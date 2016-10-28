Sıradan bir balkondan hayat dolu bir yaşam alanına

Şehir manzarasının içinde harika bir doğallık yaratan balkon tasarımı her köşesiyle insanı büyülüyor. Ahşap mobilyalar, çakıl taşlarının harika ve gözalıcı kullanımı, yapay çim döşemeler ve büyük ev ağaçlarının yanı sıra dekorasyona eşlik eden modern mermer çeşme de mekanın dinlendirici bir etkiye sahip olmasını sağlıyor.

(Siz de balkonunuzun dizaynını yenilemeyi düşünüyorsanız Pratik balkon fikirleri başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.)