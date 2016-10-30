Davetkar girişleri ile 17 şık bahçe düzenlemesi

Dekoratif bitki ve ağaçlarla çevrelenen bir yolda davetkar bir giriş oldukça etkileyicidir. Ferah atmosferi ile doku ve renklerin ahengi göz alıcı bir manzara oluşturacaktır. Bahçe düzenlemeleri ile ilgili bazı pratik fikirler ve şahane bahçe modellerini bir araya getirdik, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Cephe dekorasyonu evin çehresini oluşturur. Dekoratif bitki ve ağaçlar ise davetkar bir giriş oluşturmada oldukça etkilidir. Hem rustik esintiler hem de modern bir cephe tasarımı ile şık bir örnek. Özellikle doğal taşla kaplanan bahçe duvarı ve süs bitkileri ile şık bir atmosfer oluşuyor.
Doğa ile iç içe küçük bir evin iç açan ferah manzarası ile karşı karşıyayız. Kırsal stil örneklerle ilgilenenler için göze hitap eden bir manzara.
Göze hitap eden bir bahçede dekoratif bitki ve ağaçlar olmazsa olmazlardır. Şık aydınlatma unsurları ile daha da cazibeli hale gelen ev sıcak renkler ve ışıklandırma ile içinizi ısıtan bir atmosfere sahip.
Bahçe dekorasyonu için sadece süs bitkileri, ağaçlar kullanmakla kalmadan dekoratif fikirleri değerlendirebilirsiniz. Rustik esintilerle dekoratif objeleri bahçe dekorasyonunda kullanabilirsiniz.
Bir evin cephesini asmalarla, sarmaşıklarla daha etkileyici hale getirmek mümkün. Natürel dokular ve dekoratif bitkiler huzur veren bir atmosfer oluşturur.
Göz alıcı bir cephe için belli faktörleri takip edebilirsiniz. Örneğin simetri oluşturmak bahçe dekorasyonuna estetik katabilir. Yabani bitkilerle yürüme yolunu simetrik dekore etmek ilginizi çekebilir.
Dekoratif bitkilerle donatacağınız cephenin tasarımı ve hangi rengin kullanıldığı oluşacak manzara ile ilişkilidir. Örnek görselde kontrast oluşturan renklerin ve şık bahçe bitkileri ile ağaçların öne çıktığını gözlemleyebilirsiniz.
Evin giriş yoluna yönlendiren dekoratif bitki ve çiçeklerden faydalanabilir, davetkar bir giriş oluşturabilirsiniz.
Hangi bit türleri ve çiçeklerin kullanılacağına dair bitkilerin yoğunluğu ve sayısı alana göre ilişkilendirilir.
Giydirme cephe malzemeleri ile doku ve renk bakımından uyumlu dekoratif bitkiler seçerseniz göz alıcı bir sonuç elde edebilirsiniz.
Uzun ömürlülük ve bakım kolaylığı sunacak dekoratif bitki ve ağaçları tercih edebilir, bahçe güvenliğini ön plana alarak tasarım fikirlerini geliştirebilirsiniz.
Sıcak ve samimi bir hava oluşturmak isteyenlere, dekoratif çiçek saksıları ile doğal ahşap kapının muhteşem uyumu.
Ferah ve aydınlık cephesi ile minimal yaklaşımla tasarlanan şık bir bahçe. homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda ev modeli bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.
Dekoratif bitki ve ağaçlarla bina cephesi renginin kontrast oluşturarak göz alıcı hale dönüştük bir çalışma.
Klasik stil zarafetten vazgeçmeyenler için simetrinin esas alındığı ve dekoratif bitkilerin uyum ve ahenk oluşturacak şekide kesildiği bir bahçe örneği.
Tropikal bitki ve ağaçlar uygulanacak alan ve iklim şartlarına göre güzel bir manzara oluşturacaktır.
Muazzam cephe ışıklandırmasının yanı sıra, farklı kotlarda dekoratif bitkiler ve ağaçlarla donatılan şık bir ev.
Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'Bahçenizde fark yaratacak 6 parlak fikir' yazımız da ilginizi çekebilir.