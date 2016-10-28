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Sıradan bir balkondan hayat dolu bir yaşam alanına

Özlem K. Özlem K.
Long Balcony makeover, Studio Earthbox Studio Earthbox Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
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Şehirlerde yaşayanlar için renkli ve hayat dolu bahçeli evler neredeyse bir hayal. Neyse ki apartmanlarda bulunan balkonlar bu hayali ulaşılmaz olmaktan çıkarıyor. Ancak ne yazık ki balkonlar genellikle estetik olarak hiçbir özelliği olmadan, keyiflilik ve canlılık açısından da son derece vasat bir şekilde dizayn ediliyor. Açık havanın verdiği huzuru es geçmek elbette olmaz. Ancak açık havanın verdiği huzur ve canlandırıcı etkiyi balkon dizaynınız ile çoğaltmanız ve yaşam kalitenizi arttırmanız mümkün ve kolay. Eğer siz de balkonunuzun dekorasyonunu bir iki saksı çiçeği, üç beş plastik sandalye ve bir plastik masa ile geçiştiriyorsanız, belki de evinizin en keyifli ve huzurlu yaşam alanını yaratmak için harekete geçme vaktiniz gelmiştir. İşte size ilham verebilecek harika bir balkon tasarımı. Sıradan bir balkonun rengarenk ve çarpıcı bir huzura kavuşmasının öyküsü…

Özelliği ve stili olmayan bir balkon

Long Balcony makeover, Studio Earthbox Studio Earthbox
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

Bu balkon ilk bakışta gözünüze güzel görünebilir; bunun nedeni aslında nasıl olursa olsun tüm balkonların bize kendimizi iyi hissettirmesi. Açık havanın dinlendiriciliği her zaman hepimizde pozitif bir etki bırakıyor. Bunun yanı sıra balkonda bol miktarda saklı ve çiçek kullanılmış ve oturma alanı için seçilen sandalyeler de sıradan ve kalitesiz plastik sandalyelerden değil ve şık bir görünüm yaratıyor. Ama genele baktığımızda, maalesef bu balkon da oldukça sıradan bir profil çiziyor.

Yeni tasarımın salondan görünümü

Long Balcony makeover, Studio Earthbox Studio Earthbox Eklektik Oturma Odası
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

Balkon alanlarının yalnızca balkona çıktığımızda değil, içerideyken de estetik görüşümüzü etkilediğini unutmayın. Salondan görünüm oturma odasının dekorasyonunu da oldukça etkileyen bir unsur. Az önce sıradan ve dönüşümden önceki halini gördüğümüz balkonun yeni haline oturma odasından baktığımızda ise adeta içimiz açılıyor. Renkli, canlı ve hayat dolu.

Çakıl, ahşap ve yeşilin dansı

Long Balcony makeover, Studio Earthbox Studio Earthbox
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

Balkonun ilk halinde yer alan ahşap zemin döşemeleri oldukça iyi durumda olduğu için oturma alanı olarak dizayn edilen bölgede bu ahşap döşemeler korunmuş. Modern ve dikkat çekici sandalyeler de aynı şekilde yeni tasarıma uyumlu bir şekilde yerleştirilmiş. Bu alandaki değişim ise oturma alanının çevresinde yer alan çakıl taşları ve pek tabii ki yeşil manzaranın arttırılması oluyor.

Yapay çim uygulaması

Long Balcony makeover, Studio Earthbox Studio Earthbox
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

Oturma alanındaki ahşap balkon parkeleri korunsa da, balkonun geri kalanını renklendirmek ve canlandırmak adına yapay çim kaplama kullanılmış. Adeta bahçedeymişsiniz gibi hissettiren bu kaplama balkonun tüm dokusunu baştan aşağı değiştiren temel unsur. Eskiden kullanılan plastik saksıların yerini de ahşap dikey bahçeler ve renkli saksılar almış. Böylece az alanda çok daha doğal bir ortam ve bol bitki çeşitliliği yaratılıyor.

Renkli ahşap mobilyalar

Long Balcony makeover, Studio Earthbox Studio Earthbox Balkon, Veranda & TerasMobilyalar Ahşap Mavi
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

Renkli ahşap mobilyalar da balkonun atmosferine renk katan ve çarpıcı bir estetik oluşturan unsurların başında geliyor. Saksılar için bir sehpa işlevi gören bu ahşap üniteler, dış mekanlar için en ideal mobilyalardan biri.

Şehrin ortasında huzur

Long Balcony makeover, Studio Earthbox Studio Earthbox Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

Şehir manzarasının içinde harika bir doğallık yaratan balkon tasarımı her köşesiyle insanı büyülüyor. Ahşap mobilyalar, çakıl taşlarının harika ve gözalıcı kullanımı, yapay çim döşemeler ve büyük ev ağaçlarının yanı sıra dekorasyona eşlik eden modern mermer çeşme de mekanın dinlendirici bir etkiye sahip olmasını sağlıyor.

(Siz de balkonunuzun dizaynını yenilemeyi düşünüyorsanız Pratik balkon fikirleri başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.)

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