Derli toplu bir antre için aynen kopyalayabileceğin 10 fikir

İlk izlenime verilen önem, özenle dekore edilen bir antreden belli olur. Antre dekorasyonu gerek kullanıcıların, gerekse konukların nasıl karşılanmak istendiği ile ilişkilidir. Evin geri kalan alanları ile stil ve tarza uygun bir uyum ve ahenk yakalanabilir. Daha çarpıcı ve cesur yaklaşımlar ilginizi çekebilir. Hangi stil ve tarzı uyguluyorsanız uygulayın, antre düzeni göze hitap edecektir. Bu yazımızda derli toplu bir antre için ilham verebilecek 10 antre modelini derledik.