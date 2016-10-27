Dağınık evler için pratik çözümler

Günümüzde ev hanımlarının en çok yadırgadığı şey evlerinin çok kısa bir sürede dağınık bir hale geliyor olmasıdır. Bu durum annelerin veya ev hanımlarının sürekli bir düzenleme hali içinde olmalarına neden olur. Homify bu tür evler için sizlere pratik fikirler sunarak evlerinizi daha temiz ve daha düzenli tutmanın yolunu açıyor. Daha düzenli evler için pratik fikirleri uygulayarak evlerinizin görsel ve daha düzenli olmasını sağlayabilir ve ev içinde sürekli bir derleme ve toplama modunda olmazsınız. Özellikle çocuklu aileler için uygulaması mecburi olan bu fikirler evinizin her odasında sürekli bir disiplin içinde olmasını sağlayarak dekorasyon güzelliğini ön plana çıkarıyor. yatak odası, oturma odası, salon, mutfak çocuk odası banyo gibi odalarda yapacağınız küçük dokunuşlar ile muhteşem evlere sahip olabilirsiniz.