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Küçük ama huzur dolu 12 ev

Homify Homify
Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Modern Evler
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Ülkemizde pek yaygın bir yapı şekli olmasa da Amerikan ve İskandinav tarzı çatılı, bahçeli, ufak ama sevimli evlerin hemen her ülkede oldukça büyük bir albenisi vardır. Masalsı görüntüleri, kullanışlı yapıları ve doğal özellikleri ile toplu konutlardan ve diğer yapı tarzlarından kolayca ayrılabilirler. Eğer siz de bu tip müstakil evlerin takipçisiyseniz bu yazımızda sizlere ülkemizden ve dünyadan 12 göz alıcı örnek tanıtacağız. Kimi yapı özellikleri, kimi tarzı ve şıklığı ile dikkat çeken bu evler hayallerinizi süsleyecek.

Müstakil evler için Türkiye'den daha fazla örnek görmek isterseniz “Türkiye'den 7 şahane bahçeli ev örneği” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

Huzuru sessizlikte arayanlar için

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Şehir yaşamından bıkan herkes için, huzurlu bir evin özellikleri arasında sessizlik önemli bir yere sahiptir. Sizin de hayalinizdeki ev herkesin gürültüsünden uzak ve doğayla iç içe bir ev ise bu eve bayılacaksınız. Dağların eteklerine inşa edilen yayla evleri ülkemizde de oldukça popülerdir. Yayla evi yaptırmak istiyorsanız bu evdeki gibi geniş cam cepheleri ve ahşap parçaları olan bir ev taş düşünebilirsiniz. Ayrıca sessiz bir eve sahip olmak için evin izolasyonuna da özen göstermeniz gerekecek. İzolasyon ve ısıtma sistemleri hakkında detaylı bilgi almak için Isıtma/Soğutma ve İzolasyon uzmanlarımıza danışabilirsiniz.  

Masalsı bir ev

homify Kırsal Evler
homify

homify
homify
homify

Tahta çevrili verandası ile Amerikan tipi bu ev hayalleri süsleyecek bir güzelliğe sahip. Bakımlı bahçesi, korumalı çatısı, sevimli verandası ve kullanışlı iç mekanı ile böyle bir eve sahip olmak herkesi mutlu edebilir. Ayrıca bu tip evleri modüler özellikte bulmak daha kolay olduğundan diğer evlere göre daha pratik, ekolojik ve ekonomik olabiliyorlar.  

İskandinav tipi evler

homify Modern Kış Bahçesi
homify

homify
homify
homify

Amerikan tipi çatılı evlere benzeyen ama dış cephesinde genelde kaplama yerine plastik boya kullanılan ve daha fazla cam cepheye sahip olan bu evler ferahlıkları ile büyülüyor. Kışın kış bahçesi olarak yazın ise yarı açık alan olarak rahatlıkla kullanabileceğiniz cam odaları bulunan bu harika evi mutlaka daha yakından inceleyin. 

Modern bir villa

Dış cephe Emrah Yasuk Modern Evler
Emrah Yasuk

Dış cephe

Emrah Yasuk
Emrah Yasuk
Emrah Yasuk

Ülkemizde bulunan bu yapı, modern villalara güzel bir örnek. Çatısız yapısı, konumu, bahçesi, muhteşem dekorasyonu, şık dış cephesi ve ferah iç mekanları ile eksiksiz olan bu ev son yıllarda en çok aranan modellerin başında geliyor. 

Türkiye'den sıradışı bir yapı

Aialoft Ayayorgi, Unlimited Design Unlimited Design İç Dekorasyon
Unlimited Design

Aialoft Ayayorgi

Unlimited Design
Unlimited Design
Unlimited Design

Kübik bir görüntüsü olan bu modern ev benzerlerinden birçok özelliği ile ayrılıyor. Geniş cam cepheleri olan evin dış cephesinde siyah renk tercih edilerek çekici bir görüntü oluşturulmuş. ahşap bir pergolaya sahip olan verandası da evin önemli kullanım alanları arasında.

Yalın ve modern

T Evi, VEN MİMARLIK VEN MİMARLIK Modern Evler
VEN MİMARLIK

T Evi

VEN MİMARLIK
VEN MİMARLIK
VEN MİMARLIK

Dışarıdan bakıldığında sade ve brütal bir görüntüye sahip olan bu yapı oldukça modern ve şık bir iç mekan tasarımına sahip. Sıradan villalardan kolayca ayırabileceğiniz sanatsal yapısı eve değer kazandırmış. Her yönüyle eksiksiz olan bu yapı da ülkemizde bulunan modellerden. 

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Japonya'dan sadeliğiyle büyüleyen bir güzellik

姫路市飾磨区の家, 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） Eklektik Evler Ahşap Gri
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）

中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）

Doğu Asya ülkelerinin modern mimarisine bakıldığında genelde sadeliği ile dikkat çeken, işlevselliğin ön planda tutulduğu minimal yapılar görürsünüz. Bu evde tam olarak bu özellikleri taşıdığından türünün muhteşem bir örneği olabilir. Siyah ve beyaz renklerinin oluşturduğu keskin kontrasttan faydalanan mimarlar ortaya zarif bir tasarım çıkarmışlar.  

Ayçiçeği gibi bir ev

Chalé na Montanha - MVDA, Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Kırsal Evler Sarı
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Sıradan yapılar içinizi açmıyorsa canlı renkleri ile göz alan bu eve yakından bakmanızı tavsiye edeceğiz. Doğal görüntüsü ve cıvıl cıvıl renkleri ile eşsiz bir tasarıma sahip bu ev masalsı bir güzellik sunuyor. 

Fonksiyonel ve sürdürülebilir yapılar

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Modern Evler
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Bir evin hem çatısı hem de geniş bir terası varsa o ev kelimenin tam anlamıyla eksiksizdir. Bakımlı bahçesi, geniş cam cepheleri, sürdürülebilir özellik sağlayan güneş panelleri ve ferah iç mekanları ile dört dörtlük bir ev. 

Ekolojik bir ev

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH Modern Evler
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

Çelik konstrüksiyon yapıya sahip bir ev ekolojik olarak diğer bütün yapı çeşitlerinden öndedir. Bunun yanı sıra sürdürülebilir özelliklere sahip olmasını sağlayan güneş panelleri de taşıyorsa ekolojik olarak eksiksiz bir ev olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik oldukça geniş ve güzel bir bahçeye de sahip.

Şık bir ahşap kutu

ルーフバルコニーから富士山＆江ノ島ビュー。進化し続ける葉山のスケルトンハウス, エンジョイワークス一級建築士事務所 エンジョイワークス一級建築士事務所 Eklektik Evler
エンジョイワークス一級建築士事務所

エンジョイワークス一級建築士事務所
エンジョイワークス一級建築士事務所
エンジョイワークス一級建築士事務所

Farklı ev modelleri görmek istiyorsanız bu evi daha yakından incelemelisiniz. Bilindik kırsal ahşap ev konseptini tamamıyla yıkan bu yapı hem son derece modern hem de tam anlamıyla bir ahşap ev. 

Konteyner eve yeni bir yaklaşım

One Bedroom Bespoke Wee House, The Wee House Company The Wee House Company Kırsal Evler
The Wee House Company

One Bedroom Bespoke Wee House

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

Konteyner evlerin diğer yapılara göre avantajlarından daha önce bir çok yeni fikir yazımızda bahsetmiştik. Bu örnekte ise birçok avantajı ile öne çıkan konteyner evlerin farklı bir modelini görebilirsiniz. Çatılı bir ev formunda tasarlanmış olan sevimli konteyner ev yalnız yaşayan ve doğadan kopamayanlar için ideal. 

Bir banyonun çarpıcı dönüşümü
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