağlıyor. Ayrıca taşıyıcı nitelikte kullanılabildiği yapı sistemleri olduğu gibi, sadece kırmızı tuğla kaplama ile huzur veren atmosfer oluşturulabilir.
Hem küçük hem de dayanımı kuvvetli bir ev için çelik putrellerle yapılan bu ev rüya gibi bir atmosfere sahip. Konteyner evler özellikle küçük alanda büyük çözümler sunuyor. Modern ve doğal ışığı muntazam alan tasarımı ile nefis bir manzaraya sahip.
Küçük ama bahçeli ve şık bir ev birçok insanın ihtiyacını karşılayabilecek donanımda tasarlanabilir. Daha şık ve özenli bir görünüm için evin cephesinde kullanılan kaplama türleri evin çehresini oluşturur. Göze hitap eden ahşap cephe kaplaması ise sıcak bir atmosfer oluşturmada oldukça etkili.
Doğa ile iç içe rüya gibi bir ev tasarlarken son teknolojilerle, tam donanımlı modern bir ev tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Nötr gri taşıyıcı strüktür ile ahşabın sıcak dokusu denge unsuru sağlıyor. Her mevsim dayanımı kuvvetli ve şık bir ev.
Bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak küçük ama şirin bir yuva. Şehrin kalabalığından uzak, bahçe ve teras keyfi sunan bu ev, ahşap cephesi ile göze hitap ediyor. Küçük ama şirin ve sıcak bir yuva. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.
Modern stil öğelerle tasarlanan konteyner ev oldukça çarpıcı ve özenli bir çalışma. Ayıca havuz keyfi sunan arazisinde nefis bir doğa manzarası hakim. Sıcak yaz aylarında terasa konuklarınızı davet edebilir, havuzun keyfini çıkarabilirsiniz.
Kolaylıkla taşınabilen ve istenilen manzaraya eşlik edecek oldukça kullanışlı bir modüler ev modeli. Bulunduğu geniş arazi ile estetik anlamda uyum sağlayan bu ev küçük ama fonksiyonel çözümler içeriyor. Masif ahşap kaplanan modüler ev planında küçük alanlarda yer kazandıracak sürgülü cam kapı modelleri tercih edilmiş.
Evin cephesi kullanılan malzemelerden yapım tekniğine kadar evin çehresini oluşturur. Natürel dokuları öne çıkaracak şık ışıklandırma unsurları ise önemli bir cazibe unsuru.
Geniş pencere açıklıkları ile doğayı davet eden küçük bir yuva. Hangi stil ve tarza uygun tasarlanırsa tasarlansın bir evin inşasında çevresel faktörler göz önüne alınmalıdır. Doğa ile bütünleşen iç mekan tasarımı, nefis bir manzara eşliğinde gün batımını izleyerek bu evde şehrin kalabalık ve gürültüsünü unutabilirsiniz. Çevre dostu şahane bir kır evi.
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