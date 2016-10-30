현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Küçük evler için 6 elbise dolabı fikri

Aydin Sanli Aydin Sanli
The Three Cusps Chalet, Tiago do Vale Arquitectos Tiago do Vale Arquitectos Eklektik Giyinme Odası
Loading admin actions …

Ev dekorasyonun iyi ve ayrıntılı düşünülerek yapılmış olması insana günlük yaşamında zaman tasarrufu sağlar. Ev dekorasyonunda en önemli konulardan biri de kişiye yetecek kadar depolama alanına yer verilmiş olmasıdır. Bazen küçük evlerde depolama alanları sorun olabilir ama bu durumun üstesinden gelmek için yaratıcı ve akılcı çözümlere ihtiyaç vardır.

Her türlü boş alanının etkin olarak kullanılmasıyla tüm eşya ve kıyafetlerimize yetecek miktarda alan yaratabiliriz. Biz de size bu yazımızda küçük evlerde bulunmuş depolama alanlarından bir seçki hazırladık. Elbette her evin planı birbirinden farklıdır ve çözümler yere göre değişiklik gösterir ama belki de bu örneklerden biri size uygun olabilir.

Açık gardırop

Интерьер дома для молодой семьи, Rash_studio Rash_studio Klasik Giyinme Odası
Rash_studio

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

Çatı katında bulunan bu alanda çatının altında kalan tüm alan bir elbise dolabına dönüştürülmüş. Raflar, askılar ve çekmeceler harika bir kombinasyon oluşturmuş ve bir kapıya da perdeye ihtiyaç duymuyorlar. Alan o kadar iyi organize edilmiş ki, her şey yerli yerinde. Bu açık gardırobun sahibinin sabahları aradığını bulamama sıkıntısı yaşamayacağı kesin. Giyinirken oturmak için kullanılan pufun şirinliğine değinmeden de geçmeyelim.

Abra kadabra

The Three Cusps Chalet, Tiago do Vale Arquitectos Tiago do Vale Arquitectos Eklektik Giyinme Odası
Tiago do Vale Arquitectos

The Three Cusps Chalet

Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos

Dar alanlarda elbise dolabı yaratmak için akılları zorlayan çözümler bulunuyor. Çatı katında yer alan bu alanda mekanın en ucu bölünmüş ve gardıroba çevrilmiş. Kapaklar kapalı olduğunda orada bir elbise dolabı olduğunu tahmin etmek neredeyse imkansız. 

Aynayla genişleyen mekan

Двухкомнатная квартира в жилом комплексе "Юбилейный", Design Rules Design Rules Eklektik Giyinme Odası
Design Rules

Design Rules
Design Rules
Design Rules

Nasıl bir elbise dolabı çözümü bulursanız bulun, eğer imkan varsa oraya bir boy aynası asın. Ayna optik bir illüzyon yaratır ve mekan olduğundan daha geniş ve ferah görünür. Üstelik insan giydiği elbiseleri boy aynasında görerek nasıl durduğuna bakabilir. 

Bu küçük giyinme odasında da ayna kullanılmış ve bu illüzyondan faydalanmış. Ayrıca mekanın duvarları da açık renge boyanmış ve mekanın daha iç açıcı olması sağlanmış.

kayan kapılar

Obra Nueva - Dormitorios y vestidor - Bº Pº Martin Fierro - Yerba Buena, DIAZ GUERRA ESTUDIO DIAZ GUERRA ESTUDIO Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
DIAZ GUERRA ESTUDIO

DIAZ GUERRA ESTUDIO
DIAZ GUERRA ESTUDIO
DIAZ GUERRA ESTUDIO

Eğer yatak odanız çok geniş değilse gardırop kapılarınız kesinlikle sürgülü olmalı. Çünkü açılır kapanır kapılar, açıldıklarında yataktan arda kalan alanın çoğunu kaplar ve insanın hareket kabiliyetini kısıtlar. Kayan kapılar ise depolama alanından feragat etmeden yer tasarrufu sağlıyor.

Bu yatak odasında da sürgülü kapılar sayesinde yer tasarrufu sağlanmış.

Renk seçimi

Encuentro, Estudio Moron Saad Estudio Moron Saad Modern Yatak Odası
Estudio Moron Saad

Encuentro

Estudio Moron Saad
Estudio Moron Saad
Estudio Moron Saad

Seçilen renklerde mekanları geniş ya da bunaltıcı gösterebilir. Koyu tonlar bulunduğu mekanı kasvetli gösterir ve mekanların darlığının altına çizerler.

Bu nedenle küçük alanlarda ya açık renkler, ya da çok koyu olmayan canlı renkler kullanmakta yarar var. Bu giyinme odasında da insanın içini açan bir mavi tonu kullanılmış ve gardıropta da çok doğru biçimde beyaz tercih edilmiş.

Kendin yap

Muebles de hierro, Artesanos en Hierro Artesanos en Hierro Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Artesanos en Hierro

Artesanos en Hierro
Artesanos en Hierro
Artesanos en Hierro

Bazen elinizin altındaki malzemelerle de elbise dolabı yapmak mümkün olabilir. Metal su boruları ve birkaç parça suntayı kendiniz bir araya getirerek şekilde gördüğünüz gibi bir elbise dolabı yaratmanız mümkün. 

Daha fazla gardırop modeli için TIKLAYIN!

Banyonuzu yenilemenize neden olacak 30 banyo modeli
Bu elbise dolabı fikirlerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler