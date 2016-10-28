Bir banyonun çarpıcı dönüşümü

Yıllar önce çok beğenerek aldığımız eşyalar, özenle döşediğimiz evimiz zaman içinde yıpranır ve ilk yıllardaki cazibesini yitirir. Bazen eşyalar kullanılır durumda olsa dahi demode durduğu için dekorasyon değişikliğine gideriz. En sık değiştirilen bölüm genellikle oturma odasıdır. Çünkü konuklarımızı burada ağırlarız. Kişisel eşyalarımızın bulunduğu yatak odası da ikinci sırada gelir. Zira rahat bir uyku çekmek ve eşya depolamak önemli bir husustur. Sonra mutfak gelir. Mutfak dolapları yeni dahi olsa daha büyük bir tezgah, daha çok raf mutfakta geçirdiğimiz zamanı daha kaliteli kılar. Peki ya banyo? Genellikle ayna, havlu gibi şeyler dışında mobilya gerektirmeyen bir alan olan banyoların değişimi diğer odalara nazaran daha zordur. Çünkü banyonun yenilenmesi demek fayansların kırılması, duşun yenilenmesi gibi meşakkatli işlemler gerektirir. Ancak yine de daha ferah ve kullanışlı bir banyo istiyorsak tüm bunları göze alırız. Bugünkü yazımızda Almanya’da yer alan Bad Oeynhausen kasabasındaki bir eve konuk olacağız. Zira ev sahipleri eski ve demode banyolarından hiç memnun değiller. Bu amaçla Höltkemeier Mimarlık şirketine başvurup banyolarını daha modern ve konforlu hale getirmesini istediler. Şimdi hazırsanız ne gibi işlemler yapılmış detaylıca inceleyelim.