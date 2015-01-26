Kandilli'de bir Türk tarzı

Kandilli denince bir çok kişinin aklına deprem araştırmaları yapılan rasathane gelebilir. Ancak Kandilli bununla sınırlı bir semt değil. Üsküdar ilçesinin en kuzeyinde boğaz kenarında kurulan semt tarihi yalıları ve köşkleri her göreni büyüler. Kandilli'nin şahane köşklerinden biri başarılı tasarımlarıyla dünya çapında üne sahip homify tasarımcılarından Hakan Helvacıoğlu'nun sihirli dokunuşuyla olağanüstü bir hava kazanmış. Siz de tarihi binalara ve antikalara meraklıysanız ve şatafatlı mekanları seviyorsanız bu yazıyı okumanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.
İki katlı köşk ve yanındaki bitişik müştemilattan oluşan yapı çok geniş bir bahçenin içinde yer alıyor. Helvacıoğlu işe bahçe düzenlemesiyle başlamış. Son derece nizami görünen bitkiler ve bakımlı çimenlerin yanı sıra, çakıl taşlarıyla hoş bir desen çıkarılmış yürüyüş yolu da göz alıyor. Yapının dışarıdan en dikkat çekici özelliği ise mavi tonlardaki panjurları.
Yukarıda da belirttiğmiz gibi yapının dışarıdan bakınca en dikkat çeken tarafı mavi panjurları. Bu yüzden panjurları daha yakından görebileceğimiz bir fotoğraf seçmekte yarar gördük. Köşkün verandasında huzur veren bahçeye bakıp kitap okumak için kullanılabilecek estetik ahşap kanepeler bulunuyor. Helvacıoğlu, her bir mobilya parçasına bir tane mavi kırlent ekleyerek panjurlarla uyumu yakalamış.
Bu salonu anlatmaya neresinden başlasak?Hepsi de birbirinden güzel antika mobilyaları anlatmakla bitiremeyiz sanırız. Ama en dikkat çekici parçalar ön kısımda yer alan sedef kakmalı sandalyeler ve masa. Yerde serili olan el dokumasının da hakkını vermek gerekli tabii ki. Çok hoş bir ahşap işçliğinin ürünü olan tavan ve pencere pervazlarına da dikkatle bakmanızı öneririz. Antika oldukları her hallerinden belli olan avizeler de son derece şık bir hava katmış salona. Işıkların etkisiyle olacak, aslında lacivert olan kadife perdeler de yeşile yakın bir tonda görünüyor
Köşkte bulunan asma katta çok yakın dostlarınız ağırlayabileceğiniz sıcak bir oturma grubu oluşturulmuş. Yine birbirinden güzel antika parçaların süslediği bölümde yer alan avize çok dikkat çekici.
Buraya yemek odası demeye dilimz varmadı. Biz de siyafet salonu demeyi uygun gördük. Son derece estetik bir ahşah işçiliğinin ürünü olan tavanı, antika masa ve sandalyeleri ve olağanüstü el dokuması halıyla son derece şık görünen odanın duvarları da Helvacıoğlu'nun dokunuşuyla çok hoş bir hava yaratmış. Masanın üstündeki Çin porselenlerinin de antika olduğunu söylemeye gerek yok sanırız.
Hiç böyle hoş bir banyoda yıkanmış mıydınız? Panjurlarla dilediğinizde mahremiyet sağlayabileceğiniz, dilediğinizde de gün ışığını özgürce içeriye dolduracağınız banyonun başrolündeki bağımsız küvet son derece klas görünüyor. Küvetin ayaklarının genel konsepte uygun olduğuna da dikkat çekmekte fayda var.
Sanki banyo değil, yayla. Lavabo kısmı ve banyo kısmı mekanın imkanları doğrultusunda birbirinden ayrılmış. Lavabo mobilyalarında evin genel rengi mavi tercih edilmiş. Banyo kısmının zemindeki taş döşemeler de dikkat çekiyor.
Evin alt ve üst katlarını birbirine bağlayan merdiven boşluğundaki pencere evin her yerinin olduğu gibi buranın da aydınlık görünmesini sağlamış. Son derece şık koyu mavi kadife perdelerin kattığı havanın farkındasınız değil mi?
Üst katta aydınlık bir oda daha. Yeşil tonların tercih edildiği odadaki koltuk çok dikkatimizi çekti doğrusu. Varaklı ahşap kısmıyla dikkat çeken koltuğun yanı sıra odanın genel renk konseptine uyumlu halı da çok şık görünüyor.
Zeminin altında yer alan bir oda da şark köşesi şeklimde tasarlanmış. Çıplak tuğla duvarların konseptle bir bütün oluşturduğu bölümde, eskiden yufka yapmak için kullanılan ocağın içine bir şömine soba yerleştirilmiş. Bu bölümde soğuk kış gecelerinde birer fincan sıcak şarap eşliğinde sevdiklerinizle vakit geçirmek çok keyifli olsa gerek.
Bu fotoğrafı almamızın nedeni olağanüstü taş döşemeden çok etkilenmiş olmamız. Ayrıca kemerli boşluğa cam koyularak çok hoş bir görüntü elde edilmiş. Merdiveni kullanırken aşağı katı görebiliyorsunuz.
Zemin altında yer alan bölümlerden biri de şarap mahzeni. Şöminenin başında sıcak şarap eşliğinde geçiirelecek güzel vakitten bahsederken bu mahzenden alınacak yıllanmış şarapları düşünmedik değil.
Oldukça geniş bahçenin arka tarafında yaz akşamlarında misafir ağırlayabileceğiniz bir bölüm oluşturulmuş. Orta yerine de bir ocak konan oturma grubunun etrafında kamp ateşi etrafında oturan kampçılar gibi hissedeceğinizi düşünüyoruz.
Böyle güzel bir köşkte bir de havuz olsa diye aklınızdan geçirdiniz mi? Evet, oda var. Son derece göz alıcı aydınlatmasıyla öylesine davetkar görünüyor ki, insanın atlayası geliyor.