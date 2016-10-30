Banyonuzu yenilemenize neden olacak 30 banyo modeli

Banyoların önemsenmediği ve ev dekorasyonu söz konusu olduğunda göz ardı edildiği dönemler çok gerilerde kaldı. Eskiden dekorasyon yatırımları daha çok evin misafir denetimine açık alanlarına yapılırdı ve mahrem olan banyo öksüz bırakılırdı.
Oysa artık kişisel rahatlama önem kazandı. Modern çalışma hayatı her geçen gün ağırlanırken insanlar kendileriyle baş başa kaldıkları ve günün yorgunluğunu attıkları banyoların daha rahatlatıcı olması için elinden geleni yapıyor. Bu durumu gören tasarımcılar farklı tarzda banyolar tasarlamaya, üreticiler de yeni teknolojiler üretmeye devam ediyor. Bugün size banyonuzu yenileme kararı verdirecek kadar iddialı 30 farklı banyo modeli derledik. Eğer bu banyoları görüp, banyonuzu yenilemeye karar verirseniz, yazının altına yorum yazıp, bizi haberdar edin lütfen.
Ahşap genelde banyolarda kullanılan bir malzeme değildir. Ama bu durum eskiden geçerliydi. Kapıdan dolaplara ve yer döşemesine, ahşabın nasıl da güzel durduğunu kayıtsız kalmak mümkün değil.
Banyonuzun duvarına duvar kağıdı ya da karolarla kaplayabilirsiniz. Bu duvardaki göz yanılsaması yaratacak geometrik şekiller ilgi çekici olabilir.
Kimileri küvetin modasının geçtiğini düşünse de yeteri kadar geniş banyoya sahip ev sahipleri küvet tercih etmeye devam ediyor. Küvetlerdeki çizgiler de değişmeye devam ediyor.
Banyoda bitki görmek bile mümkün. Bitkilerin yeşil renginin yanına, dekorasyonu renksiz olan bir banyoda renkli aksesuarlar kullanabilirsiniz. Bu banyodaki havlular gibi. Banyonuzu nasıl çiçeklendirebileceğinizle ilgili bir uzmana danışmak isterseniz, tıklayın.
Duş alanının camla bölünmesi çok sık rastlanan bir durum ama cam ne kadar büyük tutulursa yarattığı etki de o kadar estetik oluyor.
Kimileri beyaz ve sade banyolardan hoşlanırken, kimileri renkli banyoları tercih ediyor. Duvarlara renk katmak için farklı malzemeler kullanılabilir.
Banyonun duvarları karoyla kaplanarak estetik bir görüntü elde edilebilir. Piyasada farklı renk, model ve ebatlarda karolar mevcut.
Banyonuzun duvarlarında tekdüze bir görüntüyü seçmek zorunda değilsiniz. Farklı duvarlarda farklı malzeme ve dokular kullanabilirsiniz.
Genelde siyah banyolarda tercih edilen bir renk değildir ama siyah banyonuza zarafet katabilir.
Olabildiğince çok ayna kullanırsanız, bir optik illüzyon yaratarak banyonuzun daha ferah görünmesini sağlayabilirsiniz.
Banyonuzun bir duvarını farklı desenlerde karolarla asimetrik olarak donatırsanız, banyonuza canlılık katarsınız.
Kim demiş banyoda sade küçük bir aydınlatma penceresi olur diye. Bakın, büyük bir pencereyle içeri gün ışığı nasıl da doluyor.
Duş kabininin kesildiği yerdeki kolon boşluğuna raflar koyularak atıl alan bırakılmamış.
Duş kabinini Venedik mozaikleriyle döşemek de ilginç olabilir.
Banyoda birbirini tekrarlayan renk ve dokuların olması banyoyu daha uyumlu bir yer haline getirir. Örnekte zemin ve duvar aynı karolarla döşenmiş.
Sıra dışı ve rengarenk karolar bulabilirsiniz. Duvarları da renkli boyayarak cıvıl cıvıl bir banyo yaratabilirsiniz.
Banyoda banyoyla alakası olmayan aksesuarlara yer verebilirsiniz. Ne de olsa orası da evin bir parçası ve estetik görünmesinde yarar var.
Banyonuzda bornoz asacağınız askıdan, havluları asacağınız askıya, kullanılmayan havluları katlayıp koyacağınız raftan, duş alırken kullandığınız banyo malzemelerini koyacağınız rafa kadar her şey olsun, ve her şey derli toplu olsun diyorsanız, alın size örnek bir banyo.
Geometrik şekilli duvar malzemeleri banyodaki aynaların da etkisiyle bir illüzyon ve sonsuzluk duygusu yaratabiliyor.
Resimdeki gibi banyoya koyacağınız aksesuar ve saksı bitkilerinin duracağı deyim yerindeyse bir vitrin yerleştirebilirsiniz.
Ağaç gövdeleri banyo küvetinize perde olabilir.
Karolar, tavan, vitrifiye ürünleri… Hepsi beyaz. Bir tek zemin kontrast yaratıyor. Beyazın hakim olduğu bu banyonun insanı ferahlatan bir havası var.
Her banyo da pencere olması mümkün değil. Bu durumda iş aydınlatmaya düşüyor. Banyonun aydınlatması önemli.
Modern tarzda yatak odası ve banyoları bir arada görmek mümkün. Banyo ve oda birbirinden bir seperatörle ayrılıyor ve insan küçük bir banyoya girip hapse tıkılmış duygusu yaşamıyor.
Farklı renk ve dokularla kontrast yaratmak banyonuza dinamizm kazandırır.
Bakın burada üç farklı renk ve doku bir arada kullanılarak bir kontrast yaratılmış.
Duş kabini bir basamak aşağıda ve zemini de duvarların mavisinde.
İyi aydınlatmanın yanında orijinal aydınlatma çözümleriyle banyonuzda yaratacağınız etki farklı olacaktır.
Vitrifiye ürünlerinin çizgilerinde adeta bir devrim yaşandı. Yuvarlak çizgili lavabo ve klozetlerle banyonuza modern bir hava katabilirsiniz.
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