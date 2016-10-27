Klasikten moderne göz kamaştıran dönüşüm

Artık modası geçen mobilyalarla döşeli evlerden sıkıldıysanız, klasikten moderne uzanan dönüşüm projeleri ilginizi çekebilir. Klasik değerlerin özenle kullanıldığı, konfor ve işlevselliği ön plana çıkaran modern çizgilerle tasarlanan bir daire projesini gözden geçireceğiz. Fonksiyonellik, estetik ve konforu bir araya getiren moderni, zarif çizgilerle dönemsel izler taşıyan klasikle buluşturmak ilginizi çekiyorsa örnek dairemizi mutlaka gözden geçirin. Klasikten moderne şık bir dairenin kat planı ve iç mekan görsellerini incelemeye başlayalım.
Klasik stil öğelerle döşenen evin kat planı ve iç mekan görsellerini burada gözlemleyebilirsiniz. Kat planında merdiven alanından sonra koridordan sola dönüşte hol ve geniş bir salon alanı mevcut. Koridorun uzandığı sağ kısımda ise odalar ve banyoya ulaşılıyor. Genel olarak dekorasyona bakıldığında ise eski moda eşyaların kullanımının yanı sıra, göz yoran bir karmaşa mevcut. Yeni bir düzenleme ile göze hitap eden klasikle moderni buluştuğu dekorasyon öğelerini şık ve estetik bir görünüme kavuşturmak mümkün. Proje bazında yeniden düzenlenmek üzere kat planı ile ilgili akılcı çözümleri irdelemek üzere diğer plana geçebiliriz.
Burada eski kat planı ile karşılaştırarak öncelikle yapılan duvar değişikliklerini görebilirsiniz. Kırmızı hatlarla çizilen duvarlar banyo ve odalara giriş kapılarının yeniden düzenlendiğini gösteriyor. Üç boyutlu çalışmada ise projelendirme aşamasında mekanlara giriş, genel olarak yerleşim düzeni hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Kapı ve pencere konumları, yerleşim planı yapılırken eşya ve mobilyaların konumlanmasında önemli rol oynayacak.
Genel olarak ışıklandırmadan duvar ve tavan zeminine beyaz rengin hakim olduğu oturma odasında, mobilyalarda beyaz ve gri hakim. Modern çizgiler barındıran mobilyaların kullanımının yanı sıra klasik stil avize modeli ile şık bir atmosfer sağlanmış. Aydınlık ve ferah bir atmosfere kavuşan oturma odasında, oturma alanı ile yemek alanı bölücü duvara gerek kalmaksızın mobilyalar aracılığıyla ayrılıyor. Modern stil dizayn edilen 6 kişilik yemek masası ile konfor sunan rahat koltuk modelleri tercih edilmiş.
Nötr grilerle beyazın hakim olduğu dekorasyonda sıcak renkleri kullanımına olanak sağlanıyor. Daha sıcak bir atmosfer için ışıklandırma unsurları ayrıca etkili. Modern stil mobilyaların kullanımının yanı sıra, klasik stil avize, ve arkada duran antika sandalye gibi detaylar kullanılmış. Önceki haline nazaran daha ferah ve aydınlık bir atmosfere sahip.
Mutfak, beyaz ağırlıklı ve modern stil dizayn edilmiş. Oldukça ferah bir atmosfer sağlanırken mutfak düzenine de ayrı özen gösterilmiş. Duvar zemininden mutfak dolapları ve mutfak tezgahına kadar beyazlara bürünen mutfakta renkli aksesuarların kullanımına olanak sağlanıyor. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Fildişi rengi ile açık ve ferah banyo sağda şık atmosferi ile görülüyor. Benzer niteliklerle modern stil dizayn edilen diğer banyoda da olduğu gibi hem fonksiyonellik, hem de estetik ön planda. Duvar nişleri ise küçük banyolar için yer kazandıran bir başka aksesuar alanı olarak değerlendiriliyor.
Dingin bir uyku alanı için göz yormayan renkler ve ışıklandırma unsurları kullanılmış. Yatak odası dekorasyonunda karakteristik öğeler katan detaylar mevcut. Konfor sunan yatak karyolasının yanı sıra, klasik stil mobilyaların sıcak dokusu ile yatak odasının havası değişiyor. Zarif çizgilerle dekore edilen şık bir yatak odası.
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