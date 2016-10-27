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Daha güzel bir mutfak için 5 değişim hikâyesi

Özlem K. Özlem K.
homify Eklektik Mutfak
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Güzellik kavramının hayatımıza nasıl etki ettiğini hiç düşündünüz mü? Güzel bir şey gördüğümüzde modumuzun da değiştiğinin, kendimizi bir anlığına da olsa daha canlı ve iyi hissettiğimizin mutlaka farkına varmışsınızdır. Çünkü güzellik, her ne kadar yüzeysel bir kavrammış gibi görünse de, aslında bizde olumlu bir duygu uyandıran anlamına gelir. “Estetik” kelimesi antik Yunancada “aisthesis” sözcüğünden gelir ve kelime anlamı da duymak ve algılamak demektir. Bir şeyin güzel olup olmadığına duygu ve beğenilerimiz karar verir. Estetik kavramı ilk çağdan bu yana filozoflar tarafından tartışılan ana konulardan biri. Yani aslında hiç de yüzeysel bir konu değil. Güzelliğin hayatımızı daha yaşanır hale getirdiğini anlayabilmek için de elbette filozof olmamıza gerek yok. Her ne kadar, hepimiz farklı yaşam tarzlarına, değerlere ve beğenilere sahip olduğumuz için herkes için farklı güzellik standartları oluşsa da, istisnasız tüm insanlar için koşulsuz geçerli olan bir şey var: O da hayatımızdaki estetik unsurlar arttıkça yaşamımızın da güzelleştiği. Ev dekorasyonlarının neden bu kadar önemli olduğu sorusunun cevaplarından biri de elbette ki güzelliğin hayatımızı canlandırması. Yani daha güzel bir ev demek, daha kaliteli ve mutlu bir hayat demek. Daha güzel bir mutfaksa, şüphesiz ki diğer yaşam alanlarından çok daha önemli çünkü özellikle evde çok zaman geçirenler bu zamanın büyük bir kısmını mutfakta geçirirler. Bu yazımızda sizlere ilham verecek güzellikte mutfak dönüşüm projelerini derledik. “Daha güzel” olanı arayan okurlarımız için…

​1- Dağınık ve kullanışsız

Agrandissement et rénovation totale d'un studio pour mise en location - Coeur de Paris - Appartement Art déco, Parisdinterieur Parisdinterieur
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

Güzelliğin algılama ve duygularla oldukça ilişkili olduğuna değinmiştik. Mutfak gibi çokça aktif olarak kullanılan ve içinde çalışılan yaşam alanlarında ise algımızda yer eden özelliklerden biri de kullanışlılık ve fonksiyonelliktir. Dağınıklık, kullanım alışkanlıklarımıza uymayan nitelikler ve ergonomik olmayan tasarımlar bu yüzden her zaman çirkin görünür. Bu fotoğraftaki mutfak da bunun örneklerinden biri.

​Etkileyici değişim

Agrandissement et rénovation totale d'un studio pour mise en location - Coeur de Paris - Appartement Art déco, Parisdinterieur Parisdinterieur
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

Pırıl pırıl ve düzenli görünen bu mutfağın bir önceki resimde gördüğümüz mutfak olduğuna inanmak güç değil mi? Mutfak dolapları arttırılarak depolama alanları çoğaltılmış, bu da dağınıklığı engelliyor. L şeklindeki tezgah dizaynı alanın en verimli şekilde kullanılmasını sağlıyor. Zemin kaplaması ise modern bir çekicilikle ilk göze çarpan ayrıntılardan biri. Mutfağın son halindeki en önemli detaylardan biri de küçük mutfakların beyaz olma zorunluluğu efsanesi yıkan yeşil renk elbette.

​Minik bir oturma alanı

Agrandissement et rénovation totale d'un studio pour mise en location - Coeur de Paris - Appartement Art déco, Parisdinterieur Parisdinterieur
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

Minik bir oturma alanı 

Bu küçücük mutfağa doğru tasarım uygulanarak yalnızca mutfağın güzelleşmesi sağlanmamış, aynı zamanda keyifli sohbetler eşliğinde beş çayları ya da pratik akşam yemekleri için küçük bir oturma alanı da mutfağa sığdırılmış.

2- Eski ve demode

Reforma en Donostia / San Sebastián, Apal Estudio Apal Estudio İskandinav Mutfak
Apal Estudio

Apal Estudio
Apal Estudio
Apal Estudio

Bu mutfakta ise her şeyin eskiliği hemen dikkat çekiyor. Eski mutfaklar yaşam kalitesini düşüren şeylerden biridir çünkü her gün içinde yemek pişirdiğiniz ve vakit geçirdiğiniz mutfağın eski olması demek hem estetik olarak hem de fonksiyonel olarak dezavantajlıdır.

Pırıl pırıl

Reforma en Donostia / San Sebastián, Apal Estudio Apal Estudio İskandinav Mutfak
Apal Estudio

Apal Estudio
Apal Estudio
Apal Estudio

Pencereleri de kapsayan bir değişimle eskiyen tüm özelliklerden kurtulunarak, beyaz mutfak dolapları ve iyi bir ışıklandırma sisteminin de etkisiyle ışıl ışıl ve şık bir mutfak planı oluşturulmuş.

3- Kullanışlı ama demode

REFORMA INTEGRAL DE COCINA , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Ahşap rengi
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Fonksiyonellik mutfaklarda en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biridir. Ancak tek başına yeterli değildir. Bu mutfak örneğinde de yerleşim ve mutfak dolabı fazlalığı açısından kullanışlı bir dizayn görüyoruz, ancak tasarımın demodeliği mutfakta hiçbir cazibe oluşturmuyor.

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Vintage modernliği

REFORMA INTEGRAL DE COCINA , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Endüstriyel Mutfak Masif Ahşap Ahşap rengi
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Vintage tarzının estetiği her zaman fark yaratır. Bu mutfakta da eşsiz ve çarpıcı bir atmosfer yarattığı kesin.

4- Sıkış tıkış

homify
homify

homify
homify
homify

Kalabalık görünen yaşam alanları davetkâr bir etki bırakmak şöyle dursun, her zaman itici bir dokuya sahiptir. Tıpkı bu mutfakta olduğu gibi.

Ahşap doğallığı

homify Modern Mutfak Ahşap rengi
homify

homify
homify
homify

Küçük mutfaklarda kalabalık görünümü engellemek için minimal bir stil izlemek ve ahşap gibi doğal malzemelerin dinlendirici etkisinden faydalanmak şart.

5- Sade güzellik

Mutfağımızın İlk Hali BRISTOL DECO & VILLA MutfakMutfak Tezgâhları
BRISTOL DECO &amp; VILLA

Mutfağımızın İlk Hali

BRISTOL DECO & VILLA
BRISTOL DECO &amp; VILLA
BRISTOL DECO & VILLA

Kimileri için bu mutfak hayalleri süsleyen bir mutfak olabilir. Ama herkes yalınlıktan hoşlanmaz. Beyaz zarafetini taşıyan bu şık mutfak gösterişli ve süslü bir estetik anlayışı olanlar için çok yavan gelecektir. Dediğimiz gibi, herkesin beğenisi ve algısı farklı olabiliyor.

Görkemli etki

Mutfak BRISTOL DECO & VILLA MutfakMasa & Oturma Grupları
BRISTOL DECO &amp; VILLA

Mutfak

BRISTOL DECO & VILLA
BRISTOL DECO &amp; VILLA
BRISTOL DECO & VILLA

Altın renkli dokunuşlarla mutfağın yapısal dizaynına dokunmadan, ekstra aksesuarlarla bambaşka bir görünüm yaratılmış. Görkemli, zengin ve şık.

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