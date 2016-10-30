Küçük evler için 6 elbise dolabı fikri

Ev dekorasyonun iyi ve ayrıntılı düşünülerek yapılmış olması insana günlük yaşamında zaman tasarrufu sağlar. Ev dekorasyonunda en önemli konulardan biri de kişiye yetecek kadar depolama alanına yer verilmiş olmasıdır. Bazen küçük evlerde depolama alanları sorun olabilir ama bu durumun üstesinden gelmek için yaratıcı ve akılcı çözümlere ihtiyaç vardır.

Her türlü boş alanının etkin olarak kullanılmasıyla tüm eşya ve kıyafetlerimize yetecek miktarda alan yaratabiliriz. Biz de size bu yazımızda küçük evlerde bulunmuş depolama alanlarından bir seçki hazırladık. Elbette her evin planı birbirinden farklıdır ve çözümler yere göre değişiklik gösterir ama belki de bu örneklerden biri size uygun olabilir.