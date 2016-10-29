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Antre dekorasyonu nasıl olmalı? 12 ilham veren fikir

Meral Eser Meral Eser
Oriental Chic, Viterbo Interior design Viterbo Interior design Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
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Eve ilk adım attığınızda gördüğünüz ilk yer antredir. Konuklarınız için de ilk karşılama burada gerçekleşir. Antre dekorasyonu şık ve özenli bir karşılama için oldukça etkilidir. Eve vardığınızda huzur veren, ferah bir atmosfere kavuşmak istiyor olabilirsiniz. Uygulanacak stil ve tarza göre hangi doku ve renk paletlerini zeminlerde kullanacağınızı önceden belirleyebilirsiniz. İlk izlenime önem veriyorsanız sizin için derlediğimiz 12 antre modelini inceleyebilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.

Minimalizm ve estetik

DOM W MAGADALENCE, INSPACE INSPACE Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
INSPACE

INSPACE
INSPACE
INSPACE

Eğer minimalist öğeler ilginizi çekiyorsa bu antre modeli size hitap ediyor olabilir. Dekoratif fikirlerle aksesuarlar ve zemin dokuları arasında ilişki kurabilirsiniz. Beyaz gömme dolap ve duvarların yanı sıra sıcaklık katan ahşap dokular göze hitap ediyor.

Şıklık ve zarafet

Dom w Falentach , 3deko 3deko Modern Koridor, Hol & Merdivenler
3deko

3deko
3deko
3deko

Nötr renkler hem göz yormaz, hem de daha cesur renklerle sıcaklık katan aksesuarların kullanımına olanak tanır. Gri ile beyazın hakim olduğu antrede sıcaklık katan aksesuarlar, natürel renk tonlarında bir halı ve dekoratif bitkiler kullanılmış. Şık ışıklandırma unsurları ile ışıl ışıl bir karşılama.

Sanat eseri ve objeler

Entrance Viterbo Interior design Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
Viterbo Interior design

Entrance

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

Karakteristik öğeler katarak şık bir karşılama sağlayabilirsiniz. Sanat eserleri, tasarım objeleri veya antika eşyalar göze hitap eden bir antre dekorasyonu oluşturmanızı kolaylaştırabilir. Ayrıca dönemsel izler taşıyan bir hatıra objesi, çocukluğa dair bir ayakkabı bile dekoratif bir obje olarak değerlendirilebilir.

Ayna duvar

Warszawa - Al. Wilanowska, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Özellikle küçük ve dar alanların kurtarıcısı olan ayna faktörü, antre için de derinlik katan bir materyal olarak değerlendirilebilir. Daha geniş ve ferah bir görünüm kazandırmak için tek duvarın ayna ile dekoratif kaplanması görsel avantaj sağlayacaktır.

Kırmızı tuğla duvar zarafeti

Kasia & Arek, NaNovo NaNovo Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler Tuğla Rengarenk
NaNovo

NaNovo
NaNovo
NaNovo

Sıcak bir atmosferle şık bir karşılama oluşturmak istiyorsanız natürel dokulara odaklanabilirsiniz. Kırmızı tuğla duvar kaplaması ve ahşabın sıcaklığı mükemmel uyum sağlarken, size ve konuklarınızı sıcak bir atmosferle karşılıyor.

Cesur renkler

Dom w Wilanowie , 3deko 3deko Modern Koridor, Hol & Merdivenler
3deko

3deko
3deko
3deko

Açık renk tonları duvar zemini, ahşap döşeme parkesi, kontrast renklerle aksesuarların kullanıldığı antrede sıra dışı rengi ile mavi kapı kullanımı tercih ediliyor. Cesaret isteyen renkler için uygun açık duvar zeminleri tercih edilerek şık ışıklandırma unsurları ile ışıl ışıl bir karşılama atmosferi sağlanıyor.

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Sıra dışı tasarım ürünleri

Proyecto Residencial en Marbella, Estudio Reverso Estudio Reverso Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
Estudio Reverso

Estudio Reverso
Estudio Reverso
Estudio Reverso

Fark yaratan tasarım objeleri ve mobilyalar oldukça ilgi çekiyor. Şık ve özgün bir çalışma yapmak istiyorsanız, yaratıcı fikirlerle tasarlanan mobilya ürünleri alternatiflerini inceleyebilir, sadece dolap kapaklarını dekoratif kaplama ürünleri ile kaplayarak ilgi çekici hale getirebilirsiniz.

Kraliyet dairesine giriş

Sian Kitchener homify Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Sian Kitchener homify

Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify

Görkemli bir karşılama için dekoratif objelerle şık bir karşılamaya ne dersiniz? Saray gibi bir evde oturmayı düşlüyorsanız bunu dekorasyon öğeleri ile yansıtabilir, özenli ve görkem sahibi bir antre dekorasyonu oluşturabilirsiniz. Gösterişli objelerin kullanımına yer açmak için açık renk tonlarındaki zemin alternatiflerini değerlendirebilirsiniz.

Ahşabın sıcaklığı

homify Rustik Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Natürel dokulardan vazgeçmeyenler için ahşabın sıcak tonları ile samimi bir karşılama. Huzur veren bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız doğal malzemelerin kullanımı ile göze hitap eden bir antre dekoru oluşturabilirsiniz.

Eklektik stil yaklaşım

H's HOUSE, dwarf dwarf Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

Farklı stil ve tarzları bir araya getirebilir, karakteristik objeleri antre dekorasyonunda kullanabilirsiniz. Tek duvar kaplaması antre için ayrılan alana göre farklı renk ve dokularda tercih edilebilir. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

Şık duvar dekorları

Трёхкомнатная квартира «Fresh Color» в г. Нижний Новгород, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio İskandinav Koridor, Hol & Merdivenler
Мастерская дизайна Welcome Studio

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

Aile bireylerinin fotoğraf çerçeveleri ile örnek antredeki gibi hayat ağacı oluşturabilirsiniz. Yaratıcı fikirlerle tasarlanan duvar dekorları estetik bir görünüm kazandırdığı gibi, samimi ve sıcak bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştırır.

Açık plan tasarım

Apartment in Kiev. Ukraine, Diff.Studio Diff.Studio Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
Diff.Studio

Diff.Studio
Diff.Studio
Diff.Studio

Oturma odası ile doğrudan ilişkili  antre modelleri için yekpare döşeme zemini kaplaması daha geniş bir görünüm kazandırabilir. Örnek görseldeki şahane döşeme zemininin yanı sıra, kontrast renklerin ağırlıklı kullanıldığı dekorasyon oldukça göze hitap ediyor.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Dekorasyonla ilgili ihmal edilmemesi gereken 6 unsur’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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