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Dağınık evler için pratik çözümler

umit atdağ umit atdağ
RÉNOVATION D'UNE MAISON CÉVENOLE, JOSE MARCOS ARCHITECTEUR JOSE MARCOS ARCHITECTEUR Kırsal Banyo Seramik Mavi
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Günümüzde ev hanımlarının en çok yadırgadığı şey evlerinin çok kısa bir sürede dağınık bir hale geliyor olmasıdır. Bu durum annelerin veya ev hanımlarının sürekli bir düzenleme hali içinde olmalarına neden olur. Homify bu tür evler için sizlere pratik fikirler sunarak evlerinizi daha temiz ve daha düzenli tutmanın yolunu açıyor. Daha düzenli evler için pratik fikirleri uygulayarak evlerinizin görsel ve daha düzenli olmasını sağlayabilir ve ev içinde sürekli bir derleme ve toplama modunda olmazsınız. Özellikle çocuklu aileler için uygulaması mecburi olan bu fikirler evinizin her odasında sürekli bir disiplin içinde olmasını sağlayarak dekorasyon güzelliğini ön plana çıkarıyor. yatak odası, oturma odası, salon, mutfak çocuk odası banyo gibi odalarda yapacağınız küçük dokunuşlar ile muhteşem evlere sahip olabilirsiniz.

Koridorları değerlendirin

квартира в ЖК «КОНТИНЕНТАЛЬ», KOSHKA INTERIORS KOSHKA INTERIORS Eklektik Giyinme Odası
KOSHKA INTERIORS

KOSHKA INTERIORS
KOSHKA INTERIORS
KOSHKA INTERIORS

Eğer kalabalık bir aileniz varsa ve er bireyin birden fazla ayakkabısı varsa yapılması gereken bir giyinme odası dekore etmektir. Ancak giyinme odasına ayrılacak bir odanız yoksa yapmanız gereken koridor gibi boş kalan alanları değerlendirmek ve bu alanların işlevselliğini artırmaktır. resimde yer alan örnekte olduğu gibi ayakkabı raflarını koridor boyunca yerleştirip karşısına elbise raflarını yerleştirdiğinizde koridor artık bir giyinme odasına dönüşecektir.

Mutfaklara fonksiyonellik

Bespoke oak larder homify Kırsal Mutfak
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

Mutfakların fonksiyonel olması ve aynı zamanda  dağınık olmaması  için resimdeki gibi kapak rafları veya modern duvar rafları tercih etmeniz faydalı olacaktır. Resimde mutfak dolabının kapağı raf şeklinde dekore edilmiş ve tüm kavanozlar bu raflara yerleştirilerek mutfağın düzenli olması sağlanmış.

Saklama kutuları

RÉNOVATION D'UNE MAISON CÉVENOLE, JOSE MARCOS ARCHITECTEUR JOSE MARCOS ARCHITECTEUR Kırsal Banyo Seramik Mavi
JOSE MARCOS ARCHITECTEUR

JOSE MARCOS ARCHITECTEUR
JOSE MARCOS ARCHITECTEUR
JOSE MARCOS ARCHITECTEUR

Eviniz dağınık olmaya müsait ve çocuklarınıza ait eşyaların ortada gezdiği bir konsepte sahip ise yapılması gereken bu banyo da kullanılmış olan saklama kutularını tercih etmek ve dağınıklığa sebep veren tüm unsurları bu kutularda muhafaza etmektir. Resimde bir banyonun düzenli ve temiz halini görüyorsunuz. Bu düzeni ve temizliği sağlayan lavaboların altına yerleştirilmiş olan muhafaza kutularıdır.

Mutfak dolapları

Mutfak homify Modern Mutfak
homify

Mutfak

homify
homify
homify

Mutfak dolapları mutfaklarda yer alan ve çok fazla olan mutfak araç ve gereçlerini depoladığınız alanlardır. Bu nedenle bir mutfağın derli toplu olmasını sağlayan temel unsurlar olarak dekorasyon içerisinde yer alır. Bu örnek mutfakta olduğu gibi nizami olarak yerleştirilmiş olan mutfak dolapları mutfağın tüm yükünü omuzlamış ve mutfağın temiz olmasını sağlamış.

Yatak odası

Двухэтажная квартира в современном стиле для молодой семьи , Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Minimalist Giyinme Odası
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Yatak odasının temiz olması kadar düzenli olması da çok önemli olduğu için  yatak odası dolapları çok önemli olmaktadır. Örnek yatak odası dekorasyonunda dolaplar gömme dolap şeklinde titiz bir şekilde yerleştirilerek yatak odasının dağınık bir yatak odası olmasının önüne geçilmiş ve düzenli bir yatak odası olması sağlanmış.

Merdiven altları

Innovative storage solutions. homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

Evinizde dağınık bir görüntü olmasını istemiyorsanız resimdeki gibi özel alanlar oluşturmalı ve fazla eşyalarınızla birlikte mont, yağmurluk türü giysilerinizi bu alanlara yerleştirmelisiniz. Bu sayede hem fazla eşyalarınız için muhafaza alanları oluşturmuş olursunuz hem de  merdiven altlarının dekorasyon içerisinde şık ve işlevsel alanlar olmasını sağlayabilirsiniz.

Klasikten moderne göz kamaştıran dönüşüm
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Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

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