Antre dekorasyonu nasıl olmalı? 12 ilham veren fikir

Eve ilk adım attığınızda gördüğünüz ilk yer antredir. Konuklarınız için de ilk karşılama burada gerçekleşir. Antre dekorasyonu şık ve özenli bir karşılama için oldukça etkilidir. Eve vardığınızda huzur veren, ferah bir atmosfere kavuşmak istiyor olabilirsiniz. Uygulanacak stil ve tarza göre hangi doku ve renk paletlerini zeminlerde kullanacağınızı önceden belirleyebilirsiniz. İlk izlenime önem veriyorsanız sizin için derlediğimiz 12 antre modelini inceleyebilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.