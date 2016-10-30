Banyonuzu yenilemenize neden olacak 30 banyo modeli

Banyoların önemsenmediği ve ev dekorasyonu söz konusu olduğunda göz ardı edildiği dönemler çok gerilerde kaldı. Eskiden dekorasyon yatırımları daha çok evin misafir denetimine açık alanlarına yapılırdı ve mahrem olan banyo öksüz bırakılırdı.

Oysa artık kişisel rahatlama önem kazandı. Modern çalışma hayatı her geçen gün ağırlanırken insanlar kendileriyle baş başa kaldıkları ve günün yorgunluğunu attıkları banyoların daha rahatlatıcı olması için elinden geleni yapıyor. Bu durumu gören tasarımcılar farklı tarzda banyolar tasarlamaya, üreticiler de yeni teknolojiler üretmeye devam ediyor. Bugün size banyonuzu yenileme kararı verdirecek kadar iddialı 30 farklı banyo modeli derledik. Eğer bu banyoları görüp, banyonuzu yenilemeye karar verirseniz, yazının altına yorum yazıp, bizi haberdar edin lütfen.