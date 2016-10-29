Antre dekorasyonu nasıl olmalı? 12 ilham veren fikir

Eve ilk adım attığınızda gördüğünüz ilk yer antredir. Konuklarınız için de ilk karşılama burada gerçekleşir. Antre dekorasyonu şık ve özenli bir karşılama için oldukça etkilidir. Eve vardığınızda huzur veren, ferah bir atmosfere kavuşmak istiyor olabilirsiniz. Uygulanacak stil ve tarza göre hangi doku ve renk paletlerini zeminlerde kullanacağınızı önceden belirleyebilirsiniz. İlk izlenime önem veriyorsanız sizin için derlediğimiz 12 antre modelini inceleyebilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Eğer minimalist öğeler ilginizi çekiyorsa bu antre modeli size hitap ediyor olabilir. Dekoratif fikirlerle aksesuarlar ve zemin dokuları arasında ilişki kurabilirsiniz. Beyaz gömme dolap ve duvarların yanı sıra sıcaklık katan ahşap dokular göze hitap ediyor.
Nötr renkler hem göz yormaz, hem de daha cesur renklerle sıcaklık katan aksesuarların kullanımına olanak tanır. Gri ile beyazın hakim olduğu antrede sıcaklık katan aksesuarlar, natürel renk tonlarında bir halı ve dekoratif bitkiler kullanılmış. Şık ışıklandırma unsurları ile ışıl ışıl bir karşılama.
Karakteristik öğeler katarak şık bir karşılama sağlayabilirsiniz. Sanat eserleri, tasarım objeleri veya antika eşyalar göze hitap eden bir antre dekorasyonu oluşturmanızı kolaylaştırabilir. Ayrıca dönemsel izler taşıyan bir hatıra objesi, çocukluğa dair bir ayakkabı bile dekoratif bir obje olarak değerlendirilebilir.
Özellikle küçük ve dar alanların kurtarıcısı olan ayna faktörü, antre için de derinlik katan bir materyal olarak değerlendirilebilir. Daha geniş ve ferah bir görünüm kazandırmak için tek duvarın ayna ile dekoratif kaplanması görsel avantaj sağlayacaktır.
Sıcak bir atmosferle şık bir karşılama oluşturmak istiyorsanız natürel dokulara odaklanabilirsiniz. Kırmızı tuğla duvar kaplaması ve ahşabın sıcaklığı mükemmel uyum sağlarken, size ve konuklarınızı sıcak bir atmosferle karşılıyor.
Açık renk tonları duvar zemini, ahşap döşeme parkesi, kontrast renklerle aksesuarların kullanıldığı antrede sıra dışı rengi ile mavi kapı kullanımı tercih ediliyor. Cesaret isteyen renkler için uygun açık duvar zeminleri tercih edilerek şık ışıklandırma unsurları ile ışıl ışıl bir karşılama atmosferi sağlanıyor.
Fark yaratan tasarım objeleri ve mobilyalar oldukça ilgi çekiyor. Şık ve özgün bir çalışma yapmak istiyorsanız, yaratıcı fikirlerle tasarlanan mobilya ürünleri alternatiflerini inceleyebilir, sadece dolap kapaklarını dekoratif kaplama ürünleri ile kaplayarak ilgi çekici hale getirebilirsiniz.
Görkemli bir karşılama için dekoratif objelerle şık bir karşılamaya ne dersiniz? Saray gibi bir evde oturmayı düşlüyorsanız bunu dekorasyon öğeleri ile yansıtabilir, özenli ve görkem sahibi bir antre dekorasyonu oluşturabilirsiniz. Gösterişli objelerin kullanımına yer açmak için açık renk tonlarındaki zemin alternatiflerini değerlendirebilirsiniz.
Natürel dokulardan vazgeçmeyenler için ahşabın sıcak tonları ile samimi bir karşılama. Huzur veren bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız doğal malzemelerin kullanımı ile göze hitap eden bir antre dekoru oluşturabilirsiniz.
Farklı stil ve tarzları bir araya getirebilir, karakteristik objeleri antre dekorasyonunda kullanabilirsiniz. Tek duvar kaplaması antre için ayrılan alana göre farklı renk ve dokularda tercih edilebilir. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Aile bireylerinin fotoğraf çerçeveleri ile örnek antredeki gibi hayat ağacı oluşturabilirsiniz. Yaratıcı fikirlerle tasarlanan duvar dekorları estetik bir görünüm kazandırdığı gibi, samimi ve sıcak bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştırır.
Oturma odası ile doğrudan ilişkili antre modelleri için yekpare döşeme zemini kaplaması daha geniş bir görünüm kazandırabilir. Örnek görseldeki şahane döşeme zemininin yanı sıra, kontrast renklerin ağırlıklı kullanıldığı dekorasyon oldukça göze hitap ediyor.
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