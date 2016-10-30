Küçük evler için 6 elbise dolabı fikri

Ev dekorasyonun iyi ve ayrıntılı düşünülerek yapılmış olması insana günlük yaşamında zaman tasarrufu sağlar. Ev dekorasyonunda en önemli konulardan biri de kişiye yetecek kadar depolama alanına yer verilmiş olmasıdır. Bazen küçük evlerde depolama alanları sorun olabilir ama bu durumun üstesinden gelmek için yaratıcı ve akılcı çözümlere ihtiyaç vardır.
Her türlü boş alanının etkin olarak kullanılmasıyla tüm eşya ve kıyafetlerimize yetecek miktarda alan yaratabiliriz. Biz de size bu yazımızda küçük evlerde bulunmuş depolama alanlarından bir seçki hazırladık. Elbette her evin planı birbirinden farklıdır ve çözümler yere göre değişiklik gösterir ama belki de bu örneklerden biri size uygun olabilir.
Çatı katında bulunan bu alanda çatının altında kalan tüm alan bir elbise dolabına dönüştürülmüş. Raflar, askılar ve çekmeceler harika bir kombinasyon oluşturmuş ve bir kapıya da perdeye ihtiyaç duymuyorlar. Alan o kadar iyi organize edilmiş ki, her şey yerli yerinde. Bu açık gardırobun sahibinin sabahları aradığını bulamama sıkıntısı yaşamayacağı kesin. Giyinirken oturmak için kullanılan pufun şirinliğine değinmeden de geçmeyelim.
Dar alanlarda elbise dolabı yaratmak için akılları zorlayan çözümler bulunuyor. Çatı katında yer alan bu alanda mekanın en ucu bölünmüş ve gardıroba çevrilmiş. Kapaklar kapalı olduğunda orada bir elbise dolabı olduğunu tahmin etmek neredeyse imkansız.
Nasıl bir elbise dolabı çözümü bulursanız bulun, eğer imkan varsa oraya bir boy aynası asın. Ayna optik bir illüzyon yaratır ve mekan olduğundan daha geniş ve ferah görünür. Üstelik insan giydiği elbiseleri boy aynasında görerek nasıl durduğuna bakabilir.
Bu küçük giyinme odasında da ayna kullanılmış ve bu illüzyondan faydalanmış. Ayrıca mekanın duvarları da açık renge boyanmış ve mekanın daha iç açıcı olması sağlanmış.
Eğer yatak odanız çok geniş değilse gardırop kapılarınız kesinlikle sürgülü olmalı. Çünkü açılır kapanır kapılar, açıldıklarında yataktan arda kalan alanın çoğunu kaplar ve insanın hareket kabiliyetini kısıtlar. Kayan kapılar ise depolama alanından feragat etmeden yer tasarrufu sağlıyor.
Bu yatak odasında da sürgülü kapılar sayesinde yer tasarrufu sağlanmış.
Seçilen renklerde mekanları geniş ya da bunaltıcı gösterebilir. Koyu tonlar bulunduğu mekanı kasvetli gösterir ve mekanların darlığının altına çizerler.
Bu nedenle küçük alanlarda ya açık renkler, ya da çok koyu olmayan canlı renkler kullanmakta yarar var. Bu giyinme odasında da insanın içini açan bir mavi tonu kullanılmış ve gardıropta da çok doğru biçimde beyaz tercih edilmiş.
Bazen elinizin altındaki malzemelerle de elbise dolabı yapmak mümkün olabilir. Metal su boruları ve birkaç parça suntayı kendiniz bir araya getirerek şekilde gördüğünüz gibi bir elbise dolabı yaratmanız mümkün.
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