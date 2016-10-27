Daha güzel bir mutfak için 5 değişim hikâyesi

Güzellik kavramının hayatımıza nasıl etki ettiğini hiç düşündünüz mü? Güzel bir şey gördüğümüzde modumuzun da değiştiğinin, kendimizi bir anlığına da olsa daha canlı ve iyi hissettiğimizin mutlaka farkına varmışsınızdır. Çünkü güzellik, her ne kadar yüzeysel bir kavrammış gibi görünse de, aslında bizde olumlu bir duygu uyandıran anlamına gelir. “Estetik” kelimesi antik Yunancada “aisthesis” sözcüğünden gelir ve kelime anlamı da duymak ve algılamak demektir. Bir şeyin güzel olup olmadığına duygu ve beğenilerimiz karar verir. Estetik kavramı ilk çağdan bu yana filozoflar tarafından tartışılan ana konulardan biri. Yani aslında hiç de yüzeysel bir konu değil. Güzelliğin hayatımızı daha yaşanır hale getirdiğini anlayabilmek için de elbette filozof olmamıza gerek yok. Her ne kadar, hepimiz farklı yaşam tarzlarına, değerlere ve beğenilere sahip olduğumuz için herkes için farklı güzellik standartları oluşsa da, istisnasız tüm insanlar için koşulsuz geçerli olan bir şey var: O da hayatımızdaki estetik unsurlar arttıkça yaşamımızın da güzelleştiği. Ev dekorasyonlarının neden bu kadar önemli olduğu sorusunun cevaplarından biri de elbette ki güzelliğin hayatımızı canlandırması. Yani daha güzel bir ev demek, daha kaliteli ve mutlu bir hayat demek. Daha güzel bir mutfaksa, şüphesiz ki diğer yaşam alanlarından çok daha önemli çünkü özellikle evde çok zaman geçirenler bu zamanın büyük bir kısmını mutfakta geçirirler. Bu yazımızda sizlere ilham verecek güzellikte mutfak dönüşüm projelerini derledik. “Daha güzel” olanı arayan okurlarımız için…
Güzelliğin algılama ve duygularla oldukça ilişkili olduğuna değinmiştik. Mutfak gibi çokça aktif olarak kullanılan ve içinde çalışılan yaşam alanlarında ise algımızda yer eden özelliklerden biri de kullanışlılık ve fonksiyonelliktir. Dağınıklık, kullanım alışkanlıklarımıza uymayan nitelikler ve ergonomik olmayan tasarımlar bu yüzden her zaman çirkin görünür. Bu fotoğraftaki mutfak da bunun örneklerinden biri.
Pırıl pırıl ve düzenli görünen bu mutfağın bir önceki resimde gördüğümüz mutfak olduğuna inanmak güç değil mi? Mutfak dolapları arttırılarak depolama alanları çoğaltılmış, bu da dağınıklığı engelliyor. L şeklindeki tezgah dizaynı alanın en verimli şekilde kullanılmasını sağlıyor. Zemin kaplaması ise modern bir çekicilikle ilk göze çarpan ayrıntılardan biri. Mutfağın son halindeki en önemli detaylardan biri de küçük mutfakların beyaz olma zorunluluğu efsanesi yıkan yeşil renk elbette.
Minik bir oturma alanı
Bu küçücük mutfağa doğru tasarım uygulanarak yalnızca mutfağın güzelleşmesi sağlanmamış, aynı zamanda keyifli sohbetler eşliğinde beş çayları ya da pratik akşam yemekleri için küçük bir oturma alanı da mutfağa sığdırılmış.
Bu mutfakta ise her şeyin eskiliği hemen dikkat çekiyor. Eski mutfaklar yaşam kalitesini düşüren şeylerden biridir çünkü her gün içinde yemek pişirdiğiniz ve vakit geçirdiğiniz mutfağın eski olması demek hem estetik olarak hem de fonksiyonel olarak dezavantajlıdır.
Pencereleri de kapsayan bir değişimle eskiyen tüm özelliklerden kurtulunarak, beyaz mutfak dolapları ve iyi bir ışıklandırma sisteminin de etkisiyle ışıl ışıl ve şık bir mutfak planı oluşturulmuş.
Fonksiyonellik mutfaklarda en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biridir. Ancak tek başına yeterli değildir. Bu mutfak örneğinde de yerleşim ve mutfak dolabı fazlalığı açısından kullanışlı bir dizayn görüyoruz, ancak tasarımın demodeliği mutfakta hiçbir cazibe oluşturmuyor.
Vintage tarzının estetiği her zaman fark yaratır. Bu mutfakta da eşsiz ve çarpıcı bir atmosfer yarattığı kesin.
Kalabalık görünen yaşam alanları davetkâr bir etki bırakmak şöyle dursun, her zaman itici bir dokuya sahiptir. Tıpkı bu mutfakta olduğu gibi.
Küçük mutfaklarda kalabalık görünümü engellemek için minimal bir stil izlemek ve ahşap gibi doğal malzemelerin dinlendirici etkisinden faydalanmak şart.
Kimileri için bu mutfak hayalleri süsleyen bir mutfak olabilir. Ama herkes yalınlıktan hoşlanmaz. Beyaz zarafetini taşıyan bu şık mutfak gösterişli ve süslü bir estetik anlayışı olanlar için çok yavan gelecektir. Dediğimiz gibi, herkesin beğenisi ve algısı farklı olabiliyor.
Altın renkli dokunuşlarla mutfağın yapısal dizaynına dokunmadan, ekstra aksesuarlarla bambaşka bir görünüm yaratılmış. Görkemli, zengin ve şık.