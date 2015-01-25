Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Çocuklar evlerimizin neşe kaynağı. Anne babaları en çok mutlu eden şey hiç kuşkusuz çocuklarının mutluluğu. Bu nedenle imkanlar el verdiği ölçüde çocukların istekleri geri çevrilmiyor. Bu yazıyı okuyan sizlerin belki de çocukken kendinize ait bir odanız yoktu. Ama küçülen aileler ve genişleyen evler sayesinde çocuklar genelde kendilerine ait bir odaya sahip olabiliyor. Bu odaları nasıl döşeyeceklerine de çoğu zaman kendileri karar veriyor. Bu konudaki ihtiyacı gören tasarımcılar da çocuk odası tasarımlarına daha fazla önem verir oldular. Pek çok alanda faaliyet gösteren tasarımcıların yanında, sadece çocuk odası mobilyaları üzerine yoğunlaşan şirketler de var. Bu yazımızda hepsi yerli tasarımcıların imzasını taşıyan birbirinden farklı beş çocuk odası takımını yakından inceledik. Çocuğunuz bebeklikten çocuk odası sahibi olacak yaşa geldi ve siz de onun için bir oda kurmak istiyorsanız yazımızı okumanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.