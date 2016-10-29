Büyüleyici bir evden kopya çekebileceğiniz 11 fikir

Bugünkü yazımızda dekorasyon detaylarını incelemek için çok lüks bir eve konuk olacağız. Agraffe Design imzalı bu eve gelin hep birlikte göz atalım.
İlk olarak lüks evin girişinden başlayalım. Bina kapısı ile bahçeye inen merdivenler cam ve duvarlarla kapatılmış. Tanıtacağımız ev lüks bir yapı olduğundan daire içinde kalabalık bir görüntü yerine konukların paltolarını asması için girişe beyaz ferforjeden portatif bir askılık eklenmiş. Her evde göremeyeceğiniz askılık sadece modeliyle değil konulduğu yer bakımından da akıllıca bir fikir.
Resimdeki antre öyle şık ki portatif askılığın neden dışarıda bırakıldığını daha iyi anlıyoruz. Evin görkemi daha girişinden belli oluyor. Siyah beyaz ağırlıklı mekanı ahşap kapı ile birlikte merdivenler tamamlamış. Devasa avizenin altında bir o kadar büyük yuvarlak desenli zemin döşemesini görüyoruz. Desenli bir zemin kullandığınız zaman halı satın almanıza da gerek kalmıyor.
Proje konusu ev son derece lüks bir malikane olduğunundan hemen hemen tüm odaları gösterişli bir şekilde döşenmiş. Kristal avizelerin, sütunların, şamdanların eksik olmadığı dekorasyonda salonda da klasik tarzın favori kumaşlarından kadife kaplı koltuklar tercih edilmiş. Abartıyı seven ev sahipleri gösterişi biraz daha arttırmak için ışıltıları yansıtan aynaları kapıda kullanmış.
Fotoğraf kesiti mutfaktan. Gördüğünüz gibi yemek takımı mutfak içinde yer alıyor. Dört kişilik masa takımı eğer ortaya konsaydı hareket alanı oldukça daralırdı. Bunun yerine dolapların arasına yerleştirilerek yerden verim sağlanmış. Üstelik bu sayede pencereyi de görüyor.
Bu evin dekorasyonu resimlerden anlayacağınız üzere tamamen gösteriş ve şatafat üzerine. Bu özellikleri en iyi yansıtan stil ise tartışmasız klasik tarz. Genelde klasik stil; salon, yemek odası, mutfak gibi odalarda kullanılır. Bu evde ise klasik stil yer alanda geçerli. Tuvalet dahil.
Binanın ikinci katında yer alan bir diğer hol oldukça geniş ve aydınlık. Damask duvar kağıdına avizeler, oymalı mobilya kenarları eşlik ediyor. Tüm bu ağır dekordan farklı olarak mekanda bir de akvaryum eklenmiş. Eğer geniş bir koridorunuz varsa siz de akvaryumu buraya koymayı düşünebilirsiniz.
Sırada çalışma odasındayız. Masa işlevi de gören tüm duvarı kaplayan dolap dışında odada bir koltuk ile geniş ekran televizyon bulunuyor. Standart bir televizyon ünitesi yerine televizyon etrafını çevreleyen duvara gömülü raflar tasarlanarak ilgi çekici bir görünüm sağlanmış.
Evi lüks yapan özelliklerinden birisi de sayısız banyosu bulunması. Bu banyolardan en gösterişli olanından başlayalım. Siyah beyaz dekore edilmiş banyonun pusula şekilli zemini banyonun odak noktası. Ek olarak şaşaalı avizelerden biri banyoda da yerini almış. Ancak en çarpıcı olan küvetin bulunduğu penceredeki siyah tül perdeler. Banyoda perde kullanmak gayet güzel sonuç verebiliyor.
Bir başka siyah beyaz döşenmiş oturma odası klasik stilin alışılmış örneklerinden farklı olarak ilgi çekici bir dekora sahip. Keskin siyah beyaz zıtlığına ek olarak bol desen kullanımı dikkat çekiyor. Bilhassa el yazısı şekilli duvar kağıdı. İddialı bir stil arayanlar için işe yarayabilir.
Böylesilüks ve gösterişli bir evde konfor da sınırsız olmalı. Evinsayısız banyosu, yatak odası dışında daha özel bir şeylerarayanlar için hidromasajlı küvet ve sauna eksik edilmemiş. Hatta dileyenleriçin bir masaj koltuğu bile var. Eğer bütçeniz varsa verahatınıza düşkünseniz siz de bir sauna yaptırmayıdüşünebilirsiniz.
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