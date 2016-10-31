Derli toplu bir antre için aynen kopyalayabileceğin 10 fikir

İlk izlenime verilen önem, özenle dekore edilen bir antreden belli olur. Antre dekorasyonu gerek kullanıcıların, gerekse konukların nasıl karşılanmak istendiği ile ilişkilidir. Evin geri kalan alanları ile stil ve tarza uygun bir uyum ve ahenk yakalanabilir. Daha çarpıcı ve cesur yaklaşımlar ilginizi çekebilir. Hangi stil ve tarzı uyguluyorsanız uygulayın, antre düzeni göze hitap edecektir. Bu yazımızda derli toplu bir antre için ilham verebilecek 10 antre modelini derledik.
Zemin alanından yer kazanmak için duvar dekorlarını değerlendirebilirsiniz. Hem göze hitap eden bir manzara oluşurken, hem de işlevsellik katan raflıklar, dolaplar ve askılıklarla daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Antreler evin diğer alanlarına nazaran daha küçük bir alana sahip oldukları için, döşeme zemini yerine duvar dekorları işlevsel amaçlı değerlendirilebilir.
Bölgesel ışıklandırma unsurları bir mekanın atmosferini tamamen değiştirebilir. Doku ve renklerin yanı sıra, objeleri, sanat eserlerini öne çıkaran bir ışıklandırma oluşturabilirsiniz. Dekoratif aydınlatma aksesuarları ile sarı ışık kullanarak sıcak bir atmosfer oluşturabilirsiniz.
Birçok ihtiyacı küçük bir alanda çözümlemek kolay olmasa gerek. Fazla alan kaybetmeden çok amaçlı mobilya ürünleri ile daha kullanışlı ve ferah alanlar dekore edebilirsiniz. Oturma ihtiyacı ile depolama ihtiyacını aynı ürün ile karşılamak mümkün.
Sanat eserleri ve objeleri sergileyebilir, açık kitaplık rafları ile örnek görseldeki gibi uzun bir alanı şık bir biçimde dekore edebilirsiniz. Konuklarınız için de davetkar bir giriş olacağı kuşkusuz.
Işıklandırma unsurlarının yanı sıra renklerin dili ve cazibesi ile şık bir antre dekorasyonu oluşturabilirsiniz. Uygulanacak stil ve tarza göre belirlenen renk paleti ile dekoratif objeler, çerçevelere ve aynalarla duvarlarınızı süsleyebilirsiniz.
Derli toplu bir görünüm kazandırmak için bisikletleri sabitleyeceğiniz tutucularla duvarlarınıza renk katabilirsiniz. Duvara sabitlemek, döşeme zemini alanından ekstra yer kazanmanızı kolaylaştıracaktır.
Hoş bir karşılama küçük ve sevimli notlarla olabilir. Kolaylıkla temin edebileceğiniz kara tahta alternatiflerini değerlendirebileceğiniz gibi, tek duvarınızı bu iş için işlevsel amaçlı ayırabilirsiniz.
Temiz ve ferah bir görünüm için açık renk tonları, pastel renklerin kullanımı idealdir. Şıklık ve cazibeyi öne çıkaran aydınlatma aksesuarları ile göz alıcı bir antre dekorasyonu oluşturabilirsiniz.
Merdiven basamaklarından esinlenerek raf ve dolaplarla depolama sistemleri organize edebilirsiniz. Ölü alanları akılcı değerlendirerek antre düzenini yeniden gözden geçirebilirsiniz. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Simetri kullanımı, özellikle klasik stil dekorasyon örneklerinde sıklıkla rastlanan bir yöntemdir. Göze hitap eder, uyum ve ahenk sağlar. Büyük saksılarla dekoratif bitkiler ferah bir görünüm sağladığı kadar, görkemli bir karşılama oluşturmanızı sağlar.
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