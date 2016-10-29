현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Büyüleyici bir evden kopya çekebileceğiniz 11 fikir

nihal e. nihal e.
Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Loading admin actions …

Bugünkü yazımızda dekorasyon detaylarını incelemek için çok lüks bir eve konuk olacağız. Agraffe Design imzalı bu eve gelin hep birlikte göz atalım.

​Ferforje askılık

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

İlk olarak lüks evin girişinden başlayalım. Bina kapısı ile bahçeye inen merdivenler cam ve duvarlarla kapatılmış. Tanıtacağımız ev lüks bir yapı olduğundan daire içinde kalabalık bir görüntü yerine konukların paltolarını asması için girişe beyaz ferforjeden portatif bir askılık eklenmiş. Her evde göremeyeceğiniz askılık sadece modeliyle değil konulduğu yer bakımından da akıllıca bir fikir.

​Heybetli antre

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Resimdeki antre öyle şık ki portatif askılığın neden dışarıda bırakıldığını daha iyi anlıyoruz. Evin görkemi daha girişinden belli oluyor. Siyah beyaz ağırlıklı mekanı ahşap kapı ile birlikte merdivenler tamamlamış. Devasa avizenin altında bir o kadar büyük yuvarlak desenli zemin döşemesini görüyoruz. Desenli bir zemin kullandığınız zaman halı satın almanıza da gerek kalmıyor.

​Aynalı kapı

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Klasik Oturma Odası
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Proje konusu ev son derece lüks bir malikane olduğunundan hemen hemen tüm odaları gösterişli bir şekilde döşenmiş. Kristal avizelerin, sütunların, şamdanların eksik olmadığı dekorasyonda salonda da klasik tarzın favori kumaşlarından kadife kaplı koltuklar tercih edilmiş. Abartıyı seven ev sahipleri gösterişi biraz daha arttırmak için ışıltıları yansıtan aynaları kapıda kullanmış.

​Klasik yemek takımı

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Klasik Mutfak
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Fotoğraf kesiti mutfaktan. Gördüğünüz gibi yemek takımı mutfak içinde yer alıyor. Dört kişilik masa takımı eğer ortaya konsaydı hareket alanı oldukça daralırdı. Bunun yerine dolapların arasına yerleştirilerek yerden verim sağlanmış. Üstelik bu sayede pencereyi de görüyor.

​Klasik tarz

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Klasik Banyo
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Bu evin dekorasyonu resimlerden anlayacağınız üzere tamamen gösteriş ve şatafat üzerine. Bu özellikleri en iyi yansıtan stil ise tartışmasız klasik tarz. Genelde klasik stil; salon, yemek odası, mutfak gibi odalarda kullanılır. Bu evde ise klasik stil yer alanda geçerli. Tuvalet dahil.

Hol dekorasyonu

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Binanın ikinci katında yer alan bir diğer hol oldukça geniş ve aydınlık. Damask duvar kağıdına avizeler, oymalı mobilya kenarları eşlik ediyor. Tüm bu ağır dekordan farklı olarak mekanda bir de akvaryum eklenmiş. Eğer geniş bir koridorunuz varsa siz de akvaryumu buraya koymayı düşünebilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

​Duvar içi raflık

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Klasik Çalışma Odası
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Sırada çalışma odasındayız. Masa işlevi de gören tüm duvarı kaplayan dolap dışında odada bir koltuk ile geniş ekran televizyon bulunuyor. Standart bir televizyon ünitesi yerine televizyon etrafını çevreleyen duvara gömülü raflar tasarlanarak ilgi çekici bir görünüm sağlanmış.

​Banyoda perdeler

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Klasik Banyo
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Evi lüks yapan özelliklerinden birisi de sayısız banyosu bulunması. Bu banyolardan en gösterişli olanından başlayalım. Siyah beyaz dekore edilmiş banyonun pusula şekilli zemini banyonun odak noktası. Ek olarak şaşaalı avizelerden biri banyoda da yerini almış. Ancak en çarpıcı olan küvetin bulunduğu penceredeki siyah tül perdeler. Banyoda perde kullanmak gayet güzel sonuç verebiliyor.

​Sıra dışı duvar kağıdı

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Klasik Multimedya Odası
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Bir başka siyah beyaz döşenmiş oturma odası klasik stilin alışılmış örneklerinden farklı olarak ilgi çekici bir dekora sahip. Keskin siyah beyaz zıtlığına ek olarak bol desen kullanımı dikkat çekiyor. Bilhassa el yazısı şekilli duvar kağıdı. İddialı bir stil arayanlar için işe yarayabilir.

​Sauna

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Tropikal Spa
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Böylesilüks ve gösterişli bir evde konfor da sınırsız olmalı. Evinsayısız banyosu, yatak odası dışında daha özel bir şeylerarayanlar için hidromasajlı küvet ve sauna eksik edilmemiş. Hatta dileyenleriçin bir masaj koltuğu bile var. Eğer bütçeniz varsa verahatınıza düşkünseniz siz de bir sauna yaptırmayıdüşünebilirsiniz.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Çarpıcı değişim: Sıkıcı bir daireye modern dokunuş’ başlığını okuyabilirsiniz.

Süper 6 ahşap ev
Bu evin dekorasyonunu siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler