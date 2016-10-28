Şahane bir tek katlı evden 15 özendirici fotoğraf

Çoğu insan hayalindeki evi tarif ederken iki ya da üç katlı bir villadan bahseder. Bunun sebebi elbette ki geniş evlerin yaşam kalitesinin çok daha yüksek olması ve gösterişli bir yapıya sahip olmalarıdır. Oysa tek katlı evler konfor ve fonksiyonellik açısından çok daha avantajlı olduğu gibi aynı zamanda da modern bir gösterişin simgesi olarak özellikle son dönemde daha da öne çıkıyorlar. Modern, yalın ve güçlü dizaynlara sahip tek katlı bir ev günümüzün en gözde mimarilerinden birini oluşturuyor. Bu yazımızda ziyaret edeceğimiz ev de tek katlı ev konusunda kafasında soru işaret okurlarımıza ilham verecek ve tek katlı evlerin güzelliğini ve avantajlarını gözler önüne serecek özelliklere sahip.
Evin yola bakan dış cephesi mimari açıdan son derece modern bir görkeme sahip. Düz ve keskin çizgilere sahip olan mimari yapı, zeminden yüksek bir yapıda dizayn edilmiş ve girişe şık bir merdiven ünitesi tasarlanmış.
Evin verandası ve dışarıya bakan kısımları ayrıntılı ışıklandırma unsurlarıyla donatılmış ve bu da evin görkemini çok daha estetik bir hale getiriyor. Eve dışarıdan bakıldığında dikkat çeken önemli ögelerden bir diğeri de şık ve fonksiyonel pencere tasarımları.
Evin içine doğru ilerlerken girişteki pergola hemen kendisini gösteriyor. Düzenli çimenlerle modern bir peyzaja sahip olan bahçe iç yaşam alanları ile de geniş ve boydan boya uzanan cam pencerelerle birleşerek bütünleşiyor.
Ve işte muhteşem bir manzara! Evin arka bahçesine bakan cephe kendi mahremiyetine sahip olduğu için boydan boya cam olarak dizayn edilmiş ve bu da harika bir görüntü meydana getiriyor.
Modern evlerin en ideal dizayn seçeneklerinden biri de açık planlar. Açık planlı evler her zaman çok daha şık ve pratik bir tasarım ortaya çıkarıyorlar. Evin geniş bir oturuma sahip olması ve tek katlı olması da sınırları belli olan harika bir açık plan uygulamasına olanak veriyor.
Ev dekorasyonlarının en önemli noktası şüphesiz ki doku ve renk uyumudur. Duvarların, zeminlerin ve mobilyaların doku ve renk uyumu modern bir dekorasyon öğretisi niteliğinde.
Evin genelindeki tasarımlarla uyum içinde dizayn edilen banyo modern nitelikleriyle göz dolduruyor.
Açık planda tasarlanan mutfak fonksiyonel nitelikli modern bir dizayna sahip. Geniş mutfak adası ve modern yemek masası herkesin hayallerini süsleyen geniş ve ergonomik bir mutfak ortaya koyuyor.
Evin genelinde dekorasyon, renk ve doku uyumu dikkat çekiyor. Tüm evde nötr renklerle yalın ve kuvvetli bir dekorasyon oluşturulmuş ve bu dekorasyon her yaşam alanında bütünlüğünü koruyor.
Banyo tasarımlarının fonksiyon açısından her zaman dinlendirici ve yenileyici olması gerekir. Bu banyoda ise bu özellikler benzersiz bir estetikle harmanlanıyor.
Geniş açıdan çok daha büyüleyici bir manzarayla karşılaşıyoruz. Bahçenin yemyeşil ve büyüleyici doğası geniş camlar sayesinde içeriye bütünüyle nüfuz ederek dekorasyonu kuvvetlendiriyor.
Evde daha küçük bir mutfak şeklinde dizayn edilmiş bir kiler de mevcut. Eski kilerlerden çok daha farklı ve modern bir yapıdaki bu alan ikinci bir mutfak olarak da kullanılabiliyor.
Detaylar her zaman önemlidir. Musluk seçimleri de evlerin dokusunu değiştiren önemli unsurlardan biri. (Siz de evinize en uygun musluk modelini seçmek istiyorsanız Mutfağım için hangi batarya modelini seçmeliyim? başlıklı yazımız size ilham verebilir.)
Bir evin nasıl göründüğünü belirleyen en önemli tasarım unsurlarından biri de pek tabii ki aydınlatma sistemleridir. Kartonpiyer uygulamaları, endirekt tavan ışıklandırmaları ve duvar nişi aydınlatmalarıyla bu konuda da örnek teşkil eden bir tasarım…
Evlerin iç mekanlarında kullanılan malzemeler de evin stilini en çok belli eden ve karakterini gözler önüne seren detaylardandır.