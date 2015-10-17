Konfor ve estetiği birarada sunan salon koltuk takımları

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Hem konforu hem de estetiği birarada sağlama dekorasyon dünyasındaki cevaplanması zorlu soruarın en başta gelenlerinden bir tanesidir. En başarılı dekorasyon örnekleri genelde bu iki arasında çok iyi denge tutturan örneklerin arasından çıkar. Zira kimse göze oldukça hoş gelen ama son derece rahatsız koltuklarda ya da mobilyalarda oturmak istemez. Ve elbette bunun tersi de geçerlidir; sadece rahat ama göz doyurmayan mobilyalar çok da çekici bulunmaz ve tercih edilmezler. İşte tam da bu yüzden tasarım ve dekorasyon çok zor bir iştir; konfor ve estetik arasında bir çizgi tutturmak için çok iyi hesaplar yapılmalı, ince eleyip sık dokumalı ve kılı kırk yarmalıdır.
Girişimizden ve başlığımızdan anladığınız gibi bugünkü konumuzu salon koltuk takımları oluşturuyor. Özellikle çalışan şehirli insanlarımız, gün boyu yaşadıkları stresi hiç olmazsa akşamları biraz da olsa üzerlerinden atabilmek için haklı olarak salon veya oturma odaları da rahatlayabilecekleri bir ortamı bulmanın peşindeler. Ancak bunu yaparken elbette estetikten de taviz vermek istemiyorlar. Bu da yukarıda değindiğimiz dekorasyonun zor sorusunu gündeme getiriyor: Hem konforlu hem de estetik bir salon nasıl tasarlanır? Estetik konusu elbette oldukça öznellik ağırlıklı bir konu, buna karşın rahatlık kavramı görece daha nesnel bir alan teşkil ediyor. Dolayısıyla neyin en kadar estetik olduğu sorusu şüphesiz tartışmalı bir konudur. Klasik ekolün en başarılı örneklerinden biri, minimalist çizgilerden hoşlanan kimseler için hiçbir anlam ifade etmeyebilir. Elbette tam tersi de geçerli. Örnekler çoğaltılabilir ancak herhangi bir tasarımın estetik olduğunu ya da olmadığını söylerken genelde o tarzın içinden konuştuğumuzu, yani tarzın kendi içindeki diğer örneklerle karşılaştırak bu sonuca vardığımızı belirtmek isteriz. Tarzlar arasında bir karşılaştırmaya gitmenin çok da anlamlı olmayacağını düşünüyoruz. Bu açıklamalardan sonra yavaş yavaş görsellerimizi incelemeye başlayıp, konforun ve estetiğin nasıl birarada bulunabileceği konusunda sizlere yeni fikirler ve ilhamlar vermeye çalışalım. Her zamanki metodumuzda bir değişiklik yok: Yine sizler için on adet örnek model seçtik ki bunlardan son üçü ülkemiz tasarımcılarına ait salon koltuk takımlarıyken, diğerleri dünyanın çeşitli ülkelerinde tasarım örneklerini yansıtan ürünler olacak.
Vinilos Con Arte isimli İspanyol firmasının tasarladığı bu örnek modelimizde siyah, beyaz ve grinin tonları o kadar yoğun ama bir o kadar da başarıyla kullanılmış ki bu salon koltuk takımını salonunuza ya da oturma odanıza yerleştirdiğinizde kendinizi siyah-beyaz bir filmin içinde hissedebilirsiniz. Sağladığı geniş oturma alanıyla konfor unsuru da unutulmamış, zaten bizim de bu yazı vasıtasıyla peşinden koştuğumuz şey de bu.
Örnek modellerimize dekorasyonda dünyasında adını duymaya çok da alışık olmadığımız, sevimli bir Orta Amerika ülkesi olan Meksika’yla başlıyoruz. ‘Sala’ yani salon ismini taşıyan bu dekorasyonda oldukça geniş ve uzun bir koltuk takımı mevcut. Buna ek olarak bir de tekli koltuk görüyoruz. Dekorasyonda modernliğin en güzel örneklerden birini oluşturması dışında, boyutlarıyla hem konfor hem de fonksiyonellik sağlıyor. Geometrik şekilli çok şık iki sehpayla da kompozisyon tamamlanıyor.
Yukarıdaki projenin başka bir örneğiyle karşınızdayız. Bu kez çok daha farklı ton, çokm daha farklı bir tat var. Dekorasyonnun tanıtımında modern denmekle beraber kanımızca eklektik bir çizgiye sahip bir tasarım olmuş. Bunu iki adet tekli koltuğa bakarak söylüyoruz, zira modernden daha ziyade klasik hatlara sahipler. Ancak tüm bunlar bu gördüğümüz salon koltuk takımlarının fevkalade estetiğe sahip olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Üstelik rahatlık unsuru da daha ilk bakışta kendini belli ederken.
Yeni Dünya’daki estetik başarıları gördükten sonra buradan ilerlemeye devam etmek istedik. Bu seferki durağımız ise Arjantin. A4EStudio isimli firmaya ait olan bu dekorasyonda deri tutkunlarının ilgisini çeken yeterli unsur bulunuyor. Hem siyah hem de kahverengi deri kullanılmış. Sağladığı geniş ve uzun oturma alanıyla kahverengi kanepe konforla ilgili kaygıları bir hayli karşılarken, sıradışı duruşuyla dikkatleri üzerinde toplayan siyah tekli koltuklar da tarzın hayranlarının gönlünü çelecek gibi.
2014 yılında ‘Alman Rüya Ev Ödülü’nün sahibi olduğu belirtilen evdeki salon dekorasyonu ve koltuk takımları gerçekten de birer dekorasyon şaheseri niteliğinde. Değişik bir tarz benimsenerek koltukların mümkün olduğunca zemine yakın olarak tasarlandığı salonda bu şık kahverengi minderler ve yastıklara gömülmeyi sanırız tüm okuyucularımız da isterdi. ‘Hem şık hem de rahat nasıl olunur?’ sorusunun canlı cevabı gibi duruyor adeta.
Bir örneklik aranın ardından yine Güney Amerika’dayız, bu sefer mekanımız Brezilya. Daha önceki yazılarımızı takip edenler bizim her yazımızda en az bir klasik tasrıma yer verdiğimizi de mutlaka farketmişlerdir. İşte bugünkü örneklerimizden biri de salon koltuk takımı oluyor. Fazla sayıda mobilya barındırdığı için daha çok, büyük salonlara uygun olduğunu düşünüyoruz. İki adet üçlü kanepe, bir adet ikili kanepe ve iki adet tekli koltuk bulunan salon koltuk takımında bu güzelliği tamamlayan bir adet de puf mevcut.
Yine Almanya’dan seçtiğimiz bir örnekle devam etmek istiyoruz. Vintage tutkunlarına seslenen bu salon koltuk takımını tarza uygun olarak ahşap bir sehpa ve şık bir avize tamamlıyor. Son yıllarda tekrar yükselişte olan nostalji tutkusu birçok kişiyi peşinden sürükleyince vintage’a karşı ne bizim ne de tasarımcıların kayıtsız kalması mümkündü. Tarzın tutukunlarını gözümü dahi kırpmadan tavsiye edebileceğimiz, türünün en güzel örneklerinden biri.
Canan Delevi’nin hazırladığı bu dekorasyonda kahverengi ve morun değişik tonları birbirleriyle ne kadar uyum içinde dans ediyorlar değil mi? Klasik tarzın en güzel örneklerinden bir olan bu salon dekorasyonunda her bir parça birbiriyle uyumlu şekilde ve ustalıkla tasarlanmış. Zıt yastık renkleriyle kontrasta gidilmesi de başka bir uygulama başarısı.
Pembe ve beyaz ağırlıklı bu zarif salon koltuk takımı da yine klasik çizginin bir temsilcisi olarak karşımıza çıkıyor. İzmir kökenli firmalarımızdan Cese Home Concept imzalı örnek modelimizde pembe ve beyaz renklerin yanında çiçek ve yaprak desenleri de dekorasyona bambaşka ve iç açıcı bir hava katmış. Tarzın takipçilerinin akıllarının bir köşesinde mutlaka bulundurmaları gereken, çok tercih edilmesi muhtemel bir çalışma.
İstanbul’un Fulya semtindeki bu dekorasyon örneği Udesign Architecture’a ait. Koyu sevenlerin aklını ve gönlünü çelecek seviyede başarılı bir siyah deri uygulaması. Tekli koltuğun konforlu duruşu fotoğraftan dahi belli oluyor. Yine aynı şekilde yuvarlatılmış hatlarıyla köşe kanepe de sahibi olacaklara eşsiz bir estetik ve konfor vaad ediyor.
Koltuk tasarımları konusunda farklılığa ve değişime açıksanız ya da marjinal tasarımlardan hoşlanıyorsanız, daha önce yine sitemizde yayınlanmış olan ‘Birbirinden ilginç ve sıradışı koltuk tasarımları’ başlığını taşıyan yazımıza bir göz gezdirmenizin sizin için yararlı olabileceğini düşünüyoruz.