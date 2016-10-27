Daha güzel bir mutfak için 5 değişim hikâyesi

Güzellik kavramının hayatımıza nasıl etki ettiğini hiç düşündünüz mü? Güzel bir şey gördüğümüzde modumuzun da değiştiğinin, kendimizi bir anlığına da olsa daha canlı ve iyi hissettiğimizin mutlaka farkına varmışsınızdır. Çünkü güzellik, her ne kadar yüzeysel bir kavrammış gibi görünse de, aslında bizde olumlu bir duygu uyandıran anlamına gelir. “Estetik” kelimesi antik Yunancada “aisthesis” sözcüğünden gelir ve kelime anlamı da duymak ve algılamak demektir. Bir şeyin güzel olup olmadığına duygu ve beğenilerimiz karar verir. Estetik kavramı ilk çağdan bu yana filozoflar tarafından tartışılan ana konulardan biri. Yani aslında hiç de yüzeysel bir konu değil. Güzelliğin hayatımızı daha yaşanır hale getirdiğini anlayabilmek için de elbette filozof olmamıza gerek yok. Her ne kadar, hepimiz farklı yaşam tarzlarına, değerlere ve beğenilere sahip olduğumuz için herkes için farklı güzellik standartları oluşsa da, istisnasız tüm insanlar için koşulsuz geçerli olan bir şey var: O da hayatımızdaki estetik unsurlar arttıkça yaşamımızın da güzelleştiği. Ev dekorasyonlarının neden bu kadar önemli olduğu sorusunun cevaplarından biri de elbette ki güzelliğin hayatımızı canlandırması. Yani daha güzel bir ev demek, daha kaliteli ve mutlu bir hayat demek. Daha güzel bir mutfaksa, şüphesiz ki diğer yaşam alanlarından çok daha önemli çünkü özellikle evde çok zaman geçirenler bu zamanın büyük bir kısmını mutfakta geçirirler. Bu yazımızda sizlere ilham verecek güzellikte mutfak dönüşüm projelerini derledik. “Daha güzel” olanı arayan okurlarımız için…