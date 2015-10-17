Konfor ve estetiği birarada sunan salon koltuk takımları

Hem konforu hem de estetiği birarada sağlama dekorasyon dünyasındaki cevaplanması zorlu soruarın en başta gelenlerinden bir tanesidir. En başarılı dekorasyon örnekleri genelde bu iki arasında çok iyi denge tutturan örneklerin arasından çıkar. Zira kimse göze oldukça hoş gelen ama son derece rahatsız koltuklarda ya da mobilyalarda oturmak istemez. Ve elbette bunun tersi de geçerlidir; sadece rahat ama göz doyurmayan mobilyalar çok da çekici bulunmaz ve tercih edilmezler. İşte tam da bu yüzden tasarım ve dekorasyon çok zor bir iştir; konfor ve estetik arasında bir çizgi tutturmak için çok iyi hesaplar yapılmalı, ince eleyip sık dokumalı ve kılı kırk yarmalıdır.

Girişimizden ve başlığımızdan anladığınız gibi bugünkü konumuzu salon koltuk takımları oluşturuyor. Özellikle çalışan şehirli insanlarımız, gün boyu yaşadıkları stresi hiç olmazsa akşamları biraz da olsa üzerlerinden atabilmek için haklı olarak salon veya oturma odaları da rahatlayabilecekleri bir ortamı bulmanın peşindeler. Ancak bunu yaparken elbette estetikten de taviz vermek istemiyorlar. Bu da yukarıda değindiğimiz dekorasyonun zor sorusunu gündeme getiriyor: Hem konforlu hem de estetik bir salon nasıl tasarlanır? Estetik konusu elbette oldukça öznellik ağırlıklı bir konu, buna karşın rahatlık kavramı görece daha nesnel bir alan teşkil ediyor. Dolayısıyla neyin en kadar estetik olduğu sorusu şüphesiz tartışmalı bir konudur. Klasik ekolün en başarılı örneklerinden biri, minimalist çizgilerden hoşlanan kimseler için hiçbir anlam ifade etmeyebilir. Elbette tam tersi de geçerli. Örnekler çoğaltılabilir ancak herhangi bir tasarımın estetik olduğunu ya da olmadığını söylerken genelde o tarzın içinden konuştuğumuzu, yani tarzın kendi içindeki diğer örneklerle karşılaştırak bu sonuca vardığımızı belirtmek isteriz. Tarzlar arasında bir karşılaştırmaya gitmenin çok da anlamlı olmayacağını düşünüyoruz. Bu açıklamalardan sonra yavaş yavaş görsellerimizi incelemeye başlayıp, konforun ve estetiğin nasıl birarada bulunabileceği konusunda sizlere yeni fikirler ve ilhamlar vermeye çalışalım. Her zamanki metodumuzda bir değişiklik yok: Yine sizler için on adet örnek model seçtik ki bunlardan son üçü ülkemiz tasarımcılarına ait salon koltuk takımlarıyken, diğerleri dünyanın çeşitli ülkelerinde tasarım örneklerini yansıtan ürünler olacak.