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Derli toplu bir antre için aynen kopyalayabileceğin 10 fikir

Meral Eser Meral Eser
homify İskandinav Koridor, Hol & Merdivenler
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İlk izlenime verilen önem, özenle dekore edilen bir antreden belli olur. Antre dekorasyonu gerek kullanıcıların, gerekse konukların nasıl karşılanmak istendiği ile ilişkilidir. Evin geri kalan alanları ile stil ve tarza uygun bir uyum ve ahenk yakalanabilir. Daha çarpıcı ve cesur yaklaşımlar ilginizi çekebilir. Hangi stil ve tarzı uyguluyorsanız uygulayın, antre düzeni göze hitap edecektir. Bu yazımızda derli toplu bir antre için ilham verebilecek 10 antre modelini derledik.

1. Duvar dekorları oluşturun

Raumwunder, Connox Connox Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
Connox

Connox
Connox
Connox

Zemin alanından yer kazanmak için duvar dekorlarını değerlendirebilirsiniz. Hem göze hitap eden bir manzara oluşurken, hem de işlevsellik katan raflıklar, dolaplar ve askılıklarla daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Antreler evin diğer alanlarına nazaran daha küçük bir alana sahip oldukları için, döşeme zemini yerine duvar dekorları işlevsel amaçlı değerlendirilebilir.

2. Işıklandırma ile atmosferi ihtiyaca göre değiştirin

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Bölgesel ışıklandırma unsurları bir mekanın atmosferini tamamen değiştirebilir. Doku ve renklerin yanı sıra, objeleri, sanat eserlerini öne çıkaran bir ışıklandırma oluşturabilirsiniz. Dekoratif aydınlatma aksesuarları ile sarı ışık kullanarak sıcak bir atmosfer oluşturabilirsiniz.

3. Çok amaçlı mobilya ürünleri kullanın

Decoración para Apartamento de Soltero [Madrid], itta estudio itta estudio Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
itta estudio

itta estudio
itta estudio
itta estudio

Birçok ihtiyacı küçük bir alanda çözümlemek kolay olmasa gerek. Fazla alan kaybetmeden çok amaçlı mobilya ürünleri ile daha kullanışlı ve ferah alanlar dekore edebilirsiniz. Oturma ihtiyacı ile depolama ihtiyacını aynı ürün ile karşılamak mümkün. 

4. Kütüphane ve sergileme alanı ile davetkar bir giriş

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH E2 Architecture + Interiors Modern Koridor, Hol & Merdivenler
E2 Architecture + Interiors

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH

E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors

Sanat eserleri ve objeleri sergileyebilir, açık kitaplık rafları ile örnek görseldeki gibi uzun bir alanı şık bir biçimde dekore edebilirsiniz. Konuklarınız için de davetkar bir giriş olacağı kuşkusuz.

5. Renklerin ahengi unutulmamalı

Bangalô 3 irmãos - Praia de Tamandaré/PE, Celia Beatriz Arquitetura Celia Beatriz Arquitetura Tropikal Koridor, Hol & Merdivenler
Celia Beatriz Arquitetura

Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura

Işıklandırma unsurlarının yanı sıra renklerin dili ve cazibesi ile şık bir antre dekorasyonu oluşturabilirsiniz. Uygulanacak stil ve tarza göre belirlenen renk paleti ile dekoratif objeler, çerçevelere ve aynalarla duvarlarınızı süsleyebilirsiniz.

6. Fonksiyonel aksesuarlarla düzen oluşturun

Hooks, cycloc cycloc Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
cycloc

Hooks

cycloc
cycloc
cycloc

Derli toplu bir görünüm kazandırmak için bisikletleri sabitleyeceğiniz tutucularla duvarlarınıza renk katabilirsiniz. Duvara sabitlemek, döşeme zemini alanından ekstra yer kazanmanızı kolaylaştıracaktır.

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7. Kara tahta gibi işlevsel ürünlere yer açın

homify İskandinav Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Hoş bir karşılama küçük ve sevimli notlarla olabilir. Kolaylıkla temin edebileceğiniz kara tahta alternatiflerini değerlendirebileceğiniz gibi, tek duvarınızı bu iş için işlevsel amaçlı ayırabilirsiniz.

8. Ferah ve şık aydınlatma unsurlarını gözden geçirin

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
Canan Delevi

Seba Life

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

Temiz ve ferah bir görünüm için açık renk tonları, pastel renklerin kullanımı idealdir. Şıklık ve cazibeyi öne çıkaran aydınlatma aksesuarları ile göz alıcı bir antre dekorasyonu oluşturabilirsiniz.

9. Ölü alanları değerlendirin

Vestiyer Uygulamalarımız, Akdeniz Dekorasyon Akdeniz Dekorasyon Koridor, Hol & MerdivenlerKomodin & Etajerler
Akdeniz Dekorasyon

Vestiyer Uygulamalarımız

Akdeniz Dekorasyon
Akdeniz Dekorasyon
Akdeniz Dekorasyon

Merdiven basamaklarından esinlenerek raf ve dolaplarla depolama sistemleri organize edebilirsiniz. Ölü alanları akılcı değerlendirerek antre düzenini yeniden gözden geçirebilirsiniz. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

10. Büyük saksılarla görkemli bir karşılama

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Escapefromsofa

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Simetri kullanımı, özellikle klasik stil dekorasyon örneklerinde sıklıkla rastlanan bir yöntemdir. Göze hitap eder, uyum ve ahenk sağlar. Büyük saksılarla dekoratif bitkiler ferah bir görünüm sağladığı kadar, görkemli bir karşılama oluşturmanızı sağlar.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Antre dekorasyonu nasıl olmalı? İlham kaynağı 12 antre modeli’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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