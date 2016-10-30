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Banyonuzu yenilemenize neden olacak 30 banyo modeli

Aydin Sanli Aydin Sanli
IQube House_, ARCHiPUNKTURA .architekci detalu ARCHiPUNKTURA .architekci detalu Modern Banyo
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Banyoların önemsenmediği ve ev dekorasyonu söz konusu olduğunda göz ardı edildiği dönemler çok gerilerde kaldı. Eskiden dekorasyon yatırımları daha çok evin misafir denetimine açık alanlarına yapılırdı ve mahrem olan banyo öksüz bırakılırdı. 

Oysa artık kişisel rahatlama önem kazandı. Modern çalışma hayatı her geçen gün ağırlanırken insanlar kendileriyle baş başa kaldıkları ve günün yorgunluğunu attıkları banyoların daha rahatlatıcı olması için elinden geleni yapıyor. Bu durumu gören tasarımcılar farklı tarzda banyolar tasarlamaya, üreticiler de yeni teknolojiler üretmeye devam ediyor. Bugün size banyonuzu yenileme kararı verdirecek kadar iddialı 30 farklı banyo modeli derledik. Eğer bu banyoları görüp, banyonuzu yenilemeye karar verirseniz, yazının altına yorum yazıp, bizi haberdar edin lütfen.

1. Ahşap

Casa las Moras , Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos Modern Banyo
Lopez Duplan Arquitectos

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

Ahşap genelde banyolarda kullanılan bir malzeme değildir. Ama bu durum eskiden geçerliydi. Kapıdan dolaplara ve yer döşemesine, ahşabın nasıl da güzel durduğunu kayıtsız kalmak mümkün değil.

2. Görsel bir oyun

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura Modern Banyo
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

Banyonuzun duvarına duvar kağıdı ya da karolarla kaplayabilirsiniz. Bu duvardaki göz yanılsaması yaratacak geometrik şekiller ilgi çekici olabilir.

3. Modern küvet

IQube House_, ARCHiPUNKTURA .architekci detalu ARCHiPUNKTURA .architekci detalu Modern Banyo
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu

ARCHiPUNKTURA .architekci detalu
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu

Kimileri küvetin modasının geçtiğini düşünse de yeteri kadar geniş banyoya sahip ev sahipleri küvet tercih etmeye devam ediyor. Küvetlerdeki çizgiler de değişmeye devam ediyor.

4. Renk ve bitkiler

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Banyo Kırmızı
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Banyoda bitki görmek bile mümkün. Bitkilerin yeşil renginin yanına, dekorasyonu renksiz olan bir banyoda renkli aksesuarlar kullanabilirsiniz. Bu banyodaki havlular gibi. Banyonuzu nasıl çiçeklendirebileceğinizle ilgili bir uzmana danışmak isterseniz, tıklayın.

5. Cam

Casa LA 356, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura Modern Banyo Cam
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

Duş alanının camla bölünmesi çok sık rastlanan bir durum ama cam ne kadar büyük tutulursa yarattığı etki de o kadar estetik oluyor.

6. Renkli duvarlar

Departamento Roma Oaxaca , Germán Velasco Arquitectos Germán Velasco Arquitectos Modern Banyo
Germán Velasco Arquitectos

Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos

Kimileri beyaz ve sade banyolardan hoşlanırken, kimileri renkli banyoları tercih ediyor. Duvarlara renk katmak için farklı malzemeler kullanılabilir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Karolar

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura Modern Banyo Mermer Bej
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

Banyonun duvarları karoyla kaplanarak estetik bir görüntü elde edilebilir. Piyasada farklı renk, model ve ebatlarda karolar mevcut.

8. Farklı dokular

Restaurant Artesanal , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea Modern Banyo
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

Banyonuzun duvarlarında tekdüze bir görüntüyü seçmek zorunda değilsiniz. Farklı duvarlarda farklı malzeme ve dokular kullanabilirsiniz.

9. Siyah

Departamento Tabachines , Hansi Arquitectura Hansi Arquitectura Modern Banyo
Hansi Arquitectura

Hansi Arquitectura
Hansi Arquitectura
Hansi Arquitectura

Genelde siyah banyolarda tercih edilen bir renk değildir ama siyah banyonuza zarafet katabilir.

10. Aynalar

Casa Koz, Tacher Arquitectos Tacher Arquitectos Modern Banyo
Tacher Arquitectos

Tacher Arquitectos
Tacher Arquitectos
Tacher Arquitectos

Olabildiğince çok ayna kullanırsanız, bir optik illüzyon yaratarak banyonuzun daha ferah görünmesini sağlayabilirsiniz.

11. Farklı kompozisyonlar

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura Modern Banyo
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

Banyonuzun bir duvarını farklı desenlerde karolarla asimetrik olarak donatırsanız, banyonuza canlılık katarsınız.

12. Pencereler

Martelange | Belgien, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG Modern Banyo
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

Kim demiş banyoda sade küçük bir aydınlatma penceresi olur diye. Bakın, büyük bir pencereyle içeri gün ışığı nasıl da doluyor.

13. Atıl köşe kalmasın

RESIDÊNCIA JO, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept Modern Banyo Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz
UNION Architectural Concept

UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept

Duş kabininin kesildiği yerdeki kolon boşluğuna raflar koyularak atıl alan bırakılmamış.

14. Venedik mozaikleri

Apartamento Chácara Klabin (SP), Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores Modern Banyo
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

Duş kabinini Venedik mozaikleriyle döşemek de ilginç olabilir.

15. Uyum önemli

PATCHWORK E HIDRAULICOS, Gama Ceramica y Baño Gama Ceramica y Baño Modern Banyo
Gama Ceramica y Baño

Gama Ceramica y Baño
Gama Ceramica y Baño
Gama Ceramica y Baño

Banyoda birbirini tekrarlayan renk ve dokuların olması banyoyu daha uyumlu bir yer haline getirir. Örnekte zemin ve duvar aynı karolarla döşenmiş.

16. Rengarenk

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Sıra dışı ve rengarenk karolar bulabilirsiniz. Duvarları da renkli boyayarak cıvıl cıvıl bir banyo yaratabilirsiniz.

17. Aksesuarlar

Mozaiki z płytek, Deeco Deeco Modern Banyo
Deeco

Deeco
Deeco
Deeco

Banyoda banyoyla alakası olmayan aksesuarlara yer verebilirsiniz. Ne de olsa orası da evin bir parçası ve estetik görünmesinde yarar var.

18. Düzenli

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos Modern Banyo
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

Banyonuzda bornoz asacağınız askıdan, havluları asacağınız askıya, kullanılmayan havluları katlayıp koyacağınız raftan, duş alırken kullandığınız banyo malzemelerini koyacağınız rafa kadar her şey olsun, ve her şey derli toplu olsun diyorsanız, alın size örnek bir banyo.

19. Geometrik

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN Modern Banyo Metalik/Gümüş
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

Geometrik şekilli duvar malzemeleri banyodaki aynaların da etkisiyle bir illüzyon ve sonsuzluk duygusu yaratabiliyor.

20. Banyo vitrini

Casa L, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Modern Banyo
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Resimdeki gibi banyoya koyacağınız aksesuar ve saksı bitkilerinin duracağı deyim yerindeyse bir vitrin yerleştirebilirsiniz.

21. Doğayla iç içe

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Modern Banyo
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Ağaç gövdeleri banyo küvetinize perde olabilir.

22. Bembeyaz

Dom na Różanym Potoku , Neostudio Architekci Neostudio Architekci Modern Banyo
Neostudio Architekci

Neostudio Architekci
Neostudio Architekci
Neostudio Architekci

Karolar, tavan, vitrifiye ürünleri… Hepsi beyaz. Bir tek zemin kontrast yaratıyor. Beyazın hakim olduğu bu banyonun insanı ferahlatan bir havası var.

23. Aydınlatma

65sqm Appartment, MADG Architect MADG Architect Modern Banyo
MADG Architect

MADG Architect
MADG Architect
MADG Architect

Her banyo da pencere olması mümkün değil. Bu durumda iş aydınlatmaya düşüyor. Banyonun aydınlatması önemli.

24. Yatak odası ve banyo

Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory Modern Banyo
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Modern tarzda yatak odası ve banyoları bir arada görmek mümkün. Banyo ve oda birbirinden bir seperatörle ayrılıyor ve insan küçük bir banyoya girip hapse tıkılmış duygusu yaşamıyor.

25. Kontrast

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Modern Banyo
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Farklı renk ve dokularla kontrast yaratmak banyonuza dinamizm kazandırır.

26. Kontrast II

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Bakın burada üç farklı renk ve doku bir arada kullanılarak bir kontrast yaratılmış.

27. Farklı seviyeler

Moradia Sintra, MRS - Interior Design MRS - Interior Design Modern Banyo Mavi
MRS – Interior Design

MRS - Interior Design
MRS – Interior Design
MRS - Interior Design

Duş kabini bir basamak aşağıda ve zemini de duvarların mavisinde.

28. Siyah beyaz

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Siyah beyaz arasındaki kontrast hiçbir zaman kötü sonuç vermez.

29. Orijinal aydınlatma

Vivienda en Benicassim. Valencia, Egue y Seta Egue y Seta Modern Banyo
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

İyi aydınlatmanın yanında orijinal aydınlatma çözümleriyle banyonuzda yaratacağınız etki farklı olacaktır.

30. Yuvarlak hatlı lavabo

DOM W KOSZALINIE , Studio Projektowe Projektive Studio Projektowe Projektive Modern Banyo
Studio Projektowe Projektive

Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive

Vitrifiye ürünlerinin çizgilerinde adeta bir devrim yaşandı. Yuvarlak çizgili lavabo ve klozetlerle banyonuza modern bir hava katabilirsiniz.

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