Küçük evler için 18 çok fonksiyonlu mobilya fikri

Küçük evlerin avantajlı olduğunu pek çok taraf vardır. Örneğin küçük evlerin temizliği daha kolaydır ve daha az zaman alır. Ancak küçük evlerin zorlukları da vardır. Bunların başında da evi döşerken küçük kullanım alanını düşünerek seçimler yapma gerekliliği vardır.
Ancak bu gereklilik bir avantaja da dönüşebilir, çünkü yerden tasarruf etmek için ortaya son derece orijinal mobilyalar çıkabilir ve bu tarz mobilyaları büyük evlerde görmek mümkün değildir. Bugün size küçük evler için tasarlanmış birçok işlevi bir arada sunan mobilyalardan bir seçki hazırladık. Bu yazıya bir göz atarsanız belki küçük eviniz için işinize yarayacak bir tasarıma rastlayabilirsiniz.
Böyle bir masayı hem yemek, hem de çalışma masası olarak kullanabilirsiniz. Masanın altındaki basamaklara da işe yaramayan kağıtları atmak için resimde görüldüğü gibi çöp sepeti koyabilirsiniz.
Yatağın altı geniş çekmecelerle bir depolama alanına dönüşmüş. Yatağın kenarında kalan bölüm ise oturulabilecek bir alan olarak dikkat çekiyor.
Bu tasarım çok orijinal olmasa da son dönemlerde evlerde pek yer verilmeyen bir model olduğu için dahil ettik seçkimize. Çalışma masası ve kitaplığı bir arada tasarlayarak yer tasarrufu sağlayabilirsiniz.
Oturma odası ile mutfağın bir arada olduğu bu evde kapaklar sayesinde mutfak kamufle edilebiliyor. Kapaklar kapanınca mutfağın olduğu bölüm bir dolap gibi görünüyor.
Bu şık sehpanın çekmecesi olduğunu, çekmece kapalıyken anlamak imkansız.
Bu masanın çalışma zemini katlanabiliyor ve çalışma masası ince haliyle, sanki radyatör muhafazası gibi görünüyor.
Vitrin gibi kullanılan bu mobilya açılır kapanır bölümü sayesinde birden çalışma masasına dönüşüyor. Ayrıca mobilya odayı ikiye ayırmak için bir seperatör işlevi de görüyor.
Çalışma masasının tablasının altına böyle bir raf sistemi yaptırarak, pek çok ıvır zıvır için yer yaratabilirsiniz.
Orta sehpası açılabilir kanatları sayesinde hem çalışma masasına hem de yemek masasına dönüşebiliyor.
Küçük evlerde yatağı yer seviyesinin üstüne almak, altta kalan bölümü de işlevli değerlendirmenize olanak tanır. Bu örnekte yatağın altı kitaplık olarak değerlendirilmiş. Böyle bir fikri gerçekleştirmek için bir marangoza danışabilirsiniz.
Duvara monteli bu küçük kasa kapağı açılarak çalışma masası olarak kullanılabiliyor. Kullanılmadığında ise duvar lambası işlevi görüyor.
Bu gördüğünüz yatak üç işlevi birden barındırıyor. Yüksek yapılan yatak geniş bir depolama alanı sunarken, sürgülü çalışma masası sürülerek yatağın altındaki yerini alıyor.
TV ünitelerini sadece televizyon için bir mobilya gibi düşünmeyin. Onlardan maksimum da fayda alın. Çeşitli raflar ve depolama alanlarını ünitelere entegre edin.
Bu örnekte ayakkabı dolabının yaslandığı duvar şapkanın koyulduğu kutu ve askılarla donatılmış.
Resimdeki küçük mutfak adası çok büyük işler başarıyor. Sadece yemek hazırlanacak bir yer olmakla kalmıyor, ayrıca çok kullanışlı bir depolama alanı olarak iş görüyor.
Bu ranza hem evdeki çocukların yatağı olarak işlev görüyor, hem de çalışma masası olarak kullanılıyor.
Resimde gördüğünüz masa son derece modüler ve küçük evler için çok kullanışlı olacağı kesin. Ana tablanın altına sürülebilen kanatlar açılarak masanın boyu uzatılabildiği gibi, ortadaki sürgülü tabla da yemek hazırlamak için alan sunuyor.
Banyoya yapılacak bir tezgah sayesinde çamaşır makinesinin üstü kapatılabilir ve o alan çamaşırların ayrıştırıldığı ya da katlandığı bir alan olarak işlev görebilir.
Peki kendi mobilyanızı kendiniz yapmak ister misiniz? Cevabınız evetse, bu yazı size fikir verebilir.