Sağlıklı bir yaşam için evinizdeki nemi azaltmanın yolları

Hava şartları ve evinizde yer alan tesisatlar nedeni ile evinizde yoğun nem oluşması çok olağandır. Nem oluşması durumunda gereken tedbirler alınmaz ise dekorasyonun temel unsurları olan duvarlar ve mobilyalar zarar görecektir. Nem sorunu ile baş etmeye çalışırken odadaki nem oranı nasıl düşürülür veya nem düşürme yöntemleri nelerdir sorularına cevap ararsınız. Basit yöntemlerin yanında teknik yöntemler kullanarak evdeki nem oranı nasıl düşürülür sorusuna cevaplar bulabilirsiniz. Nem düşürme yöntemlerinin başında odanın havalandırılması gelmektedir. Odanın nemi nasıl düşürülür diye düşünüyorsanız evinizde bulunan petekleri belirli aralıklarda çalıştırarak nemi kurutabilirsiniz. Zemin altından geçen tesisat boruları nedeni ile oluşan nemi yok etmek için profesyonel zemin döşeyicileri ile çalışabilirsiniz. Doğru teknikler ve malzemeler kullanılarak yapılan zemin yalıtımları ile evinizde oluşan veya oluşacak nem sorunundan kurtulabilirsiniz.
Evlerin iklim şartlarına göre ısıtılması ve soğutulması için harcanan enerji tüketimi, yaklaşık olarak ülkedeki mevcut enerjinin %30'unu geçmektedir. İzolasyonu duvarlar ve çatıda kusursuz sağlanan bir ev, uzun vadede bakım maliyetini minimuma düşürür. Evdeki nem oranını düşürme ihtiyacı için ise bazı pratik yöntemler mevcuttur. Nem düşürücü sensörlerden, ilgili ayarları yapabileceğiniz klima sistemlerine kadar çok amaçlı sistemleri kullanabilir ve bunu tek araç üzerinden sağladığınız için ekonomik hale getirebilirsiniz. Sağlıklı bir yaşam için evinizin nemini azaltmanın yollarını 6 başlıkta derledik, ilginizi çeken yöntemleri gözden geçirerek değerlendirebilirsiniz.
Odada oluşan nemi ortadan kaldırmak için geniş pencereler tercih edebilirsiniz. Odaya girecek olan güneş ışınları oda içinde oluşan nemin kurumasını sağlayacak ve nem oranını dengeleyecektir.
Nemi önlemenin en basit yolu doğal havalandırma kullanmaktır. Odalarınızı gün içinde belirli süreler havalandırdığınızda nemi dengelemiş olursunuz. Nem sorunu ile baş ederim diye düşünüyorsanız '' Kışın kapalı alanlarda havadaki nem oranını nasıl sağlarız?'' başlıklı yazımızı mutlaka incelemelisiniz.
Kapalı odalarda yer alan aydınlatma sistemlerini seçerken yüksek ışık şiddetine sahip sistemler olarak tercih etmelisiniz. Bu sayede yayılan ısı nemin dengelenmesini sağlayacaktır.
Tesisat kaynaklı nem oluşmaması için teknik olarak yalıtım sistemlerini doğru bir şekilde yapmalısınız. Doğru malzeme kullanımı ile yapılan yalıtımlar sizi nemden kurtaracaktır.
Mutfaklar kış aylarında yoğun kullanılan ve kapalı kalan alanlar olduğu için buralarda oluşacak nemi dengelemek adına nem alma cihazları kullanabilirsiniz.
Doğru ve ölçülü bir kontrol mekanizmasını kullanmak istiyorsanız, detaylı nem kontrolü yapabileceğiniz nem sensörlerini kullanabilir, pratik bir şekilde ilgili veriye ulaşabilirsiniz. Evin belli noktalarına yerleştirilen nem sensörleri, ayrıca klima sistemleri ile entegre edilebilir. Ekonomik modellerini temin edebileceğiniz gibi, nem oranı kritik seviyeye geldiğinde otomatik aktifleşen cihaz sistemlerinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilgi çeken fikirler edinebilirsiniz.
İzolasyon evdeki nem faktörü ile ilgili alınabilecek önlemlerin başında geliyor. Uzun vadede masrafsız çözüm sağlamak istiyorsanız, doğru ve ihtiyaca uygun cephe yalıtımını sağlamanız gerekir. Nem kontrolü için kuru ve sıcak hava ayarı ile ilgili alınabilecek önlemlerin yanı sıra, klima ya da diğer sistemlerle hava sıcaklığı ayarı sağlanabilir. Evin dış cephesi ve çatıda alınabilecek yalıtım önlemleri izolasyon ile sağlanır. Tüm bunların yanı sıra halı ve kilim kullanımı gibi faktörler de sıcaklık katan küçük detaylar olarak değerlendirilebilir.
Havalandırma evinizdeki fazla nemi kontrol etmek için önemli bir adımdır. Doğal yollarla havalandırma nem oranını dengelerken, ferah ve huzurlu bir iç mekan atmosferi oluşturmanızı kolaylaştırır. Pencere ve kapıların kullanımının yanı sıra, havalandırma fanları ve sistemler ihtiyaca göre değerlendirilebilir. Nem miktarını gözlemlemek için metal ya da taş gibi malzemelerin yüzeylerini gözlemleyebilir, fazla nem için özellikle banyo ve tuvalet gibi ıslak hacimlerde nem kontrolü yapan cihazları kullanabilirsiniz.
Dekoratif bitkilerin evimizi güzelleştirdiği bilgisinin yanı sıra, sağlıklı bir yaşam için nem oranında da etkili olduklarını söylemek gerekir. Bazı dekoratif bitkilerin bununla kalmayıp farklı türlerdeki böceklerin çoğalmasına da engel olabiliyor. Dolayısıyla eviniz için en uygun özellikleri taşıyan doğru bitki türlerini tercih edin. İhtiyaca göre nem yapan bitki türleri için pencere kenarı ve hava alan noktaları tercih edin.
Nem kontrolünü sağlamak için ilgili aletleri satın alabilir ve bunu ayarlayabilirsiniz. Klima sistemleri ise havanın kuruluğu ile ilgili ayarları yapmanıza ayrıca yardımcı olabilir. Günümüzde birçok amaca hizmet eden sayısız klima modeli bulabilirsiniz. Özellikle odadaki havanın kuruluğu ve nem oranı ayarı yapabileceğiniz modeller ilginizi çekebilir. Ayrıca tek bir cihaz vasıtasıyla birçok ihtiyacı çözümleme fikri, elektrik faturasına düşük yansıyacak ve ekonomik bir çözüm olacaktır. İklim ve sıcaklıklara göre ayar, nem kontrolü, kuru ve nemli hava ayarı gibi birçok etkeni tem bir sistemle kontrol etmek pratik ve ekonomik bir çözüm olarak değerlendirilebilir.
Evinizdeki nem azaltılması söz konusu olduğunda doğal çözümler en iyi ve en etkili çözümler arasında yer alabilir. Oturduğunuz bina inşa edilirken gerekli izolasyon önlemleri, pencere yalıtımları sağlanmış olabilir. Masraf edip havalandırma sağlayacak mekanik sistemler yerine sadece günde belli aralıklarla pencerenizi açarak havalandırarak, evdeki nem oranını düşürebilirsiniz. Petek üzerine konulan nemli havlular da nem oranı ile ilgili değişiklik yapmanıza pratik bir çözüm olacaktır.
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