현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Davetkar girişleri ile 17 şık bahçe düzenlemesi

Meral Eser Meral Eser
RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Modern Evler
Loading admin actions …

Dekoratif bitki ve ağaçlarla çevrelenen bir yolda davetkar bir giriş oldukça etkileyicidir. Ferah atmosferi ile doku ve renklerin ahengi göz alıcı bir manzara oluşturacaktır. Bahçe düzenlemeleri ile ilgili bazı pratik fikirler ve şahane bahçe modellerini bir araya getirdik,  ilham veren fikirler bulabilirsiniz.

1. Modern ve rustik esintiler

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos Modern Evler
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

Cephe dekorasyonu evin çehresini oluşturur. Dekoratif bitki ve ağaçlar ise davetkar bir giriş oluşturmada oldukça etkilidir. Hem rustik esintiler hem de modern bir cephe tasarımı ile şık bir örnek. Özellikle doğal taşla kaplanan bahçe duvarı ve süs bitkileri ile şık bir atmosfer oluşuyor.

2. Kırsal stil natürellik

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Kırsal Evler
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Doğa ile iç içe küçük bir evin iç açan ferah manzarası ile karşı karşıyayız. Kırsal stil örneklerle ilgilenenler için göze hitap eden bir manzara.

3. Bahçenizin sınırlarını tanımlayın

114, URBN URBN Minimalist Evler
URBN

URBN
URBN
URBN

Göze hitap eden bir bahçede dekoratif bitki ve ağaçlar olmazsa olmazlardır. Şık aydınlatma unsurları ile daha da cazibeli hale gelen ev sıcak renkler ve ışıklandırma ile içinizi ısıtan bir atmosfere sahip.

4. Dekoratif objelerle rustik öğeler

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Bahçe dekorasyonu için sadece süs bitkileri, ağaçlar kullanmakla kalmadan dekoratif fikirleri değerlendirebilirsiniz. Rustik esintilerle dekoratif objeleri bahçe dekorasyonunda kullanabilirsiniz.

5. Sarmaşıklarla cephe dizaynı

RESIDENCIA 02 - S. J. CAMPOS, Felipe Mascarenhas Paisagismo Felipe Mascarenhas Paisagismo Rustik Bahçe
Felipe Mascarenhas Paisagismo

Felipe Mascarenhas Paisagismo
Felipe Mascarenhas Paisagismo
Felipe Mascarenhas Paisagismo

Bir evin cephesini asmalarla, sarmaşıklarla daha etkileyici hale getirmek mümkün. Natürel dokular ve dekoratif bitkiler huzur veren bir atmosfer oluşturur.

6. Yabani bitkilerle simetrik tasarım

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura Ön kapılar Demir/Çelik Beyaz
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

Göz alıcı bir cephe için belli faktörleri takip edebilirsiniz. Örneğin simetri oluşturmak bahçe dekorasyonuna estetik katabilir. Yabani bitkilerle yürüme yolunu simetrik dekore etmek ilginizi çekebilir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Ev cephesi ile kontrast oluşturan bitkiler

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Evler Pembe
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Dekoratif bitkilerle donatacağınız cephenin tasarımı ve hangi rengin kullanıldığı oluşacak manzara ile ilişkilidir. Örnek görselde kontrast oluşturan renklerin ve şık bahçe bitkileri ile ağaçların öne çıktığını gözlemleyebilirsiniz.

8. Davetkar bir giriş

RESIDENCIA R, ARQUITECTURA EN PROCESO ARQUITECTURA EN PROCESO Modern Evler
ARQUITECTURA EN PROCESO

ARQUITECTURA EN PROCESO
ARQUITECTURA EN PROCESO
ARQUITECTURA EN PROCESO

Evin giriş yoluna yönlendiren dekoratif bitki ve çiçeklerden faydalanabilir, davetkar bir giriş oluşturabilirsiniz.

9. İhtiyaca göre dekoratif bitkiler

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Modern Evler
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Hangi bit türleri ve çiçeklerin kullanılacağına dair bitkilerin yoğunluğu ve sayısı alana göre ilişkilendirilir.

10. Cephe malzemeleri ile uyum ve ahenk

N14, aaestudio aaestudio Modern Evler
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

Giydirme cephe malzemeleri ile doku ve renk bakımından uyumlu dekoratif bitkiler seçerseniz göz alıcı bir sonuç elde edebilirsiniz.

11. Bahçe güvenliği

Casa Miranda, AParquitectos AParquitectos Modern Evler
AParquitectos

AParquitectos
AParquitectos
AParquitectos

Uzun ömürlülük ve bakım kolaylığı sunacak dekoratif bitki ve ağaçları tercih edebilir, bahçe güvenliğini ön plana alarak tasarım fikirlerini geliştirebilirsiniz.

12. Çiçekliklerle şık bir giriş

Casa de Montanha - LZ, Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Kırsal Evler Yeşil
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Sıcak ve samimi bir hava oluşturmak isteyenlere, dekoratif çiçek saksıları ile doğal ahşap kapının muhteşem uyumu.

13. Minimalist yaklaşım

RESIDENCIA DIANA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Kolonyal Evler Tuğla Beyaz
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Ferah ve aydınlık cephesi ile minimal yaklaşımla tasarlanan şık bir bahçe. homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda ev modeli bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.

14. Renklerin ahengi

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS Klasik Evler
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

Dekoratif bitki ve ağaçlarla bina cephesi renginin kontrast oluşturarak göz alıcı hale dönüştük bir çalışma.

15. Stil sahibi bir tasarım

Casa Tortugas, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS Modern Evler
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

Klasik stil zarafetten vazgeçmeyenler için simetrinin esas alındığı ve dekoratif bitkilerin uyum ve ahenk oluşturacak şekide kesildiği bir bahçe örneği.

16. Tropikal bitki ve ağaçlar

Residência J&F - projeto arquitetônico: Paulo Delmondes | fotos: Gilson Barbosa, Studio Gilson Barbosa Studio Gilson Barbosa Modern Evler
Studio Gilson Barbosa

Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa

Tropikal bitki ve ağaçlar uygulanacak alan ve iklim şartlarına göre güzel bir manzara oluşturacaktır.

17. Yeşeren farklı kotlar

​RESIDENCIA I HAC, SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura Modern Evler Ahşap Beyaz
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

Muazzam cephe ışıklandırmasının yanı sıra, farklı kotlarda dekoratif bitkiler ve ağaçlarla donatılan şık bir ev. 

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'Bahçenizde fark yaratacak 6 parlak fikir' yazımız da ilginizi çekebilir.

L şeklinde tasarlanmış mutfaklara çarpıcı örnekler
Bu bahçe düzenlemerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler