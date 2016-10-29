Müstakil bir evden 6 pratik fikir

Mimari tasarımda faydalı ipuçlarına her zaman ihtiyaç vardır. Bazen üzerinde çok fazla profesyonelin çalıştığı lüks ve elit bir projeden alamayacağınız bir ipucunu mütevazı ve küçük bir evin mimarisinden ve dekorasyonundan alabilirsiniz. Bugün size tanıtacağımız proje de kendi halinde bir eve ait ama işe yarar ipuçları barındırıyor.
Bu evde ev sahibinin istekleri doğrultusunda gerçekleştirilen küçük dokunuşlar çok kıymetli sonuçlara neden olmuş. Sizin de müstakil bir eviniz varsa bu yazı çok faydalı olabilir. Aslında bakılırsa yazı sadece müstakil evi olanlar için değil, küçük ve mütevazı bir eve sahip olan tüm ev sahipleri için geçerli. Haydi lafı fazla uzatmayalım ve turumuza başlayalım.
Dış cephede tek renk ve doku yerine farklı dokulara yer vermek çok iyi bir seçim. Bu şekilde tasarlanmış bir dış cephe eve güzellik ve yaratıcılık katar. Konumuz olan evde de beyaz düz boyayla, tuğla doku bir arada kullanılmış. Ortaya bu estetik sonuç çıkmış. Bu unsurlardan biri ya da diğeri olmasa, ortaya çıkacak sonucun ne kadar monoton olacağını tahmin etmek için doğaüstü güçlere sahip olmamız gerekmiyor. Evinizin dış cephesinde farklı dokuları nasıl kullanabileceğiniz konusunda bir uzmana danışmak istiyorsanız tıklayın.
Evinizin büyüklüğü ne olursa olsun doğal ışıktan mümkün olduğu kadar faydalanmak her açıdan evinizin yararına olacaktır. Doğal ışık, elektrik giderlerinde tasarruf etmenizi sağlar, mekanların ferahlamasını ve olduğundan geniş görünmesini sağlar ve içeride çiçek yetiştirmenize olanak verir.
Doğal ışıktan maksimumda yaralanmanız için pencere ve kapıları mümkün olduğunca çok tutmanızda ve cam yüzeyleri herhangi bir kaplama malzemesiyle kaplamamanızda fayda var. Bakın resimde doğal ışığın nasıl aydınlattığını ve ferahlattığını görüyorsunuz.
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Mutfakta yaratıcılık çok önemli. Ama mutfakta yaratıcılık deyince yemeklerden bahsetmiyoruz. Elbette yemek yaparken de yaratıcılığı gerek var ama bizim ilgilendiğimiz tasarımdaki yaratıcılık.
Bakın bu evin mutfağında da son derece yaratıcı bir tasarıma yer verilmiş. Birbirinden farklı küçük karolar öyle güzel bir araya getirilmiş ve mutfak duvarını öyle güzel süslemiş ki şapka çıkarmamak imkansız.
Şimdi de evin banyosuna geldik. Oldukça küçük bir banyoya sahip evde banyonun tasarımı için akıllı fikirlere ihtiyaç olduğu kesin.
Bu banyoda kullanılan akıllıca fikir ise lavabonun altına dolap koyulmamış olması. Dolap koyulsa alanı daraltacağı gerçek. Şu anki haliyle lavabonun altı yine de bir şeyler koyulmasına yarayabilir ama boşken mekanın daralmamasını sağlamış.
Elbette küçük banyoların, duş alma kısımları da dar olur. Hele bir de şampuan, sabun gibi banyo malzemelerini koymak için bir raf varsa, zaten dar olan mekan daha da daralır.
Bu durumun önüne geçmek için kullanılabilecek başlıca çözüm ise niş. Duvara gömülü bir çeşit raf denebilecek nişe banyo malzemeleri koyulabilir ve yerden tasarruf edilir. Ayrıca banyoda yer alacak bir pencere küçük banyonun ferah olmasını da sağlar. Düşünsenize bu banyoda pencere olmasaydı ne kadar iç karartıcı olurdu.
Son olarak evin oturma odasına konuk oluyoruz. Oturma odasında bizi bir şömine karşılıyor. Oturma odasında da evin dış cephesinde olduğu gibi iki farklı doku kullanılmış olması dikkatimizi çekiyor. Şöminede kullanılan tuğla doku eve rustik bir hava da katmış.
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