Müstakil bir evden 6 pratik fikir

Mimari tasarımda faydalı ipuçlarına her zaman ihtiyaç vardır. Bazen üzerinde çok fazla profesyonelin çalıştığı lüks ve elit bir projeden alamayacağınız bir ipucunu mütevazı ve küçük bir evin mimarisinden ve dekorasyonundan alabilirsiniz. Bugün size tanıtacağımız proje de kendi halinde bir eve ait ama işe yarar ipuçları barındırıyor.

Bu evde ev sahibinin istekleri doğrultusunda gerçekleştirilen küçük dokunuşlar çok kıymetli sonuçlara neden olmuş. Sizin de müstakil bir eviniz varsa bu yazı çok faydalı olabilir. Aslında bakılırsa yazı sadece müstakil evi olanlar için değil, küçük ve mütevazı bir eve sahip olan tüm ev sahipleri için geçerli. Haydi lafı fazla uzatmayalım ve turumuza başlayalım.