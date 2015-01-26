Kandilli'de bir Türk tarzı

Bu salonu anlatmaya neresinden başlasak?Hepsi de birbirinden güzel antika mobilyaları anlatmakla bitiremeyiz sanırız. Ama en dikkat çekici parçalar ön kısımda yer alan sedef kakmalı sandalyeler ve masa. Yerde serili olan el dokumasının da hakkını vermek gerekli tabii ki. Çok hoş bir ahşap işçliğinin ürünü olan tavan ve pencere pervazlarına da dikkatle bakmanızı öneririz. Antika oldukları her hallerinden belli olan avizeler de son derece şık bir hava katmış salona. Işıkların etkisiyle olacak, aslında lacivert olan kadife perdeler de yeşile yakın bir tonda görünüyor