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Nefes kesen 23 ahşap mutfak

Aydin Sanli Aydin Sanli
VILLA LAGO DI GARDA, Studio Architettura Carlo Ceresoli Studio Architettura Carlo Ceresoli MutfakMutfak Tezgâhları
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Mutfak tasarımında kullanılabilecek çok farklı tarz mevcut. Her zevke, her boyuta, her ihtiyaca göre başka başka mutfaklar bulmak mümkün. Mutfak tasarımını seçerken elbette kişiliğinizi yansıtacak malzeme, renk ve tarz üzerine yoğunlaşmak önemli. Böylece ortaya çıkacak sonuçtan memnun olma olasılığı artar ve sevdiğiniz bir mutfakta zaman geçirirken sizden mutlusu olmaz. Bugünkü yazımızda hepsi birbirinden güzel ve ana malzemesi ahşap olan mutfak modellerinden bir seçki hazırladık. Hepsini olmasa da bazılarını çok beğeneceğinizden eminiz. Gelin lafı uzatmadan yolculuğumuza başlayalım.

1. U şeklinde

南鹿島のいえ, shu建築設計事務所 shu建築設計事務所 Modern Mutfak Ahşap Ahşap rengi
shu建築設計事務所

shu建築設計事務所
shu建築設計事務所
shu建築設計事務所

Dolaplardan, yer döşemesine kadar ahşabın hakim olduğu bu mutfak insanın içini ısıtıyor. Sizce de öyle değil mi? Dört tarafı mutfak kullanım alanı olarak kullanılarak küçük alanda tüm mutfak fonksiyonlarına yer verilmeye çalışılmış.

2. Şık ve konforlu

VILLA LAGO DI GARDA, Studio Architettura Carlo Ceresoli Studio Architettura Carlo Ceresoli MutfakMutfak Tezgâhları
Studio Architettura Carlo Ceresoli

Studio Architettura Carlo Ceresoli
Studio Architettura Carlo Ceresoli
Studio Architettura Carlo Ceresoli

Ahşap evin her yerine olduğu gibi mutfağa da çok yakışıyor. Farklı kaplama malzemeleriyle çok şık mekanlar yaratılabiliyor.

3. Her yerde ahşap

RESIDENCIA SINALOA, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA Modern Mutfak
OLLIN ARQUITECTURA

OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA

Tavanı dahi ahşapla kaplanmış bu mutfakta granit ve mermer gibi malzemelerin de kompozisyona katkıda bulunduğunu görüyoruz.

4. Ortada bir mutfak adası

COCINAS EN NOGAL, Kuche Haus Kuche Haus Modern Mutfak
Kuche Haus

Kuche Haus
Kuche Haus
Kuche Haus

Mutfağın ortasında bulunan mutfak adası da ahşaptan nasibini almış. Mutfak adasının altında bulunan çekmeceler ahşapla kaplı.

5. Aydınlık ve ferah

homify İskandinav Mutfak Ahşap Beyaz
homify

homify
homify
homify

Doğal ışığın bolca girdiği bu küçük mutfakta açık tonlarda ahşap kullanılmış. Sizin mutfağınız da küçükse açık tonları tercih edin. Mutfak konusunda bir uzmana danışmak için tıklayın.

6. Modern ve tarz sahibi

Casa Palmeral, FR ARQUITECTURA S.A.S. FR ARQUITECTURA S.A.S. Modern Mutfak Ahşap
FR ARQUITECTURA S.A.S.

FR ARQUITECTURA S.A.S.
FR ARQUITECTURA S.A.S.
FR ARQUITECTURA S.A.S.

Ahşap rustikten, minimaliste, modernden klasiğe her türlü tarzda kullanılabilecek bir malzeme. Bu modern mutfağa da çok yakışmamış mı?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Doğal olarak asil

Down Barton, Devon, Trewin Design Architects Trewin Design Architects Modern Mutfak
Trewin Design Architects

Down Barton, Devon

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

Ahşap geri dönüştürülebilen ve doğada yok olabilen bir malzeme. Doğası gereği estetik, kendiliğinden doku sahibi ve karakter sahibi bir malzeme.

8. Koyu rengin ağırbaşlı duruşu

Casa Temozón 17, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos Modern Mutfak
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

Ahşap tercih edenler tek bir renkle sınırlı değil. Pek çok farklı renk tonunda ahşap malzeme bulmak mümkün. Evinizin dekoruna uygun ahşabı bulmak çok kolay.

9. Fonksiyonel

Proyecto J + L, GarDu Arquitectos GarDu Arquitectos Modern Mutfak
GarDu Arquitectos

GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos

Ahşap hem dekoratif unsurlar için, hem de depolama çözümleri için kullanabilirsiniz. 

10. Uyum

Küche als Wohnmöbel, Frigge Bau und Möbeltischlerei Frigge Bau und Möbeltischlerei
Frigge Bau und Möbeltischlerei

Frigge Bau und Möbeltischlerei
Frigge Bau und Möbeltischlerei
Frigge Bau und Möbeltischlerei

Ahşap başka malzemelerle de uyum sağlayabilen bir malzemedir. Metal, mermer ya da seramik ahşapla uyum sağlayabilir.

11. Kolon ve kirişler

Hillside Farm Kitchen Two DUA Architecture LLP Modern Mutfak
DUA Architecture LLP

Hillside Farm Kitchen Two

DUA Architecture LLP
DUA Architecture LLP
DUA Architecture LLP

Ham ahşaptan açıkta bırakılmış kolon ve kirişler mutfağa rustik bir hava veriyor. Ama bu mutfaktaki modern bir mutfak adasıyla kompozisyonu dengeleyebilirsiniz.

12. Yemek odası

Casa MV, ze|arquitectura ze|arquitectura Modern Mutfak
ze|arquitectura

ze|arquitectura
ze|arquitectura
ze|arquitectura

Mutfağınız ve yemek odanız bir aradaysa, yemek masasını da ahşaptan seçebilirsiniz. Meşe, çam, ya da kirazdan yapılmış bir masa ağacın kendine has damarlarıyla çok estetik duracaktır.

13. Metal ile birlikte

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Modern Mutfak
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Dediğimiz gibi ahşap diğer malzemelerle çok iyi bir şekilde uyum sağlıyor. Bu fotoğrafta da paslanmaz çelik davlumbazlar ve ahşabın uyumunu görüyoruz.

14. Baş roldeki ada

Малогабаритная квартира, Elena Arsentyeva Elena Arsentyeva İskandinav Mutfak Ahşap Gri
Elena Arsentyeva

Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva

Mutfak adanızı da tezgahı ve depolama alanlarıyla ahşaptan yapabilirsiniz. İster cilalı ve parlak ahşap kaplamalar kullanın, ister ham ahşaptan kendiniz bir ada yapın, ahşap bir ada kesinlikler mutfağa çok katkı sağlar.

15. Renklerle

Bertus residency, Diego Alonso designs Diego Alonso designs Modern Mutfak
Diego Alonso designs

Diego Alonso designs
Diego Alonso designs
Diego Alonso designs

Ahşap her malzemeye uyum sağladığı gibi, her renge de uyum sağlar. Burada da siyahla uyumunu görüyoruz.

16. Beyaz mutfaklara sıcaklık katar

k o l o r w e w n ę t r z u, DK architektura wnętrz DK architektura wnętrz İskandinav Mutfak
DK architektura wnętrz

DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz

Beyaz mutfaklar sadeliğin, tazeliğin ve ışıltının temsilcisidir. Ama bu özellikleriyle beyaz mutfaklar soğuk ve donuk olabilir. Ahşap bu donukluğa sıcaklık katar.

17. Doğal görünüm

homify Modern Mutfak Ahşap
homify

homify
homify
homify

İşlem görmemiş ahşap nem, ısı ve küften korunmalıdır. Ama lamine edilmiş ahşapların böyle dertleri yoktur.

18. Raflar

Скандинавское кружево, Artichok Design Artichok Design İskandinav Mutfak
Artichok Design

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

Ham görünümlü ahşapla yapılmış raflar nasıl da güzel görünüyor değil mi?

19. Duvar kaplaması

RESIDENCIA R, ARQUITECTURA EN PROCESO ARQUITECTURA EN PROCESO Modern Mutfak
ARQUITECTURA EN PROCESO

ARQUITECTURA EN PROCESO
ARQUITECTURA EN PROCESO
ARQUITECTURA EN PROCESO

Duvarların ahşapla kaplanması çok uzun süredir kullanılan bir yöntem. Böyle bir seçenekle mutfakta farklı tarzların havasını yaratmak mümkün. 

20. Sadelikle gelen şıklık

Zomerhuis Midlaren, Kwint architecten Kwint architecten Minimalist Mutfak
Kwint architecten

Kwint architecten
Kwint architecten
Kwint architecten

Ahşap minimalist tarz için de vazgeçilmez bir malzemedir. İki renkli bu ahşap mutfak son derece sade ve şık.

21. Gelenek ve modernlik

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Eklektik Mutfak
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Beton davlumbaz ve ahşabın oluşturduğu kompozisyon ilginç.

22. Dayanıklı

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México Ankastre mutfaklar Masif Ahşap Mavi
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

Ahşap aynı zamanda kolay temizlenebilen ve dayanıklı bir malzemedir. Çok uzun süre kullanıma uygundur.

23. Sıcaklık katar

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura Modern Mutfak Ahşap Ahşap rengi
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

Ahşap bulunduğu mekanlara sıcaklık katar. Doğa ananın bize bir lütfu olduğu için her türlü doğal malzemeyle de uyumludur. Çiçekler ve ahşap çok hoş bir ambiyans yaratıyor.

Daha fazla mutfak modeli için durmayın, tıklayın.

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