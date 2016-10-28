Küçük ama huzur dolu 12 ev

Ülkemizde pek yaygın bir yapı şekli olmasa da Amerikan ve İskandinav tarzı çatılı, bahçeli, ufak ama sevimli evlerin hemen her ülkede oldukça büyük bir albenisi vardır. Masalsı görüntüleri, kullanışlı yapıları ve doğal özellikleri ile toplu konutlardan ve diğer yapı tarzlarından kolayca ayrılabilirler. Eğer siz de bu tip müstakil evlerin takipçisiyseniz bu yazımızda sizlere ülkemizden ve dünyadan 12 göz alıcı örnek tanıtacağız. Kimi yapı özellikleri, kimi tarzı ve şıklığı ile dikkat çeken bu evler hayallerinizi süsleyecek.

Müstakil evler için Türkiye'den daha fazla örnek görmek isterseniz “Türkiye'den 7 şahane bahçeli ev örneği” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.