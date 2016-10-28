Kopya çekebileceğiniz 7 ekonomik mutfak

Bu gün zemini, duvarları, yerleşimi, düzeni renkleri ile evinizde kendinizin yapabileceği göz alıcı güzellikteki mutfak dekorasyonlarını sizler için bir araya getirdik. Bir mutfak dekorasyonu tüm detayları ile çok yüksek maliyetlere yapılsa da örnek dekoratif mutfakları incelediğinizde kendi kendinize mutfağınızı göz kamaştıran güzelliğe sahip bir mutfak haline getirebileceğinizi göreceksiniz. Homify mutfak dekorasyonu fikirleri arasında yer alan ve kopya çekebileceğiniz eşsiz mutfakları inceleyebilir, tarzınızı yansıtan zevkiniz ile uyumlu olan mutfakları evlerinizde uygulayabilirsiniz. Bütçe olarak minimal bütçelere sahip bu mutfaklar ile evleriniz genel dekorasyon ile uyumlu şık ve zarif mutfaklara sahip olacaktır.
Mutfak içinde muhafaza alanları olarak kullanılan mutfak dolapları tasarımı ve işlevsel kullanımı açısından çok önemlidir. Resimde koyu renklerde tercih edilmiş ve koyu renklerin ağırlığında yapılan mutfak dekorasyonu ile uyumlu olan mutfak dolapları mutfağın şıklığını artırdığı gibi estetik olarak da katkı sağlamış.
Mutfaklar ev hanımlarının ve kullanıcıların çokca vakit geçirdikleri yaşam alanları olduğu için aydınlık ve ışıl ışıl olması çok önemlidir. Resimde yer alan mutfak dekorasyonu gibi duvarınızın birini cam duvar olarak dekore etmek ve özel bir aydınlatma sistemi ile mutfağın gün boyu ışıl ışıl bir mutfak olmasını sağlamak sizin tercihiniz olacaktır. Aydınlık bir mutfak ferah ve kusursuz bir mutfak olarak bir yaşam alanı olarak da kullanılabilir.
Mutfağınızı klasik mutfak dekorasyonları arasından sıyrılmış ve zarif mutfak olarak kullanmak istiyorsanız hayal gücünüzü yansıtmanız gereklidir. Örnek mutfak dekorasyonunda olduğu gibi özel mutfak adası, mutfak tezgahı mutfak dolapları tasarlayarak renk seçimleri ile muhteşem bir mutfağa imza atabilirsiniz. Böylece parmakla gösterilecek bir mutfağa sahip olabilirsiniz.
Mutfak tezgahlarından bağımsız olarak bulunan evyeler çok çeşitli olduğu için seçimlerinizde dikkatli davranmanız gerekir. Seçeceğiniz evye mutfak tezgahınızın görselliğini artıracağı gibi mutfağınızın estetiğine ve dekorasyonunuzun güzelliğine de katkı sağlayacaktır. Bu nedenle kaliteli ve uzun ömürlü olan aynı zamanda zarif bir görünüme sahip evyeler tercih etmeniz faydalı olacaktır.
Mutfağınızı en verimli şekilde kullanmak için en küçük alandan bile faydalanmalı ve bu alanları işlevsel hale getirerek mutfak için gerekli olan fonksiyonelliği sağlamalısınız. Resimde yer alan köşe mutfak örneğinde olduğu gibi mutfağın etinden sütünden ve yününden yararlanmak için her metre kareyi kullanmak iyi bir fikir olacaktır.
Açık mutfaklar salon veya oturma odası ile iç içe olan mutfaklar olduğu için salon ile ayrımı sağlayan bir sınır yoktur. Bu örnekte mutfağı salon ile ayıran ve aynı zamanda mutfağın bir parçası olan mutfak tezgahı mutfağın sanal sınırı olmuş. Mutfağı salondan ayırarak aynı zamanda bir servis masası görevi görmesi mutfağın fonksiyonelliğini ortaya koymuş.
Küçük ölçülü mutfaklar genel olarak karanlık ve boğucu mutfaklardır. Bu tür mutfaklarda olabildiğince aydınlık ortamlar yaratılmalı ve mutfaklar çok işlevsel bir yerleşime sahip olacak şekilde dekore edilmelidir. Resimde yer alan mutfak örneğinde olduğu gibi duvara yapılan küçük pencere aydınlık sağlarken bir yandan da küçük mutfak mobilyaları tercih edilmiş ve mutfak işlevsel hale getirilmiş.