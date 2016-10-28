Şahane bir tek katlı evden 15 özendirici fotoğraf

Çoğu insan hayalindeki evi tarif ederken iki ya da üç katlı bir villadan bahseder. Bunun sebebi elbette ki geniş evlerin yaşam kalitesinin çok daha yüksek olması ve gösterişli bir yapıya sahip olmalarıdır. Oysa tek katlı evler konfor ve fonksiyonellik açısından çok daha avantajlı olduğu gibi aynı zamanda da modern bir gösterişin simgesi olarak özellikle son dönemde daha da öne çıkıyorlar. Modern, yalın ve güçlü dizaynlara sahip tek katlı bir ev günümüzün en gözde mimarilerinden birini oluşturuyor. Bu yazımızda ziyaret edeceğimiz ev de tek katlı ev konusunda kafasında soru işaret okurlarımıza ilham verecek ve tek katlı evlerin güzelliğini ve avantajlarını gözler önüne serecek özelliklere sahip.