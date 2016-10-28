Bir banyonun çarpıcı dönüşümü

Yıllar önce çok beğenerek aldığımız eşyalar, özenle döşediğimiz evimiz zaman içinde yıpranır ve ilk yıllardaki cazibesini yitirir. Bazen eşyalar kullanılır durumda olsa dahi demode durduğu için dekorasyon değişikliğine gideriz. En sık değiştirilen bölüm genellikle oturma odasıdır. Çünkü konuklarımızı burada ağırlarız. Kişisel eşyalarımızın bulunduğu yatak odası da ikinci sırada gelir. Zira rahat bir uyku çekmek ve eşya depolamak önemli bir husustur. Sonra mutfak gelir. Mutfak dolapları yeni dahi olsa daha büyük bir tezgah, daha çok raf mutfakta geçirdiğimiz zamanı daha kaliteli kılar. Peki ya banyo? Genellikle ayna, havlu gibi şeyler dışında mobilya gerektirmeyen bir alan olan banyoların değişimi diğer odalara nazaran daha zordur. Çünkü banyonun yenilenmesi demek fayansların kırılması, duşun yenilenmesi gibi meşakkatli işlemler gerektirir. Ancak yine de daha ferah ve kullanışlı bir banyo istiyorsak tüm bunları göze alırız. Bugünkü yazımızda Almanya’da yer alan Bad Oeynhausen kasabasındaki bir eve konuk olacağız. Zira ev sahipleri eski ve demode banyolarından hiç memnun değiller. Bu amaçla Höltkemeier Mimarlık şirketine başvurup banyolarını daha modern ve konforlu hale getirmesini istediler. Şimdi hazırsanız ne gibi işlemler yapılmış detaylıca inceleyelim.
İlk önce banyonun eski haline göz atalım. Eski kare fayansları beyaz olan banyo, zeminde de aynı malzemenin kullanılmasından ötürü büyük oranda beyazlara bürünmüş durumda. Ancak fayansların beyazı soluk görünüyor. Fayans ile tavan arasında kalan küçük bir boşluk ise baskın bir turuncuya boyanmış. Her ne kadar canlı bir rengi olsa da banyoyu çirkinleştiren, dikkat dağıtıcı bir yoğunluğu var. Sıra eşyalara göz atalım. Çerçevesiz oval ayna fayanslardan ötürü eski görünüyor. Krem renkli lavabo ve ayna önü rafı ise soluk renkleriyle duvar rengine uymuyorlar. Kırmızı renkli çöp kutusu tamamen uyumsuz. Lavabo yanında yer alan metalik nesne ise yine alakasız . Lavabo altından çıkan boru çirkin bir görüntü oluşturuyor. Aynanın iki yanında yer alan lambalar ise demode.
Şimdi de banyonun diğer tarafını gösteren kesite bakıyoruz. Evin mimarisinden ötürü banyonun eğilimli bir tavanı var. İlk resimde olduğu gibi burada da fayansla tavan arasında kalan duvar parlak turuncuya boyanmış. Fayansların arası da benzer bir tona boyanarak uyum yakalanmaya çalışmış ancak bu sadece fayansları kirli göstermeye yaramış. Banyonun eğimli tavan kısmı küvet olarak değerlendirilmeye çalışılmış. Fakat aynı yere duş da sığdırılmaya çalışıldığından çirkin bir görüntü meydana gelmiş. Siyah puantiyeli duş perdesi diğer parçalarda olduğu gibi uyumsuz kaçmış. Küvet üstünde yer alan küçük dolap ise epey kötü bir seçim. Orada burada dağınık duran malzemeler ise büsbütün manzarayı çirkinleştiren detaylar. Görüldüğü üzere banyonun acilen değişmeye ihtiyacı var.
Banyoda yapılan değişimi daha iyi anlamak için plana göz atıyoruz. Çünkü sadece fayanslar yenilenmedi. Aynı zamanda küvet ve duşun konumları değiştirilerek yerden daha fazla verim sağlandı.
Yenilenmiş banyo muhteşem görünüyor. Şimdi çok daha modern, şık ve konforlu. İlk olarak lavaboya göz atalım. Beyaz ve koyu tonlu seramikle kaplanan banyo yeni lavabosuyla çok daha güzel hale gelmiş. Lavabo ve ayna kısmı duvarın daha derininde yer alırken bu sayede duvara gömülü küçük raflar ve ayna aydınlatması için yer sağlanmış.
Yeni banyoda lavabonun karşısına yatay olarak gelen küvetin konumu değiştirilerek dikey olarak yerleştirildi. Banyoda kullanılan şampuan gibi malzemeler için dolap yerine küvet önüne içinde küçük raflar bulunan bir duvar eklenerek depolama sorunu da şık bir yolla halledildi. Duş perdesi ise tamamen kaldırılarak yerine şeffaf cam konuldu.
Bu yazıyı beğendiyseniz ’Çarpıcı değişim: Sıkıcı bir daireye modern dokunuş’ başlığına bakabilirsiniz.