Estetik, rahat ve çarpıcı oturma grubu modelleri

Yaz aylarında daha çok bahçe veya diğer dış mekanlarla ilgili yazılarımız ağır basmışken, yazın artık sona erip mevsimin yüzünü sonbahara döndürdüğü ve kışın yaklaştığı günlerde olduğumuz için biz de son yazılarımızda daha çok iç mekanlarla ilgili yazıları tercih eder olduk. Bugünkü yazımız da yine iç mekan dekorasyonuyla ilgili olacak. Başlıktan da anlayacağınız üzere bu yazımızda sizlere oturma grupları konusunda yeni fikirler ve yeni ilhamlar verme çabalarımıza devam edeceğiz. Her zaman yaptığımız gibi görsel örneklerimiz eşliğinde sizlere oturma gruplarının renkli dünyasındaki son gelişmeleri hem yurt dışından hem de yurt içinden örneklerle tanıtmaya çalışacağız.
Bir önceki yazımız olan ve yine sitemizde ‘Konfor ve estetiği birarada sunan salon koltuk takımları’ başlığı altında yayınlanan yazımızda da benzer bir konuya değinmiştik. Konumuz oturma grubu modelleri olunca yine önceki yazıda değindiğimiz kaygılar ön plana çıkıyor: Estetikten taviz vermeden konforu sağlayacak oturma grubu modellerini yakalayabilmek. Kuşkusuz cümleyi anlam olarak tersten yazdığımızda da aynısı geçerli. Konfordan taviz vermeden estetik kaygıları fazlasıyla karşılayan oturma grubu modellerini kafada tasarlayabilmek. Tasarım tüketicilerinin bu kaygılarını tasarım üreticileri de bildiklerinden bu konuya kayıtsız kalmadıklarını ve sitemizde de bolca örneğini bulabileceğiniz şekilde her yevke ve ihtiyaca hitap edecek biçimde tasarımlar üretmeye koyulduklarını görüyoruz. Bu yazımızda da bu faaliyet on adet örneğini göreceksiniz.
Oturma odası veya salon için oturma grubu seçerken elbette en önce göz önünde bulundurmanız gerekne faktör odanızın şekli ve boyutları olacaktır. Büyük ölçekli mobilyalardan hoşlanıyor olabilirsiniz ancak konumlandıracağınız mekan küçükse bu alan darlığına sebep olduğu gibi dolayısıyla da insanın içini daraltan negatif psikolojik sonuçlara ebebiyet vermesi kaçınılmaz olacaktır. Bu yüzden bu oranı iyi ayarlamalısınız. Ayrıca seçeceğiniz oturma grubu modeli açısından; odayı veya salonu baştan aşağı sıfırdan mı dekore edeceğiniz, yoksa sadece bir oturma grubu mu alacağınız sorusu da büyük önem taşıyacaktır, zira sadece oturma grubu alıyorsanız, estetik bir dekorasyon yakalayabilmek için dekorasyonun geri kalanıyla uyum sağlayan bir oturma grubu modeli belirlemek bir zorunluluk halini alır. Görüldüğü gibi bir oturma grubu modeli seçmek sanıldığından daha zorlu bir süreçtir. Eğer bu konuda zorluklar yaşıyorsanız uzmanların görüşlerinden yararlanmanız kuşkusuz sizin lehinize olacaktır.
İlk örneğimiz Brileşik Krallık’tan geliyor. Her şeyden önce rengiyle gönülleri fetheden oturma grubumuz boyutları açısından bir hayli büyük ve genişçe. Uygun büyüklükte bir oturma odası veya salon sahipleri için kaçırılmaması gereken bir örnek model. Oturma grubuna eklenen yastık ve başlıklar sayesinde konfor düzeyi de bir hayli arttırılmış üstelik. Dekorasyonda modern çizgilerden hoşlanan ve klasik renkler dışındaki renklere de açık olan okuyucularımız için birebir olduğunu söyleyebiliriz.
Bu kez yine modern tarzda bir oturma grubu modeli, bu kez çok daha keskin ve geometrik ama çizgilerle karşımızda. Tasarım ise bir Arjantin firmasına ait. Bir köşe kanepe ve iki tekli koltuktan oluşan oturma grubunda renklerin çekiciliği dışında yastıkların muhteşem motifleri de hiç küçümsenmeycek derecede tasarıma renk, heyecan ve güzellik katan detaylardan. Önceki yazılarımızı takip etmiş olanlar Güney Amerika ülkelerinin dekorasyon konusunda ne kadar iddialı olduklarını zaten biliyorlardır, yazılarımızda sıklıkla yer verdiğimiz ülkelerden biri de Arjantin’dir.
Yine Birleşik Krallık’a döndük ama çok daha değişik bir örnek modelle. Honeybee Interiors’ın bu tasarımı değişikliklere açık olan, cesur ve sıradışı modellere özkünenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir estetik analyışa sahip. Tam nalamıyla eklektik bir oturma grubu, hatta genel olarak odanın dekorasyonu. Hem modern çizgiler hem de klasik öğeler görmek mümkün. Adından söz ettireceğe benzeyen bir tasarım.
Bu harikulade dekorasyonun en vurucu parçaları hiç kuşkusuz bizim de yazımızın konusunu oluşturan oturma grubu. Oturma grubunun renkleri o kadar sade, şık, huzur verici ki insan adeta oturmaya kıyamaz. Klasik dekorasyondan hoşlanan okuyucularımıza gözümüzü dahi kırpmadan tavsiye edebileceğimiz bu tasarım hem mekanın nasıl kullanılacağına hem de oturma grubunun nasıl ustalıkla hem estetik hem de konforlu seçileceğine canlı bir örnek niteliği teşkil ediyor.
Bu seferki durağımız yine Yeni Dünya’dan bir ülke olan Meksika. Daha çok mutfağıyla meşhur olmasına rağmen Meksika son zamanlarda dekorasyon konusunda da iyi işler çıkarıyor. Fotoğrafını gördüğünüz oturma grubu iki tekli koltuk, ve iki kanepeden oluşuyor ancak oturma grubunun ayırıcı özelliği her öğenin farklı renklerden oluşması. Bu renk çeşitliliği son zamanlarda oldukça popüler hale geldi, siz de renkliliğe ve yeniliklere açıksanız denemekten kaçınmayın deriz.
Amerika kıtasından son zamanlarda o kadar başarılı işler geliyor ki biz de o coğrafyadan ayrılamıyoruz. Yine Arjantin’den bir örnek modelle devam etmek istiyoruz. Neredeyse tamamen bej ve tonlarından oluşan dekorasyon, açık renklerin verdiği huzur ve ferahlık duygusunu en yüksek zirvelere çıkaran bir yapıya sahip. Bu renkten hoşlanan varsa akıllarının bir köşesine mutlaka not edip, oda veya salonlarının boyut ve şekli de müsaade veriyorsa kesinlikle kaçırmamamları gereken bir tasarım.
Siz değerli okuyucularımız için Portekiz’den seçtiğimiz bu oturma grubu modeli hem Akdeniz tarzı hem de vintage çizgilertaşıdığından dolayı eklektik alt başlığı altında kategorize edilebilir diye düşünüyoruz. Boyutlarıyla, aynı ölçüde mütevazi olan oturma odaları için çok ideal olduğunu düşündüğümüz oturma grubu ortsa sınıf, genç ve şehirliler arasında popüler olacağa benzer.
Hem modern hem klasik çizgiler taşıyan iki ayrı kanepeden oluşan bu oturma grubu Decora isimli ve İzmir kökenli firmamıza ait. Kahverengi kanepe daha çok klasik hatlardan oluşan oldukça şık bir parça, tam karşısındaki renkli ve modern koltuk ise bambaşka ve oldukça zıt bir tarza sahip. Bugüne kadarki yazılarımızda renklerle yapılan kontrast uygulamalarına yer vermiştik, bu kez ise adeta bir tarz kontrastı uygulaması görüyoruz.
Hakan Helvacığlu’na ait sıradaki örnek modelimiz de buraya kadarki örnek modellerimizden oldukça farklı, sıradışı bir üsluba sahip, cesur bir tasarım çalışması. Yukarıda bahsettiğimiz renk kontrastı uygulanmış iki adet beyaz ağırlıklı tekli koltuk ve bir kahevrengi deri kanepeden oluşuyor. En dikkat çekici ayrıntı ise hiç kuşku yok ki deri kanepenin üzerindeki ahşap ve görece büyük alçak sehpa. Sehpa; tarzıyla bir Osmanlı tadı bırakmıyor değil. Çok iddialı, bir o kadar da sıradışı, bambaşka bir tasarım.
Yine ülkemizden bir oturma grubu modeliyle bugünkü yazımızı sonlandırmak istiyoruz. Bu modern koltuk takımları hem çok sayıda elemanı hem de derinlik sağlayan oturma yüzeyiyle fonksiyonellik ve konfor sağlıyor. Ciddi ve asil bir laciverde sahip oturma grubu modelinde metalik gri ayaklar da estetiğe seviye atlatan, ince ama ustalıkla düşünülmüş, başarılı detaylar.