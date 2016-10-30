Davetkar girişleri ile 17 şık bahçe düzenlemesi

Cephe dekorasyonu evin çehresini oluşturur. Dekoratif bitki ve ağaçlar ise davetkar bir giriş oluşturmada oldukça etkilidir. Hem rustik esintiler hem de modern bir cephe tasarımı ile şık bir örnek. Özellikle doğal taşla kaplanan bahçe duvarı ve süs bitkileri ile şık bir atmosfer oluşuyor.