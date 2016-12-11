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Küçük evler için 18 çok fonksiyonlu mobilya fikri

Aydin Sanli Aydin Sanli
Cobertura Freguesia, fpr Studio fpr Studio İskandinav Yatak Odası Beyaz
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Küçük evlerin avantajlı olduğunu pek çok taraf vardır. Örneğin küçük evlerin temizliği daha kolaydır ve daha az zaman alır. Ancak küçük evlerin zorlukları da vardır. Bunların başında da evi döşerken küçük kullanım alanını düşünerek seçimler yapma gerekliliği vardır. 

Ancak bu gereklilik bir avantaja da dönüşebilir, çünkü yerden tasarruf etmek için ortaya son derece orijinal mobilyalar çıkabilir ve bu tarz mobilyaları büyük evlerde görmek mümkün değildir. Bugün size küçük evler için tasarlanmış birçok işlevi bir arada sunan mobilyalardan bir seçki hazırladık. Bu yazıya bir göz atarsanız belki küçük eviniz için işinize yarayacak bir tasarıma rastlayabilirsiniz.

1. Yemek masası ve çalışma masası

Escritorios de Madera, Biogibson Biogibson Çalışma OdasıÇalışma Masaları Ahşap
Biogibson

Biogibson
Biogibson
Biogibson

Böyle bir masayı hem yemek, hem de çalışma masası olarak kullanabilirsiniz. Masanın altındaki basamaklara da işe yaramayan kağıtları atmak için resimde görüldüğü gibi çöp sepeti koyabilirsiniz.

2. Bu bir yatak mı? Kanepe mi? Yoksa bir dolap mı?

Main space homify Eklektik Yatak Odası
homify

Main space

homify
homify
homify

Yatağın altı geniş çekmecelerle bir depolama alanına dönüşmüş. Yatağın kenarında kalan bölüm ise oturulabilecek bir alan olarak dikkat çekiyor.

3. Çalışma masası ve kitaplık bir arada

Sala estudio Diciembre 2015, Idea Interior Idea Interior Çalışma OdasıÇalışma Masaları
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

Bu tasarım çok orijinal olmasa da son dönemlerde evlerde pek yer verilmeyen bir model olduğu için dahil ettik seçkimize. Çalışma masası ve kitaplığı bir arada tasarlayarak yer tasarrufu sağlayabilirsiniz.

4. Mutfak mı dolap mı belli değil

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE Küçük Mutfak
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

Oturma odası ile mutfağın bir arada olduğu bu evde kapaklar sayesinde mutfak kamufle edilebiliyor. Kapaklar kapanınca mutfağın olduğu bölüm bir dolap gibi görünüyor.

5. Gizli çekmeceli sehpa

Linea Reciclato, Semillero Muebles Semillero Muebles Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
Semillero Muebles

Semillero Muebles
Semillero Muebles
Semillero Muebles

Bu şık sehpanın çekmecesi olduğunu, çekmece kapalıyken anlamak imkansız.

6. Katlanabilir zarif çalışma masası

FLATMATE: Eine raumsparende Lösung für das Homeoffice in Zeiten der CORONA-Krise, studio michael hilgers studio michael hilgers Çalışma OdasıÇalışma Masaları
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

Bu masanın çalışma zemini katlanabiliyor ve çalışma masası ince haliyle, sanki radyatör muhafazası gibi görünüyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Vitrin, çalışma masası bir arada

setup: Der Wohnbaukasten , studio michael hilgers studio michael hilgers Çalışma OdasıÇalışma Masaları
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

Vitrin gibi kullanılan bu mobilya açılır kapanır bölümü sayesinde birden çalışma masasına dönüşüyor. Ayrıca mobilya odayı ikiye ayırmak için bir seperatör işlevi de görüyor.

8. Akıllı raf sistemi

Escritorio H1, PUNCH TAD PUNCH TAD Çalışma OdasıÇalışma Masaları Orta Yoğunlukta Lifli Levha Gri
PUNCH TAD

PUNCH TAD
PUNCH TAD
PUNCH TAD

Çalışma masasının tablasının altına böyle bir raf sistemi yaptırarak, pek çok ıvır zıvır için yer yaratabilirsiniz.

9. Çoook işlevli sehpa

Muebles sobre diseño, Weld Weld Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
Weld

Weld
Weld
Weld

Orta sehpası açılabilir kanatları sayesinde hem çalışma masasına hem de yemek masasına dönüşebiliyor.

10. Kitaplı ve yatak bir arada

Cobertura Freguesia, fpr Studio fpr Studio İskandinav Yatak Odası Beyaz
fpr Studio

fpr Studio
fpr Studio
fpr Studio

Küçük evlerde yatağı yer seviyesinin üstüne almak, altta kalan bölümü de işlevli değerlendirmenize olanak tanır. Bu örnekte yatağın altı kitaplık olarak değerlendirilmiş. Böyle bir fikri gerçekleştirmek için bir marangoza danışabilirsiniz.

11. Çalışma masası mı duvar lambası mı?

office in a box, studio michael hilgers studio michael hilgers Çalışma OdasıDolap & Raflar
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

Duvara monteli bu küçük kasa kapağı açılarak çalışma masası olarak kullanılabiliyor. Kullanılmadığında ise duvar lambası işlevi görüyor.

12. Yatak, depolama alanı ve çalışma masası bir arada

homify Çocuk OdasıYatak & Beşikler
homify

homify
homify
homify

Bu gördüğünüz yatak üç işlevi birden barındırıyor. Yüksek yapılan yatak geniş bir depolama alanı sunarken, sürgülü çalışma masası sürülerek yatağın altındaki yerini alıyor.

13. TV ünitesi

Muebles Multimedia, MADERISTA MADERISTA Multimedya OdasıMobilyalar Ahşap Ahşap rengi
MADERISTA

MADERISTA
MADERISTA
MADERISTA

TV ünitelerini sadece televizyon için bir mobilya gibi düşünmeyin. Onlardan maksimum da fayda alın. Çeşitli raflar ve depolama alanlarını ünitelere entegre edin.

14. Duvarlar değerlendirilmeli

Raumwunder, Connox Connox Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
Connox

Connox
Connox
Connox

Bu örnekte ayakkabı dolabının yaslandığı duvar şapkanın koyulduğu kutu ve askılarla donatılmış.

15. Mutfak adaları da depolama alanına dönüşebilir

Muebles Reciclados Mallorca, Muebles Reciclados Mallorca Muebles Reciclados Mallorca MutfakDepo & Kiler
Muebles Reciclados Mallorca

Muebles Reciclados Mallorca
Muebles Reciclados Mallorca
Muebles Reciclados Mallorca

Resimdeki küçük mutfak adası çok büyük işler başarıyor. Sadece yemek hazırlanacak bir yer olmakla kalmıyor, ayrıca çok kullanışlı bir depolama alanı olarak iş görüyor.

16. Her şey bir arada

Muebles Infantiles, KiKi Diseño y Decoración KiKi Diseño y Decoración Çocuk OdasıYatak & Beşikler
KiKi Diseño y Decoración

KiKi Diseño y Decoración
KiKi Diseño y Decoración
KiKi Diseño y Decoración

Bu ranza hem evdeki çocukların yatağı olarak işlev görüyor, hem de çalışma masası olarak kullanılıyor.

17. Kesme tablalı büyüyebilen masa

Mesas de cocina extensibles, Furnet Furnet MutfakMasa & Oturma Grupları
Furnet

Furnet
Furnet
Furnet

Resimde gördüğünüz masa son derece modüler ve küçük evler için çok kullanışlı olacağı kesin. Ana tablanın altına sürülebilen kanatlar açılarak masanın boyu uzatılabildiği gibi, ortadaki sürgülü tabla da yemek hazırlamak için alan sunuyor.

18. Banyoda tezgah görmüş müydünüz?

Baños pequeños, Baños Rom Baños Rom Klasik Banyo
Baños Rom

Baños Rom
Baños Rom
Baños Rom

Banyoya yapılacak bir tezgah sayesinde çamaşır makinesinin üstü kapatılabilir ve o alan çamaşırların ayrıştırıldığı ya da katlandığı bir alan olarak işlev görebilir.

Peki kendi mobilyanızı kendiniz yapmak ister misiniz? Cevabınız evetse, bu yazı size fikir verebilir.

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