Estetik, rahat ve çarpıcı oturma grubu modelleri

Yaz aylarında daha çok bahçe veya diğer dış mekanlarla ilgili yazılarımız ağır basmışken, yazın artık sona erip mevsimin yüzünü sonbahara döndürdüğü ve kışın yaklaştığı günlerde olduğumuz için biz de son yazılarımızda daha çok iç mekanlarla ilgili yazıları tercih eder olduk. Bugünkü yazımız da yine iç mekan dekorasyonuyla ilgili olacak. Başlıktan da anlayacağınız üzere bu yazımızda sizlere oturma grupları konusunda yeni fikirler ve yeni ilhamlar verme çabalarımıza devam edeceğiz. Her zaman yaptığımız gibi görsel örneklerimiz eşliğinde sizlere oturma gruplarının renkli dünyasındaki son gelişmeleri hem yurt dışından hem de yurt içinden örneklerle tanıtmaya çalışacağız.

Bir önceki yazımız olan ve yine sitemizde ‘Konfor ve estetiği birarada sunan salon koltuk takımları’ başlığı altında yayınlanan yazımızda da benzer bir konuya değinmiştik. Konumuz oturma grubu modelleri olunca yine önceki yazıda değindiğimiz kaygılar ön plana çıkıyor: Estetikten taviz vermeden konforu sağlayacak oturma grubu modellerini yakalayabilmek. Kuşkusuz cümleyi anlam olarak tersten yazdığımızda da aynısı geçerli. Konfordan taviz vermeden estetik kaygıları fazlasıyla karşılayan oturma grubu modellerini kafada tasarlayabilmek. Tasarım tüketicilerinin bu kaygılarını tasarım üreticileri de bildiklerinden bu konuya kayıtsız kalmadıklarını ve sitemizde de bolca örneğini bulabileceğiniz şekilde her yevke ve ihtiyaca hitap edecek biçimde tasarımlar üretmeye koyulduklarını görüyoruz. Bu yazımızda da bu faaliyet on adet örneğini göreceksiniz.

Oturma odası veya salon için oturma grubu seçerken elbette en önce göz önünde bulundurmanız gerekne faktör odanızın şekli ve boyutları olacaktır. Büyük ölçekli mobilyalardan hoşlanıyor olabilirsiniz ancak konumlandıracağınız mekan küçükse bu alan darlığına sebep olduğu gibi dolayısıyla da insanın içini daraltan negatif psikolojik sonuçlara ebebiyet vermesi kaçınılmaz olacaktır. Bu yüzden bu oranı iyi ayarlamalısınız. Ayrıca seçeceğiniz oturma grubu modeli açısından; odayı veya salonu baştan aşağı sıfırdan mı dekore edeceğiniz, yoksa sadece bir oturma grubu mu alacağınız sorusu da büyük önem taşıyacaktır, zira sadece oturma grubu alıyorsanız, estetik bir dekorasyon yakalayabilmek için dekorasyonun geri kalanıyla uyum sağlayan bir oturma grubu modeli belirlemek bir zorunluluk halini alır. Görüldüğü gibi bir oturma grubu modeli seçmek sanıldığından daha zorlu bir süreçtir. Eğer bu konuda zorluklar yaşıyorsanız uzmanların görüşlerinden yararlanmanız kuşkusuz sizin lehinize olacaktır.