Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Kimileri için yorucu, kimileri için üzücü, kimileri için ise mükemmel bir hafta geride kaldı. Umarız siz de haftası iyi geçenlerdensinizdir. Öyle değilse bile önümüzdeki haftanızın iyi geçmesini dileriz. Geçtiğimiz hafta da birbirinden ilginç konu başlıklarıyla sizlere ilham vermeye çalıştık. Biliyorsunuz bir süredir, yurt dışı kaynaklı yazılarımızın yanında, tamamen yerli tasarımcıların elinden çıkmış örnekleri konu ettiğimiz yazılara da yer veriyoruz. Geçtiğimiz yine başarılı tasarımcıların imzasını taşıyan dekorasyon örneklerini bolca mercek altına aldık. Ama yoğun bir hafta geçirdiyseniz ve siteyi çok fazla ziyaret etme şansı bulamadıysanız, geçen haftanın en beğenilen yazılarını sizler için derledik.
Çocuklar evlerimizin neşe kaynağı. Anne babaları en çok mutlu eden şey hiç kuşkusuz çocuklarının mutluluğu. Bu nedenle imkanlar el verdiği ölçüde çocukların istekleri geri çevrilmiyor. Bu yazıyı okuyan sizlerin belki de çocukken kendinize ait bir odanız yoktu. Ama küçülen aileler ve genişleyen evler sayesinde çocuklar genelde kendilerine ait bir odaya sahip olabiliyor. Bu odaları nasıl döşeyeceklerine de çoğu zaman kendileri karar veriyor. Bu konudaki ihtiyacı gören tasarımcılar da çocuk odası tasarımlarına daha fazla önem verir oldular. Pek çok alanda faaliyet gösteren tasarımcıların yanında, sadece çocuk odası mobilyaları üzerine yoğunlaşan şirketler de var. Bu yazımızda hepsi yerli tasarımcıların imzasını taşıyan birbirinden farklı beş çocuk odası takımını yakından inceledik. Çocuğunuz bebeklikten çocuk odası sahibi olacak yaşa geldi ve siz de onun için bir oda kurmak istiyorsanız yazımızı okumanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.
Şehirlerde, özellikle de büyük şehirlerde arazi fiyatlarının yüksek olmasından dolayı daireler olabildiğince küçülüyor ve bir apartmana mümkün olabilen en fazla sayıda daire sığdırılmaya çalışılıyor. Çok büyük bütçesi olmaya aileler de bu küçük evleri tercih ediyor. Küçük daireleri dekore ederken çok özgür davranmak mümkün olmuyor. Çünkü mobilyaları beğenmek yetmiyor. Bir de onların eve sığıp sığmayacağını hesap etmemiz gerekiyor. Biz de buz yazımızda bunun pek çok kişiyi ilgilendiren bir konu olduğu fikrinden hareketle, küçük evler için dekorasyon fikirleri vermeye çalıştık. Renk ve mobilya tercihlerinin küçük mekanları bile nasıl büyük gösterebileceğinden, pencerelerin ne denli önemli olduğuna kadar bir takım noktalara ayrıntılı bakmak için tıklayın.
Pek çoğumuz kışın çok sert yaşanmadığı, yazları kendimizi civardaki kumsallara atıp, masmavi suların keyfini çıkarabileceğimiz güney bölgelerde yaşamak için can atıyoruz. Akdeniz'in cennet adası Kıbrıs da böyle erlerden biri. 1999 yılında İstanbul'da kurup 2006'da Şölen Hanım'ın memleketi Kıbrıs'a taşıdıkları Şölen Çoşar Mimarlık isimli firmalarıyla her türlü tasarım konusunda adalılara hizmet Şölen-Serkan Çoşar çifti çok şık evler tasarlıyor. Özellikle kırmızı renkli kirişi ve kiriş kalınlığında kırmızı bir şerite sahip özel olarak tasarlanan kanepeyle dikkat çeken bu ev de onlardan biri. Bu olağanüstü eve daha ayrıntılı göz gezdirmek için yazımızı okuyabilirsiniz.
Mutfaklar özellikle hanımlar için çok önemli mekanlardır. Mutfak dekorasyonunda değişen trendleri hanımlar beylere oranla daha fazla takip ediyor. Mutfak dekorasyonunun önemli unsurlarından biri de çok çeşitli malzeme ve biçim seçeneği sunan mutfak tezgahları. İki hafta önce yerli tasarımcıların mutfak tezgahı modellerinden oluşan ilk yazımıza güzel tepkiler gelmesiyle geçen hafta da bu konuda ikinci bir yazı oluşturduk. Tamamen Homify tasarımcılarının imzasını taşıyan birbirinden ilgi çekici mutfak tezgahı modellerine yakından bakmak için bu yazıyı mutlaka okumalısınız.
Ahşap çok farklı kullanım olanağı sunan hem kolay işlenebilir, hem de estetik sonuçlar çıkaran bir malzeme. Evin her bölümünde ahşap kullanımına yer veriliyor. Ancak kullanım biçimlerinin farklılığı çıkan sonuçları da doğrudan etkiliyor. Ahşap genç mimar Dicle Hökenek'in sihirli bir dokunuşla yeniden yarattığı İstanbul Osmanbey'deki apartman dairesinde de çokça tercih edilen bir malzeme olmuş. Hökenek'in ahşabı nasıl şık ve estetik biçimde kullandığını görmek için yazımızı incelemenizi öneriyoruz.