Nefes kesen 23 ahşap mutfak

Mutfak tasarımında kullanılabilecek çok farklı tarz mevcut. Her zevke, her boyuta, her ihtiyaca göre başka başka mutfaklar bulmak mümkün. Mutfak tasarımını seçerken elbette kişiliğinizi yansıtacak malzeme, renk ve tarz üzerine yoğunlaşmak önemli. Böylece ortaya çıkacak sonuçtan memnun olma olasılığı artar ve sevdiğiniz bir mutfakta zaman geçirirken sizden mutlusu olmaz. Bugünkü yazımızda hepsi birbirinden güzel ve ana malzemesi ahşap olan mutfak modellerinden bir seçki hazırladık. Hepsini olmasa da bazılarını çok beğeneceğinizden eminiz. Gelin lafı uzatmadan yolculuğumuza başlayalım.
Dolaplardan, yer döşemesine kadar ahşabın hakim olduğu bu mutfak insanın içini ısıtıyor. Sizce de öyle değil mi? Dört tarafı mutfak kullanım alanı olarak kullanılarak küçük alanda tüm mutfak fonksiyonlarına yer verilmeye çalışılmış.
Ahşap evin her yerine olduğu gibi mutfağa da çok yakışıyor. Farklı kaplama malzemeleriyle çok şık mekanlar yaratılabiliyor.
Tavanı dahi ahşapla kaplanmış bu mutfakta granit ve mermer gibi malzemelerin de kompozisyona katkıda bulunduğunu görüyoruz.
Mutfağın ortasında bulunan mutfak adası da ahşaptan nasibini almış. Mutfak adasının altında bulunan çekmeceler ahşapla kaplı.
Doğal ışığın bolca girdiği bu küçük mutfakta açık tonlarda ahşap kullanılmış. Sizin mutfağınız da küçükse açık tonları tercih edin. Mutfak konusunda bir uzmana danışmak için tıklayın.
Ahşap rustikten, minimaliste, modernden klasiğe her türlü tarzda kullanılabilecek bir malzeme. Bu modern mutfağa da çok yakışmamış mı?
Ahşap geri dönüştürülebilen ve doğada yok olabilen bir malzeme. Doğası gereği estetik, kendiliğinden doku sahibi ve karakter sahibi bir malzeme.
Ahşap tercih edenler tek bir renkle sınırlı değil. Pek çok farklı renk tonunda ahşap malzeme bulmak mümkün. Evinizin dekoruna uygun ahşabı bulmak çok kolay.
Ahşap hem dekoratif unsurlar için, hem de depolama çözümleri için kullanabilirsiniz.
Ahşap başka malzemelerle de uyum sağlayabilen bir malzemedir. Metal, mermer ya da seramik ahşapla uyum sağlayabilir.
Ham ahşaptan açıkta bırakılmış kolon ve kirişler mutfağa rustik bir hava veriyor. Ama bu mutfaktaki modern bir mutfak adasıyla kompozisyonu dengeleyebilirsiniz.
Mutfağınız ve yemek odanız bir aradaysa, yemek masasını da ahşaptan seçebilirsiniz. Meşe, çam, ya da kirazdan yapılmış bir masa ağacın kendine has damarlarıyla çok estetik duracaktır.
Dediğimiz gibi ahşap diğer malzemelerle çok iyi bir şekilde uyum sağlıyor. Bu fotoğrafta da paslanmaz çelik davlumbazlar ve ahşabın uyumunu görüyoruz.
Mutfak adanızı da tezgahı ve depolama alanlarıyla ahşaptan yapabilirsiniz. İster cilalı ve parlak ahşap kaplamalar kullanın, ister ham ahşaptan kendiniz bir ada yapın, ahşap bir ada kesinlikler mutfağa çok katkı sağlar.
Ahşap her malzemeye uyum sağladığı gibi, her renge de uyum sağlar. Burada da siyahla uyumunu görüyoruz.
Beyaz mutfaklar sadeliğin, tazeliğin ve ışıltının temsilcisidir. Ama bu özellikleriyle beyaz mutfaklar soğuk ve donuk olabilir. Ahşap bu donukluğa sıcaklık katar.
İşlem görmemiş ahşap nem, ısı ve küften korunmalıdır. Ama lamine edilmiş ahşapların böyle dertleri yoktur.
Ham görünümlü ahşapla yapılmış raflar nasıl da güzel görünüyor değil mi?
Duvarların ahşapla kaplanması çok uzun süredir kullanılan bir yöntem. Böyle bir seçenekle mutfakta farklı tarzların havasını yaratmak mümkün.
Ahşap minimalist tarz için de vazgeçilmez bir malzemedir. İki renkli bu ahşap mutfak son derece sade ve şık.
Beton davlumbaz ve ahşabın oluşturduğu kompozisyon ilginç.
Ahşap aynı zamanda kolay temizlenebilen ve dayanıklı bir malzemedir. Çok uzun süre kullanıma uygundur.
Ahşap bulunduğu mekanlara sıcaklık katar. Doğa ananın bize bir lütfu olduğu için her türlü doğal malzemeyle de uyumludur. Çiçekler ve ahşap çok hoş bir ambiyans yaratıyor.
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