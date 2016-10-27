Klasikten moderne göz kamaştıran dönüşüm

Klasik stil öğelerle döşenen evin kat planı ve iç mekan görsellerini burada gözlemleyebilirsiniz. Kat planında merdiven alanından sonra koridordan sola dönüşte hol ve geniş bir salon alanı mevcut. Koridorun uzandığı sağ kısımda ise odalar ve banyoya ulaşılıyor. Genel olarak dekorasyona bakıldığında ise eski moda eşyaların kullanımının yanı sıra, göz yoran bir karmaşa mevcut. Yeni bir düzenleme ile göze hitap eden klasikle moderni buluştuğu dekorasyon öğelerini şık ve estetik bir görünüme kavuşturmak mümkün. Proje bazında yeniden düzenlenmek üzere kat planı ile ilgili akılcı çözümleri irdelemek üzere diğer plana geçebiliriz.