Sağlıklı bir yaşam için evinizdeki nemi azaltmanın yolları

Hava şartları ve evinizde yer alan tesisatlar nedeni ile evinizde yoğun nem oluşması çok olağandır. Nem oluşması durumunda gereken tedbirler alınmaz ise dekorasyonun temel unsurları olan duvarlar ve mobilyalar zarar görecektir. Nem sorunu ile baş etmeye çalışırken odadaki nem oranı nasıl düşürülür veya nem düşürme yöntemleri nelerdir sorularına cevap ararsınız. Basit yöntemlerin yanında teknik yöntemler kullanarak evdeki nem oranı nasıl düşürülür sorusuna cevaplar bulabilirsiniz. Nem düşürme yöntemlerinin başında odanın havalandırılması gelmektedir. Odanın nemi nasıl düşürülür diye düşünüyorsanız evinizde bulunan petekleri belirli aralıklarda çalıştırarak nemi kurutabilirsiniz. Zemin altından geçen tesisat boruları nedeni ile oluşan nemi yok etmek için profesyonel zemin döşeyicileri ile çalışabilirsiniz. Doğru teknikler ve malzemeler kullanılarak yapılan zemin yalıtımları ile evinizde oluşan veya oluşacak nem sorunundan kurtulabilirsiniz.

Evlerin iklim şartlarına göre ısıtılması ve soğutulması için harcanan enerji tüketimi, yaklaşık olarak ülkedeki mevcut enerjinin %30'unu geçmektedir. İzolasyonu duvarlar ve çatıda kusursuz sağlanan bir ev, uzun vadede bakım maliyetini minimuma düşürür. Evdeki nem oranını düşürme ihtiyacı için ise bazı pratik yöntemler mevcuttur. Nem düşürücü sensörlerden, ilgili ayarları yapabileceğiniz klima sistemlerine kadar çok amaçlı sistemleri kullanabilir ve bunu tek araç üzerinden sağladığınız için ekonomik hale getirebilirsiniz. Sağlıklı bir yaşam için evinizin nemini azaltmanın yollarını 6 başlıkta derledik, ilginizi çeken yöntemleri gözden geçirerek değerlendirebilirsiniz.