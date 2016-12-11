Küçük evler için 18 çok fonksiyonlu mobilya fikri

Küçük evlerin avantajlı olduğunu pek çok taraf vardır. Örneğin küçük evlerin temizliği daha kolaydır ve daha az zaman alır. Ancak küçük evlerin zorlukları da vardır. Bunların başında da evi döşerken küçük kullanım alanını düşünerek seçimler yapma gerekliliği vardır.

Ancak bu gereklilik bir avantaja da dönüşebilir, çünkü yerden tasarruf etmek için ortaya son derece orijinal mobilyalar çıkabilir ve bu tarz mobilyaları büyük evlerde görmek mümkün değildir. Bugün size küçük evler için tasarlanmış birçok işlevi bir arada sunan mobilyalardan bir seçki hazırladık. Bu yazıya bir göz atarsanız belki küçük eviniz için işinize yarayacak bir tasarıma rastlayabilirsiniz.